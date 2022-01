Oxfordianische Lektionen (1)

Wie lan­ge war es her, daß ich mich “zum Ver­gnü­gen” in ein The­ma ver­tieft hat­te? Der Biblio­the­kenen­gel half nach und ließ einen unge­le­se­nen Band aus mei­nem Bücher­schrank fal­len, der mich sofort fes­sel­te. Ali­as Shake­speare von Joseph “Joe” Sobran (auch auf Deutsch erschie­nen) reich­te mir nicht nur das Opi­um, nach dem ich mich gesehnt hat­te, son­dern bot auch eini­ge uner­war­te­te Lek­tio­nen für unse­ren heu­ti­ge Lage.

Das Fol­gen­de ist also nicht nur “nice to know” gemeint. Dafür bit­te ich um etwas Geduld.

Das Buch aus dem Jahr 1997 ist eine Ein­füh­rung in die “Oxfor­di­an Theo­ry” der wah­ren Autor­schaft der Wer­ke Wil­liam Shake­speares. Joe Sobran (1946–2010), Kolum­nist der Natio­nal Review und einer der bril­lan­tes­ten Essay­is­ten der ame­ri­ka­ni­schen Paläo­kon­ser­va­ti­ven, war ein lei­den­schaft­li­cher Anhän­ger die­ser Theo­rie. 2011 wur­de sie durch den Film “Anony­mus” von Roland Emme­rich einem brei­te­ren Publi­kum bekannt gemacht.

Der Film ist lei­der nicht sehr gut und flopp­te an den Kino­kas­sen; zuletzt zemen­tier­te Ken­neth Bra­nagh, Regis­seur und Dar­stel­ler etli­cher gewich­ti­ger Shake­speare-Ver­fil­mun­gen, mit “All is True” (2018) erneut die “Strat­for­di­an Theo­ry”, also die gän­gi­ge Lehr­mei­nung, wonach der Dich­ter Shake­speare (oder “Shake-Speare”) mit dem 1616 ver­stor­be­nen Kauf­mann Wil­liam Shak­spe­re (so lau­te­te die häu­figs­te Schreib­wei­se sei­nes Namens) aus Strat­ford-upon-Avon iden­tisch ist.

Die Oxfor­dia­ner betrach­ten “Mr. Shak­spe­re” und “Wil­liam Shake­speare” als zwei ver­schie­de­ne Per­so­nen und ver­tre­ten die Ansicht, daß sich hin­ter dem berühm­ten Autoren­na­men ein Mann namens Edward de Vere, der 17. Earl von Oxford (1550–1604), ver­birgt. Anders als Mr. Shak­spe­re stamm­te Oxford aus den Spit­zen der Gesell­schaft und leb­te ein äußerst dra­ma­ti­sches Leben mit­ten im Auge des Tai­funs der eli­sa­be­tha­ni­schen Ära, nicht bloß als rand­stän­di­ger Beob­ach­ter, son­dern als emi­nen­ter poli­ti­scher und kul­tu­rel­ler Akteur.

Um es kurz zu machen: Ich habe kei­ner­lei Zwei­fel, daß die Oxfor­dia­ner recht haben. Die Beweis­last zuguns­ten de Veres ist der­art über­wäl­ti­gend, daß man sich nach einer Rei­se durch die oxfor­dia­ni­schen Untie­fen vor Ver­wun­de­rung die Augen reibt, war­um der Kan­di­dat aus Strat­ford immer noch aka­de­mi­scher Stan­dard ist, ein Jahr­hun­dert nach der Publi­ka­ti­on des bahn­bre­chen­den Buches “Shake­speare” Iden­ti­fied des Schul­meis­ters Tho­mas Looney.

