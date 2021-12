Netzfundstücke (111) – Presseclub, Mücken, Cottbus

»Ich will einfach nur, daß alles wie früher ist«,

oder daß er ein­fach nur mit am bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Tisch sit­zen darf? End­lich gela­de­ner Gast im phoe­nix-Pres­se­club? Der nost­al­gi­sche BRD-Ver­klä­rungs­t­weet des JF-Chef­re­dak­teurs Die­ter Stein sorg­te nicht nur bei Twit­ter, son­dern auch am Ran­de der Gesell­schaft für reich­lich Diskussion.

Wobei Belus­ti­gung es wohl eher trifft. Dr. Maxi­mi­li­an Krah, stell­ver­tre­ten­der Lan­des­vor­sit­zen­der der AfD-Sach­sen und EU-Par­la­ments­ab­ge­ord­ne­ter, der bei der 25. Fol­ge des Pod­casts live aus Schnell­ro­da als Gast mit am Tisch saß, inter­pre­tier­te die­sen Satz als eine Sehn­sucht nach der apo­li­ti­schen Sicher­heit der BRD der 1980er Jahre.

Sezes­si­on-Redak­teur Bene­dikt Kai­ser nahm dies direkt als Steil­vor­la­ge auf, um anhand Die­ter Steins Aus­sa­ge die libe­ral­kon­ser­va­ti­ve Geis­tes­hal­tung als ein zwangs­läu­fig zum Schei­tern ver­ur­teil­tes Denk­ge­bäu­de zu charakterisieren.

Von dort ist der Weg zum AfD-Bun­des­tags­wahl­slo­gan 2021 »Deutsch­land aber nor­mal« nicht mehr weit. Was Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kub­ti­schek und IfS-Lei­ter Dr. Erik Leh­nert nutz­ten, um Krah in die Man­gel zu neh­men: Schon Anbie­de­rung an das Estab­lish­ment oder nur das ers­te Mini­mal­ziel vor dem gro­ßen Alter­na­tiv­ent­wurf zum Sta­tus quo?

Über­haupt war es eine der über­schwäng­li­che­ren und hit­zi­ge­ren Run­den auf dem Rit­ter­gut, in der Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza dar­um bemüht war, den roten Faden auf­recht­zu­er­hal­ten. Am Ende blieb anläß­lich des aller­or­ten auf­kei­men­den Coro­na-Pro­tests wie so oft die Fra­ge im Raum ste­hen: Blei­er­ner Still­stand oder doch wan­ken­des System?

Nan­cy Fae­ser, Vor­sit­zen­de der SPD Hes­sen und neue Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin, stellt gleich nach Amts­an­tritt klar, wo ihre inhalt­li­chen Prio­ri­tä­ten liegen:

Ich habe der Bekämp­fung des #Rechts­ex­tre­mis­mus und des #Rechts­ter­ro­ris­mus eine beson­de­re Prio­ri­tät gege­ben, weil das im Moment die größ­te Bedro­hungs­la­ge ist. — Nan­cy Fae­ser (@NancyFaeser) Decem­ber 11, 2021

Eine Mil­li­ar­de Euro waren anschei­nend noch nicht genug, um das bun­des­re­pu­bli­ka­ni­sche Beschäf­ti­gungs- und Pro­pa­gan­da­pro­gramm »Kampf gegen rechts« aus­rei­chend gegen den zum Goli­ath spin­ti­sier­ten Feind wider die ver­göt­ter­te Men­schen­ein­heits­fa­mi­lie auszustatten.

Auch auf die­sem Feld zeigt die Ampel-Koali­ti­on, daß sie ganz das Kind des links­li­be­ra­len Zeit­geists ist: glo­ba­lis­tisch und indi­vi­dua­lis­tisch. Man ver­tritt das neue kos­mo­po­li­ti­sche Bür­ger­tum und bringt des­sen Dog­men gegen die letz­ten ver­blie­be­nen Rest­be­stän­de ein­ge­bet­te­ter Sozi­al­struk­tu­ren, die sich nicht in die frei ver­schieb­ba­re Ver­fü­gungs­mas­se einer aus­tausch­ba­ren Bevöl­ke­rung ein­ord­nen wol­len, vehe­ment in Stellung.

