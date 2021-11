Weihnachtsempfehlungen (4): Engel, Lebensbilder und Granate

Denken

Chris­ti­an Leh­nert: Ins Inne­re hin­aus. Von den Engeln und Mäch­ten, Frank­furt am Main, Suhr­kamp Ver­lag 2020, 235 Sei­ten, 22 Euro.

Chris­ti­an Leh­nert (nicht mit Erik Leh­nert ver­wandt) ver­eint zwei unver­ein­ba­re Beru­fe in einer Per­son: er ist Theo­lo­gie­pro­fes­sor für Lit­ur­gie­wis­sen­schaft und er ist Dich­ter. Die zwei unver­ein­ba­ren Beru­fe lie­ßen sich nur auf eine Wei­se zusam­men­brin­gen, die heut­zu­ta­ge nicht mehr üblich ist. Vor­bil­der (expli­zit) sind Ange­lus Sile­si­us und Theo­dor Fech­ner (des­sen Ver­glei­chen­de Ana­to­mie der Engel er in der Ori­gi­nal­aus­ga­be von 1825 zitiert – es gibt auch eine von 1980 im Karo­lin­ger Ver­lag) und impli­zit vom Schreib­ge­stus her Gerd-Klaus Kal­ten­brun­ners spä­te Bücher über Dio­ny­si­us und Johannes.

Der Wis­sen­schaft­ler in ihm lehrt Chris­ti­an Leh­nert die Vor­sicht vor wil­den Spe­ku­la­tio­nen, der Dich­ter in ihm lehrt ihn die kla­re Bild­spra­che. So umkreist, umzin­gelt, umzün­gelt er “das Numi­no­se”. Bei ihm kann man lesen: “Das Wesen der viel­ge­schol­te­nen Eso­te­rik ist die Spe­ku­la­ti­on am Ran­de der Wis­sens­be­stän­de und des Gedach­ten. (…) Als Ver­rückt­heit gehört sie zum not­wen­di­gen Grund­be­stand mensch­li­chen Den­kens. Und wenn die­ses wach ist und ver­ant­wort­lich, soll­te es mit Unvor­her­seh­ba­rem rech­nen – und so ist es ange­wie­sen auf Aben­teu­er jen­seits des Rea­len.” Man kann bei ihm auch lesen: “Wie haben einst die Engels­lau­te geklun­gen? Ein hohes Zir­pen? (…) Könn­te man die­se Ein­drü­cke trans­po­nie­ren, um Okta­ven nach unten in den heu­te nor­ma­len Hörbereich?”

Daß ein Gegen­warts­aka­de­mi­ker es schafft, zu eini­gen mei­ner Lieb­lings­den­ker auf­zu­schlie­ßen, ist bemer­kens­wert. Viel­leicht ist sein Geheim­nis: er will nicht zu viel. Engel und Mäch­te muß man waltenlassen.

Schau­en

David Marc Hoff­mann et. al.: Rudolf Stei­ner. Eine Bild­bio­gra­phie 1861–1925. Basel, Rudolf Stei­ner Ver­lag 2021, 495 Sei­ten, 88 Euro.

Nun bin ich seit eini­ger Zeit den Sezes­si­ons­le­sern durch uner­müd­li­ches Anthro­po­so­phie­ren auf­ge­fal­len, den einen freut das, den ande­ren ärgert’s. Um im wahrs­ten Sin­ne des Wor­tes einen Ein­blick in die­se Gedan­ken­welt zu bekom­men, sind weder Rudolf Stei­ners Auto­bio­gra­phie Mein Lebens­gang noch sei­ne immer wie­der für Inter­es­sen­ten emp­foh­le­ne Phi­lo­so­phie der Frei­heit geeignet.

Ich erin­ne­re mich an eine alte Num­mer der Zeit­schrift ZEIT Geschich­te zur Jugend­be­we­gung und Lebens­re­form in Deutsch­land um 1900. So links­las­tig die damals schon war, so ein­drucks­voll waren die Phy­sio­gno­mien, Illus­tra­tio­nen, Arte­fak­te, Hand­schrif­ten, Orte. Ich beschloß, im fal­schen Jahr­hun­dert gebo­ren zu sein.

