Faktenlage (6) – Eric Zemmour und Frankreichs Rechte

In Frankreich transformiert sich das rechte Parteienlager und die Dominanz von Le Pen und dem RN scheint zu bröckeln.

Was vor eini­gen Wochen noch ein span­nen­des Phä­no­men in der rech­ten Par­tei­en­land­schaft Frank­reichs zu sein schien, ist nun vor weni­gen Tagen zu einer poli­tisch-kon­kre­ten Gestalt geworden.

Die Front­frau Mari­ne Le Pen und ihr Ras­sem­ble­ment Natio­nal (RN) bekom­men durch den Publi­zis­ten und die bekann­te Medi­en­fi­gur Eric Zem­mour ernst­haf­te Kon­kur­renz von rechts. Mit einer beein­dru­cken­den Show ver­kün­de­te Zem­mour sei­ne Kan­di­da­tur und prä­sen­tier­te zugleich sei­ne neue Par­tei „Recon­quete“.

Auch in der deut­schen Rech­ten beob­ach­ten vie­le seit lan­gem das Phä­no­men Zem­mour, der vor allem durch sei­ne kla­re Spra­che und sei­ne kon­se­quen­ten inhalt­li­chen Posi­tio­nie­run­gen bei manch einem Sym­pa­thie her­vor­ge­ru­fen haben dürf­te. Scho­nungs­los spricht er die demo­gra­phi­sche Kata­stro­phe des Gro­ßen Aus­tau­sches an, for­dert eine restrik­ti­ve Ein­wan­de­rungs­po­li­tik bei knall­har­ten Assi­mi­la­ti­ons­an­for­de­run­gen für bereits in Frank­reich leben­de Einwanderer.

Gegen Zem­mour wirkt Le Pen auf vie­le Beob­ach­ter regel­recht ver­braucht und scheint die allei­ni­ge Domi­nanz inner­halb des rechts­op­po­si­tio­nel­len Lagers zu ver­lie­ren. Es steht die Fra­ge im Raum, ob Zem­mour sogar das Poten­ti­al abru­fen kann, vor Le Pen im zwei­ten Wahl­gang gegen den vor­aus­sicht­lich aktu­ell amtie­ren­den Prä­si­den­ten Emma­nu­el Macron anzutreten.

Oder wird es zu einer gegen­sei­ti­gen Kan­ni­ba­li­sie­rung der Wäh­ler­po­ten­tia­le kom­men, wodurch kei­ner der bei­den Akteu­re des rech­ten Par­tei­la­gers die zwei­te Run­de für die Wahl erreicht? Und wel­che stra­te­gi­schen Bünd­nis­op­tio­nen eröff­nen sich mög­li­cher­wei­se kurz­fris­tig im zwei­ten Wahl­gang der Prä­si­dent­schafts­wahl 2022, soll­te es einer der bei­den schaf­fen? Und was bedeu­tet das lang­fris­tig für die poli­ti­sche Rech­te Frankreichs?

In den Umfra­gen der letz­ten Wochen konn­te sich Le Pen meis­tens sou­ve­rän auf dem zwei­ten Platz für den ers­ten Wahl­gang behaup­ten. Aktu­ell liegt sie gleich auf mit der repu­bli­ka­ni­schen Kan­di­da­ten Valé­rie Pécres­se bei 16% und dicht ver­folgt von Eric Zem­mour, der auf 14% der Stim­men in der neu­es­ten Umfra­ge kommt. Anfang Okto­ber (als die Kan­di­da­tur von Zem­mour noch nicht ein­mal offi­zi­ell war) konn­te sich Zem­mour sogar kurz­wei­lig knapp vor Le Pen schieben.

Mit kom­for­ta­blem Vor­sprung führt jedoch wei­ter­hin der amtie­ren­de fran­zö­si­sche Prä­si­dent Emma­nu­el Macron die Umfra­gen sowohl für den ers­ten als auch zwei­ten Wahl­gang. Zu Beginn des Jah­res sah dies jedoch noch anders aus und Le Pen galt in den Umfra­gen als Favo­ri­tin im ers­ten Wahlgang.

