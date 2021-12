Die poli­ti­schen Ent­schei­dungs­trä­ger haben wirk­lich geglaubt, sie könn­ten den Coro­na­vi­rus durch eine Impf­quo­te von 60–70% aus­rot­ten, oder zumin­dest die Repro­duk­ti­ons­ra­te dau­er­haft unter 1 drü­cken. Danach wäre Covid-19 besiegt, poli­ti­sche Aus­ein­an­der­set­zun­gen um Auf­fri­schungs­imp­fun­gen wegen der lang­jäh­ri­gen Schutz­wir­kung über­flüs­sig gewe­sen. Als poli­ti­schen Bonus hät­te man den Tri­umph gegen­über der rech­ten Oppo­si­ti­on ein­kas­siert, wel­che durch die poli­ti­sche Dyna­mik von allei­ne ins Lager der Maß­nah­men­kri­ti­ker gedrängt wor­den war.

Es ist wich­tig, die­se Annah­me des Geg­ners zu ver­ste­hen, um zu erken­nen, wo wir jetzt ste­hen. Die Covid-19 Kri­se unter­schei­det sich von den bei­den vor­an­ge­gan­ge­nen Kri­sen, der Euro- und der Flücht­lings­kri­se, dadurch, daß ihre Sach­fra­ge von den poli­ti­schen Akteu­ren zu dem Zeit­punkt kaum beur­teilt wer­den konn­ten, als die wesent­li­chen Rich­tungs­ent­schei­dun­gen fie­len, an wel­che die Akteu­re nun gebun­den sind.

Eugyp­pi­us hat wohl am aus­führ­lichs­ten über die grup­pen­dy­na­mi­schen Mecha­nis­men und Infor­ma­ti­ons­kreis­läu­fe geschrie­ben, wel­che die Coro­na­maß­nah­men ins Rol­len brach­ten. Kurz: Sehr früh, zu Beginn des Jah­res 2020, hat sich in dem Kom­plex aus Pres­se, Poli­tik und Gesund­heits­bü­ro­kra­tie die kol­lek­ti­ve Direk­ti­ve ver­fes­tigt, man müs­se um jeden Preis ‚den Virus besie­gen‘, zuerst mit Lock­downs, dann, die­se Lösung kris­tal­li­sier­te sich früh her­aus, durch die Ent­wick­lung eines Impf­stof­fes. Die über­wäl­ti­gen­de Mehr­heit der Akteu­re in die­sem Sys­tem, eigent­lich soll­te man sie Kno­ten­punk­te statt Akteu­re nen­nen, war in keins­ter Wei­se in der Lage zu beur­tei­len, ob das über­haupt rea­lis­tisch war.

Nur, auf der Gegen­sei­te war die Lage spie­gel­bild­lich. In allen west­li­chen Län­dern traf der Coro­na­aus­bruch auf eine anhand älte­rer Kon­flikt­li­ni­en bereits gespal­te­ne Gesell­schaft. Und die Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on sah sich von ganz allei­ne in das neue Lager der Maß­nah­men­kri­ti­ker gedrängt. Trotz des mul­mi­gen Gefühls, aus dem zu Beginn vie­le ihrer Köp­fe gar kei­nen Hehl mach­ten. Mul­mig ange­sichts der eso­te­ri­schen Natur eini­ger neu­er Ver­bün­de­ter, vor allem aber auf­grund der Unsi­cher­heit, ob Coro­na nicht doch gefähr­lich und die Maß­nah­men am Ende not­wen­dig sein würden.

Die Sys­temm­edi­en began­nen frei­lich bereits damit, die Coro­na­to­ten bei der Rech­ten abzu­la­den, als das trei­ben­de Zen­trum der Maß­nah­men­geg­ner noch aus einer Mischung aus finan­zi­ell Betrof­fe­nen und anti­au­to­ri­tä­ren Son­der­lin­gen aller Cou­leur bestand. Und eines wur­de schnell unab­weis­lich: Die Aus­ein­an­der­set­zung um das Coro­na­vi­rus wird die schie­re Mög­lich­keit einer Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on auf Jah­re hin­weg bestimmen.

