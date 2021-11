Netzfundstücke (108) – Impfen, Wien, Karten

Die Schul­di­gen für die nun­mehr 4. Coro­na-Wel­le – bei der man ange­sichts der hohen Inzi­denz­zah­len und den vie­len Erkran­kun­gen an COVID-19, die sich nun auch in mei­nem per­sön­li­chen Umfeld merk­lich häu­fen, von der ers­ten »Wel­le« spre­chen kann, die die­se Bezeich­nung auch zu ver­die­nen scheint – sind gefun­den: Die Unge­impf­ten sind nach der Erzäh­lung des Estab­lish­ments die Sozi­al­schäd­lin­ge, die dem Bezwin­gen der Pan­de­mie im Weg stehen.

Igno­ran­te Que­ru­lan­ten und Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker, denen man nur mit Zwang bei­kommt. Führt man sich die Öffent­lich-recht­li­chen Sen­der und die übli­chen Ver­däch­ti­gen von Spie­gel bis Zeit zu Gemü­te, so wird man Zeu­ge einer rigo­ro­sen Auf­mu­ni­tio­nie­rung zur media­len Vor­be­rei­tung der Coro­na-Impf­pflicht. Zum einen dreht man den Kata­stro­phen­sze­na­rio­reg­ler noch eine Stu­fe höher (Kli­nik­kol­laps, Tria­ge, neue Vari­an­te etc.) und zum ande­ren spielt man mit gesund­heits­po­li­ti­schen Tabu­la-rasa-Ent­wür­fen, um die unge­impf­ten »Tyran­nen« wie­der in Reih und Glied zu bringen.

Ent­zug der Kran­ken­ver­si­che­rung und Bezah­lung der eige­nen medi­zi­ni­schen Behand­lung im Coro­na-Krank­heits­fall sind ernst­haft vor­ge­brach­te Vor­schlä­ge in einer ent­hemm­ten Debat­te, die auf Sei­ten der Befür­wor­ter der Regie­rungs­li­nie vor allem auf der Basis von Ver­leug­nung und Ablen­kung geführt wird.

Ver­leug­nung bei vie­len Geimpf­ten, die ver­su­chen, die für sie nur schwer erträg­li­che Rea­li­tät abzu­weh­ren, daß alle Ver­spre­chun­gen, die man mit dem Start der Impf­kam­pa­gne voll­mun­dig ver­kün­det hat­te, leer waren: Kei­ner der in Deutsch­land zuge­las­se­nen Coro­na-Vak­zi­ne hält das, was ursprüng­lich ver­spro­chen wurde.

Geblie­ben ist die zwei­fel­haf­te Ver­si­che­rung, daß die Impf­stof­fe vor einem schwe­ren Ver­lauf schüt­zen wür­den. Es bleibt abzu­war­ten, ob die­ses Ver­spre­chen an mage­rer Rest­wirk­sam­keit bis zum Ende der 4. Wel­le sich nicht auch als leer her­aus­stel­len wird.

An einer Ablen­kung sind der­weil die­je­ni­gen inter­es­siert, die gesund­heits­po­li­tisch alles auf die Kar­te »Impf­stof­fe« gesetzt hat­ten und mit einer fal­schen Kri­sen­po­li­tik, einen knap­pe­ren Inten­siv­bet­ten­stand als noch am Anfang der Coro­na-Kri­se zu ver­ant­wor­ten haben. Um vom eige­nen poli­ti­schen Ver­sa­gen abzu­len­ken, zeigt man mit dem Fin­ger nun auf die Unge­impf­ten als ver­meint­li­che Übeltäter.

Daß es sehr gute (juris­tisch unter­füt­ter­te) Grün­de gibt, sich die­sem von allen Sei­ten auf­ge­bau­ten Druck zu wider­set­zen, zeigt das von Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza in ihrer Video­ko­lum­ne auf dem kanal schnell­ro­da vor­ge­stell­te Buch Coro­na-Imp­fung: Was Ärz­te und Pati­en­ten unbe­dingt wis­sen soll­ten der Fach­an­wäl­tin für Medi­zin­recht, Bea­te Bahner:

Die medi­zi­ni­schen Risi­ken für jene, die sich imp­fen las­sen, sind immens. Eben­so die recht­li­chen Risi­ken für imp­fen­de Ärz­te. Sind die Imp­fun­gen wirk­lich sicher? Über­wiegt der Nut­zen das Risi­ko? Das kann nie­mand sagen. Die Stu­di­en lau­fen noch, die Impf­stof­fe sind nur vor­läu­fig zuge­las­sen. Wer als Arzt die vor­han­de­nen Risi­ken ver­schweigt, ver­stößt damit nicht nur gegen fun­da­men­ta­le Regeln von Wis­sen­schaft, Medi­zin und Ethik.

Coro­na-Imp­fung erhal­ten Sie natür­lich wie immer direkt hier, bei Antai­os, dem größ­ten kon­ser­va­ti­ven Versandbuchhandel.

Die Coro­na-Impf­stof­fe hat der Schrift­stel­ler Ray­mond Unger unter­des­sen genau­er unter­sucht bzw. hat er die ver­füg­ba­ren Stu­di­en zu den Impf­stof­fen akri­bisch begut­ach­tet. Um die mit ihnen ver­bun­de­nen Risi­ken sowie ihre unzu­rei­chen­de Schutz­wir­kung zu ermit­teln, muß­te er nicht tief schür­fen. Es genüg­te teils schon der Rück­griff auf Unter­su­chun­gen des Paul-Ehrlich-Instituts.