Letzt­end­lich blieb dies jedoch bei einer Moment­auf­nah­me und das ent­täu­schen­de Abschnei­den des Ras­sem­ble­ment Natio­nal bei den fran­zö­si­schen Kom­mu­nal­wah­len brach­te Le Pen wie­der auf den zwei­ten Platz, auf dem sie jedoch immer noch die aus­sichts­reichs­ten Chan­cen von allen Kan­di­da­ten hat, um sich für die zwei­te Run­de der Prä­si­dent­schafts­wahl zu qualifizieren.

Das poli­ti­sche Auf­kom­men von Zem­mour dürf­te in der Wahl­kampf­zen­tra­le des RN für eini­ge Kopf­schmer­zen gesorgt haben. Für jeden poli­ti­schen Beob­ach­ter zeigt sich offen­sicht­lich, dass Zem­mour vor allem im ers­ten Wahl­gang wich­ti­ge Wäh­ler­stim­men aus dem Poten­ti­al des RN auf­sau­gen könn­te und damit am Ende die gesam­te rech­te Par­tei­en­land­schaft ver­lie­ren ihre Chan­cen auf die Prä­si­dent­schaft minimiert.

30% der Le Pen Wäh­ler von 2017 könn­ten sich vor­stel­len, im April 2022 für Zem­mour zu votie­ren. Dass sich Zem­mour in einer der­ar­ti­gen Dyna­mik und Stär­ke neben dem RN im rech­ten poli­ti­schen Raum posi­tio­nie­ren konn­te, füh­ren man­che Beob­ach­ter auch auf die ver­meint­lich geschei­ter­te „Ent­dä­mo­ni­sie­rungs­stra­te­gie“ von Mari­ne Le Pen zurück. Sie hat zahl­rei­che fun­da­men­ta­le und radi­ka­le (i. S. von: grund­sätz­li­che) Posi­tio­nen über Bord gewor­fen, die Par­tei umbe­nen­nen las­sen und mit eiser­nem Besen in der eige­nen Mit­glie­der­schaft gekehrt, ohne dabei vor einem Par­tei­aus­schluß ihres eige­nen Vaters, dem frü­he­ren Vor­sit­zen­den Jean Mari­ne Le Pen, Halt zu machen.

Die­ser Kurs sorgt bis heu­te inner­halb des RN für viel Unru­he. Doch Mari­ne Le Pen kann sich in ihrer Füh­rungs­rol­le behaup­ten. Ihr gesam­ter Ehr­geiz, stra­te­gi­scher Fokus und ihre poli­ti­sche Vor­be­rei­tung ist seit der ver­lo­ren­ge­gan­ge­nen Prä­si­dent­schafts­wahl 2017 aus­schließ­lich auf den April 2022 gerich­tet, wo sie ihr poli­ti­sches Lebens­werk ver­voll­stän­di­gen will.

Die Sor­ge eines sich gegen­sei­tig sabo­tie­ren­den Stim­men­split­tings im rech­ten Wäh­ler­block dürf­te durch eini­ge Umfra­gen der letz­ten Wochen ent­kräf­tet wor­den sein. Denn der Kuchen, der im rech­ten Wäh­ler­seg­ment Frank­reichs zu ver­tei­len ist, scheint seit 2017 gewach­sen zu sein und gene­riert sich vor allem über die Anhän­ger von Zem­mour und sei­ne neu­en Poten­tia­le inner­halb klas­sisch bür­ger­lich-intel­lek­tu­el­ler Wohlstandsschichten.

2017 lag das Gesamt­po­ten­ti­al aller Kan­di­da­ten rechts der repu­bli­ka­ni­schen Par­tei­en noch bei 26,2%. 2022 könn­te es auf 35,2% anwach­sen. Jeder Drit­te wäre in Frank­reich jetzt bereit, eine Par­tei rechts des repu­bli­ka­ni­schen Estab­lish­ments zu wählen.