Wie abso­lut der links­li­be­ra­le Anspruch gesetzt wird, zeigt sich unter ande­rem dar­in, daß es kei­nen gesell­schaft­li­chen Bereich gibt, in dem Rech­te – egal wel­cher Cou­leur –, die offen auf­tre­ten, nicht mit aller Macht ver­drängt wer­den. Ob Fuß­ball­ver­ein, Klein­tier­züch­ter­ver­samm­lung oder Eltern­bei­rat, ist jemand unver­blümt rechts, folgt die gesell­schaft­li­che Äch­tung und der Aus­schluß aus dem öffent­li­chen Leben prompt.

Spä­tes­tens wenn es nicht auf der indi­vi­du­el­len Ebe­ne bleibt und sich – Gott bewah­re! – rech­te Struk­tu­ren her­aus­bil­den, schlägt die »Zivil­ge­sell­schaft« ohne Gna­de zu. Im Kon­text »Fuß­ball« sind die Füh­ler der »Zivil­ge­sell­schaft« schon seit gerau­mer Zeit fein­ge­stellt. Die Sport­schau fühl­te sich beru­fen, die­se Fein­ein­stel­lung mit auf­ge­bläh­tem Mate­ri­al zu rechtfertigen.

»Neo­na­zis bei Tra­di­ti­ons­ver­ei­nen« heißt das Repor­ta­ge-Mach­werk und macht anhand drei­er vor­geb­lich rech­ter Fan­struk­tu­ren bei den Ver­ei­nen SSV Ulm, Rot-Weiss Essen und Hes­sen Kas­sel aus einer Mücke einen Ele­fan­ten. Wäh­rend die deut­schen Sta­di­en im gro­ßen und gan­zen von lin­ken Ultra­grup­pen domi­niert wer­den, wird hier mit Hil­fe der links­li­be­ra­len Fan­pro­jekt-Akteu­re die rech­te Gefahr herbeiphantasiert:

Für Nan­cy Fae­ser mit Sicher­heit auch ein rotes Tuch sind die rund 3500 Demons­tran­ten gegen die ver­schärf­ten Coro­na-Maß­nah­men der Bun­des­re­gie­rung, die am ver­gan­ge­nen Sams­tag in Cott­bus auf die Stra­ße gingen.

Die Gewalt­be­reit­schaft nimmt zu. Vie­le #Quer­den­ker wer­den radi­ka­ler. Bedro­hun­gen und Ein­schüch­te­run­gen sind völ­lig inak­zep­ta­bel! Wir müs­sen die Anstren­gun­gen für gesell­schaft­li­chen #Zusam­men­halt ver­stär­ken und die Spal­tungs­ver­su­che der anti­de­mo­kra­ti­schen Kräf­te überwinden. — Nan­cy Fae­ser (@NancyFaeser) Decem­ber 12, 2021

Gesell­schaft­li­cher Zusam­men­halt durch maxi­ma­le Aus­gren­zung, Demo­kra­tie durch Sub­or­di­na­ti­on; für Fae­ser sind das alles kei­ne Wider­sprü­che. Damit ist sie nicht allei­ne, wenn ihr Par­tei­kol­le­ge und Minis­ter­prä­si­dent von Bran­den­burg, Diet­mar Woid­ke, im Pots­da­mer Land­tag bekräf­tigt, daß man »sol­che Umtrie­be« nicht dul­den werde.

Dar­auf erwi­der­te der AfD-Cott­bus-Vor­sit­zen­de, Jean-Pas­cal Hohm, der alle bis­he­ri­gen Abend­spa­zier­gän­ge in Cott­bus ange­mel­det hat­te, auf Twitter:

»Wir las­sen uns von sol­chem Sta­si­sprech nicht einschüchtern.

Wir sehen uns am Sams­tag in Cottbus!«

Im Rah­men der »Lage­be­spre­chung«, dem Pod­cast des Bür­ger­netz­werks Ein Pro­zent, hat­te ich die Gele­gen­heit mit Hohm über die Zie­le und die Moti­va­ti­on hin­ter den Demons­tra­tio­nen zu sprechen:

Wir sehen uns heu­te Abend in Cottbus!