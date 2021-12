Kritik der Woche (9): Sönke Wortmann

Was ver­bin­det „man“ denn mit dem Film­re­gis­seur und Pro­du­zen­ten Wort­mann, Jahr­gang 1959? Wohl: den tota­len Main­stream. Er wur­de 1994 mit der harm­lo­sen Film­ko­mö­die Der beweg­te Mann berühmt, leg­te 1997 mit Das Super­weib noch eins drauf und fuhr mit dem ernst­haft rüh­ren­den Volks­stück Das Wun­der von Bern (2003; es ging um die Fuß­ball­welt­meis­ter­schaft 1954 und um das Dra­ma der Kriegs­heim­keh­rer) ordent­lich Meri­ten ein.

Zuge­ge­ben her­vor­ra­gend, schon mal gar nicht „main­strea­m­ig“ und viel zu wenig beach­tet war sein Film Der Cam­pus (1998), eine Adap­ti­on des Romans aus der Feder des (so tät man heu­te sagen; Schwa­nitz ist längst tot) erz­kon­ser­va­ti­ven Schrift­stel­lers und Gelehr­ten Diet­rich Schwa­nitz. Schwanitz/Wortmann hat­ten hier bereits früh das Mons­trum der Poli­ti­cal Cor­rect­ness zur Kennt­lich­keit entstellt.

Eben tourt Wort­manns „ähn­lich gela­ger­ter“ Film Con­tra durch die Kinos. Es geht auch hier um poli­ti­sche Kor­rekt­heit, und es ist seehr wit­zig. Man soll­te ihn sich ansehen!

Bevor ich zu Wort­manns höchst erstaun­li­chem Roman kom­me, eine Vor­be­mer­kung zu mei­ner „per­sön­li­chen Bezie­hung“ zu die­sem „Bun­des­re­gis­seur.“ (Wort­mann ist Mit­glied der GRÜNEN und gehör­te zwei­mal der Bun­des­ver­samm­lung zur Wahl des Bun­des­prä­si­den­ten an.)

Die­se Bezie­hung begann 2006 und ende­te 2021. Ich war ihr ein­zi­ger akti­ver Teil­ha­ber. Als mei­ne (ins­ge­samt sie­ben) Kin­der noch klein waren, fan­den wir uns in einer Daten­bank für Sta­tis­ten. Ich hat­te uns dort ange­mel­det – wegen mei­nes Inter­es­ses am Kunst­pro­dukt Film (auch als Jugend­li­che ver­ding­te ich mich gele­gent­lich als Kom­par­sin), und weil ich als Voll­zeit­mut­ter gern für sol­che klei­nen Abwechs­lun­gen zur Ver­fü­gung stand. Wir wur­den manch­mal gebucht; Kin­der, zumal gedul­di­ge (Sta­tis­ten müs­sen eine Men­ge aus­hal­ten, vor allem Zeit mit­brin­gen!) sind immer gefragt.

Beson­ders in Erin­ne­rung geblie­ben: Als ich und mei­ne Töch­ter für den Film Dres­den zu ori­gi­nal­ge­treu­en 40er-Jah­re-Bür­ge­rin­nen geklei­det und fri­siert wurden.

Anno 2006 pas­sier­te ich mit mei­nen damals sechs Kin­dern das Cas­ting zu Sön­ke Wort­manns Die Päps­tin, der qua­si vor unse­rer eige­nen Haus­tür gedreht wur­de. Zwei mei­ner Kin­der sind in die­sem (übri­gens alber­nen) Film zu sehen, sekun­den­lang. Wir hat­ten eine paar Tage „am Set“ ver­bracht und waren eigent­lich wei­te­re Dreh­ter­mi­ne gebucht. Die wur­den jäh abgesagt.

Eine Freun­din von mir fun­gier­te damals als Kos­tüm­schnei­de­rin. Sie berich­te­te mir, daß es ein wah­res Dra­ma um uns gege­ben habe. Jemand in der Film­crew habe auf­ge­deckt, daß es sich bei die­ser „viel­köp­fi­gen Fami­lie“ um „Rech­te“ gehan­delt habe. Es sei Panik aus­ge­bro­chen. Man muß­te uns fernhalten!