In Das Impf­buch hat er die Ergeb­nis­se sei­ner Recher­chen zusam­men­ge­tra­gen, über die er hier, in einem sehens­wer­ten Inter­view, mit dem Autor Gun­nar Kai­ser gespro­chen hat:

Wie schon das Buch von Frau Bah­ner, erhal­ten Sie natür­lich auch Ray­mond Ungers Impf­buch direkt hier, bei Antai­os, dem größ­ten kon­ser­va­ti­ven Versandbuchhandel.

Doch die­se Zumu­tun­gen des Estab­lish­ments blei­ben nicht unwi­der­spro­chen. Beson­ders in Öster­reich, wo man die Coro­na-Dau­men­schrau­ben, die in Deutsch­land noch vor­be­rei­tet wer­den, bereits ange­zo­gen hat, for­miert sich laut­star­ker Widerstand.

Am letz­ten Sams­tag gin­gen in Wien zehn­tau­sen­de Öster­rei­cher auf die Stra­ße, um gegen die ver­schärf­ten Coro­na-Maß­nah­men und die von der tür­kis-grü­nen Regie­rung ange­peil­te Impf­pflicht ab dem Febru­ar 2022 zu demonstrieren.

An der Spit­ze des Demo­zu­ges stand ein Ban­ner mit einer ein­deu­tig patrio­ti­schen Aus­sa­ge: »Kon­trol­liert die Gren­ze – nicht euer Volk«. Das Bild von der Demo­spit­ze ging um die Welt. Anders als bei den Quer­den­ken-Demons­tra­tio­nen in Deutsch­land, die abhän­gig vom Kund­ge­bungs­ort ein wahr­lich bun­tes Pot­pour­ri an Leu­ten auf die Stra­ßen zogen, stand die Demo im Wien ein­deu­tig im Zei­chen rech­ten Wider­stan­des gegen die Coro­na-Poli­tik des Establishments.

Sowohl der info-Direkt Chef­re­dak­teur Micha­el Scharf­mül­ler als auch der Akti­vist und Vor­stands­mit­glied im Ring Frei­heit­li­cher Jugend (RFJ), Roman Möse­ne­der, waren vor Ort gewe­sen. Für den Pod­cast »Lage­be­spre­chung« des Bür­ger­netz­werks Ein Pro­zent habe ich mit den bei­den über die Demo in Wien, was sie sich von die­sem Aus­ru­fe­zei­chen im Nach­gang poli­tisch erhof­fen, und ob das so ähn­lich nach Deutsch­land zu trans­por­tie­ren sei, gesprochen.

Auf der Suche nach Weih­nachts­ge­schen­ken waren die Sezes­si­on-Weih­nachts­emp­feh­lun­gen die letz­ten Jah­re stets eine gute Bank für mich gewe­sen. Dort konn­te ich nicht nur das ein oder ande­re pas­sen­de Buch für die Besche­rung fin­den, son­dern blieb auch an dem ein oder ande­ren Titel hän­gen, der mein per­sön­li­ches Inter­es­se weckte.

So dies­mal gesche­hen mit einer der Emp­feh­lun­gen von Sezes­si­on-Redak­teur Bene­dikt Kai­ser (Weih­nachts­emp­feh­lun­gen (2): Stre­eck – bru­tal). Das Kon­zept hin­ter dem von Kai­ser prä­sen­tier­ten Die Macht der Geo­gra­phie im 21. Jahr­hun­dert. 10 Kar­ten erklä­ren die Poli­tik von heu­te und die Kri­sen der Zukunft des bri­ti­schen Jour­na­lis­ten Tim Mar­shall fas­zi­nier­te mich sofort.

Kai­ser beschreibt den Reiz der Her­an­ge­hens­wei­se Mar­shalls folgendermaßen:

Ob in bezug auf Inseln oder Flüs­se, Iran oder Spa­ni­en – in jedem Kar­ten-Kapi­tel nimmt man »etwas mit«, lernt dazu, gewinnt Ein­drü­cke und ver­steht die Zusam­men­hän­ge von heu­te und, so die The­se des Autors, stär­ker noch von morgen.

Einen unmit­tel­ba­ren Ein­druck von die­ser eigen­wil­li­gen geo­po­li­ti­schen Per­spek­ti­v­öff­nung erhält man durch einen Bei­trag des Nach­rich­ten­sen­ders For­ces der bri­ti­schen Streit­kräf­te, die Mar­shall danach befrag­ten, wo er den nächs­ten Krieg aus­bre­chen sehe:

Es ist kein Wun­der, daß Mar­shall die­se kur­ze Ana­ly­se im Rah­men eines Videobei­trags der bri­ti­schen Streit­kräf­te vor­nimmt, inso­fern sein Ansatz ein genu­in geo­po­li­ti­scher ist. Der Gegen­satz von Land und Meer kommt einem direkt in den Sinn, wenn man Mar­shalls geo­gra­phi­sche Her­an­ge­hens­wei­se betrachtet.

Daher ist es nur fol­ge­rich­tig, daß das an der Uni­ver­si­tät Cam­bridge ange­sie­del­te Cent­re for Geo­po­li­tics Mar­shall zu einem aus­gie­bi­gen Online-Vor­trag mit Dis­kus­si­on ein­lud. Was beim For­ces-Bei­trag in Anbe­tracht von acht Minu­ten Zeit nur gestrafft erläu­tert wer­den kann, wird hier in aller Aus­führ­lich­keit besprochen: