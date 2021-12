Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Mit­hin wer­den alle end­lich zufrie­de­ner sein. Hof­fen die Bestim­mer polit­mo­ra­li­scher Leitlinien.

Auf dem Weg in die­ses ver­ord­ne­te gesamt­ge­sell­schaft­li­che Glück wird es jedoch, so hat es den Anschein, immer, immer enger. Zeit­lich und räum­lich, also von der Fre­quenz der All­tags­tak­tung und vom Platz her. Das mag tech­no­lo­gisch bedingt sein. Ist es das, hat’s mit den Bedürf­nis­sen zu tun bzw. mit dem Ver­mö­gen oder Unver­mö­gen, die­se zu steuern.

Dazu hier ein­fa­che Beobachtungen:

Streß ist seit Jahr­zehn­ten ein sym­pto­ma­ti­sches Mode­wort. Und der Streß nimmt in der immer gerech­te­ren, immer viel­fäl­ti­ge­ren, immer tole­ran­te­ren und natür­lich kun­ter­bun­te­ren, diver­se­ren, von Mil­li­ar­den Men­schen geflu­te­ten Welt extrem zu. „Burn-out“ gehört zum Alltagswortschatz.

Wir sol­len uns begrei­fen als ein Deutsch­land, „in dem wir hier gut und gern leben“, aber: Alle so ausgebrannt!

Mut­maß­lich als Fol­ge eines Geset­zes gesell­schaft­li­cher Ent­wick­lung in Rich­tung höhe­rer, mensch­li­ches Maß über­stei­gen­der Dreh­zah­len, zunächst über Jahr­hun­der­te line­ar anwach­send, jetzt ins Expo­nen­ti­el­le über­ge­hend, wie offen­bar alles – die Tem­pe­ra­tur­er­hö­hung, das Arten­ster­ben, die bösen Viren.

Nicht nur das Wet­ter, nein, alle Sys­te­me lau­fen heiß. Die Digi­ta­li­sie­rung, von der man sich Heil und Segen ver­spricht, ver­hin­dert das nicht; im Gegen­teil, sie ver­stärkt es.

Inter­es­san­tes Phä­no­men: Gera­de die neu­en Medi­en und infor­ma­ti­ons­ver­ar­bei­ten­den Maschi­nen, die das Leben immer gefäl­li­ger und, ja, leich­ter machen sol­len, stei­gern die Ner­vo­si­tät und ver­stär­ken das Reiz­feld rund­um. Die tech­ni­sche Peri­phe­rie über­reizt das Ich, in Per­ma­nenz, so daß Rück­zug unmög­lich scheint und Besin­nung fehlt.

Dar­in liegt das Dilem­ma noch jeder Maschi­ne­rie. Sie wird ent­wi­ckelt, um das Leben ange­neh­mer zu gestal­ten, aber sie scheint sich nicht dar­auf zu beschrän­ken, nur ein Vehi­kel zu sein. Im Gegen­teil, sie schwingt sich zur Herr­schaft auf und regiert das Leben, indem sie ihm ihren Takt aufzwingt.

Alles rennt und drän­gelt. Die Leis­tungs­trä­ger machen Druck, sich selbst opti­mie­rend und dabei ihre Erfül­lungs­ge­hil­fen antrei­bend. Neu­er­dings immer so freund­lich im Sti­le von good gover­nan­ce der Unter­neh­mens­füh­rung – nicht mehr dis­kri­mi­nie­rend also, dafür aber psy­cho­lo­gisch, also mani­pu­la­tiv effi­zi­ent. Indem man als „abhän­gig Beschäf­tig­ter“ etwa das, was man leis­ten soll, „wahn­sin­nig inter­es­sant“ und „unge­heu­er span­nend“ fin­den muß.

Zwar wird nach wie vor befoh­len und aus­ge­beu­tet wie eh und je, aber man kön­ne sich ja wohl, so wird erwar­tet, glück­li­cher­wei­se damit iden­ti­fi­zie­ren, weil alles, die pri­va­te Wirt­schaft eben­so wie der sozia­lis­ti­sche öffent­li­che Dienst, einem bes­se­ren Deutsch­land die­ne, das „über alles in der Welt“ mit sei­nen Moral­vor­stel­lun­gen triumphiert.

