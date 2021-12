Kritik der Woche (10): Deglobalisierung

Einen Aus­weg möch­te uns der Schwei­zer Alt-68er und Fach­arzt für All­ge­mei­ne Inne­re Medi­zin auf 258 Sei­ten skiz­zie­ren, denn die Demo­kra­tie wer­de von einer in der Glo­ba­li­sie­rung ange­leg­ten Ten­denz zur Zen­tra­li­sie­rung und Ver­markt­li­chung aus­ge­höhlt, der nur über eine Relo­ka­li­sie­rung ent­ge­gen­ge­steu­ert wer­den kön­ne. Außer­dem erge­be sich über die Ori­en­tie­rung am Loka­len eine Lösung der öko­lo­gi­schen Kri­se. So weit, so bekannt die Argu­men­te, die bereits in ähn­li­cher Form von Poli­tik­wis­sen­schaft­lern wie Colin Crouch (Post­de­mo­kra­tie) oder Geo­gra­phen wie Wer­ner Bät­zing oder Mike Carr (Bio­re­gio­na­lism) dar­ge­legt wurden.

Bringt Matt­mann also Neu­es vor oder ela­bo­riert fun­dier­te poli­ti­sche Lösungs­an­sät­ze für den Weg hin zur ver­or­te­ten Gesell­schaft des loka­len Nah­be­reichs? Nein! Statt­des­sen will er alle »Pro­ble­me« die­ser Welt gleich­zei­tig abhan­deln, alles erklä­ren, um schlu­ßend­lich nichts strin­gent erklä­ren zu kön­nen: Wis­sen­schafts­kri­tik reiht sich an Kapi­ta­lis­mus­kri­tik mit stän­di­gen Ein­wür­fen zu einer »lebens­fer­nen Medi­zin« in der Coro­na­kri­se, Geo­po­li­tik an eine posi­ti­ve Ana­ly­se der Anfän­ge der 68er-Bewegung.

Die­se The­men­über­la­dung ver­sieht Matt­mann zusätz­lich noch mit einer Ver­mi­schung der Erzähl­per­spek­ti­ven: Bei­spiels­wei­se springt er im Kapi­tel zur Ent­wick­lung der 68er aus der Vogel­per­spek­ti­ve des »sach­li­chen« Ana­lys­ten in die Rol­le des auto­bio­gra­phi­schen Ich-Erzäh­lers, der eige­ne Erfah­run­gen mit poli­ti­schen Rück­schlüs­sen anrei­chert. Das Cha­os ist perfekt.

Matt­mann scheint sich selbst nicht im Kla­ren dar­über, was er mit sei­nem Buch vor­le­gen möch­te: Behaup­tet er ein­gangs, daß Deglo­ba­li­sie­rung »kei­ne sozi­al­wis­sen­schaft­li­che oder his­to­ri­sche Abhand­lung über die Glo­ba­li­sie­rung« dar­stel­le, so ver­sucht er genau das über die 258 Sei­ten anhand unter­schied­li­cher Frag­men­te zusam­men­zu­fü­gen – ohne Erfolg.

Damit nicht genug, ver­fängt er sich in unzäh­li­gen inhalt­li­chen Wider­sprü­chen: Zum einen preist er den Indi­vi­dua­li­sie­rungs­pro­zeß inner­halb der Moder­ne, den kata­ly­sie­ren­den Effekt der 68er auf die­sen Pro­zeß ver­bucht er als Erfolg, zum ande­ren möch­te er eine Rück­bin­dung an loka­le Gemein­schaf­ten vollziehen.

Ein­mal kommt er zu dem Schluß, daß der »Kurs­wech­sel« der 68er ins Lager der Glo­ba­lis­ten abrupt erfolg­te und als Ver­rat an ihren eige­nen Wur­zeln zu wer­ten sei, um meh­re­re Sei­ten spä­ter rich­ti­ger­wei­se auf den in der Indi­vi­dua­li­sie­rung ange­leg­ten Kon­sum­fe­tisch und die Auf­lö­sung von Bin­dun­gen zuguns­ten der Ein­fü­gung in ein glo­ba­les Netz der Ein­zel­nen hinzuweisen.

Genau­so ver­hee­rend für sei­ne »Ana­ly­se« wirkt sich sein ver­kürz­tes Glo­ba­li­sie­rungs­ver­ständ­nis aus: Die­se ist bei ihm ein Pro­jekt mäch­ti­ger Ein­zel­ak­teu­re, vor­wie­gend in den USA ange­sie­delt, und nicht das Ergeb­nis einer sozio-öko­no­mi­schen Lang­zeit­ent­wick­lung, die auf fos­si­len Ener­gien und tech­ni­schem Fort­schritt beruht. Zur Fra­ge, inwie­fern Matt­manns Abstel­len auf demo­kra­ti­sche Insti­tu­tio­nen als Ver­wal­ter sei­nes ange­streb­ten öko­lo­gi­schen Ver­zichts an der rea­len Anthro­po­lo­gie schei­tern muß, braucht man ob der vie­len inhalt­li­chen Män­gel und Wider­sprü­che nicht mehr vorstoßen.

Eine Refle­xi­on die­ser Pro­blem­stel­lung sucht man zudem ver­ge­bens, denn zur »Essenz« sei­ner Deglo­ba­li­sie­rung, gelangt Matt­mann qua sei­nes erschöp­fen­den Anlaufs erst auf den letz­ten 38 Sei­ten. Dem­entspre­chend ober­fläch­lich und schlag­wort­ar­tig fal­len sie aus. Wer etwas zur Homo­ge­ni­sie­rungs­ten­denz der Moder­ne bzw. der Geschich­te der Glo­ba­li­sie­rung, ihrer Mecha­nis­men und öko­lo­gi­schen Aus­wir­kun­gen sowie einem poli­ti­schen Aus­weg aus die­ser Kri­se lesen mag, grei­fe lie­ber zu Rolf Peter Sie­fer­le, Her­bert Gruhl oder Rudolf Bahro. Wer hin­ge­gen ein schrift­ge­wor­de­nes Anschau­ungs­bei­spiel für die ideo­lo­gi­schen Para­do­xien der neu­en sozia­len Bewe­gung »genie­ßen« will, die in ein wild durch­ein­an­der­ge­wor­fe­nes The­men-Pot­pour­ri ein­ge­bet­tet sind, der kann die­se hier schmerz­lich nachvollziehen.

– – –

Peter Matt­mann-Allamand: Deglo­ba­li­sie­rung. Ein öko­lo­gisch-demo­kra­ti­scher Aus­weg aus der Kri­se, Wien: Pro­me­dia 2021, 258 S., 22€ – hier bestel­len.