Die Ant­wort dar­auf ist frei­lich nicht schwer zu fin­den: Gebir­ge an gelehr­ter, spe­ku­la­ti­ver Lite­ra­tur der Jahr­hun­der­te bis auf den heu­ti­gen Tag wer­den durch den Oxford-Schlüs­sel zunich­te gemacht, und dar­um hat das Estab­lish­ment der Shake­speare-For­schung schon aus blo­ßer Eitel­keit einen guten Grund, sei­ne Deu­tungs­ho­heit ver­bis­sen zu ver­tei­di­gen. Zusätz­lich spielt der “Mythos” Shake­speare, an dem eine gan­ze Kul­tur­in­dus­trie hängt, nach wie vor eine gro­ße Rol­le im natio­na­len Selbst­ver­ständ­nis der Briten.

An Mythen zu krat­zen, die sich tief in unser Geschichts­bild ein­ge­gra­ben haben, ist meis­tens ein aus­sichts­lo­ses Unter­fan­gen, das natur­ge­mäß auf erheb­li­chen Wider­stand stos­sen wird, wenn damit bestimm­te Inter­es­sen, Wert­vor­stel­lun­gen, Geschäfts­mo­del­le und Iden­ti­fi­ka­tio­nen ver­bun­den sind.

Auch der Wiki­pe­dia-Arti­kel zu de Vere betont, daß die Debat­te um die Autor­schaft Shake­speares außer­halb “der Wis­sen­schaft” geführt wird:

Im Rah­men der außer­halb tra­di­tio­nel­ler wis­sen­schaft­li­cher Shake­speare- und Renais­sance-For­schung geführ­ten Debat­te um die Urhe­ber­schaft der Wer­ke Wil­liam Shake­speares wird Edward de Vere häu­fig als deren eigent­li­cher Ver­fas­ser angesehen.

Zuwei­len hört man das Argu­ment, daß es im Grun­de egal sei, wer die Wer­ke geschrie­ben hat, ganz im Sin­ne von Shake­speare selbst: “A rose by any other name would smell as sweet”. Ich hin­ge­gen den­ke, daß die Oxford-Theo­rie unge­ahn­te Tie­fen­di­men­sio­nen des Shakespeare’schen Wer­kes auf­schließt, und vie­le Aspek­te über­haupt erst ver­ständ­lich macht. Immer­hin haben wir es hier mit Dich­tun­gen zu tun, von denen uns über 400 Jah­re tren­nen. Wir müs­sen zuerst ler­nen, ihre “Spra­che” im mehr­fa­chen Sinn zu verstehen.

Wor­um geht es also? Ich will es kurz fas­sen, was ange­sichts der eben­so ver­wor­re­nen wie fas­zi­nie­ren­den Geschich­te nicht ein­fach ist.

Der Autoren­na­me “Wil­liam Shake­speare” tauch­te gedruckt zum ers­ten Mal 1593 auf der Titel­sei­te des epi­schen Gedichts Venus und Ado­nis auf, das zusam­men mit sei­nem Nach­fol­ger Die geschän­de­te Lukre­tia (1594) den Ruhm des Dich­ters begrün­de­te. Als Büh­nen­au­tor trat Shake­speare, nach etli­chen anonym publi­zier­ten Stü­cken, “offi­zi­ell” erst 1598 in Erschei­nung, unter der Schreib­wei­se “Shake-Speare”, die auf ein Pseud­onym hin­deu­tet. Über sei­ne Per­son war nichts bekannt; “Shake­speare” (oder “Shake-Speare”) war über lan­ge Zeit nicht mehr als ein Name auf einem Titelblatt.

