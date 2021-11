Die AfD, der Strukturplan Ost und der Parteitag

In wenigen Wochen findet – (Corona-)Stand: jetzt – in Wiesbaden der AfD-Bundesparteitag statt.

Die kom­men­de Füh­rung steht vor zahl­rei­chen stra­te­gi­schen Herausforderungen.

Vor eini­gen Tagen habe ich bereits auf dem Feld­zug Blog ers­te Ana­ly­sen zum anste­hen­den Bun­des­par­tei­tag der AfD am 11. Dezem­ber in Wies­ba­den vorgenommen.

In die­sem Arti­kel skiz­zier­te ich die wich­tigs­ten stra­te­gi­schen Her­aus­for­de­run­gen der nächs­ten Jah­re und spe­ku­lier­te, wie eine mög­li­che per­so­nel­le Zusam­men­set­zung des kom­men­den Bun­des­vor­stan­des aus­se­hen soll­te, damit er sich den neu­en Auf­ga­ben kom­pe­tent wid­men könnte.

Die Stim­mung in der Par­tei ist aktu­ell bedrü­ckend. Jeden­falls ist von Eupho­rie und Auf­bruch wenig zu spü­ren. Alle Land­tags­wah­len und auch die Bun­des­tags­wahl ende­ten in die­sem Jahr mit teils deut­li­chen Stim­men­ver­lus­ten. Die Lager­kämp­fe zer­mür­ben Mit­glie­der und Funk­tio­nä­re. Auch die Feind­se­lig­keit des polit­me­dia­len Blocks hat in den letz­ten Jah­ren noch­mals an Qua­li­tät und Inten­si­tät zugenommen.

Ein­zel­ne Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te berich­te­ten von einem noch­mals käl­te­ren Kli­ma der Ableh­nung und Aus­gren­zung mit dem Beginn der neu­en Legis­la­tur­pe­ri­ode. Die­se erhär­te­ten Fron­ten lösen zwei unter­schied­li­che Reak­tio­nen bei den Mit­glie­dern aus: Die einen erhof­fen sich durch Anpas­sungs­kur­se und dem Abschwä­chen all­zu „radi­ka­ler“ (gemeint ist: grund­sätz­li­cher) Posi­tio­nen brei­te­re Akzep­tanz, wäh­rend die ande­ren Gegner­zu­schrei­bun­gen anneh­men und bis­wei­len genau das Abbild dar­stel­len wol­len, was ihnen unter­stellt wird.

Vor kur­zem lös­te der Bun­des­vor­stand der AfD die „Arbeits­grup­pe Ver­fas­sungs­schutz“ mit der Begrün­dung auf, daß sich die Par­tei in der kom­men­den juris­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Ver­fas­sungs­schutz im Früh­jahr 2022 gut gerüs­tet sieht. Die juris­ti­schen Schrift­sät­ze sind zwar nicht bekannt, doch die Chan­cen, eine Beob­ach­tung für die Gesamt­par­tei abzu­wen­den, wer­den von vie­len inner­par­tei­lich eher als schlecht eingeschätzt.

Die Beob­ach­tun­gen ein­zel­ner Lan­des­ver­bän­de, des poli­ti­schen Vor­felds und der Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on blei­ben ohne­hin bestehen und so mag man zwar zweck­op­ti­mis­tisch auf das kom­men­de Haupt­sa­che­ver­fah­ren bli­cken, aber soll­te sich auch nicht all­zu vie­le Illu­sio­nen machen, daß ein Gericht den poli­ti­schen Wil­len des Ver­fas­sungs­schut­zes doch noch exe­ku­tie­ren wird.

Der Riß zum Estab­lish­ment wird sich also in den kom­men­den noch wei­ter ver­grö­ßern – unab­hän­gig von der Selbst­po­si­tio­nie­rung der AfD. Mit die­ser Lage­be­din­gung wird man arbei­ten müs­sen und hat die Mög­lich­keit, Soli­da­ri­täts­net­ze auf­zu­span­nen und gleich­zei­tig das oppo­si­tio­nel­le Pro­fil gegen­über den zeit­geis­ti­gen Ent­rü­ckun­gen zu schärfen.