Vor allem unter Hoch­schul­ab­sol­ven­ten (+10%) oder beruf­li­chen Füh­rungs­kräf­ten (+12%) hat sich das Gesamt­po­ten­ti­al im Par­tei­spek­trum der Rech­ten deut­lich gestei­gert. Ein Groß­teil davon dürf­te auf das Kon­to von Zem­mour gehen. In der Land­be­völ­ke­rung ist das Poten­ti­al sogar um 16% ange­wach­sen, was wie­der­um auf eine ehr­li­che Schwer­punkt­set­zung des RN in den letz­ten Jah­ren im länd­lich-kom­mu­na­len Raum zurück­ge­führt wer­den kann.

Wäh­rend Zem­mour die drän­gends­ten migra­ti­ons­po­li­ti­schen und demo­gra­phi­schen Fra­gen the­ma­ti­siert, mei­det Le Pen schon fast die­se Fel­der und legt den Schwer­punkt auf die Pro­fil­schär­fung in sozi­al- und land­wirt­schafts­po­li­ti­schen Inhal­ten und kann so als volks­na­he und prä­si­dia­le Kan­di­da­tin auftreten.

Das Para­do­xe von Zem­mours Kan­di­da­tur liegt vor allem in sei­ner fun­da­men­ta­le­ren und schär­fe­ren Posi­tio­nie­rung in migra­ti­ons­po­li­ti­schen Fra­gen gegen­über Le Pen. Gleich­zei­tig stößt er in Wäh­ler­räu­me, bei denen man ver­mu­ten müß­te, daß die­se fest an das herr­schen­de Par­tei­esta­b­lish­ment gebun­den seien.

Zem­mour mobi­li­siert intel­lek­tu­el­le Schich­ten in urba­nen Zen­tren mit höhe­ren Ein­kom­men, wäh­rend Le Pen die länd­li­chen Wäh­ler, Sozi­al­schwa­chen und Arbei­ter­mi­lieus wei­ter­hin als Stamm­wäh­ler­mas­se hal­ten kann. Alain de Benoist sprach in einem Inter­view in der aktu­el­len Aus­ga­be der Jun­gen Frei­heit hin­sicht­lich der Zem­mour-Wäh­ler­schaft von einer fran­zö­si­schen „patrio­ti­schen Bourgeoisie“.

Ein Blick auf die Wäh­ler­po­ten­tia­le bei den ande­ren Par­tei­en und Kan­di­da­ten ver­an­schau­licht die Brei­te der zem­mou­ris­ti­schen Ziel­grup­pen­an­spra­che. Unter Anhän­gern der repu­bli­ka­ni­schen Par­tei könn­ten sich 22% vor­stel­len, im ers­ten Wahl­gang für Zem­mour zu votie­ren. Für Le Pen sind hier­für in der glei­chen Grup­pe nur 3% bereit.

Zem­mours Anhän­ger rekru­tie­ren sich aus einem viel­schich­ti­gen Block ver­schie­dens­ter poli­ti­scher Strö­mun­gen, die tief in klas­si­sche bür­ger­lich-kon­ser­va­ti­ve Milieus hin­ein­rei­chen. Le Pen muss sich hin­ge­gen auf die Grö­ße ihrer struk­tu­rel­len Stamm­wäh­ler­schaft ver­las­sen. Sie kann ledig­lich inner­halb der links­po­pu­lis­ti­schen Milieus noch eini­ge weni­ge Stim­men einsammeln.

Zem­mour ist den­noch kein rein bür­ger­li­ches Pro­test­phä­no­men. Umfra­gen zei­gen, daß sei­ne Wäh­ler­schaft gegen­über der von Le Pen eine deut­lich höhe­re Hete­ro­ge­ni­tät auf­weist. Die sozio­öko­no­mi­schen Abwei­chun­gen und Dif­fe­ren­zen sind weni­ger stark aus­ge­prägt als beim RN.

Bei Zustim­mungs­wer­ten inner­halb der unter­schied­li­chen Ein­kom­mens­klas­sen liegt die pro­zen­tua­le Abwei­chung zwi­schen der höchs­ten und der nied­rigs­ten Ein­kom­mens­schicht von Zem­mours Wäh­lern bei 5%. Bei Le Pen lie­gen zwi­schen der Mobi­li­sie­rung in der höchs­ten Ein­kom­mens­klas­se und der nied­rigs­ten gan­ze 21%.

