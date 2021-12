Die letzten drei Wochen – Werkstattbericht

Wir haben sol­che Leser, und nun wer­de ich einen Werk­statt­be­richt ablie­fern, zur all­ge­mei­nen Beru­hi­gung und gleich ver­bun­den mit Dank für die Mails, Kar­ten und Tele­fo­na­te. Also: In den ver­gan­ge­nen drei Wochen war immer min­des­tens die Hälf­te der Mann­schaft krank – grip­pig, kein C, aber so rich­tig schön ohne Kraft und Schwung, und selbst die berühm­te Arbeits­dis­zi­plin konn­te nicht grei­fen, wo gele­gen und aus­ku­riert wer­den mußte.

Wir haben also das täg­li­che bewäl­tigt, aber tun­lichst ver­mie­den, noch etwas drauf­zu­pa­cken und einen Laden anzu­kur­beln, der gera­de so noch rund­lief, weil eben immer irgend­ei­ner noch konn­te und nicht auf die Uhr schau­te. Die­ses Drauf­pa­cken: Das wären Rund­brie­fe gewe­sen, Hin­wei­se auf mög­li­che Weih­nachts­ge­schen­ke und­so­wei­ter. Das hät­ten wir in den ver­gan­ge­nen drei Wochen nicht mehr bewäl­ti­gen können.

Heu­te aller­dings ist es wie­der fast nor­mal: Eine Stamm­kraft fehlt noch, aber zwei Hel­fer rücken an, damit der die­ses­mal sehr auf­wen­di­ge Ver­sand der Dezem­ber-Sezes­si­on bewäl­tigt wer­den kann. Sie ist erst heu­te aus dem Druck gekom­men, weil ich selbst auch auf der Nase lag und den letz­ten Schliff nicht so recht­zei­tig schaff­te, wie es geplant war.

War­um ist der Ver­sand der 105. Sezes­si­on auf­wen­di­ger als sonst? Erin­nern Sie sich noch an die Auf­ru­fe hier in unse­rem Netz-Tage­buch, man möge kür­ze­re Pro­sa ein­rei­chen? Unser Autor (und nun auch Redak­teur) Dirk Alt hat die Ein­sen­dun­gen gesich­tet und zusam­men­ge­stellt – der 105. Sezes­si­on, unse­ren 4000 Abon­nen­ten, liegt also die ers­te Aus­ga­be der Lite­ra­tur­zeit­schrift Pho­no­phor bei – 48 zusätz­li­che Sei­ten, die neben Dirk Alts Vor­wort vier Pro­sa­stü­cke enthalten.

Das Pho­no­phor wird bis auf wei­te­res nun jeweils im Dezem­ber und im Juni bei­lie­gen, nicht jedem Ein­zel­heft, son­dern unse­ren Abon­nen­ten. Was der Titel bedeu­tet? Lesen Sie mal Helio­po­lis von Ernst Jün­ger, und Eumes­wil: In bei­den Roma­nen kommt die­ses Gerät vor, im Grun­de das Smart­phon der sech­zi­ger Jah­re, bedrü­ckend umfas­send vorgeahnt.

Sezes­si­on und Pho­no­phor – wir soll­ten alles am Mitt­woch zur Post geben kön­nen. Aber nicht nur die­se bei­den Hef­te wer­den drü­ben in den Pack­räu­men ver­sand­fer­tig gemacht. Wir ver­sen­den seit Sams­tag auch hun­der­te Teil­lie­fe­run­gen – Bücher, die wir bis­her zurück­hiel­ten, weil wir sie eigent­lich dem Antai­os-Wand­ka­len­der bei­le­gen wollten.

Bloß: Die Anlie­fe­rung die­ses Kalen­ders ver­zö­gert sich immer wie­der, und der Grund dafür sind Mate­ri­al­eng­päs­se, von denen man bis­her in Deutsch­land nicht betrof­fen war. Nun aber schon: Mal feh­len Papie­re, mal die Spi­ral­bin­dun­gen für die Kalender.