Ich hat­te dem Regis­seur Sön­ke Wort­mann damals dar­auf­hin einen kur­zen Brief geschrie­ben, der erwart­bar unbe­ant­wor­tet blieb.

15 Jah­re spä­ter habe ich nun Wort­manns Buch­ver­lag Ull­stein (ich war dort selbst mal Autorin einer Antho­lo­gie) um ein Rezen­si­ons­ex­em­plar des Debüt­ro­mans gebe­ten. Ull­stein ist/war einer der Ver­la­ge, der uns sonst umstands­los belie­fer­te. Nun ereil­te mich aber eine kryp­ti­sche Absage:

(…) Da wir jedoch das Buch von Sön­ke Wort­mann in Ihrer Zeit­schrift nicht trans­por­tiert sehen, möch­ten wir hier­von Abstand neh­men. Vie­le Grüße (…)

Soweit. Immer­hin, dan­ke, durf­te ich das Werk ja noch kau­fen. Bevor ich die Lek­tü­re auf­nahm, las ich mir vier, fünf aktu­el­le­re Wort­mann-Inter­views durch. Alle: lahm, drö­ge, medio­ker, unin­spi­rie­rend, sehr BRD.

War­um woll­te ich das Buch dann über­haupt lesen? Jemand hat­te mir gesagt, der Roman­de­bü­tant sei doch rela­tiv „aus­ge­bufft“, in Wahr­heit eine „Kipp­fi­gur“, nur eben: „Ist doch klar, daß so Char­gen wie Wort­mann in Inter­views Wert drauf­le­gen, als Sau­ber­mann durch­zu­kom­men. Aber er ist halt schon ein Künst­ler, und zwar kein dum­mer, son­dern in Wahr­heit ein hell­wa­cher Beob­ach­ter des Zeitgeistes.“

Nun denn! In die­sem Roman lau­fen die Hand­lungs­fä­den die längs­te Zeit lose ver­bun­den par­al­lel: Wir schrei­ben ca. 2019, alles ist der Rea­li­tät nach­ge­zeich­net. Es gibt Trump, es ist gibt Moham­med VI. (den König von Marok­ko), und es gibt Anton Hof­rei­ter. Dane­ben das fik­tio­na­le Personal.

Das besteht im Wesent­li­chen aus Cor­ne­li­us von Schrö­der, einem hohen Beam­ten im diplo­ma­ti­schen Dienst in Marok­ko; aus Hans Beh­ring, dem deut­schen Außen­mi­nis­ter – einem ver­sier­ten Hoch­schul­leh­rer, der fla­che Hier­ar­chien schätzt und über­haupt ganz und gar auf der Höhe des Zeit­geists ist – und Franz-Josef Klen­ke, dem 33jährigen hoch­be­gab­ten Reden­schrei­ber des Außen­mi­nis­ters. Er kommt eigent­lich aus der Werbebranche.

Die weib­li­chen Neben­rol­len wer­den wie folgt bespielt: Wir haben die coo­le und selbst­iro­ni­sche Les­bie­rin Bar­ba­ra Bach­mann-Berk, die als Büro­lei­te­rin des Außen­mi­nis­ters fun­giert. Mary­sol, die chi­le­ni­sche (Noch-)Ehefrau des mut­maß­lich rech­ten Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­kers von Schrö­der, und Maria, die Gespie­lin Klen­kes. Er ist für die Reden zustän­dig, sie hin­ge­gen ist stumm: selek­ti­ven Mutis­mus nennt man medi­zi­nisch ihre Angststörung.

Die gan­ze Geschich­te ist so wun­der­bar authen­tisch erfun­den, so dicht erzählt und so sehr vol­ler sub­ti­ler Spit­zen, daß man das Buch kaum weg­le­gen mag! Eine unglaub­li­che Spiel- und Fabu­lier­freu­de liegt in die­sem Erzäh­len. Da scha­det es gar nicht, daß man­che erzäh­le­ri­sche Fähr­ten im Nir­wa­na enden.