Mag ja sogar sein, RWE zahlt bald Mil­lio­nen für ein aus Kli­ma­grün­den vom Glet­scher­was­ser bedroh­tes Dorf in den perua­ni­schen Anden. Schuld an irgend­was zu sein ver­steht sich gegen­wär­tig als poli­ti­sches Exis­ten­ti­al. Wenn RWE in Deutsch­land die Lich­ter bren­nen läßt, ist es gleich­zei­tig schuld am Schmel­zen der Anden­glet­scher und hat dafür zu zah­len und sich zu schämen.

Die also fit sind, die Bos­se wie die Ange­stell­ten, slim fit, ren­nen immer schnel­ler und beflei­ßi­gen sich leis­tungs­sport­lich der Bewäl­ti­gung stres­si­ger Abläu­fe. Alles ver­sucht dar­wi­nis­tisch mög­lichst top pla­ziert und gegen­über Frust resi­li­ent zu sein.

Selbst­be­herr­schung, um bes­ser durch­zu­kom­men, Renn­rad und Dau­er­jog­ging, Fit­neß­arm­band, Fit­neß-Apps, Schritt­zäh­ler, Kalo­rien­rech­ner, aller­lei Doping, Trai­ning des Leis­tungs­ver­mö­gens bis zur Mager­sucht. Wer fett ist, so gilt es als ver­ein­bart, hat die Gewalt über sein Leben ver­lo­ren. Auch dies ist – wie alles ande­re – Moral, Moral, Moral. Wei­ter ver­brau­chen, wei­ter die Bio­sphä­re ver­schlei­ßen, weil das in unse­rer eige­nen Natur liegt, aber gefäl­ligst alles mora­lisch. Auch Moral ver­ur­sacht Streß. Sie wächst sich offen­bar neu­er­lich in eine Dik­ta­tur des ver­meint­lich Tugend­haf­ten aus.

Ande­rer­seits scheint jedoch eine Art gesell­schaft­li­che Adi­po­si­tas immer mehr um sich zu grei­fen, als Kon­trast, als Gegen­sei­te zu den strom­li­ni­en­för­mi­gen und mul­ti­fit­ten, zu den gegel­ten und gelack­ten Typen in der Welt der Macher.

Wer nicht mehr mit­kommt und im Über­maß sei­ner Super­markt-Bela­den­heit kaum mehr die Trep­pen bis zur eige­nen Woh­nung hin­au­fäch­zen kann, der bedarf, so der hoch­ge­hal­te­ne Anspruch, der Hil­fe und För­de­rung, der Ali­men­tie­rung und der Nach­teils­aus­glei­che. Unse­re migran­ti­schen Freun­de, der Höl­le von Nah­ost oder Schwarz­afri­ka ent­ron­nen, ja sowieso.

Man unter­neh­me den Ver­such und tei­le die Pas­san­ten, die einem begeg­nen, in die­se zwei Grup­pen ein: A) Leis­tungs­trä­ger und deren angepaß­te Knapp­schaft, B) Leis­tungs­ver­brau­cher und deren Träg­heits­mo­men­te. Man kommt mit die­ser gro­ben Zuord­nung erst mal durch. Phy­sisch und psy­chisch Dege­ne­rier­te sor­gen immer­hin noch für Wachs­tum im medi­zi­nisch-phar­ma­ko­lo­gi­schen Kom­plex, der für sei­nen pri­va­ten Pro­fit die gesamt­ge­sell­schaft­lich auf­ge­brach­ten Kran­ken­kas­sen­bei­trä­ge ein­zieht. Die Logik eines Kli­nik- oder Kran­ken­haus-Unter­neh­mens erfüllt der Kran­ke, nicht der Gesunde.

Es scheint bald so, als wür­den die­se bei­de gro­ßen Grup­pen, die fit­ten Gewin­ner und die fet­ten Loser, inner­halb der Gesell­schafts­dy­na­mik kor­re­spon­die­ren: Dreh- und Träg­heits­mo­ment, Schwung und Schwung­mas­se, Beschleu­ni­gung und Dämpfung.