Anders als der Euro‑, anders als der Flücht­lings­herbst 2015 hat die Coro­na­po­li­tik ers­tens mas­siv, zwei­tens unmit­tel­bar und für jeder­mann sicht­bar in das Leben jedes ein­zel­nen Men­schen ein­ge­grif­fen. Für bei­de Sei­ten stell­te eine Nie­der­la­ge einen nicht wie­der­gut­zu­ma­chen­den Legi­ti­mi­täts­ver­lust dar.

Das Sys­tem wie sei­ne Geg­ner sahen sich gezwun­gen, eine Wet­te mit höchs­tem Ein­satz auf etwas abzu­schlie­ßen, das man nicht ein­schät­zen konn­te. Und die­se Schick­sals­ent­schei­dung wur­de auf kei­ner Sei­te von einer ver­ant­wort­li­chen Per­son getrof­fen. Sie blieb den Wogen der Grup­pen­psy­cho­lo­gie und überlassen.

Doch was bedeu­tet hier Nie­der­la­ge? Da gibt es den poli­ti­schen Macht­kampf um die Maß­nah­men. Der ist im Grun­de ein­fach: Ent­we­der die Regie­rung setzt sich mit ihren Maß­nah­men durch, oder sie wird zu einem Rück­zie­her gezwun­gen. Dann gibt es das Recht­ha­ben. Die Fra­ge, wel­che Sei­te das rich­ti­ge­re Bild sowohl der Krank­heit als auch der Wir­kun­gen und Neben­wir­kun­gen der ver­schie­de­nen Maß­nah­men gezeich­net hat.

Schließ­lich gibt es die­ses merk­wür­di­ge Mit­tel­ding zwi­schen bei­den. Nen­nen wir es das Recht­be­hal­ten. Das ist schwie­ri­ger zu fas­sen. Ich ver­su­che es so: Wer kann im Zeit­ver­lauf die dyna­mi­sche Struk­tur aus Nar­ra­tiv und Hand­lung bestim­men? Vom blo­ßen sich Durch­set­zen unter­schei­det es sich dadurch, daß es nicht bloß durch ein gewalt­sa­mes Erzwin­gen erreicht wer­den kann. Vom Recht­ha­ben dadurch, daß es nicht dar­um geht, wer wann etwas fal­sches gesagt hat, son­dern wem es schließ­lich gelingt, sein Nar­ra­tiv zu verankern.

Da dies eine poli­ti­sche Lage­be­schrei­bung ist, soll mög­lichst wenig an der Rich­tig­keit ein­zel­ner Zah­len und medi­zi­ni­scher Stu­di­en hän­gen. Im Gegen­satz zu offen­bar 95% der Bevöl­ke­rung der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land bin ich nicht aus­ge­bil­det, die­se auf ihre Vali­di­tät zu über­prü­fen. (Mei­ne per­sön­li­che Ent­schei­dung gegen die Imp­fung hat nichts mit mei­ner sehr beschränk­ten medi­zi­ni­schen Fach­kennt­nis zu tun zu tun, son­dern damit, daß ich mir durch­aus zutraue zu erken­nen, ob das Ent­schei­dungs­sys­tem, wel­ches mir die­se Imp­fung auf­ok­troy­ie­ren will, noch Anreiz­struk­tu­ren auf­weist, die es zu kol­lek­tiv ratio­na­lem Ver­hal­ten befähigen).

In eine poli­ti­sche Risi­ko­ana­ly­se läßt sich die Wahr­heit als ein Fak­tor unter ande­ren ein­be­zie­hen, da es nicht um die Wahr­heit selbst, son­dern um ihre Aus­wir­kun­gen geht.