Erst im Jahr 1623 wur­de die­ser Name mit dem (bereits ver­stor­be­nen) Gen­tle­man aus Strat­ford in Ver­bin­dung gebracht. Dies geschah durch eini­ge hul­di­gen­de Bei­trä­ge zur ers­ten Gesamt­aus­ga­be der Büh­nen­wer­ke des “Bar­den” (“First Folio”) – aller­dings auf eine indi­rek­te und mehr­deu­ti­ge Wei­se. Shake­speares Freund und Dich­ter­kol­le­ge Ben Jon­son bezeich­ne­te ihn als “Schwan von Avon”, und der heu­te ver­ges­se­ne Poet Leo­nard Dig­ges erwähn­te ein “Strat­ford moni­ment”. Von einem Ort namens “Strat­ford-upon-Avon” war jedoch nir­gends die Rede. Man erfuhr prak­tisch nichts über das Leben, die Fami­lie und die Kar­rie­re des Autors, außer, daß er in sei­nen eige­nen Stü­cken gespielt haben soll.

Die Oxford-Theo­rie geht davon aus, daß es sich hier­bei um ein bewuß­tes Täu­schungs­ma­nö­ver han­del­te, ja um eine “Ver­schwö­rung” der Her­aus­ge­ber, mit dem Ziel, die wah­re Iden­ti­tät des Autors zu verbergen.

Im “ers­ten Folio” fin­det sich auch der berühm­te Kup­fer­stich von Mar­tin Droes­hout, der seit­her unse­re Vor­stel­lung prägt, wie Shake­speare aus­ge­se­hen haben mag. Er ist die Vor­la­ge für die unzäh­li­gen Phan­ta­sie­por­traits, die spä­ter ent­stan­den sind.

Vie­le Kom­men­ta­to­ren haben auf die merk­wür­dig pup­pen- und mas­ken­haf­te Erschei­nung der Gestalt mit dem über­di­men­sio­na­len Kopf und dem ver­zerr­ten lin­ken Arm hin­ge­wie­sen, die in Droes­houts Werk kei­ne Par­al­le­le hat. Die Oxfor­dia­ner neh­men an, daß Jon­son – sei­ner­seits ein bedeu­ten­der Dra­ma­ti­ker – und Droes­hout “zwi­schen den Zei­len” ver­ba­le und visu­el­le Hin­wei­se ver­steckt haben, daß sie hier eine “Mas­ke­ra­de” in Sze­ne gesetzt haben.

Jon­son kom­men­tier­te das Por­trait unter ande­rem mit den Zeilen:

… Rea­der, look

Not on his Pic­tu­re, but his Book

Das Motiv für die geziel­te Ver­tu­schung der wah­ren Autor­schaft ist das zen­tra­le Rät­sel der Shake­speare-Oxford-For­schung, und eini­ge Autoren sind der fel­sen­fes­ten Ansicht, es gelöst zu haben – davon aber später.



Die von Jon­son, Dig­ges und den angeb­li­chen Her­aus­ge­bern des Ban­des, John Hemin­ges und Hen­ry Con­dell (zwei Schau­spie­ler aus der Trup­pe “Lord Chamberlain’s Men”, für die Shake­speare schrieb), geleg­te Spur wur­de in den hun­dert Jah­ren nach Erschei­nen der ers­ten Folio-Aus­ga­be mit frei erfun­de­nen Anek­do­ten und Gerüch­ten ange­rei­chert, die ver­schie­de­ne Autoren wie John Aubrey und Nicho­las Rowe bei­steu­er­ten. Dem­nach war Shake­speare aus Strat­ford Sohn eines Flei­schers oder Hand­schuh­ma­chers, des­sen Genie nichts­des­to­trotz die “See­le des Zeit­al­ters” (Ben Jon­son) zum Aus­druck brach­te, tri­um­phal sei­ne beschei­de­ne Her­kunft transzendierend.

Zwi­schen dem angeb­li­chen Autor aus Strat­ford und sei­nen Schöp­fun­gen, sei­en es die Stü­cke, die Sonet­te oder die epi­schen Dich­tun­gen, fin­den sich in der Tat nicht die gerings­ten beleg­ba­ren bio­gra­phi­schen Bezü­ge. Gera­de die­se Tat­sa­che wur­de immer wie­der als para­do­xer, dafür aber umso schla­gen­de­rer Beweis sei­nes uner­klär­li­chen Genies und sei­ner stu­pen­den “Uni­ver­sa­li­tät” geprie­sen. Die­se Vor­stel­lung ist der Kern des tra­di­tio­nel­len Shake­speare-Mythos, der bis heu­te wirk­mäch­tig ist.