Visio­nä­rer Mut

Was es in den vie­len Gefech­ten, die die Par­tei führt, vor allem braucht, ist eine Repo­li­ti­sie­rung des Kamp­fes. Es mag dem klas­si­schen Kon­ser­va­ti­ven in sei­nem habi­tu­el­len Den­ken schwer fal­len zu erken­nen, daß die insti­tu­tio­nel­len Struk­tu­ren die­ses Staa­tes kei­nes­wegs mehr neu­tra­le Räu­me sind. Sie sind hoch­po­li­tisch und durch­i­deo­lo­gi­siert. Es gibt kei­nen Schieds­rich­ter mehr im Mei­nungs­kampf um die gesell­schaft­li­che Hegemonie.

Die­se Erkennt­nis soll­te sich schließ­lich auch in der inhalt­lich-pro­gram­ma­ti­schen Jus­tie­rung der AfD nie­der­schla­gen, die der­weil ihr Wir­ken und Wol­len ledig­lich in der Ableh­nung des Sta­tus Quo legi­ti­miert. Zusätz­lich bräuch­te es jedoch Legi­ti­ma­ti­ons­maß­stä­be, die den eige­nen ethi­schen Kom­pass und das poli­ti­sche Selbst­ver­ständ­nis aus sich selbst her­aus rechtfertigen.

Hier benö­tigt der Bun­des­vor­stand visio­nä­re Köp­fe, die mehr inhalt­li­che Inspi­ra­ti­on brin­gen als nur gegen den Gen­der-Irr­sinn, gegen die EU und gegen Mas­sen­mi­gra­ti­on zu sein. Es geht dabei nicht um ein intel­lek­tu­el­les Mani­fest, son­dern um die Skiz­ze einer rech­ten Lebens­welt, die auch ein Signal des Zusam­men­halts an die eige­ne Basis sen­det und Ori­en­tie­rung schafft.

Der künf­ti­ge Bun­des­vor­stand wird nach der ernüch­tern­den Bun­des­tags­wahl vor der Her­aus­for­de­rung ste­hen, Visio­nen und Per­spek­ti­ven zu schaf­fen, die sich nicht nur in kurz­fris­ti­gen Mobi­li­sie­rungs­ef­fek­ten erschöp­fen. 2015–2018 war dies der Kata­ly­sa­tor der AfD. Jetzt muss die Erkennt­nis fol­gen, daß der Weg ech­ter alter­na­ti­ver Poli­tik für Deutsch­land neue Bin­de­mit­tel und Sta­bi­li­sie­rungs­kräf­te benö­tigt, die die AfD im Inne­ren zusammenhalten.

Für manch einen mag der aktu­el­le Weg der AfD den zwangs­läu­fi­gen Geset­zen der Par­tei­en­so­zio­lo­gie hin zur Olig­ar­chi­sie­rung und Selbst­be­schäf­ti­gung fol­gen. Zugleich gibt es jedoch auch eine jun­ge theo­rie­hung­ri­ge und moti­vier­te Genera­ti­on an Jung­po­li­ti­kern aus der Schmie­de der Jun­gen Alternative.

Es gibt Akteu­re und Funk­tio­nä­re, die sich fern­ab ideo­lo­gi­scher Ver­stei­fun­gen und Lager­kämp­fe bewe­gen und ver­stan­den haben, daß die AfD mehr ist als nur der Lücken­fül­ler einer eins­ti­gen »kon­ser­va­ti­ve­ren Uni­on«. Es sind Per­sön­lich­kei­ten in der Par­tei, die jetzt noch nicht in der ers­ten Rei­he ste­hen, aber die poli­tisch-instink­tiv die his­to­ri­sche Bedeu­tung die­ses Par­tei­pro­jekts in der BRD erkannt haben.

Wege zu poli­ti­scher Gestaltungsmacht

Der Zieh­va­ter der AfD, Alex­an­der Gau­land, sprach kürz­lich in einem Inter­view mit dem RND von mög­li­chen Koali­tio­nen mit der CDU. Die Stra­te­gie der AfD müs­se es sein, die aktu­el­le Schwä­che der Uni­on zu nut­zen und Spalt­pil­ze in die CDU zu trei­ben, wodurch sich auch in der CDU mög­li­cher­wei­se mehr Stim­men erhe­ben, die dafür plä­die­ren die Ver­wei­ge­rungs­hal­tung gegen­über der AfD aufgeben.

Was klar ist und wor­über sich auch man­che Träu­mer einer 51%-AfD im Kla­ren sein soll­ten: Natür­lich hat die AfD nur eine Chan­ce auf poli­ti­sche Gestal­tungs­macht im Ver­bund mit der Uni­on. Es fehlt jedoch an Phan­ta­sie, wie eine der­ar­ti­ge Kon­stel­la­ti­on aus­se­hen wür­de und vor allem wel­che Bedin­gun­gen hier­für gel­ten müßten.