Der Ein­fluß der Wahr­heit auf die poli­ti­schen Tat­sa­chen ist an sich weder groß noch klein, es hängt davon ab, wie ein­fach oder schwie­rig es für die Men­schen ist, die Wahr­heit aus­zu­blen­den, wie sehr sie in ihr Leben schnei­det. Ent­schei­dend ist, ob die meis­ten Men­schen sie unmit­tel­bar in ihrem Leben wahr­neh­men oder fast aus­schließ­lich durch media­le Ver­mitt­lung. Für die Ein­wan­de­rung und den Euro galt immer das letz­te­re, wo es doch jeden trifft, etwa in Fra­gen des Geld­wer­tes oder der Sta­bi­li­tät der Sozi­al­sys­te­me, hat nie­mand einen erleb­ten Vergleichswert.

Bei Coro­na liegt der Fall kom­pli­zier­ter. Jeder ist durch die Maß­nah­men betrof­fen und die alte Nor­ma­li­tät liegt noch nicht so lan­ge zurück, daß irgend­je­mand, auch nicht die rabia­tes­ten Befür­wor­te­ter der Regie­rungs­maß­nah­men, die soge­nann­te neue Nor­ma­li­tät für nor­mal hielte.

Für die Fol­gen der Krank­heit und die Neben­wir­kun­gen der Imp­fung gilt das nicht. Der ein oder ande­re, bei wei­tem aber nicht jeder, kennt einen schwe­ren Ver­lauf, oder gar einen Todes­fall. Weder von Coro­na, noch von der Imp­fung sta­peln sich die Sär­ge in den Stra­ßen. Was von bei­dem nun das gerin­ge­re Übel ist, ist aus­schließ­lich medi­al ver­mit­telt und ent­springt nicht der direk­ten Erfah­rung der Men­schen. Dadurch ist sie auch in einem viel höhe­ren Maße medi­al form­bar, wenn auch bei wei­tem nicht beliebig.

Eine Gren­ze die­ser Form­bar­keit ent­springt der Eigen­lo­gik ein­mal ver­fes­tig­ter Nar­ra­ti­ve. In dem Sin­ne, wie sie ursprüng­lich gedacht und oben dar­ge­stellt wur­de, ist die Impf­stra­te­gie der Regie­rung geschei­tert. Ange­sichts der im Win­ter stei­gen­den Zah­len ist es ihr aber auch nicht ein­fach mög­lich, das Ziel für erreicht zu erklä­ren und die Maß­nah­men auf­zu­he­ben. Die Inzi­denz­wer­te sind nar­ra­tiv zum Erfolgs­mes­ser der Coro­na­po­li­tik gewor­den und als Ziel ist, wider bes­se­ren Wis­sens vie­ler Ein­zel­ak­teu­re, die Aus­rot­tung der Krank­heit fest­ge­legt. Dar­um kommt auch kein ein­zel­ner Poli­ti­ker des Estab­lish­ments mehr her­um. Des­halb ist es auch pro­ble­ma­tisch, hier vom Han­deln der Regie­rung zu spre­chen. In den inne­ren Kom­mu­ni­ka­ti­ons­lo­gi­ken des poli­tisch-media­len Sys­tems gefan­gen gleicht die Regie­rung immer weni­ger einem ein­heit­li­chen Akteur, weil ihr kol­lek­ti­ves Han­deln kaum noch hier­ar­chisch steu­er­bar ist.

Das bedeu­tet aber nicht, daß dem Sys­tem kei­ne wei­che Lan­dung mehr gelin­gen könn­te. Gera­de weil jetzt ange­sichts des offen­kun­di­gen Schei­terns neue Erklä­run­gen nötig wer­den. Eine sehr attrak­ti­ve Opti­on des Sys­tems hat kürz­lich eine For­scher­grup­pe der Hum­boldt Uni­ver­si­tät Ber­lin aufgezeigt.

