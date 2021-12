Mit Kindern auf der Demo

Kon­ser­va­ti­ve fan­den das damals widerlich.

Ich habe die­sen Text begon­nen, bevor in Schwein­furt die Lage eska­lier­te und unter dem Hash­tag #SW2612 zum Magnet wur­de. Er, mein Text, erfährt nun neue Aktua­li­tät, und zwar zu zwei­er­lei The­men: Zu mit­de­mons­trie­ren­den Kin­der und zu Haß und Het­ze im Netz.

Auf Demons­tra­tio­nen des jün­ge­ren, nicht dezi­diert lin­ken Typs (Pegi­da, Coro­na-Maß­nah­men­kri­ti­ker) sah und sieht man auch Fami­li­en. Lin­ke fin­den es natur­ge­mäß wider­lich – weil die Kin­der hier für Mei­nun­gen miß­braucht wür­den, die gegen ihre eige­ne Zukunft gerich­tet sei­en. Echt­kon­ser­va­ti­ve ver­zich­ten ver­mut­lich bis heu­te auf die Beglei­tung ihrer Kin­der bei … Spaziergängen.

Was ist aktu­ell pas­siert? Eine in Schwein­furt gegen die Coro­na­maß­nah­men demons­trie­ren­de Mut­ter soll mit ihrem vier­jäh­ri­gen Kind im Bug­gy ver­sucht haben, eine Poli­zei­ket­te zu durch­bre­chen. Da die Poli­zei Pfef­fer­spray ein­setz­te, kam auch das Klei­ne damit in Berüh­rung. Es kur­sie­ren im Netz vie­le Video­auf­nah­men von dem schrei­en­den Kind, dem es nach not­ärzt­li­cher Behand­lung rasch wie­der gutging.

Das Netz tobt. Eine Mehr­heit brüllt: Was haben Kin­der auf Demons­tra­tio­nen zu suchen? Auch vie­le kon­ser­va­ti­ve, gar rech­te Kom­men­ta­to­ren sehen es so: Laßt die Kin­der aus dem Spiel.

Der unter­frän­ki­sche Bezirks­vor­sit­zen­de der Deut­schen Poli­zei-Gewerk­schaft (DPolG), Thors­ten Grimm, nann­te es gar „unmensch­lich“ und einen Miß­brauch [!!], Kin­der auf Demons­tra­tio­nen mit­zu­neh­men. Ire­ne Spie­gel von der Main­post fin­det die Kin­des­mit­nah­me „per­fi­de“, und wir wol­len nicht ver­säu­men, auf die­sen Kom­men­tar von Johan­nes Görz (infran­ken-de) hin­zu­wei­sen; man beach­te die schö­nen Nägel!

Eine Min­der­heit hin­ge­gen sagt:

oder, wie man schon an der Viel­zahl der Kom­men­ta­re sieht, noch kontroverser:

Wir soll­ten die Sach­la­ge etwas genau­er betrach­ten: Man kann leicht nach­le­sen, was dem AfD-Mann Trit­sch­ler x‑fach ent­geg­net wur­de. „A***loch „und „wider­lich“ waren hier noch die harm­lo­sen Attri­bu­tie­run­gen. Der blind­wü­ti­ge Haß, mit dem Trit­sch­ler über­zo­gen wur­de, kenn­zeich­net eine wei­te­re Eska­la­ti­ons­stu­fe in unse­rer gegen­wär­ti­gen Gesellschaft.

Es ist fast ulkig: Gefühlt bedroh­te Per­so­nen wie die noto­ri­sche „Quat­tro­milf“, Dun­ja Haya­li oder Has­nain Kazim machen aus ein­zel­nen (meist nicht veri­fi­zier­ba­ren, daher oft aus­ge­dacht wir­ken­den) Zuschrif­ten ein Rie­sen­bo­hei, wäh­rend übels­te Beschimp­fun­gen gegen einen AfD-Abge­ord­ne­ten (homo­se­xu­ell und Ex-FDP­ler, soviel zur Opfer­hier­ar­chie) getrost den Twit­ter-Court passieren.