Bei­spiel dafür: Es taucht immer wie­der ein unglaub­lich eit­ler Roman­au­tor namens Cars­ten Poll­er­hoff auf, der mit sei­nem aktu­el­len Roman Im Dunst­kreis der Fische (schon das: so hübsch aus­ge­dacht!) sinn­los durch die sub­ven­tio­nier­ten Insti­tu­tio­nen des Lite­ra­tur­be­triebs tourt. Poll­er­hoff spielt (wie Wort­mann selbst es einst tat) in der „Auto­na­ma“, der deut­schen Natio­nal­mann­schaft der Schrift­stel­ler. Viel Spaß beim Raten, wer gemeint sein könn­te. Zur eigent­li­chen Hand­lung steu­ert er nichts bei, eine far­ben­fro­he Zutat ist er allemal.

Klen­ke also ist der Reden­schrei­ber. Er erle­digt sei­nen Job mit äußers­ter Elo­quenz. Er weiß etwa:

es war natür­lich wesent­lich heik­ler, eine Rede zu schrei­ben, die Isra­el gehal­ten wür­de als bei­spiels­wei­se in der Schweiz. Wenn der deut­sche Außen­mi­nis­ter in der Knes­set sprach, muß­te jede Sil­be stimmen.

Klen­ke ist sehr firm im The­ma „his­to­ri­sche Reden“. Er kennt Dut­zen­de in- und aus­wen­dig, und er weiß um ihr, bös´ möch­te man sagen: mani­pu­la­to­ri­sches Poten­ti­al. Wen gewinnt der popu­lis­ti­sche Red­ner wodurch wozu? Wel­che Flos­keln zie­hen, wel­che Geß­ler­hü­te gilt es zu beachten?

Abge­druckt sind hier etli­che sei­ner Kunst­wer­ke. Beson­ders schön ist sei­ne vier­ein­halb­sei­ti­ge Rede, die Außen­mi­nis­ter Beh­ring in der Pra­ger Kir­che St. Cyrill und Method hält. Dort hat­ten sich anno 1942 die bei­den Wider­stands­kämp­fer ver­schanzt, die zuvor das (letzt­lich töd­li­che) Atten­tat auf Rein­hard Heyd­rich ver­übt hat­ten. Einem SS-Kom­man­do gelang es nicht, die Kir­che zu stür­men. Man flu­te­te das Gebäu­de mit Hil­fe der Feu­er­wehr und setz­te Trä­nen­gas ein. Unter Absin­gen der Natio­nal­hym­ne erschos­sen sich die Atten­tä­ter in der Krypta.

Das ist exakt der Stoff für eine Blut- und Trä­nen-Rede, wie sie zu die­sem Außen­mi­nis­ter paßt. Sie ist nicht nur an den tsche­chi­schen Kol­le­gen und die „sehr geehr­ten Gäs­te“ gerich­tet, son­dern – logisch – auch an „Luka­sz“, einen ein­fa­chen Mann aus dem Volk, den Beh­ring „per­sön­lich ken­nen­ler­nen durfte“.

Behring/Klenke beschreibt, wie die bei­den Außen­mi­nis­ter vor „neun Wochen“ sich zu poli­ti­schen Gesprä­chen in der Vil­la Bor­sig zusam­men­setz­ten. Es sei um die Euro­kri­se gegan­gen, um den syri­schen Bür­ger­krieg mit all den armen Flücht­lin­gen und schließ­lich um eine aktu­el­le Aus­stel­lungs­er­öff­nung, die die deut­sche Beset­zung der Tsche­cho­slo­wa­kei thematisierte.