Wel­che Posi­tio­nen wären gegen­über mög­li­chen Koali­ti­ons­part­nern unver­han­del­bar? Wo bie­ten sich Kom­pro­miß­spiel­räu­me? Und wel­chen per­so­nel­len als auch inhalt­li­chen Schwenk müss­te die CDU eigent­lich voll­zie­hen? Reicht schon ein Fried­rich Merz als mit hoher Wahr­schein­lich­keit künf­ti­ger Parteivorsitzender?

Wir alle wis­sen, daß der­ar­ti­ge Über­le­gun­gen in der aktu­el­len Lage als abs­trak­te Gedan­ken­spie­le gel­ten müs­sen, zumin­dest auf Bun­des­ebe­ne. Im Osten wird die Sache jedoch schon kon­kre­ter. Soll­te sich 2024 in Sach­sen bei der Land­tags­wahl ein ähn­li­ches Ergeb­nis wie bei der Bun­des­tags­wahl 2021 zei­gen, so dürf­te es der CDU eini­ges an Kopf­zer­bre­chen berei­ten, wie sie dann noch sta­bi­le Regie­rungs­mehr­hei­ten ohne AfD-Ein­bin­dung bil­den soll. Es mag dann even­tu­ell eine Vier­par­tei­en­ko­ali­ti­on geben, aber ob dies dann auch noch die CDU-Basis lang­fris­tig mit­tra­gen wird, bleibt fraglich.

Struk­tur­plan Ost

Die Stär­ke der AfD im Osten wird in der Par­tei ambi­va­lent bewer­tet. Für die einen ver­hin­dern die Ost­ver­bän­de durch ihre Radi­ka­li­tät die grö­ße­ren Stim­men­zu­wäch­se im Wes­ten, die demo­sko­pisch bei Bun­des­tags­wah­len die bedeu­ten­de­re Rol­le spie­len. Für die ande­ren stel­len die Ost­ver­bän­de die Blau­pau­se für eine ech­te alter­na­ti­ve Poli­tik im Wes­ten dar.

Man muß den Osten gar nicht auf­grund sei­nes unter­schied­li­chen Zugangs zu völ­lig ande­ren Wäh­ler­ziel­grup­pen bewer­ten. Es geht nicht ein­mal vor­der­grün­dig um den Habi­tus eines ande­ren Poli­ti­ker­ty­pus, den ein Björn Höcke oder ein Chris­toph Berndt ver­kör­pern. Viel­mehr dürf­te der Osten für die AfD bereits ein struk­tu­rel­ler Bau­stein gewor­den sein, auf dem vie­le wei­te­re stra­te­gi­sche Leit- und Zukunfts­fra­gen für die AfD aufbauen.

Mög­li­cher­wei­se dürf­te der Osten auch mit­tel­fris­tig der Schlüs­sel zur Eröff­nung wei­te­rer poli­ti­scher Ein­fluß- und Gestal­tungs­op­tio­nen der AfD sein. Die Ost­ver­bän­de sind bereits jetzt poli­ti­sche Labo­re und Test­re­gio­nen gewor­den, in denen die AfD als eta­blier­ter Akteur völ­lig ande­re Hand­lungs­spiel­räu­me als im Wes­ten hat. Das Bei­spiel Thü­rin­gen hat gezeigt, wie man real­po­li­ti­sche Optio­nen aus­rei­zen und damit die poli­ti­sche Kon­kur­renz ent­stel­len kann.

Die AfD muß also als kom­men­de Her­aus­for­de­rung einen Struk­tur­plan Ost ent­wi­ckeln. Die­ser baut auf der kla­ren Ziel­set­zung auf, den Osten als stra­te­gi­schen Tür­öff­ner und Ramm­bock für die Erwei­te­rung neu­er poli­ti­scher Ein­fluß­sphä­ren auf Bun­des­ebe­ne zu sehen. Das bedeu­tet, daß die Gesamt­par­tei in den kom­men­den Jah­ren ein beson­de­res Augen­merk auf den infra­struk­tu­rel­len Aus­bau und die Gras­wur­zel­ar­beit in Ost­deutsch­land legen soll­te und sich finan­zi­el­le und per­so­nel­le Res­sour­cen auch in ent­spre­chen­den Schwer­punkt­re­gio­nen kon­zen­trie­ren müssen.