Der Autor selbst ist in die­ser Deu­tung ein Nobo­dy, der durch sei­ne genia­le Inspi­ra­ti­on die gan­ze Welt in sich trägt, und ein­fach nie­der­schreibt, was ihm in den Sinn kommt. Er ist ein Phan­tom, ein Rät­sel, eine Null, ein Sta­tist im Hin­ter­grund, wäh­rend die sei­ner Ima­gi­na­ti­on ent­sprun­ge­nen Gestal­ten wie Ham­let, Ophe­lia, Romeo, Julia, König Lear, Othel­lo, Jago, Des­de­mo­na, Shy­lock, Richard III., Hein­rich V., Fal­staff, Puck, Zet­tel, Ari­el, Pro­spe­ro usw. ein unheim­li­ches Eigen­le­ben füh­ren, das Jahr­hun­der­te über­dau­ert hat (gera­de eben ist eine neue Mac­beth-Ver­fil­mung mit einem absurd “ein­ge­schwärz­ten” Cast her­aus­ge­kom­men, bedau­er­li­cher­wei­se unter der Regie eines Kön­ners, Joel Coen.)

Exem­pla­risch für die­se Sicht­wei­se sind die­se Bemer­kun­gen von Egon Frie­dell aus sei­nem Mam­mut­werk Kul­tur­ge­schich­te der Neu­zeit (1927–31):

Das neue Orga­non, die wah­re Enzy­klo­pä­die, Instau­ra­tio Magna und Geburt der Zeit war aber nicht Bacon, son­dern jener Mann, an dem den Mit­le­ben­den nur denk­wür­dig erschie­nen ist, daß er ein­mal wegen Wil­derns in Unter­su­chung war, eines der vie­len Lon­do­ner Thea­ter mit ziem­lich gutem Geschäfts­er­folg lei­te­te und in sei­ner Vater­stadt als leid­lich begü­ter­ter Boden­spe­ku­lant starb. (…) Die ech­ten Dich­ter gehen immer inko­gni­to umher wie die Köni­ge in den Anek­do­ten. Sie spre­chen mit dem Volk, das Volk ant­wor­tet ihnen kaum und sieht an ihnen vor­bei. Spä­ter kommt dann einer und erklärt den Leu­ten, wer das eigent­lich gewe­sen sei. Aber inzwi­schen hat sich der ver­klei­de­te König längst davon­ge­macht. Zwei­hun­dert Jah­re nach Shake­speares Tode kamen eini­ge Men­schen und sag­ten: »Ja wißt ihr denn, wer die­ser klei­ne Schau­spie­ler und Schmie­ren­di­rek­tor war? Es war Wil­liam Shake­speare!« Da waren alle sehr erstaunt, aber Shake­speare hat­te sich längst davongemacht. (…) Shake­speare hat inmit­ten einer Zeit des Jubels, der Welt­wen­den und des Glan­zes ein stil­les, ein­fa­ches und fast bana­les Leben geführt. (…)

Frie­dell merkt an, daß man­che den Zwei­fel an der Autor­schaft Shake­speares auf­grund der dür­ren Fak­ten­la­ge so weit trei­ben, daß sie über­haupt an sei­ner Exis­tenz zwei­feln (ähn­lich wie im “Fall” Jesus Chris­tus, des­sen Klä­rung Frie­dell ganz beson­ders am Her­zen lag):