Zem­mour kann bei lei­ten­den Ange­stell­ten und Füh­rungs­kräf­ten 16% mobi­li­sie­ren und bei nor­ma­len Arbei­tern 14%. Le Pen holt bei den Füh­rungs­kräf­ten hin­ge­gen nur 6%, dafür aber bemer­kens­wer­te 35% bei den klas­si­schen Arbei­tern aller Art.

Für die Stamm­wäh­ler­schaft Le Pens stellt Zem­mour kei­ne aku­te Gefahr dar. Er macht aber die Schwä­che in der limi­tier­ten Wäh­ler­mo­bi­li­sie­rung Le Pens sicht­bar, die sich auch schon in der Prä­si­dent­schafts­wahl 2017 gezeigt hat. Dort konn­te sie mit einem stark sozi­al­po­li­tisch fokus­sier­ten Pro­gramm auch inner­halb der Arbei­ter­mi­lieus vor Macron domi­nie­ren und wur­de den­noch von der demo­gra­phi­schen Macht der urba­nen Zen­tren sowie den bür­ger­lich-intel­lek­tu­el­len Schich­ten, die sich um Macron sam­mel­ten, überrollt.

So zeigt sich auch jetzt inner­halb der sozio­öko­no­mi­schen Wäh­ler­wech­sel­po­ten­tia­len, daß Le Pen 74% ihrer Wäh­ler aus der Arbei­ter­klas­se hal­ten kann und hier­von nur 18% sich vor­stel­len kön­nen, zu Zem­mour über­zu­lau­fen. In den bür­ger­li­chen Schich­ten aus höhe­ren Ein­kom­mens­klas­sen und beruf­li­chen Füh­rungs­kräf­ten könn­te Zem­mour jedoch poten­zi­ell 39% der vor­ma­li­gen Le Pen Wäh­ler einsammeln.

Fran­zö­si­sche Demo­sko­pen sehen auch hier die beson­de­re Stär­ke von Zem­mour, bei den unter­schied­li­chen Mobi­li­sie­run­gen aus unter­schied­li­chen sozia­len Milieus der ande­ren Par­tei­en einen har­mo­ni­schen Balan­ce­akt zu voll­füh­ren. So holt Zem­mour die bür­ger­li­chen und sozi­al bes­ser­ge­stell­ten Wäh­ler des RN ab und kann zugleich die Arbei­ter und sozi­al Abge­häng­ten der Repu­bli­ka­ner mobilisieren.

Zem­mour ist fle­xi­bler in der Anspra­che sei­ner Wäh­ler­ziel­grup­pen und könn­te somit noch für die ein oder ande­re Über­ra­schung sorgen.

Wäh­rend Zem­mour noch nach sei­nem Allein­stel­lungs­merk­mal und einem geschärf­ten inhalt­lich poli­ti­schen Pro­fil sucht, dürf­te die jah­re­lan­ge Ver­an­ke­rung von Le Pen in Arbei­ter­mi­lieus, länd­li­chen Räu­men in der Peri­phe­rie auf­grund ihrer inhalt­li­chen Schwer­punkt­le­gung auf sozi­al­po­li­ti­sche The­men aktu­ell kaum in Gefahr geraten.

Zem­mour pro­fi­tiert aller­dings von der Tat­sa­che, daß bei den sechs wich­tigs­ten gesell­schaft­li­chen The­men inne­re Sicher­heit und Migra­ti­ons­po­li­tik weit vor­ne ste­hen (ein kras­ser Unter­schied zur BRD!). Das viert­wich­tigs­te poli­ti­sche The­ma, wor­über die Fran­zo­sen in den letz­ten Wochen im sozia­len Umfeld spra­chen, war mit 52% die Kan­di­da­tur von Zemmour.

Sein media­les Talent für Show und Insze­nie­rung ermög­li­chen es ihm, stets im Gespräch zu blei­ben und immer wie­der pola­ri­sie­ren­de Akzen­te zu set­zen, wodurch der Wahl­kam­pa­gne zunächst wohl kaum eine Ver­fla­chung oder Ermü­dung droht.