Die Grup­pe hat eine Modell­rech­nung erstellt, die es erlaubt, bei ver­schie­de­nen Infek­ti­ons­wahr­schein­lich­kei­ten und Zeit­span­nen, in denen ein Infi­zier­ter selbst anste­ckend ist, aus­zu­rech­nen, wie groß der Anteil ein­zel­ner Grup­pen am Infek­ti­ons­ge­sche­hen ist. Bei einer Impf­ef­fek­ti­vi­tät von nur 72% und einer Anste­ckungs­zeit von zwei Drit­teln der eines Unge­impf­ten kommt das Modell dar­auf, daß 76,9% aller Infek­tio­nen von den 35% der Unge­impf­ten in der Bevöl­ke­rung aus­ge­hen. Zählt man die Fäl­le hin­zu, an denen ein Unge­impf­ter durch einen Geimpf­ten infi­ziert wird, dann sind Unge­impf­te laut die­ser Rech­nung an 91,1% des Infek­ti­ons­ge­sche­hens betei­ligt. Die letz­te­re Zahl schaff­te es aus dem For­schungs­pa­pier in die Schlag­zei­len. Gemäß die­sem Modell müss­te die Impf­ef­fek­ti­vi­tät unter 22% fal­len, damit die 65% der Geimpf­ten den glei­chen Anteil am Infek­ti­ons­ge­sche­hen haben, wie die 35% der Ungeimpften.

Solan­ge die Impf­stof­fe einen auch nur halb­wegs rele­van­ten Schutz gegen­über dem Coro­na­vi­rus gewäh­ren, und davon ist aus­zu­ge­hen, ist es dem Sys­tem also mög­lich, sich auf eine weni­ger unhalt­ba­re Fak­ten­la­ge zurück­zu­zie­hen, dabei jedoch den Druck auf Unge­impf­te zu ver­stär­ken. Das Sze­na­rio wäre eines, in dem ohne regel­mä­ßi­ger Boos­ter­imp­fun­gen zumin­dest kei­ne Teil­nah­me am gewöhn­li­chen Leben mehr mög­lich sein wird. Die Nor­ma­li­sie­rung der neu­en Ver­hält­nis­se wür­de die noch vor­han­de­nen Geg­ner wei­test­ge­hend iso­lie­ren, wäh­rend die Mehr­heit schon des­halb an ihre Berech­ti­gung glau­ben müss­te, um das Ein­ge­ständ­nis zu ver­mei­den, in die­ser per­sön­li­chen Fra­ge falsch gele­gen zu haben.

Jede grund­sätz­li­che Oppo­si­ti­on wäre auf Jah­re hin­weg schwer belastet.

Daß die­ser Zustand durch das Ver­spre­chen einer ein­ma­li­gen, fast voll­stän­dig schüt­zen­den Imp­fung erreicht wur­de und die Fra­ge der Ver­hält­nis­mä­ßig­keit der Imp­fung ange­sichts ihres Risi­kos dabei unter den Tisch fie­le, steht auf einem ande­ren Blatt. Eben­so wenig fie­le die tat­säch­li­che Gefähr­lich­keit des Virus noch ins Gewicht oder die Fra­ge lang­fris­ti­ger Aus­wir­kun­gen der Imp­fung auf das Wech­sel­spiel aus mensch­li­chem Immun­sys­tem und Virenevolution.

Ange­sichts des­sen stel­len sich zwei Fragen:

1. Ist dem chao­ti­schen Kom­plex aus Medi­en, Poli­tik, Phar­ma­in­dus­trie, Behör­den und ande­ren Par­tei­en ein solch geord­ne­ter Rück­zug möglich?

2. Kann der Druck von unten, der momen­tan auf die Stra­ße geht, eine aus­rei­chen­de Eigen­dy­na­mik gewin­nen, bevor eine offi­zi­el­le oder inof­fi­zi­el­le Impf­pflicht ihm dadurch das Rück­grat bricht, daß die über­wäl­ti­gen­de Mehr­heit der Teil­neh­mer sich aus beruf­li­chen und/oder fami­liä­ren Grün­den imp­fen las­sen muß?

Aus der Distanz betrach­tet ist es merk­wür­dig, fast schon drol­lig, daß wir, nach­dem wir Jah­re an den gro­ßen Fra­gen der Zeit labo­riert haben, jetzt in die­sem Cha­os aus amok­lau­fen­den Sozi­al­me­cha­nis­men ste­cken und selbst durch die­se Mecha­nis­men zum Ein­satz gezwun­gen sind.

Es hilft nichts.