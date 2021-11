Weihnachtsempfehlungen (3): Trotz alledem

Der Sezes­si­on fol­gen Sie hier, dem Ver­lag Antai­os fol­gen Sie dort.

Lesen

Dino Buz­at­ti: Die Tata­ren­wüs­te, Ber­lin: Die Ande­re Biblio­thek 2021. 252 Sei­ten, 22 €

Mit Mar­tin Sell­ner – wir spra­chen vor Jah­ren dar­über – bin ich mir über die Bedeu­tung die­ses 1940 erschie­ne­nen Buches einig: Dino Buz­at­ti hat mit der Tata­ren­wüs­te das erschüt­tern­de Bild lebens­lan­ger Dienst­be­reit­schaft auf sinn­lo­sem Pos­ten gezeich­net. “Sinn­los” ist etwas ande­res als “ver­lo­ren” – das ist klar, oder?

Wor­um geht es? Der jun­ge Offi­zier Gio­van­ni Dra­go wird aus der Stadt hin­aus ver­setzt in die Gebirgs­fes­tung, die einen der Päs­se gegen die Tata­ren sper­ren und ver­tei­di­gen soll. Denn die Tata­ren könn­ten eines Tages anstür­men, und obwohl die­se Dro­hung noch nie Gestalt annahm, hängt sie als Span­nung in der Luft und ver­pflich­tet die Besat­zung der Fes­tung zu wachem Dienst und kom­pro­miß­lo­ser Strenge.

Die­nen wol­len, sich bewäh­ren wol­len, in Bereit­schaft ste­hen, auch im über­tra­ge­nen Sin­ne am Ran­de einer Wüs­te ste­hen und in sie hin­ein­star­ren … Die Tata­ren­wüs­te vor den Mau­ern ist so leer und eben, daß man anrei­ten­de Fein­de hal­be Tage im Vor­aus aus­ma­chen wür­de; die Nacht­wa­che ist wie elek­tri­siert, als sich ein Licht­punkt zeigt, ein Pferd, ein ein­zel­ner Rei­ter; uner­bitt­li­che Sze­ne, als einer der eige­nen Leu­te die Paro­le nicht mehr weiß, obwohl ihn jeder von der Mau­er­zin­ne her­ab erkennt.

Könn­te ich als Ver­le­ger, wie ich woll­te, hät­te ich mich um eine gut aus­ge­stat­te­te Aus­ga­be der Tata­ren­wüs­te bemüht. Aber: kei­ne Chan­ce. Nur gut also, daß sie nun in der “Ande­ren Biblio­thek” wie­der ver­füg­bar ist.

Buz­at­ti: Die Tata­ren­wüs­te – hier bestel­len.

– – –

Den­ken

Lorenz Jäger: Hei­deg­ger. Ein deut­sches Leben, Ber­lin: Rowohlt 2021. 600 Sei­ten, 28 €

Es hat Grün­de, war­um nie­mand an Ernst Jün­ger und Carl Schmitt, Gott­fried Benn und Mar­tin Hei­deg­ger vor­bei­kom­men kann. Alle vier waren Stars ihrer Zeit, und zwar vor 1933, dann ein wenig hin­ein in die­se Zeit, vor allem aber danach, als man sich an ihnen abar­bei­te­te, sie auf­zu­rei­ben und aus­zu­blen­den ver­such­te, aber eines begriff: daß es einen Grund gab, war­um die­se Män­ner mit der gigan­ti­schen Gewalt- und Ener­gie­ent­fes­se­lung des Drit­ten Rei­ches etwas zu tun hatten.

Lorenz Jäger hat über den einen von ihnen, über Mar­tin Hei­deg­ger, ein klä­ren­des und ehr­li­ches Buch geschrie­ben. Er beschreibt Hei­deg­ger in des­sen Selbst­er­re­gung als Phi­lo­soph, als Zeit­deu­ter, als Bedeu­tungs­su­cher, als Irren­der und begna­de­ten Phi­lo­so­phen. Man muß kein Hei­deg­ger-Ken­ner sein, um die­se Bio­gra­phie zu lesen – man kann bei Null begin­nen. Danach aber weiß man sehr viel mehr: über Hei­deg­gers Art zu den­ken, über sein Leben, sei­ne Schü­ler, sei­ne Wir­kung, über sei­ne poli­ti­sche Ver­stri­ckung und die Ent­wir­rung die­ser Fäden.

600 Sei­ten sind kein Pap­pen­stiel, aber der Win­ter kommt und die Aben­de sind lang.

Lorenz Jägers Hei­deg­ger hier bestel­len.

– – –

Schau­en

Antai­os-Monat­ska­len­der 2022: Trotz alle­dem! Zwölf Monats­blät­ter und ein Titel­blatt, A3, 15 €.

Wir dru­cken seit sechs Jah­ren die­se Monat­ska­len­der und wis­sen, daß er das Jahr über in rund 1000 Zim­mern hän­gen wird. Doch im kom­men­den Jahr wer­den es dop­pelt so vie­le Räu­me sein. Wir haben jetzt schon 1650 Exem­pla­re ver­kauft und erhal­ten in den kom­men­den Tagen 2000 Kalen­der geliefert.

Wor­an liegt das?

1. am “Trotz alle­dem!”: Die­se Paro­le ist die Quint­essenz des­sen, was wir tun. Wir sind Ver­le­ger und Publi­zis­ten, Akti­vis­ten und Poli­ti­ker, obwohl uns der Geg­ner, der Feind unse­rer Arbeit an Macht­mit­teln und Res­sour­cen haus­hoch über­le­gen ist und uns mit denun­zia­to­ri­schen und kri­mi­na­li­sie­ren­den Metho­den zusetzt. “Trotz alle­dem!” lesen auch unse­re Leser, also Sie, das, was wir mit unse­ren Mit­teln dage­gen­zu­set­zen haben.

2. am Anspruch: Die­ses­mal haben wir kei­ne Fotos aus­ge­wählt, um Deut­sche Orte zu zei­gen oder das Wider­stands­mi­lieu zu por­trä­tie­ren, son­dern einen Künst­ler um Mit­ar­beit gebe­ten. Ich habe in Zusam­men­ar­beit mit dem Schrift- und Graf­fi­ti-Künst­ler Wolf PMS zwölf kur­ze Zita­te, Paro­len, Ver­se aus­ge­wählt, er hat sie gezeich­net, ich habe ein paar Erklä­run­gen bei­gesteu­ert – das Ergeb­nis ist schon eine sehr beson­de­re, augen­fäl­li­ge Sache.

3. am soli­da­ri­schen Plus: Von jedem ver­kauf­ten Kalen­der gehen 2 € an den neu­en Soli­da­ri­täts­fonds, den Ein­Pro­zent initi­iert hat. Aus ihm her­aus wer­den bereits jetzt, also acht Wochen nach Grün­dung, Opfer lin­ker Gewalt unter­stützt. 2000 Kalen­der – 4000 € für solifonds.me: Auch dies ist ein Argument.

Also: Holen Sie sich einen der ver­blie­be­nen 350 Kalen­der, bestel­len Sie bit­te hier.