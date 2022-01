Demos rechten Glaubens

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Die von Demons­tran­ten ersehn­te Gefüh­lig­keit des Zusam­men­halts, des unbe­dingt Gemein­sa­men, des eupho­ri­sier­ten Mit­ein­an­ders war mir stets unan­ge­nehm. Ja, selbst 1989, als ich als Leip­zi­ger Stu­dent den spä­ter zu Hel­den­ta­ten ver­klär­ten Mon­tags­de­mos schwei­gend und distan­ziert als Nicht-Held zusah.

Wäh­rend die­se Wir-sind-das-Volk-Mär­sche um den Alt­stadt­ring anfangs noch von den illu­sio­nä­ren Vor­stel­lun­gen der soge­nann­ten Bür­ger­rechts­be­we­gung aus­gin­gen und von einer Art drit­tem Weg träum­ten, wan­del­ten sie sich ab Spät­herbst in die D‑Mark-Bet­te­lei künf­ti­ger Wen­de-Gewin­ner und ‑Ver­lie­rer, die kol­lek­tiv in den Wes­ten emi­grie­ren woll­ten oder eben die Über­nah­me durch den Wes­ten erfleh­ten. Eine Selbst­auf­ga­be, not­wen­dig wohl, dabei je spä­ter, je wür­de­lo­ser, die uns nach der Eupho­rie mit neu­en Schwie­rig­kei­ten kon­fron­tier­te: Loka­to­ren, Treu­hand, Bisch­of­fero­de.

Die Geschichts­bü­cher ver­zeich­nen weni­ger die Ost-Sehn­sucht nach dem Super-Markt als viel­mehr den Wunsch der neu­er­dings cou­ra­gier­ten Bür­ger nach Demo­kra­tie und mehr noch nach der „Frei­heit“, die­sem poli­tisch wie phi­lo­so­phisch schwie­ri­gen Befin­den, des­sen Begriff meist pau­schal gebraucht wird und zum popu­lis­tisch-dem­ago­gi­schen Kern­vo­ka­bu­lar gehört, wes­halb stets zu klä­ren wäre, was nun genau damit gemeint ist.

Klä­ren will eine „Demo“ aber gera­de nichts; sie möch­te ver­ge­mein­schaf­tet träu­men und das recht­ha­be­ri­sche “Wir” selbst­ge­wiß gegen das ver­meint­lich irre­ge­lei­te­te “Ihr” stel­len. Die­se Unter­schei­dung kon­sti­tu­iert die Ver­an­stal­tung und ist das Motiv ihres Enga­ge­ments: Wir hier im Licht und Heil des allein Selig­ma­chen­den, ihr dort in der Fins­ter­nis eurer Ver­rannt­heit. Nütz­lin­ge und Schäd­lin­ge. Wir haben Recht, wir sind vie­le, wir sind mehr, „wir sind laut, weil man uns die Frei­heit klaut“. Oder irgend­was ande­res, was gera­de fehlt oder zu feh­len scheint.

In einem Inter­view mit der „Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Zei­tung” hat der eins­ti­ge Ver­fas­sungs­rich­ter Udo Di Fabio jüngst den Frei­heits­be­griff pro­ble­ma­ti­siert und sich einen eher „kate­go­ria­len Kol­lek­ti­vis­mus“ angeregt:

Die Fra­ge ist, ob wir nicht zu sehr einem falsch pro­por­tio­nier­ten Frei­heits­be­griff auf­ge­ses­sen sind, der eine Frei­heit von allen Bin­dun­gen pro­pa­giert – und nicht einen, der begreift, dass sich der Ein­zel­ne immer selbst fra­gen muss, wel­che Bedeu­tung für die eige­nen Ent­fal­tungs-wün­sche eigent­lich die Frei­heit ande­rer besitzt und auch, wo es der Bereit­schaft zur frei­wil­li­gen Bin­dung bedarf – als Bedin­gung eige­ner Selbst­ver­wirk­li­chung. Wo darf ich, wo muss ich eigen­sin­nig sein, und wo ver­lan­gen es die Umstän­de, sich Fak­ten zu beu­gen und die Inter­es­sen ande­rer ernst­haft als Gren­ze und Ansporn eige­nen Tuns zu respek­tie­ren? Ist es nicht eine sitt­li­che Pflicht, sich imp­fen zu las­sen? Ist es aus Umwelt­grün­den noch ver­tret­bar, zu einem Tauchur­laub auf die Sey­chel­len zu flie­gen? Ver­langt das Tier­wohl die Beschrän­kung des Fleisch­kon­sums? Sol­che Fra­gen sind der Beleg dafür, dass wir in Wahr­neh­mung unse­rer Eigen­ver­ant­wor­tung die Mit­schöp­fung im Blick haben. Aber die­se klas­si­sche Pflich­ten­ethik der Frei­heit ist heu­te längst unter Druck. Das Ver­trau­en in ihre Kraft brö­ckelt. Nicht nur in Asi­en, son­dern auch in Euro­pa ist wie­der ein Pen­del­schlag zum kate­go­ria­len Kol­lek­ti­vis­mus zu beob­ach­ten. Es ver­brei­tet sich eine Kri­tik am libe­ra­len Frei­heits­be­griff, weil man meint, dass die wich­ti­gen Ent­schei­dun­gen viel inten­si­ver kol­lek­tiv getrof­fen wer­den soll­ten, weil sonst gro­ße Zie­le nicht zu errei­chen seien.

