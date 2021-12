Gesundheitssystem – Gesundheit als System

In die­sem Arti­kel, wel­cher wohl­ge­merkt im Früh­jahr 2020, also vor der gro­ßen exper­to­kra­ti­schen Zäsur, ent­stand und erschien, setzt sich der Autor Tho­mas Pal­zer kri­tisch mit dem The­ma Gesund­heit / Krank­heit und dem Wesen von Heil­be­ru­fen auseinander.

»Gesund­heit ist zu etwas gewor­den, das man hat – anstatt gesund zu sein«, stellt der Autor fest. Er argu­men­tiert fol­gen­der­ma­ßen: Für mich selbst als Per­son ist mein Kör­per Sub­jekt, denn was mei­nen Kör­per betrifft, das betrifft mich ganz per­sön­lich. Ich selbst habe kei­ne »Heilungs«-Konzepte, son­dern Emp­fin­dun­gen, daher erle­be ich selbst Krank­heit qua­si von innen. Dem­ge­gen­über besteht für den Arzt als Behand­ler mein Kör­per aus Mate­rie. Er besitzt ein Kon­zept, was dazu bei­tra­gen soll, mich zu hei­len. Ent­spre­chend die­ser Sicht­wei­se bzw. Logik, den mensch­li­chen Kör­per als Objekt zu sehen, ist die­ser grund­sätz­lich ver­bes­se­rungs- und ent­wick­lungs­be­dürf­tig – eben ähn­lich einem Auto, Smart­pho­ne usw.

Die­se Sicht­wei­se hat nichts mehr mit der eigent­li­chen Auf­ga­be eines Heil­be­ru­fes zu tun, wel­cher ursprüng­lich die Selbst­hei­lung unter­stüt­zen und auf der per­sön­li­chen Ebe­ne mit mir als Pati­ent in Bezie­hung tre­ten soll­te. Es wird statt des­sen eine nor­mier­te Gesund­heit zum Pro­dukt erklärt. Es wird nicht mehr der Leib des Pati­en­ten per­sön­lich durch den Arzt in Augen­schein genom­men, aus­kul­tiert oder mit tas­ten­den Hän­den inspi­ziert, son­dern es wer­den durch Appa­ra­te (wie Ultra­schall, CT, MRT u. a.) und Labor­un­ter­su­chun­gen ver­schie­de­ne Meß­wer­te erho­ben und deren mög­li­che Abwei­chun­gen von der Norm dokumentiert.

Die Ana­mne­se als Gespräch zwi­schen Arzt und Pati­ent fin­det aus­führ­lich kaum noch statt. »Das Aus­blei­ben einer ver­nünf­ti­gen, von den Sin­nen des Arz­tes gelei­te­ten Begut­ach­tung des Pati­en­ten hat zunächst den pro­fa­nen Grund, daß der Arzt das Inter­es­se dar­an ver­lo­ren hat. Sagen wir bes­ser: es ist ihm ver­lei­det wor­den. Eine Inspek­ti­on mit eige­nen Augen und tas­ten­den Hän­den erbringt weit weni­ger Hono­rar als eine Inspek­ti­on durch Maschi­nen. Maschi­nen lie­fern Resul­ta­te, die über­prüf­bar sind – und die Leis­tung, die von die­sen erbracht wird, ist für die Kas­se ein­deu­tig abre­chen­bar. Aber das, was ein Arzt tut – läßt sich das gänz­lich for­ma­li­sie­ren?« stellt Pal­zer fest.

Kei­ne Ant­wort, aber ein Wech­sel der Blick­rich­tung: Ein Teil der Pati­en­ten erwar­tet genau die­se For­ma­li­sie­rung von einem Arzt. In wei­ten Tei­len wird der Tech­nik mehr ver­traut als dem Wis­sen und der Erfah­rung des mensch­li­chen Behand­lers. Und so wer­den dann schlech­te Online-Bewer­tun­gen ver­faßt, weil der Arzt einen nicht sogleich in die »Röh­re« geschickt hat. Auf der ande­ren Sei­te fin­det der Wunsch nach einer »spre­chen­den« und / oder »tas­ten­den« – also per­sön­li­chen (»sich Zeit neh­men­den«) – Medi­zin sei­nen Aus­druck in der gestei­ger­ten Inan­spruch­nah­me alter­na­ti­ver Metho­den (Osteo­pa­thie, Heil­prak­ti­ker, Natur­heil­ver­fah­ren). Eine von mir sehr geschätz­te Ärz­tin stell­te nüch­tern fest und brach­te es so auf den Punkt: »Medi­zin ist auf den ein­zel­nen Men­schen ange­wand­te Wis­sen­schaft.« Medi­zin ist daher eben kei­ne rei­ne Natur­wis­sen­schaft, son­dern auch ange­wand­te Wis­sen­schaft, deren Anwen­dung auf der Urteils­kraft des Heil­kun­di­gen beruht und vor allem auch auf der Zustim­mung des Patienten.

