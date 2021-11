Weihnachtsempfehlungen (5): Bibliotheken, Medizin

Lesen

Nora Surojegin/ Pirk­ko-Lii­sa Suro­jegin: Untu und das Geheim­nis des Lichts, 120 Sei­ten, 20 €

Die­ses zau­ber­haf­te Vor­le­se­buch woll­te ich letz­tes Jahr mei­nem Nef­fen und mei­nen Nich­ten schen­ken, da ich aber ger­ne die Bücher, die ich ver­schen­ke, vor­her lese, nahm ich mir es am 24. Dezem­ber mit­tags vor und: Es wird erst die­ses Jahr ver­schenkt, da ich es unbe­dingt sel­ber erst zu Ende lesen mußte…

Untu ist ein »runz­li­ger Winz­ling«, der am Meer wohnt und eines Tages eine Post­kar­te fin­det: auf der Vor­der­sei­te ist ein Ster­nen­him­mel abge­bil­det mit dem Schrift­zug »Licht der Win­ter­nacht!« und hin­ten wird »Fro­he Weih­nach­ten« gewünscht. Aber was ist das, die­ses Weih­nach­ten? Untu weiß es nicht, die ein­bei­ni­ge Möwe Klü­wer nicht und auch nicht sein grum­me­li­ger Nach­bar Knurz. Also macht sich Untu auf die Rei­se, um das Win­ter­licht und Weih­nach­ten zu fin­den. Es wird eine aben­teu­er­li­che Wan­de­rung, er fin­det Freun­de (die Däm­mer­lin­ge, die Mup­pel, die Lont­ti und die Blatt­fee), begeg­net Gefah­ren und wächst am Ende über sich hinaus.

Es ist eine lus­ti­ge, span­nen­de, zeit­lo­se und zudem wun­der­schön illus­trier­te Geschich­te für die kal­te Zeit – für Kin­der ab fünf zum Vor­le­sen geeig­net und für jeden ande­ren zum Sel­ber­le­sen und sich ver­zau­bern lassen.

Den­ken

Robin Lane Fox: Die Ent­de­ckung der Medi­zin, 448 Sei­ten, 35 €

In der jet­zi­gen, ver­rück­ten Zeit, in der sich so man­cher zum Fach­mann in Sachen der Medi­zin auf­schwingt, tut es ganz gut, sich auf die Anfän­ge zu besin­nen: Fox führt die­se auf die grie­chi­sche Anti­ke zurück. Natür­lich gab es bei allen Urvöl­kern Heil­wis­sen, aber die Medi­zin als eige­ne Dis­zi­plin fin­det man zuerst bei den Grie­chen, nicht umsonst gilt auch heu­te noch der Hip­po­kra­ti­sche Eid als ethi­sche Grund­la­ge eines jeden Arz­tes. Und so taucht man mit die­ser umfas­sen­den Kul­tur­ge­schich­te ein in die Zeit, in der die ers­ten bedeu­ten­den Leis­tun­gen in der Medi­zin erbracht, die ers­ten medi­zi­ni­schen Wer­ke geschrie­ben wur­den, auf denen das heu­ti­ge Wis­sen und Han­deln immer noch beruht. Aber Fox bleibt nicht bei den Errun­gen­schaf­ten und Per­so­nen, er zeigt auf, wie das auf­kei­men­de Wis­sen auch die Geschichts­schrei­bung oder die Kunst beein­fluß­te. Die Medi­zin in ihrem Ursprung war nicht abge­kop­pelt, kein »Stich« in den Arm am Dri­ve-In, son­dern bezog den gan­zen Men­schen samt sei­ner Kul­tur und Tra­di­ti­on mit ein.

Es ist ein fas­zi­nie­ren­des Buch, schwung­voll und für Lai­en geschrie­ben – ein gesun­des Inter­es­se für die Anti­ke und ein gewis­ses Namens­ge­dächt­nis soll­te man aller­dings mit­brin­gen. Mit unter­stüt­zen­dem Kar­ten­ma­te­ri­al und Regis­ter ist es aber ein wun­der­ba­res Unter­fan­gen und für die kom­men­den Wochen eine pas­sen­de Lek­tü­re oder Geschenk.

Schau­en:

Campbell/Pryce: Biblio­the­ken. Von der Anti­ke bis heu­te, 328 Sei­ten, 60 €

An die­ser Stel­le stand in den ver­gan­ge­nen Jah­ren mei­ne Emp­feh­lung für den Kalen­der Mit deut­schen Gedich­ten durch das Jahr, der nicht nur mich, son­dern auch mitt­ler­wei­le über 200 Antai­os-Kun­den seit Jah­ren beglei­tet. Ich emp­feh­le ihn immer noch aus­drück­lich, aber die­ses Jahr habe ich mich von einem Bild­band über Biblio­the­ken mit­rei­ßen las­sen. In die­sem Pracht­band wer­den über 80 Biblio­the­ken aus der gan­zen Welt vor­ge­stellt, begin­nend mit ver­lo­re­nen Archi­ven und Biblio­the­ken der Anti­ke bis hin zu den Glas­pa­läs­ten der Moder­ne. Doch in die­sem Band fin­den sich nicht nur Hoch­glanz­bil­der schö­ner Gebäu­de und das Herz eines jeden Biblio­phi­len höher schla­gen las­sen­den Innen­räu­men, son­dern es ist eine wah­re Fund­gru­be an Fak­ten über Geschich­te, Archi­tek­tur, Kul­tur, Poli­tik, Kunst, Archäo­lo­gie, Reli­gi­on und auch so man­ches Kurio­sum. Wuß­ten Sie, daß die ers­ten an einem Ort gesam­mel­ten Schrif­ten meso­po­ta­mi­sche Ton­ta­feln zur Buch­füh­rung waren? Oder das im 16. Jahr­hun­dert in vie­len Klos­ter­bi­blio­the­ken die Bücher ange­ket­tet wur­den? Oder das in einer Biblio­thek in Mafra, Por­tu­gal, seit dem 18. Jahr­hun­dert win­zi­ge Fle­der­mäu­se woh­nen, die im Win­ter hin­ter den Rega­len schla­fen und nachts Insek­ten ver­til­gen, die den Büchern sonst scha­den wür­den? Herrlich!