Das ist kon­ser­va­tiv gedacht und eben nicht libe­ral, wäh­rend sich die AfD und Tei­le der Rech­ten der­zeit auf der Stra­ße als Libe­ra­le gerie­ren, als Ver­tei­di­ger von Demo­kra­tie und Bür­ger­recht, offen­bar in der Hoff­nung, so eige­nen Auf­trieb zu gewinnen.

Wer der­zeit beseelt und über­dreht von der eige­nen Recht­ha­be­rei drau­ßen als „Spa­zier­gän­ger” unter­wegs ist, um eine befürch­te­te bio­po­li­ti­sche Über­grif­fig­keit des Staa­tes abzu­weh­ren, soll­te sich fra­gen, wes­halb er die Fri­days-for-Future-Hys­te­rie des eige­nen Nach­wuch­ses unver­ständ­lich fin­det, die ihre Ener­gie eben­falls aus einem dua­lis­ti­schen, nahe­zu gnos­ti­schen Welt­bild bezieht, eben­so wie ande­rer­seits das Estab­lish­ment auf sei­ne Wei­se vom „Auf­stand der Anstän­di­gen“ faselt, wenn es die eige­nen Zie­le auf der Stra­ße ver­kün­det sehen will.

Dort geht es gera­de nicht um das Mit­ein­an­der, son­dern um Aus­schließ­lich­kei­ten. Wer jetzt etwa naiv behaup­tet, er ret­te die Gemein­schaft und ver­tei­di­ge sie gegen Spal­tung, betreibt eine folk­lo­ris­ti­sche Revo­lu­ti­ons­ro­man­tik. Jede Demons­tra­ti­on demons­triert die Spal­tung. Man kann das gut fin­den, aber man soll­te es wis­sen. Das Mit­ein­an­der wird nach innen zele­briert; nach außen wird hart abge­grenzt. Die­ser Unter­schied soll sicht- und fühl­bar wer­den. Man möch­te zum rech­ten Weg bekeh­ren; und wer nicht zu bekeh­ren ist, wird als tra­gisch ver­irrt ange­se­hen oder aktiv bekämpft. Über die pro­ble­ma­ti­sche Ver­wandt­schaft von Reli­gi­on und Ideo­lo­gien lohnt es gründ­lich nachzudenken.

Immer, wenn sich dua­le Schei­dungs­mög­lich­kei­ten bie­ten, wird manichä­isch mobil­ge­macht, so als hät­ten die Mas­sen auf eine Mög­lich­keit zum rech­ten Bekennt­nis gewar­tet: für oder gegen Kern­kraft, für oder gegen Mit­tel­stre­cken­ra­ke­ten, für oder gegen indus­tri­el­le Tier­mast, für oder gegen Impfungen.

Das eine, so scheint es, schlie­ße das ande­re voll­stän­dig aus und müs­se das jeweils Gegen­sätz­li­che und als ver­werf­lich Erklär­te über­win­den wie Erz­engel Micha­el den Dra­chen und Har­ry Pot­ter Lord Vol­de­mort. Kom­pro­mis­se erschei­nen unmög­lich, aber genau das sichert die woh­lig phi­lis­trö­se Selbst­ge­wiß­heit, zur ein­zig rich­ti­gen Sei­te zu gehö­ren; und die­ses Gefühl beglückt der­ar­tig, daß sich die Recht­ha­be­rei sakra­le Ritua­le und Attri­bu­te bei­legt: Men­schen wer­den zu Ker­zen­hal­tern, Losun­gen zu Gebe­ten, gemein­sa­me Gesän­ge ver­stär­ken die Iden­ti­fi­zie­rung mit genau der ein­zig wah­ren Gemein­de, denn: Wer gegen die Frei­heit ist, kann nur böse sein. Ausschließlich.

