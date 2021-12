Markt und Great Reset

Daß er alles regeln kön­ne, ist ihr zen­tra­ler Leit­satz. In die­sem Arti­kel möch­te ich unter­su­chen, wes­halb es sich dabei um einen fata­len Denk­feh­ler han­delt, der die Schrif­ten der Öster­rei­chi­schen Schu­le der Natio­nal­öko­no­mie bis hin zu vie­len zeit­ge­nös­si­schen Wirt­schafts-Ana­lys­ten durchzieht.

Die­ser zen­tra­le Leit­satz ist auch die Haupt­ur­sa­che, wes­halb die zahl­rei­chen Crash-Pro­gno­sen oft dane­ben lie­gen und wir anstatt des Zusam­men­bruchs der Welt­wirt­schaft einen „Gre­at Reset“ sehen. In die­sem Arti­kel möch­te ich auf eine rea­lis­ti­sche­re Welt­sicht in Bezug auf den Markt und den Zusam­men­hang mit dem gro­ßen Neu­start eingehen.

Der Markt kann nicht alles regeln, denn er exis­tiert nicht für sich allei­ne, son­dern ist ein­ge­bet­tet in ein kom­ple­xes Sys­tem aus sozia­len und poli­ti­schen Bezie­hun­gen, er beein­flußt die­ses Bezie­hungs-Geflecht und umge­kehrt. Die vom Markt aus­ge­hen­de Beein­flus­sung fin­det indi­rekt über beson­ders erfolg­rei­che Markt­teil­neh­mer statt, die in das sozia­le Geflecht ein­drin­gen und Bezie­hun­gen zu den poli­ti­schen Macht­ha­bern aufbauen.

Auf die­se Wei­se gewin­nen sie Ein­fluß auf die Poli­tik, und über die­se kön­nen sie die Bedin­gun­gen für den Zugang auf den Markt bestim­men. Über die­se Rück­kopp­lungs­schlei­fe des Ein­flus­ses ein­zel­ner Markt­teil­neh­mer, die ihre Macht durch den Markt gewon­nen haben, sorgt der Markt indi­rekt dafür, daß die Markt­re­geln mit der Zeit ad absur­dum geführt und der Zugang zum Markt (für die Kon­kur­ren­ten die­ser erfolg­rei­chen Markt­teil­neh­mer) immer wei­ter erschwert wird.

Jeder, der am Markt erfolg­reich agiert und somit öko­no­mi­sche Macht ansam­melt, kann die­se über sozia­le Bin­dun­gen in Poli­ti­sche umwan­deln, sofern der Staat ihn gewäh­ren läßt. Wer über die­sen Pro­zeß der Macht­kon­ver­si­on, poli­ti­sche Macht erwor­ben hat, kann beein­flus­sen, wer zu wel­chen Bedin­gun­gen Zugang zum Markt bekommt.

Über Märk­te las­sen sich knap­pe Res­sour­cen sehr effi­zi­ent ver­tei­len, doch sie sor­gen auch dafür, dass sich immer mehr öko­no­mi­sche Macht in Form von Geld bei den erfolg­reichs­ten Teil­neh­mern akku­mu­liert. Die­se Akku­mu­la­ti­on öko­no­mi­scher Macht unter­gräbt über den oben beschrie­be­nen Vor­gang die zen­tra­le Idee des frei­en Mark­tes. Die ein­zi­ge Instanz, die die­sen Vor­gang der Macht­kon­ver­si­on ver­hin­dern kann, ist der Staat selbst.

Nur poli­ti­sche Set­zun­gen des Staa­tes kön­nen der Zer­stö­rung des fai­ren Wett­be­werbs auf dem Markt (durch die Usur­pa­ti­on von Poli­tik und Staat durch öko­no­misch erfolg­rei­che Markt­teil­neh­mer) einen Rie­gel vor­schie­ben, ansons­ten zer­stört sich der freie Markt über einen län­ge­ren Zeit­raum selbst. Durch die­se Ein­fluß­nah­me ver­bin­den sich die öko­no­mi­schen und die poli­ti­schen Kräf­te auf der Welt immer enger, so lan­ge bis poli­ti­sche und wirt­schaft­li­che Eli­ten nicht mehr von­ein­an­der zu unter­schei­den sind.