Die fein säu­ber­lich zusam­men­ge­stell­te gebun­de­ne Bild­bio­gra­phie Stei­ners wirkt genau­so­we­nig sug­ges­tiv wie (was beson­ders beliebt ist bei aktu­el­len Dar­stel­lun­gen die­ser Zeit­epo­che) des­avou­ie­rend-vor­aus­ah­nungs­rau­nend. Das liegt nach mei­nem Ein­druck dar­an, daß sie die Betrach­ter weder hin­ein­ge­heim­nis­sen will in eine Welt­an­schau­ung, noch von his­to­risch-kri­ti­schen Stein­er­fein­den pro­du­ziert wor­den ist. Da waren Leu­te an der Arbeit, die einen rät­sel­haf­ten Mann in sei­ner Rät­sel­haf­tig­keit ste­hen­las­sen. Und um ihn her­um die Bewun­de­rer und Has­ser, Nach­ah­mer und Weg­drif­ter, Spi­ri­tua­lis­ten und Öko­no­men, Sozia­lis­ten und Völ­ki­schen, Deut­schen und Fremden.

“Wo Leben ist, da wirkt der unaus­ge­gli­che­ne Gegen­satz; und das Leben selbst ist die fort­dau­ern­de Über­win­dung, aber zugleich Neu­schöp­fung von Gegensätzen”.

Lesen

Vla­di­mir Vol­koff: Die Hand­gra­na­te. Wien, Karo­lin­ger Ver­lag 2021, 126 Sei­ten, 19 Euro.

Jean Ras­pails Freund und Weg­ge­fähr­te Vla­di­mir Vol­koff: Offi­zier im Gue­ril­la­krieg, gläu­bi­ger ortho­do­xer Christ, kämp­fe­ri­scher Anti­kom­mu­nist, Alt­sprach­ler, Phi­lo­soph, Best­sel­ler­au­tor und über­zeug­ter Aris­to­krat. Ganz neu ist in der Über­set­zung von Kon­rad Mark­ward Weiß sei­ne Erzäh­lung Die Hand­gra­na­te im Karo­lin­ger Ver­lag in der Werk­rei­he KONTERGARDE erschie­nen. KONTERGARDE steht unter ande­rem für eine vor­ge­scho­be­ne Stel­lung, die die eigent­li­che Fes­tung schützt. Nicht nur die alt­ehr­wür­di­ge Leser­schaft des Ver­lags darf sich auf wei­te­re Neu­über­set­zun­gen und Neu­her­aus­ga­ben in die­ser Rei­he freu­en – es wird wei­ter­ge­hen mit sol­cher­lei prä­gnan­ten und unzeit­geis­ti­gen Trouvaillen.

Wor­um geht es? Durch den Alge­ri­en­krieg geht eine Gra­na­te von Hand zu Hand. Müde Euro­pä­er, isla­mis­tisch-ter­ro­ris­ti­sche Rebel­len, „Orts­kräf­te“, „west­li­che Wer­te“: Die viel­schich­ti­gen Figu­ren und auf­ge­wor­fe­nen Fra­gen füh­ren gera­de­wegs in unse­re Tage. “Der Wehr­pflich­ti­ge, dem du die Gedär­me zer­fet­zen wirst, wer­de viel­leicht ich sein, mei­ne Hüb­sche. Nun, ich wer­de mich nicht bekla­gen. Man muß die Hen­ker töten, aber auch ihre Kom­pli­zen, selbst die wider­wil­li­gen; und mögen die Split­ter dei­ner Scha­le mich auch umbrin­gen, mein klei­nes Todes­ei: Du wirst einer guten Sache dienen.”

Vol­kof­fs Stil ist bril­lant, nie kann sich der Leser sicher sein, ob Iro­nie im Spiel ist oder scho­nungs­los Wirk­lich­keit geschil­dert wird. Zart­be­sai­te­te wie ich schla­gen viel­leicht beim ers­ten Durch­gang das knall­rot und grif­fig gebun­de­ne Büch­lein wie nach einem Tief­schlag zu – Lesen kann bru­tal sein. Doch der zwei­te Griff zur Hand­gra­na­te bleibt nicht aus, viel­leicht nen­nen des­halb Rezen­sen­ten man­che Bücher “fes­selnd”? Dann kommt näm­lich erst das eigent­li­che Lese­er­leb­nis, wenn man die Spra­che und die Ein­zel­sze­nen auf sich wir­ken las­sen kann.