Und wer dem Staat erlaubt, ja gar wünscht, sich mit mRNA-Impf­stof­fen sprit­zen zu las­sen, muß doch irre sein, ja gilt gar als Tod­ge­weih­ter. Heißt es tief über­zeugt. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. So durch­weg der Ges­tus. Denn die gro­ßen Ver­ein­fa­chun­gen legi­ti­mie­ren eher und ver­bin­den inni­ger als die Dis­kus­sio­nen um das Für und Wider, als die Lek­tü­re der Wis­sen­schafts­sei­ten, als das so anstren­gen­de kri­ti­sche Abwä­gen des einen gegen das ande­re aus mög­lichst tie­fer Kennt­nis her­aus. Glau­be ist schnel­ler prak­ti­ziert, ein Bekennt­nis so innig wie flott gespro­chen, Erkennt­nis dage­gen auf­wen­dig – und vor allem nie so end­gül­tig sicher wie eben der gesetz­te, mit Sakra­men­ten bewehr­te und kei­nen Wider­spruch dul­den­de Bekennt­nis­akt, der gleich noch das Gemein­schafts­ge­fühl sichert, nach dem vie­le lech­zen, um sich auf­ge­ho­ben und geschützt füh­len zu dürfen.

Kein Wun­der, daß jede Demons­tra­ti­on Erweck­te, Eso­te­ri­ker und Gläu­bi­ge nicht nur anzieht, son­dern selbst schafft. Nur für das eine sein zu kön­nen und gegen das ande­re kämp­fen zu müs­sen, erfor­dert und bedingt gera­de­zu Gläu­big­keit, die für sich sogleich Pie­tät bean­sprucht, wäh­rend sie jeden Kri­ti­ker der Pie­tät­lo­sig­keit zeiht und ihm das Recht dar­auf abspricht. Wer woll­te denn mit genaue­rem Wis­sen zur Zell­bio­lo­gie und Gene­tik auf Demos argu­men­tie­ren, wo alle von ihrem Mei­nen und Emp­fin­den über­zeugt sind und sich bei­na­he erleuch­tet fühlen?

Wenn Demons­tran­ten – wie gegen­wär­tig – gegen die Spal­tung der Gesell­schaft zu wir­ken ver­mei­nen, ist das Unfug. Im Gegen­teil: Die Demons­tra­ti­on ist ihrem Wesen nach in direk­ter Wei­se wohl oder übel prak­ti­zier­te Spal­tung – zwi­schen den Teil­neh­mern und den Nicht­teil­neh­mern. Das latei­ni­sche Demons­tra­re heißt „zei­gen“. Man zeigt sich und zeigt es den ande­ren. Einig ist sich nur die unmit­tel­ba­re Gefähr­ten­schaft der Demons­trie­ren­den. Wer nicht mit­läuft, bleibt den Akti­vis­ten suspekt oder wird zum Feind erklärt. Soli­da­ri­tät, ähn­lich tri­via­li­siert gebraucht wie Frei­heit, gilt allein der eige­nen Schar.

Des­halb treibt es einen ja in Hau­fen auf die Stra­ßen und Plät­ze. Um sich und sei­ne Über-Zeu­gung zu zei­gen. Des­halb der Bekeh­rungs­ruf: Schließt euch an! Impli­ziert wird: Sonst schlie­ßen wir euch aus. Beken­ner strei­ten gegen Abweich­ler, Erleuch­te­te gegen Ver­damm­te, Recht­gläu­bi­ge gegen Häre­ti­ker. Das genau wird demons­triert – von der Demo wie der Gegen-Demo.

Auf­fäl­lig fer­ner eine moder­ne leg­asthe­ni­sche Vari­an­te der Demo-„Kultur“: Gewerk­schaf­ten etwa bevor­zu­gen nach dem Ver­lust ihres einst arbei­ter­be­weg­ten Lied­gu­tes und in Erman­ge­lung cha­ris­ma­ti­scher Red­ner Tril­ler­pfei­fen und Ras­seln. Sie schla­gen wort­los Krach, weil sie mei­nen: Argu­men­te braucht es gar nicht, inso­fern ihre Zie­le doch ohne Syn­tax selbst­ver­ständ­lich sind. Ner­vi­ge Geräu­sche rei­chen. Archai­sche Sta­di­on­kul­tur: Unse­re Mann­schaft allein ver­dient den Sieg, die ande­re stei­ge ab, weil sie per se die Nie­der­la­ge personifiziert.

Weil die Din­ge so ein­fach nie und nir­gends lie­gen, ist mir die Ver­ein­nah­mung durch die einen eben­so unan­ge­nehm wie der Aus­schluß durch die ande­ren. Jede Demons­tra­ti­on stellt einen gefähr­li­chen Wachtraum dar, jede ist rühr­se­lig roman­tisch, jede auf ihre Wei­se berauscht und ver­rannt – und mün­det daher unwei­ger­lich in Ent­täu­schung, weil das Wünsch­ba­re kaum je das Leb­ba­re ist. Man fra­ge die Sach­sen, die zur Wen­de jede Mon­tags­de­mo bevöl­ker­ten, inwie­fern sie erfüllt sehen, was sie sich damals erhofften.