Kom­men wir aber zurück zu den Demons­tra­tio­nen. Will ich mich mit die­ser Mut­ter gemein­ma­chen? Naja, ein Vier­jäh­ri­ges mit Baby­fla­sche und im Bug­gy, und damit gegen eine Poli­zei­ket­te anren­nen? Klingt nach extre­mer Ver­zweif­lungs­tat. Das wird es auch wohl gewe­sen sein. Für mich kein Grund, sich zu ent­so­li­da­ri­sie­ren. Ich selbst hät­te nicht mit einem Bug­gy eine Poli­zei­ket­te durch­bro­chen. Das hat mit der “guten Erzie­hung“ zu tun, die uns (uns Wes­sis, uns Aka­de­mi­ker, uns Respekt­vol­le) bis heu­te fesselt.

Echt­kon­ser­va­ti­ve fin­den die­ses Sich­ge­mein­ma­chen mit „denen da auf der Stra­ße“ ohne­hin degou­tant. Die Bewah­rung der Asche statt der Wei­ter­ga­be des Feu­ers fin­det dort am hei­mi­schen Tisch statt. Viel­leicht gibt es dazu ein „Best-of-Clas­sics“ und einen sor­ten­rei­nen Apfel­saft. War­um auch nicht? Feu­er, also Stra­ße, ist gefähr­lich und gegen das Ordnungsgefühl.

Man­che Kin­der haben nun das Pech oder Glück, mit Eltern leben zu müs­sen oder zu dür­fen, die eine ande­re Wahr­neh­mung haben, wenn es um Ord­nung oder Ord­nungs­stö­rung geht. Sie sehen in dem, was unser Staat seit bald zwei Jah­ren treibt, eine mehr als gefähr­li­che Über­grif­fig­keit, die außer­dem durch die “Fak­ten­la­ge” nicht legi­ti­miert sei.

Sol­che Eltern mit einer dezi­dier­ten Mei­nung kön­nen oft nicht an ihren Kin­dern vor­bei­le­ben. Die Lin­ken wis­sen das sehr gut. Damals, heißt es nun aller­dings, sei das ja anders gewe­sen. Damals (Sau­rer Regen/Atom/Pershing II et. al.) habe ja wirk­lich die Zukunft der Kin­der zur Debat­te gestan­den, ste­he sie heu­te noch, wo Grund­schu­len Kin­der zu FFF-Demos kar­ren – bei den dis­si­den­ten Coro­na-Maß­nah­men­kri­ti­kern gin­ge es hin­ge­gen um Verschwörungsmüll.

Das beur­teilt: wer?

Die Annah­me, daß Kin­der, sind sie erst­mal unge­fähr 16, also im dem­nächst wahl­be­rech­tig­ten Alter, sich (even­tu­ell anders als ihre Eltern, die sie einst zur nicht­lin­ken Demo mit­nah­men) rasch links wie­der­fän­den, „wenn man sie läßt“ (also wenn man sie „in Ruhe läßt“ und der mas­sen­me­dia­len Berie­se­lung über­ant­wor­tet), ist aller­dings nicht ganz ohne Evidenz.

Bei der „Junior­wahl“ anläß­lich der Bun­des­tags­wahl 2021 (zu der eini­ges zu sagen wäre, was den Rah­men spren­gen wür­de – es gibt hier vie­le ver­däch­ti­ge Leer­stel­len; etwa waren für unse­ren AfD-las­ti­gen Wahl­kreis Quer­furt kei­ne Zah­len abruf­bar) wur­de doch eini­ges deut­lich: Selbst im „kon­ser­va­ti­ven“ Bay­ern fuh­ren die Grü­nen bei den unter 18jährigen 21,4% ein, und selbst im „rech­ten“ Sach­sen lan­de­te die AfD bei unter 11%.

Wann kip­pen die jun­gen Leu­te eigent­lich weg? Eine Elf­jäh­ri­ge hat­te am Sams­tag in Karls­ru­he auf der Büh­ne einer „Quer­den­ken-Demo“ eine Rede vor­ge­le­sen, in der sie sag­te, die Geburts­tags­fei­er mit ihren Freun­den sei ganz anders gewe­sen als in den Jah­ren davor: „Wir muss­ten die gan­ze Zeit lei­se sein, weil wir sonst viel­leicht von unse­ren Nach­barn ver­petzt wor­den wären. Ich fühl­te mich wie bei Anne Frank im Hin­ter­haus, wo sie mucks­mäus­chen­still sein muss­ten, um nicht erwischt zu werden.“

Das wur­de natür­lich skan­da­li­siert. Aber war­um eigent­lich? Für die­ses Kind fühl­te sich das ähn­lich an in die­sem Moment, und es glich sei­ne Wahr­neh­mung mit einem ein­drück­li­chen Lese­er­leb­nis ab.

