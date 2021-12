Netzfundstücke (110) – Engel, Wurzel, Zauber

Die­ser Wider­spruch stammt von »Mara«, einer jun­gen Links­ex­tre­men aus Leip­zig-Con­ne­witz. »Mara« ist ein Ali­as, das sie sich gege­ben hat, um dem Jour­na­lis­ten Nino Sei­del für die NDR-FUNK-Sen­dung »STRG_F« uner­kannt ein Inter­view geben zu kön­nen. Es geht um Lina Engel und die Ham­mer­ban­de und ob Sie fin­de, daß Gewalt gegen »Neo­na­zis« gerecht­fer­tigt wäre.

»Mara« ist der Ansicht, daß gegen Men­schen, die »homo­se­xu­el­le Men­schen, ara­bi­sche Men­schen und alle, die nicht in ihr Welt­bild pas­sen,« aus­lö­schen woll­ten, Gewalt gerecht­fer­tigt sei, um die Gefahr, die von die­sen Per­so­nen aus­ge­he, zu neutralisieren.

Der Unter­schied zwi­schen die­ser »prä­ven­ti­ven« lin­ken Gewalt und Selbst­jus­tiz bestün­de dar­in, daß sie nicht will­kür­lich erfol­ge. Inwie­fern »klas­si­sche« Selbst­jus­tiz zwangs­läu­fig mit Will­kür ver­bun­den ist und war­um die lin­ke Selbst­er­mäch­ti­gung in Anbe­tracht der brei­ten »Nazi«-Definition der lin­ken Sze­ne nichts mit Will­kür zu tun hat, das weiß nur »Mara«. Es ist nicht das ein­zi­ge intel­lek­tu­el­le Schlag­loch in ihrer Argumentation.

Abge­se­hen von der Fest­stel­lung, daß Gewalt als Ant­wort auf Gewalt letzt­end­lich zu einer sich hoch­schau­keln­den Gewalt­spi­ra­le füh­re, unter­neh­men die Redak­teu­re und Jour­na­lis­ten hin­ter der »STRG_F«-Reportage zur zuneh­men­den lin­ken Gewalt in Deutsch­land, die sie anhand des Falls »Lina Engel« ver­an­schau­li­chen, kei­ne wei­te­ren Anstren­gun­gen, die dies­be­züg­li­chen in ihrem Film­chen geäu­ßer­ten lin­ken Nar­ra­ti­ve und Recht­fer­ti­gun­gen zu durchbrechen.

Der vom Off-Spre­cher fal­len­ge­las­se­ne Satz »Wir haben ja auch was gegen Nazis, aber…« steht exem­pla­risch für die­se Zahn­lo­sig­keit. Anstatt bei­spiels­wei­se das lin­ke Schreck­ge­spenst von der rech­ten Gefahr genau­er zu durch­leuch­ten und auf sei­nen rea­len Gehalt abzu­klop­fen, kommt man nicht über die ober­fläch­li­che Reka­pi­tu­la­ti­on des VS-Berichts zu lin­ker und rech­ter Gewalt hinaus.

Das Atten­tat eines offen­sicht­lich Geis­tes­kran­ken in Hanau bleibt unhin­ter­fragt ein rech­ter Gewalt­ex­zeß, Hit­ler­grü­ße von Afgha­nen rech­te Volks­ver­het­zung usw. Eine Nach­for­schung dar­über, wie die Bun­des­re­pu­blik sich ihre »Gefahr von rechts« selbst zusam­men­zim­mert, wäre für ein sol­ches For­mat wahr­schein­lich auch zu viel ver­langt. Denn im Grun­de teilt man die lin­ke Geis­tes­hal­tung, doch gegen »Nazis« Gewalt ein­zu­set­zen, das geht dann etwas zu weit…

Auf die­se Wei­se repro­du­ziert die Repor­ta­ge das »Hen­ne und Ei«-Problem lin­ker Gewalt­a­po­lo­gie, wonach lin­ker Gewalt immer ein rech­ter »mensch­ver­ach­ten­der Ver­nich­tungs­akt« vor­aus­ge­he, dem­zu­fol­ge nur eine Reak­ti­on auf die in der rech­ten Gesin­nung imma­nen­te und frü­her oder spä­ter erfol­gen­de Gewalt­aus­übung dar­stel­le. Daß eine anti­fa­schis­ti­sche Gesell­schaft – die auf einem der­ar­ti­gen Selbst­ver­ständ­nis grün­det und »prä­ven­tiv« zu Gewalt greift, wenn jemand nur die »fal­schen« Gedan­ken hegt – ein eli­mi­na­to­ri­scher Tota­li­ta­ris­mus gegen­über Anders­den­ken­den in die Wie­ge gelegt ist, wird in den 39 Minu­ten Sen­de­zeit nicht wei­ter problematisiert.