Die ursprüng­li­chen Auf­ga­ben des Mark­tes – Preis­fin­dung und Ver­tei­lung knap­per Res­sour­cen – kön­nen dann nicht mehr erfüllt wer­den, wenn der Vor­gang der Macht­kon­ver­si­on, groß­flä­chig und über einen län­ge­ren Zeit­raum, gegrif­fen hat.

Nur wenn das ver­hin­dert wird, haben tat­säch­lich alle Markt­teil­neh­mer den­sel­ben Markt­zu­gang. In einer Welt ohne Staat wäre das auf Dau­er nicht mög­lich, da es nie­man­den gibt, der die poli­ti­schen Set­zun­gen vor­nimmt, die nötig sind, um die Macht­kon­ver­si­on zu verhindern.

Es ist also nicht wahr, daß es den „frei­en Markt“ nur in einer Welt ohne Staat geben könn­te, das kom­plet­te Gegen­teil ist kor­rekt! Wer in bestimm­ten Tei­len der Wirt­schaft, wo das sinn­voll ist, einen mög­lichst fai­ren Wett­be­werb sicher­stel­len möch­te, braucht die poli­ti­schen Set­zun­gen eines star­ken Staa­tes. Erst die­se ermög­li­chen einen fai­ren Wett­be­werb auf Dau­er und ver­hin­dern die Zer­set­zung des frei­en Mark­tes durch sich selbst.

Das kom­plet­te Ver­nach­läs­si­gen oder mas­si­ve Unter­schät­zen der Macht­kon­ver­si­on und der Glau­be, der Markt allei­ne wür­de alles bestim­men, ohne von ande­ren Kräf­ten beein­flußt zu wer­den, durch­zieht die Schrif­ten vie­ler Wirtschaftsliberaler.

Auch wenn vie­le Ana­ly­sen aus die­ser Rich­tung vie­le kor­rek­te Ele­men­te ent­hal­ten, sind sie bei ihren Pro­gno­sen auf­grund der Ver­nach­läs­si­gung die­ser rea­len Gege­ben­hei­ten unglaub­lich schlecht.

Wenn das Netz aus sozia­len und poli­ti­schen Bezie­hun­gen um den Markt her­um (und die real exis­tie­ren­de Macht­kon­ver­si­on) nicht exis­tie­ren wür­de, hät­te die Welt­wirt­schaft natür­lich zusam­men­bre­chen müs­sen, doch so sieht die Rea­li­tät nicht aus.

Der schlimms­te Betriebs­un­fall der glo­ba­len Eli­ten war wohl die Wirt­schafts­kri­se von 2008. Die Wie­der­ho­lung einer der­ar­ti­gen Kri­se wer­den sie mit allen Mit­teln zu ver­hin­dern suchen.

Seit­dem hal­ten die Zen­tral­ban­ken mit einer vor­her nie gese­he­nen Geld­schwem­me die Märk­te mehr schlecht als recht am Lau­fen. Wenn nun ver­schie­de­ne Wirt­schafts-Ana­lys­ten pro­gnos­ti­zie­ren, daß bald eine neue Kri­se das Sys­tem über den Hau­fen wer­fen wird, dann über­se­hen sie die poli­ti­schen und sozia­len Rah­men­be­din­gun­gen, in die der Markt ein­ge­bet­tet ist.

Trotz des immensen schwar­zen Flecks im Welt­bild (Wirtschafts-)Liberaler – die­ser Teil der Ana­ly­se stimmt: Das Sys­tem ist insta­bil gewor­den und auf Dau­er nicht tragbar.

Nur: die glo­ba­len Eli­ten wer­den auch die nächs­te Kri­se mit der nächs­ten Regel­än­de­rung zu „bewäl­ti­gen“ suchen oder eben ver­su­chen ein neu­es Sys­tem zu eta­blie­ren, bevor das Alte der­ar­tig untrag­bar gewor­den ist, daß es doch noch kol­la­biert. Daß das aktu­el­le Sys­tem extrem maro­de ist, wis­sen wir spä­tes­tens seit 2008.

Nun lesen wir, wie ein Klaus Schwab vom WEF von einem gro­ßen Neu­start („Gre­at Reset“) schreibt.