Herrscht in der Real­wirt­schaft bis hin­ab in den pre­kä­ren Dienst­leis­tungs­sek­tor der Aktio­nis­mus, so ruht, bezahlt vom Steu­er­auf­kom­men der Abar­bei­ten­den, der Büro­mensch im öffent­li­chen Sek­tor aus, noch behä­bi­ger der Abge­ord­ne­te oder der Ent­schei­dun­gen ver­ant­wor­ten­de Minis­ter, der – eben­so wie ande­rer­seits der Hartz-IV- oder Bür­ger­geld­an­wär­ter – an Trans­fer­zah­lun­gen emp­fängt, was dem „working poor“ am eini­ger­ma­ßen gesi­cher­ten Aus­kom­men fehlt.

Der herr­schen­den Enge ent­geht man allein durch bewuß­te Nicht­teil­ha­be, für die es Akte cou­ra­gier­ter Selbst­be­frei­ung bedarf. Anti­zy­klisch leben. Wenn ich etwa kein Auto benut­ze, ent­kom­me ich der Enge der Zufahrt­stra­ßen Rich­tung Stadt. Ich sur­re, weit­ge­hend allein und beschirmt von hohen Buchen, das See­ufer ent­lang. Atmen kön­nen! Gera­de in die­sen Coro­na-Zei­ten! Wenn Frei­heit über­haupt eine Bedeu­tung hat, dann viel­leicht hier.

Noch im Plat­ten­bau­be­zirk unter­wegs, muß ich mit dem Velo eine Stra­ßen­bahn­hal­te­stel­le schnei­den. Dort ste­hen Schü­ler, Migran­ten, zudem vie­le schwer beweg­li­che Men­schen, die, ihre Mas­ke artig auf­ge­schnallt, auf das Ein­tref­fen der Bahn war­ten, um sich in die Mas­ken­ge­mein­schafts­en­ge des Nah­ver­kehrs zu drängen.

Uner­träg­lich, die­se Enge, das Über­maß der Lei­ber, den­ke ich mir. Bedau­er­li­che Men­schen: geimpft, gene­sen, getes­tet, erkrankt, ver­mut­lich im Wech­sel. Bloß nicht mit­ma­chen, nur schnell weg. Aber wie lan­ge hält man eine so befrei­en­de Ver­ein­ze­lung durch?

Wider­stand – welch heh­res Wort! Wider­stän­dig ist man viel­leicht weni­ger in der Gegen­wehr als in der offen­si­ven Abkehr. Nicht mal Umkehr, wie sie Jesus ver­lang­te und wie sie im Als-ob von den gleich­falls zu Fir­men avan­cier­ten Kir­chen wohl noch ver­kün­det, aber doch kaum irgend­wo ver­stan­den wird. Wer kehrt denn wirk­lich sein Leben um?

Nein, sich ein­fach nur lei­se abzu­wen­den, das reicht schon. Mel­vil­les Bart­le­by: „I would pre­fer not to.“ So einer bricht das Sys­tem, wenn er sich nur selbst irgend­wie durch­zu­brin­gen versteht.

Die Initia­ti­on zum reak­tio­nä­ren Den­ken liegt in der ruhi­gen, also ver­zweif­lungs­frei­en Ein­sicht, daß alles Mensch­li­che letzt­lich ver­geb­lich und der Mensch selbst ver­wor­fen und ver­lo­ren ist. Sei­ne Schad­schöp­fung ist stets grö­ßer als die Wert­schöp­fung. Schein­bar geht es immer um alles, eigent­lich jedoch um nichts.

Nur darf man die­se Tra­gik nicht bejam­mern, son­dern hat sie mit der Lie­be zum Men­schen zu tra­gen, gehört man doch selbst zur Gat­tung der Para­dies­ver­trie­be­nen, die mit ihrer Natur in der Natur kei­ne Hei­mat fin­den, und kann einer­seits das Wah­re, Gute und Schö­ne nur erfas­sen, wenn man ande­rer­seits gelas­sen in die Abgrün­de zu bli­cken vermag.