Ob die zem­mou­ris­ti­sche Zug­kraft am Ende auch über die gesam­te Stre­cke des Wahl­kamp­fes bis zum April 2022 hält, wird sich erst noch zei­gen. Doch ers­te Zah­len zur fes­ten Wäh­ler­bin­dung zei­gen bereits, daß das Wech­sel­po­ten­ti­al der Zem­mour-Wäh­ler für einen neu­en Kan­di­da­ten, der nicht aus dem herr­schen­den poli­ti­schen Betrieb kommt, ver­hält­nis­mä­ßig gering ist.

So sind 64% der bis­he­ri­gen Unter­stüt­zer von Zem­mour bereits fest ent­schlos­sen, ihn im April auch zu wäh­len. Bei Le Pen ist die­ses Stamm­wäh­ler­po­ten­ti­al mit 77% am höchs­ten aus­ge­prägt. Die Zustim­mung für Zem­mour scheint also nicht nur ein rein ver­flüch­ti­gen­des Pro­test­phä­no­men zu sein, son­dern ist bereits jetzt in eine sta­bi­li­sie­ren­de Struk­tu­rie­rungs- und Kon­so­li­die­rungs­pha­se eingetreten.

Nach allen vor­lie­gen­den Zah­len scheint Zem­mour auf die Kern- und Stamm­wäh­ler­schaf­ten von Le Pen kei­nen außer­or­dent­li­chen Reiz auszulösen.

Viel­mehr saugt er die vola­ti­len Wäh­ler­grup­pen auf, die sich in einem neu­en rech­ten Pro­test­raum umori­en­tie­ren. Es wird ihm schwer­lich gelin­gen, die fest gebun­de­nen sozio­de­mo­gra­phi­schen Grup­pen zu mobi­li­sie­ren, die bereits seit vie­len Jah­ren dem RN die Treue halten.

So über­rascht es wenig, daß Mari­ne Le Pen unter Frau­en deut­lich höhe­re Beliebt­heits­wer­te als Zem­mour auf­weist – ein wahl­ent­schei­den­der Fak­tor, den Le Pen im Gegen­satz zu den meis­ten euro­päi­schen Rechts­par­tei­en für sich zu nut­zen weiß. Unter weib­li­chen Jung­wäh­lern kommt Le Pen sogar auf bis zu 29%, wäh­rend Zem­mour ledig­lich auf abge­schla­ge­ne Zustim­mungs­wer­te von 7% in der glei­chen Alters- und Geschlechts­grup­pe kommt.

Ins­ge­samt könn­te Le Pen bei weib­li­chen Wäh­lern bis zu 20% der Stim­men holen. Zem­mours Poten­ti­al scheint hier jedoch schon bei 13% aus­ge­schöpft zu sein. Über­ra­schend sind auch die schwa­chen Wer­te Zem­mours unter Jung­wäh­lern in Frank­reich. Auf sei­nen Ver­an­stal­tun­gen sieht man immer wie­der Bil­der von zahl­rei­chen jun­gen Men­schen, die ihm bei sei­nen Reden zuju­beln. Doch in der demo­sko­pi­schen Alters­ver­tei­lung scheint Zem­mour sei­ne stärks­ten Wer­te bei den 50–65-Jährigen zu erhalten.

Le Pen kann, wie auch schon bei der Prä­si­dent­schafts­wahl 2017, außer­or­dent­lich stark die jun­ge Genera­ti­on zwi­schen 20–35 Jah­ren anspre­chen und kommt aktu­ell auf 25% bei den Jung­wäh­lern zwi­schen 25–34 Jah­ren. Bemer­kens­wert ist die Dif­fe­renz bei arbeits­lo­sen Jugend­li­chen in Frank­reich, bei denen Le Pen 25% erhal­ten wür­de und Zem­mour ledig­lich 3%, was das sozi­al­po­li­ti­sche Pro­fil, wel­ches der RN, über die Jah­re unter der Füh­rung von Mari­ne Le Pen erar­bei­tet hat, erneut unterstreicht.