War­um macht er das wohl? Die Pro­ble­me haben sich im gan­zen Sys­tem akku­mu­liert, außer­dem sind die Gewinn­mar­gen in den alten, klas­si­schen Indus­trien ste­tig am Sin­ken. Neue Indus­trien wie Big Data, Big Tech und Big Phar­ma oder auch in Zukunft viel­leicht der Trans­hu­ma­nis­mus ver­spre­chen wesent­lich höhe­re Gewinnmargen.

Der gro­ße Neu­start ist die Ant­wort der glo­ba­len Eli­ten auf das alte, maro­de gewor­de­ne Sys­tem und ihre nicht mehr ganz so üppig spru­deln­den Geld­quel­len. Sie hal­ten das alte Sys­tem selbst für nicht mehr reformierbar.

Und da sie gera­de schon so geschickt in den Schalt­zen­tra­len der Macht sit­zen, wer­den sie natür­lich nicht taten­los zuse­hen, wie das alte Sys­tem kra­chend in sich zusam­men­stürzt und sie dadurch von den Schalt­he­beln der Macht ent­fernt wer­den. Der Gre­at Reset ist der Ver­such, ein neu­es Sys­tem zu eta­blie­ren, bevor das alte Sys­tem kol­la­biert. Es ist ein Wett­ren­nen gegen die Zeit. Es wird span­nend wer­den zu sehen, was zuerst geschieht.

Die Ein­bet­tung des Mark­tes in glo­ba­le poli­ti­sche sozia­le Net­ze wird von nahe­zu allen Wirt­schafts-Ana­lys­ten nicht gese­hen oder mas­siv unter­schätzt. Die glo­ba­len Eli­ten, die die­se Net­ze gespon­nen haben, haben kein Inter­es­se am Zusam­men­bruch des Sys­tems, und des­halb wer­den sie ver­su­chen, es mit allen zur Ver­fü­gung ste­hen­den Mit­teln am Lau­fen zu hal­ten, bis ein neu­es Sys­tem eta­bliert ist, selbst wenn das heißt, alle alten Regeln neu zu schrei­ben oder sie zu igno­rie­ren. Jede kri­sen­haf­te Ent­wick­lung wur­de dazu genutzt, die eige­ne Agen­da vor­an­zu­trei­ben und das Sys­tem zum Nut­zen der Eli­ten umzu­bau­en. 2008 wäre es aus Sicht der Glo­ba­lis­ten bei­na­he schief­ge­gan­gen. Seit­dem läuft es bes­ser für sie, wie das jüngs­te Bei­spiel der „Coro­na-Kri­se“ zeigt.

Was schlie­ßen wir daraus?

1. Die Pro­gno­sen von Wirt­schafts-Ana­lys­ten kön­nen wir weit­ge­hend ver­ges­sen, da die rea­len Macht­ver­hält­nis­se und die Ein­bet­tung des Mark­tes in sozia­le und poli­ti­sche Net­ze im wirt­schafts­li­be­ra­len und liber­tä­ren Kos­mos nicht abge­bil­det wird. Die Ana­ly­sen die­ser Leu­te soll­ten wir trotz­dem nicht als wert­los ver­wer­fen, denn die­se kön­nen uns zumin­dest in Tei­len die mor­schen Stel­len im Wirt­schafts-Sys­tem aufzeigen.

2. Das aktu­el­le Sys­tem ist fer­tig. Jede ech­te poli­ti­sche Alter­na­ti­ve muß mit dem Zusam­men­bruch rech­nen und über die Siche­rung der not­wen­di­gen Struk­tu­ren nach­den­ken, wenn sie als ech­te Alter­na­ti­ve wahr­ge­nom­men wer­den möch­te. Wir müs­sen uns jetzt und heu­te schwer ins Zeug legen, um dann, in die­sem his­to­ri­schen Moment, nicht ohne Ideen dazustehen.

Hin­weis der Redak­ti­on: Unser Gast­au­tor reißt an, was Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge in sei­nem Buch Sys­tem­fra­ge. Vom Schei­tern der Repu­blik und dem Tag danach aus­ge­führt hat. Die Erst­auf­la­ge, die Ende Novem­ber erschien, ist bis auf weni­ge hun­dert Exem­pla­re ver­grif­fen, das Buch trifft also einen Nerv. Bestel­len Sie bit­te hier.