Bene­dikt Kai­ser hat im Rah­men sei­ner Arbeit an einer Stu­die über ­Coro­na und Pro­fit dar­auf hin­ge­wie­sen, daß wei­ter­hin, trotz »pan­de­mi­scher Not­la­ge«, Kran­ken­haus­bet­ten all­ge­mein und somit auch Inten­siv­bet­ten redu­ziert wer­den. Kri­tik­wür­dig ist das aber erst dann, wenn man die oben ange­führ­te Sicht­wei­se teilt. Denn nur dann benö­tigt jeder von der Norm abwei­chen­de Kör­per eine Opti­mie­rung und Ver­bes­se­rung im Krankenhaus.

Aber benö­tigt das tat­säch­lich jeder, der auf eine Inten­siv­sta­ti­on ver­bracht wird? Es wäre kri­tisch zu fra­gen, ob nicht das Vor­hal­ten von ent­spre­chen­den Kran­ken­haus­bet­ten zwangs­läu­fig zu deren Bele­gung führt – ähn­lich der The­se, daß die Anschaf­fung und die Bereit­stel­lung von mehr Kern­spin­to­mo­gra­phen zu mehr Kern­spin­un­ter­su­chun­gen führen.

Dies geschieht a) auf­grund von Pal­zers beschrie­be­nem Kör­per-Bild, b) auf­grund der skiz­zier­ten Anspruchs­hal­tung der Pati­en­ten und somit einer not­wen­di­gen juris­ti­schen Absi­che­rung der Behand­ler und c) auf­grund einer öko­no­mi­schen Betrach­tungs­wei­se. Somit hat Kai­ser zwar nicht unrecht, wenn er die Pro­fit­ma­xi­mie­rung von Kran­ken­haus­trä­gern, wel­che etwa als Aktien­gesellschaften auf­tre­ten, kri­ti­siert. Aber dies ist nur einer der mög­li­chen Fak­to­ren. Wäre nicht eher das bestehen­de, ver­fes­tig­te (Gesundheits-)System ganz grund­sätz­lich zu hin­ter­fra­gen – folgt aus dem ihm zugrun­de­lie­gen­den Men­schen­bild nicht fast zwangs­läu­fig sei­ne oben skiz­zier­te Vergütung?

Ins­be­son­de­re die Ver­gü­tung von all­ge­mei­nen Kran­ken­haus­leis­tun­gen erfolgt anhand von Ist-Kos­ten, wel­che die Kran­ken­häu­ser über­mit­teln. Anhand die­ser Ist-Kos­ten wer­den die ver­schie­de­nen Wer­tig­kei­ten der Fall­pau­scha­len errech­net, wor­aus die Höhe der Ver­gü­tung folgt. Der poli­tisch vor­ge­ge­be­ne Leit­satz lau­tet: Das Geld sol­le der Leis­tung fol­gen. Nun liegt es in der Natur der Sache, daß eine ope­ra­ti­ve / appa­ra­ti­ve medi­zi­ni­sche Leis­tung höhe­re Ist-Kos­ten ver­ur­sacht als eine kon­ser­va­ti­ve Behand­lung. Es erscheint logisch, daß das ope­ra­ti­ve Ein­set­zen einer Knie-Total­en­do­pro­the­se höhe­re Kos­ten ver­ur­sacht (Ope­ra­teur, Anäs­the­sist, wei­te­res OP-Per­so­nal, Kos­ten des Implan­tats und so wei­ter) als der Ver­such einer wei­te­ren medi­ka­men­tö­sen und phy­si­ka­li­schen Therapie.