Behring/Klenke:

Als wir dar­über spra­chen, sah Luka­sz [wie der plötz­lich in die Vil­la Bor­sig gelangt, bleibt natür­lich offen – aber es paßt frag­los gut ins Dra­ma] mich an und sag­te: ‘Weißt du, ich hat­te eine Groß­cou­si­ne, die war ver­hei­ra­tet mit einem Schus­ter in einem Dorf namens Lidi­ce. Sie alle wur­den 1942 ermor­det. Ich habe sie nie ken­nen­ge­lernt.‘ Lie­ber Luka­sz, die­ser Moment hat mich tief bewegt.

Es folgt, was fol­gen muß: Beh­ring habe sich – dadurch ver­an­laßt – auf Suche bege­ben und ermit­telt, daß auch sein Vater „in der Wehr­macht“ war:

Heu­te, lie­ber Luka­sz, muss ich dir also ant­wor­ten, und ich will es auch Ihnen allen nicht ver­heim­li­chen: (…) Mein Vater war unter den Tätern!

Es fol­gen: Nar­ben, Ver­gan­gen­heit, Wun­den, nie­mals schwei­gen, ganz per­sön­lich geprägt etc. pp. Wort­mann malt den Duk­tus, die gän­gi­gen Flos­keln zeit­ge­nös­sisch-staats­män­ni­scher Reden auf´s Aller­schöns­te aus. Er wei­det sich nahe­zu in der Zur­schau­stel­lung der Phra­seo­lo­gie – aber nie dröh­nend, nie auf Stamm­tisch­ni­veau, son­dern fein, sehr fein.

Der Autor hat sich offen­kun­dig tief in die Recher­che­ar­beit bege­ben. Er hat unter ande­rem die Bot­schaf­ten in Süd­afri­ka und Marok­ko besucht und die pro­to­kol­la­ri­schen Gepflo­gen­hei­ten beob­ach­tet. Eine höhe­re, dadurch kaum angreif­ba­re Iro­nie ist in die­sem Roman sehr häu­fig am Werk.

Ein diplo­ma­ti­scher Besuch in Mali etwa gerät so komisch, daß er jeder Beschrei­bung spot­tet. Das Flug­zeug mit der deut­schen Dele­ga­ti­on ver­spä­tet sich durch afri­ka­ni­sche Lappalien:

Ein Gene­ral der mali­schen Armee ver­lor die Ner­ven, gab ein Kom­man­do und die mili­tä­ri­sche Ehre begann, obwohl die Gäs­te noch gar nicht da waren. Ein­und­zwan­zig Böl­ler­schüs­se wur­den abge­feu­ert, was wie­der­um das Zei­chen für die Mili­tär­ka­pel­le war, die deut­sche Natio­nal­hym­ne zu spie­len, die für die Dele­ga­ti­on unge­hört verklang.

Am Ende gibt es eine schril­le Wen­dung, die sich vor­sich­tig ange­deu­tet hat­te. Die Per­so­na­lie „Cars­ten von Schrö­der“ liest sich so, als hät­te ein Lek­tor oder sons­ti­ger Rat­ge­ber dem Autoren irgend­wann ein­ge­flüs­tert, daß es „so“ nicht gehe. Daß man die unter­schied­li­chen Sich­ten (etwa auf die Mas­sen­mi­gra­ti­ons­the­ma­tik) nicht so ambi­va­lent in der Schwe­be hal­ten könne.

Jeden­falls wird Cars­ten Schrö­der etwa ab der Hälf­te des Buches recht unver­se­hens zum rei­nen Cha­rak­ter­schwein (vul­go: zum „Rech­ten“) aus­buch­sta­biert. Ein Typ, der auf den Anblick eines ster­ben­den Tiers mit einer Erek­ti­on reagiert und der am Ende selbst mor­den will. Mehr braucht es ja nicht, um einen Cha­rek­ter zu desavouieren.

Das steht nun ziem­lich ver­lo­ren und ein­di­men­sio­nal in die­ser wun­der­ba­ren Geschich­te – als wäre es nach­träg­lich hin­ein­ge­pfercht wor­den, als not­wen­di­ger Kotau.

Für mich ist Es gilt das gespro­che­ne Wort den­noch einer der bes­ten, fein­sin­nigs­ten Roma­ne des Jah­res 2021.