In man­chen Gebie­ten Ost­deutsch­lands kann die AfD schon jetzt um die 30 bis 35% der Stim­men holen, aber die­ses enor­me Wäh­ler­po­ten­ti­al ist bis­lang kaum in bestän­di­ge und robus­te Struk­tu­ren ein­ge­bun­den. In vie­len Peri­phe­rie-Regio­nen exis­tie­ren zwar flä­chen­de­cken­de Kreis­ver­bands­struk­tu­ren, aber nur sel­ten Regio­nal­grup­pen, die auch orts­na­he poli­ti­sche Ange­bo­te schaf­fen könn­ten. Es fehlt an Kam­pa­gnen­platt­for­men, Bür­ger­netz­wer­ken, Bera­tungs­an­ge­bo­ten, Lokal­zei­tun­gen und Anlaufstellen.

Die AfD in Sach­sen und ande­ren Ost­ver­bän­den wird inner­halb der nächs­ten 2–3 Jah­re die ers­ten Land­rä­te und Bür­ger­meis­ter stel­len. Sie wird in Kom­mu­nal- als auch Lan­des­par­la­men­ten die stärks­te Kraft stel­len und kann aus die­ser Posi­ti­on her­aus die ande­ren Par­tei­en vor sich her­trei­ben und ech­te Akzen­te setzen.

Hier geht es nicht um zwei, drei Pro­zen­te mehr im Wes­ten, son­dern dar­um, die eige­nen Stär­ken aus­zu­spie­len und struk­tu­rell fest­zu­bei­ßen, um auf Basis die­ser lang­fris­ti­gen Gelän­de­ge­win­ne schließ­lich auch im Wes­ten der Repu­blik eine patrio­tisch-rechts­kon­ser­va­ti­ve Nor­ma­li­sie­rung vor­an­zu­trei­ben. 30 bis 35% in Sach­sen mögen auf­ge­rech­net auf ein Bun­des­tags­wahl­er­geb­nis mar­gi­nal sein. Die gesamt­po­li­ti­sche Signal­wir­kung nach einer Land­tags­wahl wäre jedoch um eini­ges kraftvoller.

Ob der kom­men­de Bun­des­vor­stand den Mut auf­bringt, eine der­ar­ti­ge Stra­te­gie-Ost zu ent­wi­ckeln und gleich­zei­tig in eine mobi­li­sie­ren­de Erzäh­lung an die Mit­glie­der zu ver­pa­cken, bleibt abzu­war­ten. Vor dem Hin­ter­grund von vier anste­hen­den Land­tags­wah­len im Wes­ten 2022 mögen kurz­fris­tig ande­re Prio­ri­tä­ten in den Fokus der Par­tei rücken. Doch die Stra­te­gie-Ost soll kei­nes­wegs die West­ver­bän­de mar­gi­na­li­sie­ren, son­dern in eine sys­te­mi­sche Lang­zeit­stra­te­gie ein­ge­bet­tet sein, die am Ende der Gesamt­par­tei die­nen soll.

Die Stra­te­gie Ost muß in fünf Ein­hei­ten geglie­dert sein:

1. Kom­mu­nal­po­li­ti­sche Kompetenzprofilierung

Aus­bau und Ver­stär­kung kom­mu­nal­po­li­ti­scher Schu­lungs­in­sti­tu­tio­nen und Denk­fa­bri­ken, die Funk­tio­nä­re zu kon­kre­ter poli­tisch-admi­nis­tra­ti­ver Ver­wal­tung befähigen.

2. Gras­wur­zel­ar­beit vor Ort

Struk­tur­aus­bau in der Flä­che – spe­zi­fi­sche und ziel­ge­rich­te­te Mit­glie­der­kam­pa­gnen in Peri­phe­rie­räu­men und Instal­la­ti­on eines poli­ti­schen »Talents­cou­tings« für die ört­li­che patrio­ti­sche Jugendarbeit.

3. Spe­zi­fisch geo­gra­phi­sche Zielgruppenanalyse

Daten­ba­sier­te Ana­ly­sen und qua­li­ta­ti­ve Umfra­ge­for­schung in den Schwer­punkt­re­gio­nen der AfD. Wäh­ler­po­ten­tia­le eva­lu­ie­ren und einordnen.

4. Loka­le Kampagnenplattformen

Nie­der­schwel­li­ge Par­ti­zi­pa­ti­ons­struk­tu­ren auf­bau­en und einen Orga­ni­sa­ti­ons­schirm für Pro­tes­te und Bür­ger­initia­ti­ven aufspannen.