Hier sei die Einig­keit dar­über vor­aus­ge­setzt, daß sowohl Ope­ra­teur und Anäs­the­sist als auch die Pfle­ge­kräf­te mehr als Min­dest­lohn ver­die­nen soll­ten und daß beim Implan­tat auch eine gewis­se Qua­li­tät wün­schens­wert ist, was die höhe­ren Kos­ten plausibilisiert.

Genau­so erscheint es logisch, daß eine Ope­ra­ti­on an den Herz­klap­pen höhe­re Kos­ten (län­ge­re OP-Zeit, mehr Per­so­nal) ver­ur­sacht als der Ein­satz einer Knie-TEP. So sind die Fak­ten, wenn man die erbrach­ten Leis­tun­gen anhand der tat­säch­lich durch­schnitt­lich ent­stan­de­nen Kos­ten ver­gü­ten möch­te. Die ent­schei­den­de Fra­ge aber lau­tet: Ist dies auch sinn­voll? Bleibt man dem von Pal­zer skiz­zier­ten, dem jet­zi­gen Sys­tem zugrun­de­lie­gen­den Gedan­ken­ge­bäu­de ver­haf­tet – Kör­per als »tech­nisch« zu opti­mie­ren­de Mate­rie –, so ist die­ses Ver­gü­tungs­sys­tem nicht zu kri­ti­sie­ren. Man kann auch der Ver­teue­rung des Sys­tems nicht ent­kom­men. Denn wenn der zu opti­mie­ren­de Kör­per los­ge­löst vom eigent­li­chen Men­schen betrach­tet wird, so wird man, die­sem Para­dig­ma fol­gend, auch noch 90jährige ver­su­chen zu optimieren.

Die­ser Fal­le könn­te man ent­ge­hen, wenn man ein »Zurück in die Zukunft« zulie­ße: Medi­zin als auf den ein­zel­nen Men­schen ange­wand­te Wis­sen­schaft – kei­ne Tren­nung von Kör­per und Mensch, kei­ne Tren­nung von Krank­heit und Per­son. Dann wäre auch eine Ände­rung des Ver­gü­tungs­sys­tems mög­lich: Auf­wer­tung der nicht­ap­pa­ra­ti­ven Gesprächs‑, Unter­su­chungs- und The­ra­pie­leis­tun­gen über das Ist-Kos­ten-Niveau hin­aus. Somit wür­de sich die­se Art Behand­lung wie­der loh­nen. Wenn näm­lich nur tat­säch­lich erbrach­te Leis­tun­gen ver­gü­tet wer­den, muß ich ver­su­chen, jed­we­des Bett zu bele­gen, um Leis­tun­gen tat­säch­lich zu erbringen.

Und, wie gesagt, »es gibt immer was zu tun« inner­halb des bestehen­den Para­dig­mas. Auch des­we­gen gibt es kei­ne frei­en Bet­ten in Kran­ken­häu­sern und Pflege­einrichtungen, also Kurz­zeit­pfle­ge etwa. Vor­ge­hal­te­ne freie Bet­ten wer­den nicht ver­gü­tet, unab­hän­gig von der Rechts­form des Betrei­bers. Poli­ti­ker »wun­dern« sich, daß es kei­ne frei­en Kurz­zeit­pfle­ge­plät­ze gibt, und schel­ten die Betrei­ber, ver­gü­ten jedoch nur, wenn das Bett belegt ist. Das­sel­be gilt für Intensivplätze.

Wür­de das ursprüng­li­che Para­dig­ma der Heil­be­ru­fe – Hil­fe / Unter­stüt­zung bei der Selbst­hei­lung – gel­ten, könn­te die per­sön­li­che Bezie­hung zwi­schen Behand­ler und Pati­ent wie­der­her­ge­stellt und die indi­vi­du­el­le Situa­ti­on des ein­zel­nen berück­sich­tigt wer­den. Denn nun hat der Behand­ler die Zeit für eine aus­führ­li­che Ana­mne­se inklu­si­ve bio­gra­phi­schen Eckpunkten.