Die gerin­ge oder fal­sche Schät­zung, die Shake­speare zu sei­nen Leb­zei­ten erfah­ren hat, ist man­chen so para­dox erschie­nen, daß sie auf das Aus­kunfts­mit­tel ver­fie­len, sei­ne Exis­tenz über­haupt zu leug­nen. Das ist aller­dings eine son­der­ba­re Art, den Wider­spruch zu lösen. Denn wenn es schon schwer vor­stell­bar ist, daß die­se bei­spiel­lo­se Schöp­fer­kraft im Dun­kel gelebt hat, so ist es völ­lig unvor­stell­bar, daß sie über­haupt nicht gelebt haben soll. Die­sen Zweif­lern muß man erwi­dern: wer hät­te denn die­se sechs­und­drei­ßig Dra­men, deren Gewalt und Fül­le bis heu­te noch nie­mand erreicht hat, schrei­ben sol­len, wenn nicht Shake­speare? Viel­leicht hieß er nicht Shake­speare: was küm­mert uns sei­ne Adres­se! Aber vor­han­den muß er doch gewe­sen sein. Shake­speare ist auf uns gekom­men in der untrüg­lichs­ten und sichers­ten Form, in der der Geni­us sein Leben bezeu­gen kann: durch sei­ne Geis­tes­wer­ke. Sei­ne Dra­men sind der evi­den­tes­te Beleg für sei­ne Exis­tenz. So vie­le haben ihre Mel­de­zet­tel, Geburts­at­tes­te und Toten­schei­ne und sind nicht gewe­sen, haben nie­mals gelebt vor dem Ant­litz der Geschich­te. Shake­speare ist von kei­nem Seel­sor­ger, Magis­trats­be­am­ten und Bezirks­arzt beschei­nigt und lebt.

Rein­hold Schnei­der fiel in sei­nem 560 Sei­ten star­ken Buch Das Insel­reich (1936) über “Gesetz und Grö­ße der bri­ti­schen Macht” zu Shake­speare als Per­son wenig ein; er hat ihm und sei­nem Werk nur weni­ge, ziem­lich unbe­frie­di­gen­de Sei­ten gewid­met. Der gewal­ti­ge, gewit­ter­um­loh­te Strom der bri­tan­ni­schen Geschich­te , wie er sich im Werk des Dich­ters spie­gelt, mün­det in Schnei­ders Dar­stel­lung in eine zeit­lo­se länd­li­che Idyl­le, die Shake­speare-Pro­spe­ros Hei­mat und Zuflucht ist:

Am Ende ist alles Traum; die auf der Büh­ne Han­deln­den wer­den zu Geis­tern, die in der Luft zer­schmel­zen; die klei­ne Wirk­lich­keit des Lebens ist umla­gert von Schlaf. Das Land öff­net sich wie­der, die Stadt ist nichts; über allen Schlacht­fel­dern grünt der Rasen, und der Fluß, an dem die Ang­ler sit­zen, zieht gelas­sen an ihnen vor­über. (…) Das Gleich­gül­tigs­te, ein schö­ner Tag, das Feld, das Haus, der Ertrag der Äcker, die Wün­sche der Bür­ger von Strat­ford, gewinnt Bedeu­tung; das Gro­ße ver­liert sie. Traum ist auch das Werk gewe­sen, es lohnt sich nicht, es zu über­lie­fern, hier wo das Schlech­tes­te herrscht und eine Wei­le dau­ert; alle Gestalt zerrinnt.

Schnei­der baut hier eine poe­ti­sie­ren­de “Brü­cke” zwi­schen der Fül­le des Wer­kes und der schein­ba­ren Lee­re der Per­sön­lich­keit des Dich­ters, löst den Wider­spruch auf in einer brah­ma­nisch-ham­le­ti­schen Beschwö­rung der Vani­tas alles Irdi­schen (inklu­si­ve der Dicht­kunst, was nicht so recht zum Ver­fas­ser der geheim­nis­vol­len Sonet­te paßt). Der Mann namens “Shake­speare” war nur ein flüch­ti­ger Schat­ten – aber, so insi­nu­iert der Melan­cho­li­ker Schnei­der, sind wir das nicht alle, mit­samt unse­ren Werken?

