Weihnachtsempfehlungen (6): utopische Welten

Lesen

Wene­dikt Jer­o­fe­jew: Die Rei­se nach Petusch­ki. Ein Poem, aus dem Rus­si­schen von Nata­scha Spitz, Mün­chen: Piper 2021, 176 Sei­ten, 11 Euro

Das Buch ist ein Klas­si­ker, auf den ich lei­der erst im letz­ten Jahr hin­ge­wie­sen wur­de. Es berei­chert die Rei­he der rus­si­schen Typen, die Oblo­mows, One­gins und Ras­kol­ni­kows, um Wen­ja, den phi­lo­so­phie­ren­den Alko­ho­li­ker, der sich nicht, wie die anti­ken Peri­pa­teti­ker, selbst bewegt, son­dern eine Zug­fahrt nutzt, um sei­nen Asso­zia­tio­nen frei­en Lauf zu lassen.

Wen­ja will sei­ne Gelieb­te in Petusch­ki besu­chen und begibt sich dafür, ver­ka­tert und auf der Suche nach Schnaps, der den Kater erträg­li­cher macht, zum Kurs­ker Bahn­hof in Mos­kau. Auf der Fahrt in das etwa 120 Kilo­me­ter ent­fern­te Petusch­ki betrinkt er sich mit wech­seln­den Mit­rei­sen­den und gibt dabei einen Abriß der Absur­di­tä­ten des sowje­ti­schen All­tags und zahl­rei­che Alko­hol­weis­hei­ten von sich: „Alle wert­vol­len Men­schen Ruß­lands, alle Men­schen, die für Ruß­land wich­tig waren, haben gesof­fen wie die Löcher. Nur die Über­flüs­si­gen, die Beschränk­ten haben nicht gesoffen.“

Klar, daß die Gesprä­che im Lau­fe der Rei­se immer absur­der wer­den und Wen­ja irgend­wann die Ori­en­tie­rung ver­liert und schließ­lich wie­der in Mos­kau lan­det. Klar ist auch, daß das 1969 geschrie­be­ne Buch in der Sowjet­uni­on nicht erschei­nen konn­te, son­dern als Samis­dat wei­ter­ge­ge­ben wur­de. 1973 ver­öf­fent­lich­te es eine israe­li­sche Lite­ra­tur­zeit­schrift auf Rus­sisch, 1978 folg­te die deut­sche Über­set­zung, die bis heu­te lie­fer­bar ist.

– – –

Den­ken

Hans Ost­wald: Ber­lin. Anfän­ge einer Groß­stadt, Sze­nen und Repor­ta­gen 1904–1908, hrsg. von Tho­mas Böhm, Köln: Galia­ni Ber­lin 2020, 405 Sei­ten, 28 Euro

Ber­lin wuchs seit Ende des 19. Jahr­hun­derts zur Welt­stadt. Die Reprä­sen­ta­ti­ons­bau­ten zeu­gen bis heu­te davon. Ber­lin wur­de das Zen­trum des Deut­schen Rei­ches, wur­de reich und griff rasch über die Stadt­gren­zen hin­aus. Die­ses Wachs­tum geschah schlag­ar­tig, zwi­schen 1877 und 1905 ver­dop­pel­te sich die Ein­woh­ner­zahl auf zwei Mil­lio­nen. Dabei konn­te es nicht aus­blei­ben, daß sich in der Welt­stadt die elen­de Sei­te des Wachs­tums zeig­te, die in einem grel­len Gegen­satz zum offi­zi­el­len Ber­lin stand.

Die­sen Gegen­sät­zen wid­me­te sich Hans Ost­wald, der sich vom Arbei­ter­sohn zum ange­sag­ten Jour­na­lis­ten empor­ge­ar­bei­tet hat­te, in sei­ner Schrif­ten­rei­he „Groß­stadt-Doku­men­te“, die zwi­schen 1904 und 1920 in 50 Bänd­chen erschien. Eini­ge davon ver­faß­te Ost­wald selbst, so den Auf­takt­band Dunk­le Win­kel in Ber­lin, dem er ein pro­gram­ma­ti­sches Vor­wort vor­an­stell­te. Dar­in bekann­te er sich zu einem Jour­na­lis­mus, der die Feld­for­schung der Sozio­lo­gen vor­weg­nahm: „das Leben selbst soll sich mitteilen“.

Der vor­lie­gen­de Band bie­tet neben einer Ein­lei­tung eine umfang­rei­che Aus­wahl aus der Rei­he, die vor allem dafür berüch­tigt war, auch vor heik­len The­men wie Pro­sti­tu­ti­on und Homo­se­xua­li­tät nicht halt mach­te, aber auch die Situa­ti­on der Beam­ten in Ber­lin schil­der­te. Wie libe­ral das Kai­ser­reich war, zeigt sich dar­in, daß ledig­lich ein Band der Rei­he ver­bo­ten wur­de; einer, der sich den Les­bie­rin­nen widmete.

– – –

Schau­en

Ophé­lie Cha­va­ro­che / Jean-Michel Bil­lioud: Atlas der uto­pi­schen Wel­ten. 82 Visio­nen der Mensch­heit, Stutt­gart: Kos­mos 2021, 256 Sei­ten, 38 Euro

Die Wort­schöp­fung „Uto­pie“ geht auf Tho­mas Morus zurück, der damit einen Ort bezeich­net wis­sen woll­te, der nur in unse­rer Vor­stel­lung exis­tiert. Die­ser „Nicht­ort“ war daher nicht zu loka­li­sie­ren, was es auf den ers­ten Blick etwas befremd­lich erschei­nen läßt, den Nich­tor­ten einen Atlas zu wid­men. Natür­lich folgt das Buch damit in ers­ter Linie einer Mode, die jeder Samm­lung gra­fi­scher Dar­stel­lun­gen den Namen Atlas gibt. Das Buch ist in die­ser Hin­sicht auch nicht beson­ders ambi­tio­niert, der Wert der Samm­lung liegt in der Zusam­men­schau ganz ver­schie­de­ner Uto­pien. Nun sind Uto­pien etwas, was der Kon­ser­va­ti­ve instink­tiv ablehnt, weil er damit ein unge­bühr­li­ches Fort­stre­ben vom Ursprung ver­bin­det. Aller­dings ver­gißt er dabei zwei­er­lei. Ers­tens gibt es auch kon­ser­va­ti­ve Uto­pien, die den Fort­schritt in die fal­sche Rich­tung been­den und eine Situa­ti­on erzeu­gen wol­len, die sich zu kon­ser­vie­ren lohnt. Zwei­tens sind Uto­pien als Ideen geeig­net, die Kon­se­quen­zen der eige­nen Welt­an­schau­un­gen zu beden­ken, so daß sie als Regu­la­tiv wir­ken. Der vor­lie­gen­de Band bie­tet einen guten, kurz­wei­li­gen Über­blick über die ver­schie­dens­ten Uto­pien von der Anti­ke bis zur Gegen­wart und macht dabei kei­nen Unter­schied, ob sie nur auf dem Papier exis­tier­ten oder ob ver­sucht wur­de, die­se in die Wirk­lich­keit zu über­füh­ren – was immer scheiterte.