Neh­men wir das oben­ge­nann­te Fall­bei­spiel der Knie-TEP erneut auf. Es ergibt sich der exakt glei­che Befund im MRT bei einem 50jährigen selb­stän­di­gen Hand­wer­ker und bei einem 75jährigen, der bereits einen Schlag­an­fall hin­ter sich hat. Beim sonst gesun­den Selb­stän­di­gen ent­schei­det man sich auf­grund des beruf­li­chen Drucks, der Knie­schmer­zen und des hohen Schmerz­mit­tel­ge­brauchs für die Implan­ta­ti­on einer Knie-TEP. Beim ande­ren Pati­en­ten ent­schei­det man sich gemein­sam dage­gen, da hier der Lei­dens­druck nicht so hoch ist und der Fokus auf der wei­te­ren Reha­bi­li­ta­ti­on nach dem Schlag­an­fall liegt und dies dem Pati­en­ten als wich­ti­ger erscheint.

Natür­lich sind das sehr holz­schnitt­ar­ti­ge Bei­spie­le – sie die­nen ledig­lich der Ver­deut­li­chung des Abs­trak­ten. Wei­ter gedacht erge­ben sich noch ande­re Fra­gen: Was wür­de pas­sie­ren, wenn man letzt­ge­nann­ten Pati­en­ten zum Ein­satz einer Knie-TEP über­re­den wür­de, sie qua­si »ver­ord­nen« wür­de. Hilft mir eine »ver­ord­ne­te« The­ra­pie, hin­ter der ich als Pati­ent eigent­lich nicht ste­he über­haupt? Oder wird die­ser so behan­del­te Pati­ent das Implan­tat eher als Fremd­kör­per anse­hen, wel­cher ihm wie­der Schmer­zen und Kum­mer bereitet?

Gemäß dem bestehen­den Para­dig­ma (Kör­per als Mate­rie) ist das Knie repa­riert und in sei­ner Funk­ti­on wie­der­her­ge­stellt. Mit­hin war die Behand­lung erfolg­reich – für den Behand­ler! Und für den Pati­en­ten? Hier könn­te eine laut tech­ni­schem Befund medi­zi­nisch not­wen­di­ge, »teu­re« Behand­lung dem Pati­en­ten kei­nen per­sön­li­chen Nut­zen bringen.

Mit­hin ist das allei­ni­ge Her­aus­lö­sen der Kran­ken­häu­ser und / oder der Pflege­einrichtungen aus dem »Markt« nicht das All­heil­mit­tel, zumal heu­te schon Kom­mu­nen eige­ne Unter­neh­men, soge­nann­te Kom­mu­nal­un­ter­neh­men, in die­sen Berei­chen grün­den und dann auch den Mecha­nis­men unter­wor­fen sind. Der Fokus muß hier auf der kari­ta­tiv-gemein­nüt­zi­gen Aus­rich­tung der Ein­rich­tun­gen lie­gen und nicht in deren Rechts­form. Denn auch »Staats­be­trie­be« wären ethisch-mora­lisch zum wirt­schaft­li­chen Han­deln ver­pflich­tet bzw. müß­ten die Mit­tel­ver­wen­dung recht­fer­ti­gen, da sie Geld­mit­tel der All­ge­mein­heit (der Staats­bür­ger) ver­brau­chen (Bei­trä­ge zur Sozi­al­ver­si­che­rung, Steuern).

Es ist also zwi­schen Wirt­schaft­lich­keit und Pro­fit­ma­xi­mie­rung zu unter­schei­den, wes­we­gen die kari­ta­tiv-gemein­nüt­zi­ge Aus­rich­tung aus­schlag­ge­bend sein soll­te. Letzt­end­lich han­delt es sich auch um einen Pseu­do-Markt, denn der Staat in Form von Gesetz­ge­bung regelt die Prei­se im Kran­ken­haus­be­reich. Im Pfle­ge­be­reich regelt er die­se eben­so durch die Betei­li­gung der Pfle­ge­kas­sen an den Ver­gü­tungs­ver­hand­lun­gen. Kran­ken­haus und Pfle­ge­ein­rich­tung kön­nen nicht belie­big die Prei­se erhö­hen. Die Ein­rich­tun­gen kön­nen ledig­lich mit Pro­zeß­op­ti­mie­rung oder Aus­ga­ben­re­du­zie­rung reagie­ren. Die höchs­ten Aus­ga­ben im Dienst­leis­tungs­be­reich sind Per­so­nal­kos­ten, womit klar ist, wo ange­setzt wird. Wir soll­ten daher a) nicht von einem Markt spre­chen in die­sem Bereich und b) nicht die Akteu­re allein kri­ti­sie­ren. Denn der Staat hat die­ses Kon­strukt geschaf­fen und die Akteu­re dort hineingepreßt.