Darf man klei­ne, natur­ge­mäß unpo­li­ti­sche Kin­der „vor­schi­cken“ für eige­ne Inter­es­sen? Die Main­stream-Ant­wort ist undif­fe­ren­ziert: Man darf schon mit vor­ge­schnall­tem Baby demons­trie­ren, wenn es dem Zweck dient.

Am Ham­ba­cher Tage­bau demons­trier­ten 2018 zahl­rei­che Eltern mit ihren klei­nen Kin­dern, auch mit Babys – und zwar direkt an der Abbruch­kan­te. Die Anti-Atom­kraft-Demos sind bis heu­te ein ein­zi­ger Kin­der­la­den. Unse­re Außen­mi­nis­te­rin Baer­bock hat kund­ge­tan, als Klein­kind häu­fig demons­triert zu haben.

Wir selbst haben seit je, also seit etwa 20 Jah­ren, einen fami­liä­ren Dis­sens, was das Mit­ma­chen angeht. Ich selbst möch­te die Kin­der immer gern dabei­ha­ben. In der Mes­se, im Kon­zert, in der Aus­stel­lung. Bei der Demo.

Das hat zwei Grün­de. Ers­tens wüß­te ich nicht, wie ich sie sonst ein­ge­mein­den soll­te in den Kult, in die Kul­tur. Kult und Kul­tur erfor­dern natür­lich Kon­zen­tra­ti­on. Es ist immer ein­fa­cher, die Kin­der schlicht weg­zu­las­sen. Das för­dert die eig­ne Gericht­etheit, schließt aber die Kin­der aus. Wann sol­len sie denn je her­an­ge­führt werden?

Ihre ers­te Beet­ho­ven-Sin­fo­nie haben mei­ne älte­ren Kin­der mit fünf, drei und andert­halb Jah­ren erlebt. Was schwie­rig war, weil ich um jeden Preis eine Stö­rung des Audi­to­ri­ums ver­mei­den woll­te. Kubit­schek fin­det, man sol­le je nach Lage die Kin­der spä­ter ein­ge­mein­den in Demos, Kon­zer­te, Museen.

Ich bin dage­gen. Und meist habe ich mich durch­ge­setzt. Auch aus eman­zi­pa­to­ri­schen Grün­den. Ich war etwa 17 Jah­re schwan­ger oder stil­lend. Kann sein, daß das heu­te nicht als „nor­mal“ gilt, die­se „über­trie­be­ne“ Kin­der­zahl. Ich wei­ger­te mich, in die­ser gro­ßen Zeit­span­ne poli­tisch inak­tiv zu sein. Und natür­lich dar­über hin­aus: Unse­re Jüngs­te hat mehr klas­si­sche Kon­zer­te erlebt als ich mit 40 Jahren.

Unse­re Kin­der nah­men selbst­re­dend (seit 2014) an Demons­tra­tio­nen teil. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie je wuß­ten, was sie taten. Die Kleins­te muß­te drin­gend „groß“, als wir inmit­ten einer Pegi­da-Demo waren. Sie mag aber noch heu­te den dama­li­gen Schlacht­ruf („Lügen­pres­se!“). Wir reden viel darüber.

Eine mitt­le­re Toch­ter mag mit dem ehe­ma­li­gen Anlie­gen nur­mehr wenig zu tun haben. Sie fin­det es aber bis heu­te gut, dabei­ge­we­sen zu sein.

Ich bin dafür. Für Kin­der auf Demos. Wie die Grü­nen, wie die Alter­na­ti­ven anno­da­zu­mal: Kin­der dür­fen mit. Sie zäh­len näm­lich. Wenn auch zunächst als Anhäng­sel. Irgend­wann sind sie es nicht mehr, son­dern gehen aus eige­ner Ent­schei­dung mit oder eben nicht mehr. Prä­gend aber war es so oder so.