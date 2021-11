Drohen finstere Tage?

Baer­bock sorgt sich um das Diplo­ma­ti­sche Corps, Habeck ist jetzt Kli­ma- und Wirt­schafts­mi­nis­ter sowie Vize­kanz­ler. Es dro­hen fins­te­re Tage.”

Ist das so? Gibt es so etwas wie fins­te­rer als fins­ter? Oder war es die letz­ten vier Jah­re noch etwas hel­ler? Ste­hen wir erst jetzt am Abgrund, wur­de in der Ära Mer­kel noch eini­ges, man­ches, immer­hin etwas rich­tig gemacht? Ist die Christ­de­mo­kra­tie min­des­tens nur das klei­ne­re Übel oder sogar, mit Blick auf die fins­te­ren Tage, die nun dro­hen, gar kei­nes, und gewinnt Maas plötz­lich an Grö­ße, wenn man ihn neben Baer­bock stellt?

Man kann sol­che Fra­gen ernst­haft zu beant­wor­ten ver­su­chen oder sie abtun mit einem Ver­weis dar­auf, daß man auf den Beginn der gro­ßen Ret­tungs­er­zäh­lung aus dem Mun­de der Uni­on kei­nes­falls her­ein­fal­len dür­fe. Es sind Poli­ti­ker wie Söder, Merz und Spahn, die nun von der auf­hal­ten­den, der beson­ne­ne­ren Kraft ihrer Par­tei zu erzäh­len begin­nen und die dar­auf bau­en kön­nen, daß etli­chen beim Zuhö­ren aus dem Gedächt­nis rutscht, wer regier­te, als in der Banken‑, der Flüchtlings‑, der Kli­ma- und der Coro­na­kri­se genera­tio­nen­über­grei­fen­de, irrever­si­ble Wei­chen­stel­lun­gen erfolgten.

Selbst die Hoff­nung auf Betriebs­stö­run­gen treibt fri­sche Blü­ten, aber gera­de Akze­le­ra­ti­ons­kon­zep­te müs­sen auf zwei­er­lei bau­en kön­nen: zum einen auf die tat­säch­li­che Insta­bi­li­tät von Sys­tems, zum ande­ren auf die Bereit­schaft der Bür­ger, dys­funk­tio­na­le Tage und Wochen als heil­sam wahr­zu­neh­men, als etwas, das jeden­falls bes­ser ist als der nun noch ein­mal beschleu­nig­te Umbau unse­res Lan­des in einen moral­po­li­tisch in die Welt­spit­ze auf­ge­rück­ten, woken, grü­nen Men­schen­park. Aber die Bereit­schaft zum Rück­bau ins Unbe­que­me­re, weni­ger smar­te, weni­ger flie­ßen­de, weni­ger “acht­sa­me Mit­ein­an­der” war schon immer und ist mehr denn je so unat­trak­tiv, so höl­zern und unge­lenk, daß man es kaum an den Mann brin­gen kann.

Es geht eben immer irgend­wie wei­ter in einem so rei­chen und noch immer so gut orga­ni­sier­ten Land wie dem unse­ren. Sta­bi­li­sie­ren, mit­ma­chen oder Sand ins Getrie­be, wo es nur geht? Selbst unser doch recht über­sicht­li­ches Lager kommt an sol­chen Punk­ten zu dia­me­tral zuein­an­der ste­hen­den Beur­tei­lun­gen und Forderungen.

Jüngs­tes Bei­spiel? In einem Bei­trag für die Jun­ge Frei­heit von heu­te ver­merkt Karl­heinz Weiß­mann, der Mit­be­grün­der unse­rer Zeit­schrift, daß die

Frei­heit, die wir genie­ßen, weder Him­mels­ga­be noch Selbst­ver­ständ­lich­keit ist. Sie beruht auf Bedin­gun­gen, vor allem dem Vor­han­den­sein staat­li­cher Ord­nung. Das Wesen sol­cher Ord­nung ist, daß sie die Frei­heit des Indi­vi­du­ums regu­liert und ein­schränkt. Auch wenn das unter nor­ma­len Umstän­den kaum spür­bar ist, fügt sie den Men­schen ein und zwingt ihn not­falls zum Fügen. Man mag die Regeln in Fra­ge stel­len und kann treff­lich dar­über strei­ten, wie das Ein­fü­gen kon­kret von­stat­ten zu gehen hat und dar­über, ob ein Not­fall besteht oder nicht. Aber an dem Zusam­men­hang selbst dürf­te kein Zwei­fel bestehen. Auch dar­an nicht, daß er für einen moder­nen Staat mit einer Mas­sen­be­völ­ke­rung eine beson­de­re wich­ti­ge Bedeu­tung hat.