Wer lin­ke Gewalt­le­gi­ti­ma­ti­on aus dem Mund ver­schie­de­ner lin­ker Akteu­re stu­die­ren möch­te, der wer­fe hier ein Blick auf das NDR/­FUNK-Mach­werk:

Fol­gen­de Dis­kus­si­on wäre im obig skiz­zier­ten Anti­fa-Staat nicht mög­lich. Die Dis­ku­tan­ten müß­ten »prä­ven­tiv« min­des­tens weg­ge­sperrt, wenn nicht sogar an die Wand gestellt wer­den, um wei­te­re Gedan­ken­ver­bre­chen und die dadurch dro­hen­den rech­ten Gewalt­ta­ten zu unterbinden.

Denn in der ers­ten Twit­ter-Space-Dis­kus­si­on des kon­ser­va­ti­ven Online-Maga­zins kon­flikt spra­chen der Thü­rin­ger AfD-Lan­des­vor­sit­zen­de Ste­fan Möl­ler, der JA-Vize­vor­sit­zen­de Tomasz Fro­elich und der ehe­ma­li­ge JA-Vor­sit­zen­de Mar­vin T. Neu­mann über die Fra­ge, ob migran­ti­sche Wäh­ler eine Chan­ce für die AfD dar­stell­ten. Bevor es zur Dis­kus­si­on kam, oblag es jedem der Dis­ku­tan­ten, ein Ein­gangs­plä­doy­er vorzutragen.

Neu­mann nutz­te es, um das Dis­kus­si­ons­the­ma in den Kon­text der vor­an­schrei­ten­den Auf­lö­sung des eth­nisch grun­dier­ten Volks­be­griffs zu stel­len und sich gegen ein akti­ves Umwer­ben von Migran­ten sei­tens der AfD als Wäh­ler­grup­pe zu posi­tio­nie­ren; Fro­elich rich­te­te den Fokus beson­ders auf euro­päi­sche Migran­ten als poten­ti­el­les Wäh­ler­re­ser­voir, mahn­te aber an, daß die AfD, um die­se Grup­pen zu errei­chen, kei­ne Ver­wäs­se­rung ihrer Grund­satz­po­si­tio­nen zulas­sen dür­fe; Möl­ler sprach sich hin­ge­gen für eine Her­an­ge­hens­wei­se aus, die stark an den US-ame­ri­ka­ni­schen civic natio­na­lism erin­nert und das Tei­len gemein­sa­mer deut­scher bzw. euro­päi­scher Wer­te in den Mit­tel­punkt stellt.

Davon aus­ge­hend ent­spann sich ein Gespräch über die Aus­wir­kung der Insti­tu­tio­na­li­sie­rung mul­ti­eth­ni­scher Bruch­li­ni­en, migran­ti­sche Ziel­grup­pen und der Fra­ge nach der rich­ti­gen poli­ti­schen Kommunikation.

Hier geht’s zur Aufnahme:

Fort­füh­rend zur kon­flikt-Dis­kus­si­on bzw. als eine Dar­le­gung Neu­manns Kurz­ab­hand­lung über den Volks­be­griff in exten­so sei der neus­te Jun­g­eu­ro­pa-Pod­cast emp­foh­len. In der 37. Fol­ge »Von rechts gele­sen« spre­chen Phil­ip Stein und Vol­ker Zier­ke mit ihrem Gast Dr. Dr. Thor von Wald­stein über die Fra­ge »Was macht ein Volk aus?«.

Wäh­rend im ers­ten Teil des Gesprächs von Wald­stein die Gele­gen­heit gege­ben wird, den Inhalt sei­nes neus­ten Werks Der Zau­ber des Eige­nen (hier bestel­len) aus­führ­lich dar­zu­le­gen, kon­zen­trie­ren sich Stein, Zier­ke und von Wald­stein im zwei­ten Gespräch auf die Fra­ge, wie es dazu kom­men konn­te, daß der Volks­be­griff heu­te der­art in Ver­ruf gera­ten ist.

Wel­che unrühm­li­che Rol­le spielt dabei das bun­des­re­pu­bli­ka­ni­sche Sys­tem, wo ste­hen wir aktu­ell und wohin wird die Rei­se noch gehen? Es sind über­aus inter­es­san­te 83 Minu­ten. Hören lohnt sich!