Eine sys­te­ma­ti­sche, kri­ti­sche Erfor­schung der Bio­gra­phie Shake­speares begann erst rund zwei­hun­dert Jah­re nach sei­nem Tod, par­al­lel zu sei­ner Glo­ri­fi­zie­rung als bedeu­tends­ter Natio­nal­dich­ter des bri­ti­schen Impe­ri­ums. Bereits Ende des 18. Jahr­hun­derts war Strat­ford zum Mek­ka des Shake­speare-Kults und zum Zen­trum eines regen Devo­tio­na­li­en­han­dels gewor­den. Ein Schelm namens Wil­liam Ire­land ver­dien­te sich eine gol­de­ne Nase mit wag­hal­si­gen Fäl­schun­gen von angeb­li­chen Brie­fen und Doku­men­ten Shake­speares, bis hin zu “ver­schol­le­nen” Stü­cken, die er “ent­deckt” haben wollte.

Die tat­säch­li­che Aus­beu­te der Spu­ren­su­che nach Doku­men­ten aus “Shake­speares” Leben, die weit ins 20. Jahr­hun­dert andau­er­te, blieb aller­dings frus­trie­rend mager. 1962 schrieb der eng­li­sche His­to­ri­ker Hugh Tre­vor-Roper (der sich spä­ter als Gut­ach­ter der “Hit­ler-Tage­bü­cher” bla­mie­ren sollte):

Von allen unsterb­li­chen Genies der Lite­ra­tur ist kei­nes per­sön­lich so ungreif­bar wie Wil­liam Shake­speare. Das ist ärger­lich und fast unglaub­lich. Immer­hin leb­te er in der Blü­te­zeit der eng­li­schen Renais­sance, in der gut doku­men­tier­ten Regie­rungs­zeit von Köni­gin Eli­sa­beth und König Jakob I. Er schrieb fünf­und­drei­ßig Thea­ter­stü­cke und 150 sehr per­sön­li­che Sonet­te. Er war mit eini­gen der bekann­tes­ten Per­sön­lich­kei­ten des bedeu­tends­ten Hofes der eng­li­schen Geschich­te ver­bun­den. Seit sei­nem Tod war er Gegen­stand der umfang­reichs­ten orga­ni­sier­ten For­schungs­of­fen­si­ve, die je auf eine ein­zel­ne Per­son gerich­tet war, vor allem im letz­ten Jahr­hun­dert. Und doch ist der größ­te aller Eng­län­der trotz die­ser gewal­ti­gen Erkun­dun­gen ein Rät­sel geblie­ben, in dem Maß, daß auch heu­te noch sogar sei­ne Iden­ti­tät ange­zwei­felt wer­den kann.

Man konn­te trotz aller Bemü­hun­gen nur sehr weni­ge Fak­ten nach­wei­sen: Wil­liam Shak­spe­res Tau­fe, sei­ne Ver­ehe­li­chung und die Tau­fe sei­ner Kin­der etwa, deren eines den Namen “Ham­net” trug und im Alter von elf Jah­ren ver­starb. Doku­men­te über diver­se Gerichts­ver­hand­lun­gen, in die er invol­viert war, offen­ba­ren einen pein­lich klein­ka­rier­ten Cha­rak­ter. Man weiß nichts über sei­ne Lek­tü­ren und sei­ne Schul- oder gar Uni­ver­si­täts­bil­dung; man hat nicht ein­mal einen hand­fes­ten Beweis, ob er über­haupt schrei­ben und/oder lesen konn­te (sowohl sein Vater als auch sei­ne Kin­der konn­ten es nach­weis­lich nicht). Die gän­gi­ge Behaup­tung, daß er die “grammar school” von Strat­ford besucht hat, ist rei­ne Spekulation.