Bis hier­her: Staats­bür­ger­kun­de aus der Feder eines Ord­nungs­den­kers. Bloß war das nur der Anlauf: Weiß­mann ver­han­delt in sei­nem Text die Fra­ge nach der Impf­pflicht und plä­diert für sie. Sofort bekom­men sei­ne Aus­füh­run­gen einen ganz ande­ren Schwung, und wir ahnen das Ziel der Argumentation:

Der Staats- und Ver­wal­tungs­recht­ler Ernst Forst­hoff (1902–1974) sprach davon, daß der heu­ti­ge Staat nicht nur wie jeder Staat zuvor sei­ne eige­ne Dau­er siche­re, son­dern auch „Daseins­vor­sor­ge“ zu leis­ten habe. Zu den wesent­li­chen Berei­chen sol­cher „Daseins­vor­sor­ge“ gehört die Volks­ge­sund­heit. Ist sie gefähr­det, muß der Staat ein­grei­fen. Ist die Impf­pflicht das Mit­tel der Wahl, um sie zu schüt­zen, dann hat der Staat sie durch­zu­set­zen und darf über die Vor­be­hal­te, die Unein­sich­tig­keit oder den Unwil­len ein­zel­ner hin­weg­ge­hen, um das Gemein­wohl zu schüt­zen. Also: Ärmel hoch!

Das (selbst die fade Dop­pel­deu­tig­keit am Schluß) schreibt einer der wirk­lich klu­gen Köp­fe, die hin­ter der Sezes­si­on steck­ten. Und nun? Man will ja sofort Fra­gen stel­len, bei­spiels­wei­se eine nach der “Volks­ge­sund­heit” (wel­ches Volk eigent­lich?), die Weiß­mann in Gefahr sieht, obwohl er es sta­tis­tisch nicht unter­füt­tern kann.

Wei­ter: Ist für ihn der Lock­down nur ein Lock­down, nicht auch ein Test­lauf? Wie­viel von der “Volks­ge­sund­heit” ist dadurch rui­niert wor­den, daß man die Leu­te seit bald zwei Jah­ren im Zustand der Angst hält und sie für ein­an­der bedroh­lich, wo nicht gar töd­lich erklärt? Reicht es aus, den Behaup­tun­gen Ver­trau­en zu schen­ken, Geimpf­te lit­ten weit weni­ger schwer an einer Erkran­kung – Behaup­tun­gen von Exper­ten also, die vor sechs Mona­ten noch etwas völ­lig ande­res behaupteten?

Zuletzt: Könn­te Weiß­manns Text auch ein Signal sein, ein Schritt zur Sei­te, der ihn und sei­ne Pro­jek­te aus der Schuß­li­nie der Kano­nen­roh­re gera­de jenes Staa­tes brin­gen soll, des­sen Zwangs­maß­nah­men er nun befür­wor­tet? Ja, könn­te sein.

Am Ende ist es aber nahe­lie­gend, die­ses Plä­doy­er als das eines Staats­die­ners zu begrei­fen, der Staat, Insti­tu­tio­nen, Ord­nung, Gehor­sam und die Bereit­schaft zur Unter­ord­nung auch dann geschützt und geför­dert sehen will, wenn sich alles das gegen das Volk gekehrt hat. Das ist über­haupt der sprin­gen­de Punkt: Natür­lich denkt Weiß­mann mit Carl Schmitt und als Rech­ter, wenn er Gemein­nutz über Eigen­nutz stellt und den Staat zur Durch­set­zung auf­for­dert. Bloß: Wir haben es nicht mit einer Lage zu tun, die dies recht­fer­tig­te, wir leben viel­mehr unter Aus­nah­me­be­din­gun­gen, die der Staat aus mir immer noch uner­find­li­chen Grün­den her­ge­stellt hat.

Sagen wir es so: Wer sein Leben lang Leh­rer war, Beam­ter mit Leib und See­le, und nun eine Pen­si­on bezieht, der kann Gret­chen­fra­gen nicht anders beant­wor­ten – es sei denn, er wäre bereit, die Kon­se­quen­zen zu tragen.

(In der Jun­gen Frei­heit hält übri­gens der gute Thors­ten Hinz dage­gen. Das macht es nicht bes­ser. Es gibt ein­fach Vor­schlä­ge, über deren Ableh­nung es grund­sätz­lich kei­ne Dis­kus­si­on geben darf.)