Aber eine Alter­na­ti­ve zum bestehen­den Gesund­heits­sys­tem und des­sen Ver­gü­tungs­me­cha­nis­men ist mög­lich. Dazu müs­sen wir nicht so tun, als hät­te es die Hoch­tech­no­lo­gi­sie­rung nie gege­ben. Aber wir kön­nen unse­re Her­an­ge­hens­wei­se und unser Leit­bild wie­der ein­nor­den: mit einem Rück­be­zug auf das Men­schen­bild, das den Men­schen als ganz­heit­lich dach­te und Kör­per, See­le und Geist als orga­ni­sche Ein­heit ver­stand. Die­ses Orga­nis­mus-Den­ken ist nicht nur zukunfts­ge­wandt, son­dern auch logisch: den Men­schen und jedes sozia­le Sys­tem (die gan­ze Gesell­schaft) als funk­tio­nal in sich geglie­der­tes, zugleich jedoch ein­heit­li­ches, zusam­men­hän­gen­des Gebil­de zu verstehen.

Ein zwei­ter Punkt der Neu­ord­nung des Gesund­heits­sys­tems läge in sei­ner streng sub­si­diä­ren Aus­rich­tung. Wenn wir Regio­na­li­sie­rung von Wirt­schafts­kreis­läu­fen und nach­bar­schaft­li­ches Wirt­schaf­ten in vie­len ande­ren Berei­chen for­dern, war­um dann nicht auch im Gesund­heits­be­reich? Es soll­te auf Land­kreis­ebe­ne ent­schie­den wer­den, wel­che Ver­sor­gungs­for­men vor Ort not­wen­dig sind. Der Land­kreis kann dann die­se Ein­rich­tun­gen selbst betrei­ben oder aber fin­det kari­ta­tiv-gemein­nüt­zi­ge Ein­rich­tun­gen, die dies in sei­nem Auf­trag tun.

Zur Ver­deut­li­chung: In städ­tisch gepräg­ten Krei­sen mit vie­len Sin­gle-Haus­hal­ten wer­den eher (teil)stationäre Pfle­ge­ein­rich­tun­gen nötig sein, wäh­rend hin­ge­gen in länd­li­chen Gebie­ten mit vie­len Fami­li­en­ver­bün­den eher ambu­lan­te Pfle­ge­ein­rich­tun­gen wich­tig wären, da die Pfle­ge zu Hau­se erfol­gen kann. Ähn­li­ches gilt für Geburts­kli­ni­ken oder die Ver­füg­bar­keit von Heb­am­men. Auch die pal­lia­ti­ve Ver­sor­gung ist davon betrof­fen: Wie vie­le Ster­be­fäl­le hat der Land­kreis, wel­che Erkran­kun­gen sind häu­fig? Eben­so kann anhand der Bevöl­ke­rungs­struk­tur ein Bedarf an Kurz­zeit­pfle­ge­plät­zen abge­schätzt und ent­spre­chend vor­ge­hal­ten werden.

Durch die kla­re regio­na­le Zustän­dig­keit wüß­te auch der Bür­ger um die Ver­ant­wort­li­chen und könn­te sich direkt an sie wen­den. Der dar­aus mög­li­cher­wei­se ent­ste­hen­de Druck führ­te dazu, daß die Lokal­po­li­ti­ker bemüht sein wür­den, die Ver­sor­gung gut zu orga­ni­sie­ren. Die Nähe erzeugt Ver­ant­wor­tung im Gegen­satz zum Rea­li­täts­ver­lust im Ber­li­ner Regie­rungs­vier­tel. Dafür wäre aller­dings ein lang­wie­ri­ger Um- bzw. Rück­bau gleich­sam vom Kopf auf die Füße not­wen­dig. Es wäre eine ech­te »Sys­tem­fra­ge«. Bis­wei­len dok­tert man mit Schein­lö­sun­gen – indem zahl­rei­che Kran­ken­kas­sen dem Pati­en­ten TCM-Metho­den (Tra­di­tio­nel­le Chi­ne­si­sche Medi­zin) oder Homöo­pa­thie bezah­len: weil damit wenigs­tens der Anschein einer »Ganz­heit­lich­keit« gewahrt wird, die eigent­lich viel umfas­sen­der zu sein hätte.