5. Regio­na­le eige­ne Gegenöffentlichkeit

Was auf Bun­des­ebe­ne auf­grund der beschränk­ten Res­sour­cen für einen rech­ten TV-Sen­der oder eine patrio­ti­sche Tages­zei­tung kaum umsetz­bar ist, könn­te als expe­ri­men­tel­le Ver­suchs­an­ord­nung jedoch in bestimm­ten star­ken Regio­nen der AfD auf­ge­baut werden.

Land­tags­wah­len 2022

In einer Umfra­ge zur Land­tags­wahl 2022 in Nord­rhein-West­fa­len kommt die AfD gera­de ein­mal auf knap­pe 5%. In Schles­wig-Hol­stein wür­de die Par­tei sogar den Wie­der­ein­zug ver­pas­sen. In Nie­der­sach­sen ist sie auf 7% fest­ge­na­gelt. Kei­ne Aus­sich­ten, die beson­ders viel Zuver­sicht und Opti­mis­mus bei den Wahl­kämp­fern ver­brei­ten könnten.

Zugleich zei­gen die Zah­len wie auch schon bei der Bun­des­tags­wahl, daß die Par­tei auf eine fes­te Wäh­ler­ba­sis zurück­grei­fen kann und dem­nach kein rei­nes Image- son­dern ein Mobi­li­sie­rungs­pro­blem hat. Ihr feh­len The­men, ein Agen­da-Set­ting und eine Par­tei­füh­rung, die auf den Rück­halt aller Lager ver­trau­en kann. Der aktu­ell man­geln­de Instinkt, ein poli­ti­sches Momen­tum zu nut­zen, zeig­te sich jetzt in der Migra­ti­ons­kri­se an der weiß­rus­sisch-pol­ni­schen Gren­ze oder auch in der Orts­kräf­te­de­bat­te im August die­ses Jahres.

Der Lan­des­ver­band Bran­den­burg bspw. bemüh­te sich red­lich, im Grenz­ge­biet Prä­senz zu zei­gen. Meck­len­burg-Vor­pom­mern hin­ge­gen als zwei­ter Lan­des­ver­band mit direk­tem Zugang zur pol­ni­schen Gren­ze blieb jedoch recht stumm und inak­tiv. Weshalb?

Ansons­ten waren Abge­ord­ne­te und Funk­tio­nä­re auf sich allein gestellt und jeder betrat das poli­ti­sche Kampf­feld mit sei­nen eige­nen Social-Media-Gra­fi­ken und Pres­se­mit­tei­lun­gen, obwohl der Bun­des­vor­stand hier die Mög­lich­keit gehabt hät­te, einen hei­ßen Spät­herbst aus­zu­ru­fen und Demons­tra­tio­nen und Kund­ge­bun­gen zu orga­ni­sie­ren, Info­ma­te­ri­al zur Ver­fü­gung zu stel­len, Bür­ger­pro­tes­te zu unter­stüt­zen und die Gescheh­nis­se medi­al pro­fes­sio­nell zu dokumentieren.

Für die Wahl­kämp­fe 2022 gilt es hier, poli­ti­sche Gele­gen­hei­ten zu erken­nen und fle­xi­bel an die Kam­pa­gnen anzupassen.

Fazit:

Der Zusam­men­halt der AfD wird für den kom­men­den Bun­des­vor­stand ein Balan­ce­akt wer­den. Nicht nur in Bezug auf den Aus­gleich der unter­schied­li­chen Lager, son­dern auch im Hin­blick auf die Kom­mu­ni­ka­ti­on einer muti­gen und offen­si­ven Visi­on davon, wel­che Rol­le die AfD im kom­men­den Jahr­zehnt spie­len soll.

Die Par­tei ist sich einig, wo sie hin will. Ihre Kern­the­men mani­fes­tie­ren sich immer wie­der in kon­kre­ten poli­ti­schen Ereig­nis­sen und Zeit­pe­ri­oden. Ali­ce Wei­del sag­te am Wahl­abend des 26. Sep­tem­bers sinn­ge­mäß: „Die AfD ist gekom­men, um zu bleiben“.

Die nächs­te trans­for­ma­ti­ve Her­aus­for­de­rung liegt nun dar­in, aus dem „blei­ben“ ein „wer­den“ zu machen. Und zwar: „Die AfD ist gekom­men, um Volks­par­tei zu wer­den“. Jetzt gilt es, dafür das Fun­da­ment zu legen und die Pro­tes­terzäh­lung um einen ech­ten Gestal­tungs­wil­len zu ergänzen.