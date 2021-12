Netzfundstücke (109) – Wildnis, Reinemachen, Kult

Was ist »Natur«, was ist »Wildnis«?

In den letz­ten Jah­ren ist im Natur­schutz ein kla­rer Trend in Rich­tung »Wild­nis­schutz« zu beob­ach­ten. Fast schon ein Para­dox, bedenkt man die Anbie­de­rung der gro­ßen deut­schen Natur­schutz­ver­bän­de an die Wind­kraft- oder Solar­lob­by. Wäh­rend auf der einen Sei­te im Namen des Kli­ma­schut­zes die tota­le Indus­tria­li­sie­rung der deut­schen Land­schaft betrie­ben wird, will man auf der ande­ren Sei­te von Men­schen­hand unbe­rühr­te »Wild­nis« schaffen.

Rewil­ding nennt man sol­che Pro­jek­te auf neu­deutsch. Ihr Ziel: Durch Rena­tu­rie­rung weit­läu­fi­ger Flä­chen (ab 1000 Hekt­ar sich selbst über­las­se­nen Lan­des spricht man von »Wild­nis«) soll die Bio­di­ver­si­tät erhöht wer­den. In den deut­schen Natio­nal­parks wie im Harz oder bay­ri­schen Wald ver­folgt man sol­che Stra­te­gien schon länger.

Im Natio­nal­park Harz spricht man in die­sem Zusam­men­hang von »Natur­dy­na­mik­zo­nen«:

In der soge­nann­ten Natur­dy­na­mik­zo­ne erfol­gen kei­ne mensch­li­chen Ein­grif­fe mehr. Durch Sturm, Alter oder Krank­heit umge­fal­le­ne Bäu­me blei­ben in die­sem Bereich als Tot­holz im Wald. Sie sind eine wich­ti­ge Nah­rungs­grund­la­ge für vie­le Pil­ze und Klein­or­ga­nis­men, die sie zu dün­gen­dem Humus ver­ar­bei­ten. Zwi­schen den lie­gen geblie­be­nen Stäm­men fin­det zudem der Baum­nach­wuchs Schutz vor hung­ri­gen Wild­tie­ren und kann so bes­ser gedeihen.

Die Umwand­lung der Natio­nal­parks­flä­che in die natur­be­las­se­nen Dyna­mik­zo­nen erfolg­te schritt­wei­se: 2006 bestand 41 Pro­zent der Flä­che aus Natur­dy­na­mik­zo­nen, 2011 waren es 52 Pro­zent und 2021 sind es nun schon 70,1 Prozent.

Der zwei­fels­oh­ne vor­han­de­ne öko­lo­gi­sche Sinn in die­sen Wild­nis­pro­jek­ten schlägt jedoch bei man­chen Wild­nis-Für­spre­chern in eine frag­wür­di­ge Radi­ka­li­tät um, indem ihr Anlie­gen gleich so weit geht, den Men­schen, als gene­rel­len Stör­fak­tor für das »Natür­li­che«, voll­stän­dig von der Natur abzu­tren­nen. Der Mensch in Enkla­ven, umge­ben von Wildnis.

Inwie­fern die­se auf die Spit­ze getrie­be­ne mensch­li­che Ent­frem­dung von der Natur für uns, die eigent­lich Teil die­ser Natur sind, dien­lich sein soll, bleibt offen. Außer­dem über­sieht die­se Per­spek­ti­ve, die posi­ti­ve Wir­kung mensch­li­cher Ein­grif­fe in die Natur für die Bio­di­ver­si­tät euro­päi­scher Öko­sys­te­me: Die alte Kul­tur­land­schaft bestand aus einem Mosa­ik an ver­schie­de­nen Landschaftstypen.

In ihr exis­tier­ten unter­schied­lichs­te Nutz­flä­chen; Wald lös­te sich mit offe­nen Feld­struk­tu­ren ab, auf­grund feh­len­der tech­ni­scher Mit­tel unge­nutz­te Wild­nis­area­le exis­tier­ten neben Äckern und Wei­den. Dar­aus ergab sich eine Bio­di­ver­si­tät, die es so in einer für Euro­pa typi­schen, von geschlos­se­nem Wald domi­nier­ten Wild­nis­flä­che nicht gege­ben hätte.

Die­se viel­ge­stal­ti­ge Land­schaft wur­de von der Indus­tria­li­sie­rung im Lau­fe der letz­ten bei­den Jahr­hun­der­te ohne Fra­ge fast voll­stän­dig ein­ge­eb­net, zeigt jedoch, daß die mensch­li­che Nut­zung von Natur nicht per se destruk­tiv sein muß, wie das ger­ne im Rewil­ding-Dis­kurs kol­por­tiert wird.

Betrach­tet man die Arten auf der Roten Lis­te in Deutsch­land wird deut­lich, daß der deut­sche Bio­di­ver­si­täts­ver­lust, vor allem den Ver­lust eben­je­ner tra­di­tio­nel­len Kul­tur­land­schaft abbil­det. Denn die aktu­ell bedroh­ten Arten sind vor allem Arten, die von der Struk­tur der Kul­tur­land­schaft einst pro­fi­tiert hat­ten. Der Mix aus ver­schie­dens­ten mensch­li­chen Nutz­flä­chen und ver­spreng­ten Wild­nis­fle­cken macht den öko­lo­gi­schen Unterschied!