Ein wei­te­rer Fak­tor, an dem der Auf­stieg Zem­mours gebremst wer­den könn­te, sind die Per­sön­lich­keits- und Kom­pe­tenz­wer­te im direk­ten Ver­gleich zu Mari­ne Le Pen. Hier kann Le Pen auf die Trumpf­kar­te ihrer Erfah­run­gen inner­halb des poli­ti­schen Betriebs set­zen und wirkt durch ihre Weib­lich­keit mög­li­cher­wei­se auch ent­waff­nen­der, zah­mer und unauf­ge­reg­ter als Zemmour.

Im direk­ten Ver­gleich mit Macron im zwei­ten Wahl­gang wür­de Le Pen nach aktu­el­len Umfra­gen 44% der Stim­men ein­sam­meln. Zem­mour könn­te in der zwei­ten Run­de jedoch nur 37% gegen Macron errei­chen. Die meis­ten Fran­zo­sen hal­ten Mari­ne Le Pen für kom­pe­ten­ter (25% gegen­über 17% bei Zem­mour). In der Kri­sen­be­wäl­ti­gung trau­en 23% der Fran­zo­sen Le Pen ent­spre­chen­de Kom­pe­ten­zen zu. Zem­mour kommt hier nur auf 14%.

Deut­li­che Unter­schie­de scheint es auch in der Pola­ri­sie­rungs­wahr­neh­mung zu geben. So den­ken 49%, daß Eric Zem­mour eine besorg­nis­er­re­gen­de Figur für die fran­zö­si­sche Demo­kra­tie sei. Bei Le Pen sind dies hin­ge­gen nur noch 16%. Es ist ver­mut­lich eher Zem­mour, der die schwie­ri­ge­ren stra­te­gi­schen Fra­gen in den kom­men­den Wochen und Mona­ten zu beant­wor­ten hat, wie er vor allem als poli­ti­scher „New­co­mer“ eine inhalt­lich mobi­li­sie­ren­de Erzäh­lung und einen Mar­ken­kern um sich her­um auf­baut und zugleich die gesell­schaft­li­che Auf­re­gung und Anspan­nung um sei­ne Per­son nicht überdreht.

Le Pen scheint eine sta­bi­le Fes­tung ihrer Stamm­wäh­ler­mi­lieus zu hal­ten und muss für ihr ambi­tio­nier­tes Ziel den­noch die vola­ti­len Pro­test­wäh­ler­grup­pen an sich bin­den, die aktu­ell im Gra­vi­ta­ti­ons­zen­trum von Zem­mour krei­sen. Die­ser wie­der­rum kann zwar einen Teil der bür­ger­lich-intel­lek­tu­el­len Kli­en­tel mobi­li­sie­ren, aber bleibt im direk­ten Wett­be­werb mit Le Pen der uner­fah­re­ne­re Kan­di­dat mit gerin­ge­ren per­sön­li­chen Popu­la­ri­täts­wer­ten. Sein pola­ri­sie­ren­der Nim­bus wür­de aktu­ell zwar für einen Ach­tungs­er­folg im ers­ten Wahl­gang rei­chen, aber kei­ne ernst­haf­te Gefahr für Macron selbst werden.

Le Pen bleibt die Favo­ri­tin im direk­ten Prä­si­dent­schafts­du­ell des zwei­ten Wahl­gangs und es wird inter­es­sant zu sehen sein, wel­che Bünd­nis­op­tio­nen dann mög­lich sein wer­den. Eine har­te Feind­schaft zwi­schen Le Pen und Zem­mour läßt sich bis­her nicht fest­stel­len. Natür­lich sind die bei­den Kon­kur­ren­ten und ver­fol­gen unter­schied­li­che stra­te­gi­sche wie auch poli­ti­sche Ansätze.

Ein künf­ti­ges Samm­lungs­pro­jekt bei­der Lager, wel­ches sich auch lang­fris­tig eta­bliert, ist zur­zeit auch noch nicht abseh­bar, aber laut fran­zö­si­schen Polit­be­ob­ach­tern nicht völ­lig aus­ge­schlos­sen. Die The­se einer gegen­sei­ti­gen Kan­ni­ba­li­sie­rung des rech­ten Wäh­ler­po­ten­ti­als zwi­schen Le Pen und Zem­mour kann jeden­falls noch nicht abschlie­ßend beant­wor­tet werden.