Wir war­ten seit drei Wochen auf unse­re 2000 Exem­pla­re, und weil etli­che Leser Bücher dazu­be­stellt haben, lie­fern wir nun zunächst ohne den Kalen­der aus. Er soll am Mitt­woch bei uns ein­tref­fen, aber dar­auf kön­nen wir uns nicht mehr ver­las­sen. Bloß, daß er noch vor Weih­nach­ten in den Ver­sand kann: Das scheint sicher zu sein. Haben Sie übri­gens vor­be­stellt? “Trotz alle­dem” ist trotz alle­dem fast ver­grif­fen: Hier gibt es noch Exem­pla­re.

Bis auf den Kalen­der ist alles, was wir vor Weih­nach­ten gedruckt haben woll­ten, recht­zei­tig fer­tig gewor­den. Kur­zer Werkstattbericht:

Zwei Nach­dru­cke aus der Früh­pha­se des Ver­lags: Wer­ner Masers Nürn­berg. Tri­bu­nal der Sie­ger und der Sam­mel­band Die Besieg­ten. Die Deut­schen in der Stun­de des Zusam­men­bruchs 1945, her­aus­ge­ge­ben und mit einem Vor­wort ver­se­hen von Karl­heinz Weiß­mann. Bei­de Bän­de sind Teil unse­rer geschichts­po­li­ti­schen Erin­ne­rungs­ar­beit, bei­de Bän­de sind rich­ti­ge Lese­bü­cher, und sie sind im Dop­pel­pack güns­tig zu haben. Für eine pünkt­li­che Lie­fe­rung noch vor Weih­nach­ten bestel­len Sie bit­te hier.

Man­fred Klei­ne-Hart­la­ges neu­es Buch ist jetzt schon ein Ren­ner: Sys­tem­fra­ge. Vom Schei­tern der Repu­blik und dem Tag danach ist scho­nungs­lo­se, har­te Kri­tik an der poli­tisch-media­len Klas­se, die unser Land irrepa­ra­bel an die Wand gefah­ren haben. Im Grun­de ist die Fra­ge nur, an wel­cher Stel­le der letz­te Stütz­pfei­ler so weg­po­li­ti­siert wird, daß das Gebäu­de in sich zusam­men­fällt. Klei­ne-Hart­la­ge: Von zwei­tau­send Exem­pla­ren ist die Hälf­te bereits ver­kauft – hier bestel­len, Lie­fe­rung vor Weih­nach­ten ist garantiert.

Die 26. Kapla­ken-Staf­fel mit Bänd­chen von Kon­stan­tin Fech­ter (Feind­schaft. Eine Klä­rung), Sophie Lieb­nitz: (Anti­weiß. Ein Kul­tur­kampf) und Caro­li­ne Som­mer­feld (Ver­such über den Riß). In der Drei­er­staf­fel hier ver­güns­tigt zu haben, aber natür­lich auch ein­zeln Band für Band.

Zuletzt noch ein­mal Som­mer­feld: Volks­tod und Volks­auf­er­ste­hung ist ihr Brief­wech­sel mit Mar­tin Bark­hoff- eine radi­ka­le und muti­ge Aus­ein­an­der­set­zung von einem Punkt aus, an dem man nicht mehr auf tech­no­kra­ti­sche Lösun­gen und Refor­men für das zer­rüt­te­te deut­sche Volk glaubt. Die Rück­mel­dun­gen bis­her: hef­tig. Hier bestel­len, so beson­ders vie­le Exem­pla­re sind nicht mehr vorhanden.

Soweit zu dem, was fer­tig wur­de. Die Arbeit an den ers­ten Büchern für das kom­men­de Jahr ruh­te erwar­tungs­ge­mäß, wir sind froh, wenn wir bis Anfang kom­men­der Woche alles ver­schickt haben, was noch pünkt­lich zu Weih­nach­ten gelie­fert sein soll. Mein Rat: Bestel­len Sie bis Mit­te der Woche sol­che Titel, die wir besor­gen müs­sen, bis Anfang kom­men­der Woche aber ruhig unse­re eige­nen Sachen und die befreun­de­ter Ver­la­ge, die wir sowie­so am Lager haben. Dann lie­fern wir pünkt­lich. Und: por­to­frei bis Ende des Jahres!

Dank für Geduld und Leser­treue. Und noch­mals Dank für Nach­fra­gen, Kärt­chen, Sor­ge. Wir sind auf den Bei­nen und blei­ben es nun auch!