Außer­dem stellt sich die Fra­ge, inwie­fern die­se vom Men­schen bewußt erzeug­ten Wild­nis­area­le, erst durch eine indus­tria­li­sier­te Nut­zung von Acker­flä­chen mög­lich gemacht wur­den. Indem wir unse­re Böden mit tech­ni­schen Mit­teln aufs äußers­te stra­pa­zie­ren, erhö­hen wir den Ern­te­er­trag pro Hekt­ar und ermög­li­chen somit erst den Luxus, Flä­chen dem Rewil­ding zu überlassen.

Die Rena­tu­rie­rungs­pro­gram­me im Ruhr­ge­biet auf alten Indus­trie­bra­chen sind ein wei­te­res Bei­spiel für eine »künst­lich« erzeug­te Natur, die schlu­ßend­lich das Ergeb­nis einer sich stets wan­deln­den Indus­tria­li­sie­rungs­dy­na­mik sind.

Im Deutsch­land­funk Kul­tur lief nun ein »Fea­ture« zum Rewil­ding in Euro­pa, das die­sen letz­ten von mir ange­führ­ten Aspekt zwar lei­der nicht auf­greift, den »neu­en« Ansatz im Natur­schutz anhand der Rena­tu­rie­rungs­maß­nah­men im Stet­ti­ner Haff ansons­ten aber in sei­nen unter­schied­li­chen Facet­ten inter­es­sant auf­be­rei­tet dar­zu­stel­len weiß. Anhö­ren lohnt sich:

EUROPA SOLL WILDER WERDEN

Ange­sichts der Coro­na-Ent­hem­mung des Estab­lish­ments kom­men auch die 109. Netz­fund­stü­cke nicht ohne eine Bezug­nah­me auf die gesund­heits­po­li­ti­schen Maß­nah­men in der Coro­na-Pan­de­mie aus.

Der mit der in Aus­sicht gestell­ten Impf­pflicht fast bis ans Maxi­mum auf­ge­dreh­te Eska­la­ti­ons­reg­ler des links­li­be­ra­len Ein­heits­blocks hat­te mich dazu ver­an­laßt, noch ein­mal auf dem You­Tube-Kanal der von Schau­spie­lern und Künst­lern getra­ge­nen Akti­on #Alles­Auf­Den­Tisch vorbeizuschauen.

Und sie­he da, die­se ist wei­ter­hin quick­le­ben­dig und wird ste­tig mit neu­en Video-Inter­views gefüt­tert, die die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen im Kon­text »Coro­na« auf­grei­fen. Der­zeit steht logi­scher­wei­se die Coro­na-Imp­fung im Mit­tel­punkt. Hier sei Ihnen ein­mal das Gespräch zwi­schen der Diri­gen­tin Kers­tin Behn­ke und dem Ber­li­ner Haus­arzt Dr. Erich Freis­le­ben zur Dun­kel­zif­fer der Impfnebenwirkungen



und das Gespräch zwi­schen der Schau­spie­le­rin Fran­zis­ka Petri und dem Wie­ner Fach­arzt für Inne­re Medi­zin und Uni­ver­si­täts­pro­fes­sor für All­ge­mein- und Fami­li­en­me­di­zin, Prof. Dr. Andre­as Sön­nich­sen, der sich im Deut­schen Netz­werk Evi­denz­ba­sier­ter Medi­zin enga­giert, zur Wir­kung der Coro­na-Schutz­imp­fung hinterlassen:

Das Kon­trast­pro­gramm zu #Alles­Auf­Den­Tisch wur­de mir am 01. Dezem­ber auf dem Pri­vat­sen­der RTL ser­viert. Stern TV erbrach­te den Beweis, war­um man das klas­si­sche Fern­se­hen lie­ber aus­ge­schal­ten läßt.

Ich wur­de Zeu­ge einer gru­se­li­gen und über­aus befremd­li­chen TV-Sen­dun­gen. Wer das Meme vom Coro­na-Kult in einer Fern­seh­sen­dung mani­fes­tiert sehen möch­te, der kommt an die­sem ver­que­ren Pro­pa­gan­da­werk von Show nicht vorbei.

Denn um die »Booster«-Impfung zu bewer­ben, bestück­te man das Publi­kum mit Zuschau­ern, die sich die Tage vor der Sen­dung hat­ten »boos­tern« las­sen und ver­kün­de­te über den Ver­lauf der Sen­dung die Anti­kör­per­wer­te des jewei­li­gen Zuschau­ers aus dem Publi­kum vor und nach der »Boos­te­rung«, wor­aus sich ein sur­rea­le Wett­streit um den höchs­ten Anti­kör­per­wert entwickelte.

Gespickt war die­se Per­ver­si­tät mit ten­den­ziö­sen Bei­trä­gen, die einen in Rich­tung Imp­fung »nud­gen« soll­ten. Wenn jemand wis­sen will, wie die Höl­le wahr­schein­lich aus­sieht, der wage einen Blick in die­ses per­fi­de Mach­werk deut­scher Fernsehabendunterhaltung:

ANTIKÖRPER-TEST BEI STERN TV

Um die­sem Wahn­sinn etwas ent­ge­gen­zu­set­zen, wird heu­te Abend in Cott­bus demons­triert. Leis­ten wir Wider­stand gegen die voll­kom­me­ne Ent­hem­mung des poli­ti­schen-media­len Estab­lish­ments! Wir sehen uns um 18 Uhr auf dem Oberkirchplatz!