Der Autor des Shakespeare’schen Wer­kes jedoch muß nach allem Ermes­sen enor­me Kennt­nis­se auf einer Viel­zahl von Gebie­ten beses­sen haben: Sei­en es die Gepflo­gen­hei­ten und Intri­gen des könig­li­chen Hofes, Latein, Grie­chisch, Fran­zö­sisch und Ita­lie­nisch, die Klas­si­ker der Anti­ke (ins­be­son­de­re Ovid) und die Bibel, sowie Geschich­te, Rechts­wis­sen­schaft, Phi­lo­so­phie, Medi­zin, Falk­ne­rei, Navi­ga­ti­on, Musik, mili­tä­ri­sche Tak­tik, Gärt­ne­rei oder Heral­dik. Sein detail­ier­tes geo­gra­phi­sches und kul­tu­rel­les Wis­sen über Ita­li­en deu­tet dar­auf hin, daß sich der Autor dort län­ge­re Zeit auf­ge­hal­ten haben muß.

Nichts der­glei­chen ist uns von Shak­spe­re aus Strat­ford bekannt. In den 1590er Jah­ren ist sein Auf­ent­halt in Lon­don nach­weis­bar, 1594 taucht er auf einem Gehalts­zet­tel der “Lord Chamberlain’s Men” auf, für die er offen­bar als Schau­spie­ler tätig war. Um 1611 soll er sich nach Kon­sens der His­to­ri­ker in sei­ne Hei­mat­stadt Strat­ford zurück­ge­zo­gen haben.

An den vor­han­de­nen Doku­men­ten sticht sofort die Tat­sa­che ins Auge, daß nichts, aber auch gar nichts dar­auf hin­deu­tet, daß Wil­liam Shak­spe­re, angeb­lich iden­tisch mit dem größ­ten Dich­ter der eng­li­schen Spra­che, irgend­et­was mit Lite­ra­tur, Kunst und Dich­tung am Hut hat­te. Kein Manu­skript und kein Brief aus sei­ner Hand ist über­lie­fert. Die kra­ke­li­gen, unge­len­ken sechs Unter­schrif­ten, die als authen­tisch gel­ten, sind inkon­sis­tent und stam­men ver­mut­lich nicht alle von der­sel­ben Per­son (und kei­ne davon buch­sta­biert den Namen, wie er in den ori­gi­na­len “Quar­tos” buch­sta­biert wur­de: eben “Shake­speare” oder “Shake-Speare”).

Shak­spe­res Tes­ta­ment, geschrie­ben von einer ande­ren Hand, als jener, von der die Unter­schrif­ten stam­men, ist in einer höl­zer­nen, unper­sön­li­chen Spra­che ver­faßt. Unter den Hin­ter­las­sen­schaf­ten, die in die­sem Doku­ment ange­führt wer­den, fin­den sich kei­ne Musik­in­stru­men­te, kei­ne Bücher (damals ein teu­rer, wert­vol­ler Besitz) und kei­ne Manu­skrip­te. Berüch­tigt ist Shak­spe­res schnö­de Anwei­sung, sei­ner Frau sein “zweit­bes­tes Bett” zu hin­ter­las­sen. Das Epi­taph auf sei­nem Grab­stein ist ein bana­ler, kon­ven­tio­nel­ler Vier­zei­ler.

Beson­ders ver­däch­tig ist die Mani­pu­la­ti­on von Shak­spe­res Grab­denk­mal (offen­bar das “Strat­ford moni­ment”, von dem im ers­ten Folio die Rede ist), die im 18. Jahr­hun­dert vor­ge­nom­men wur­de: der Büs­te eines eher dümm­lich und behä­big-spieß­bür­ger­lich aus­se­hen­den Man­nes, der dem Droes­hout-Por­trait nur ent­fernt ähnelt, wur­den nach­träg­lich Feder und Papier in klo­bi­ge Pfo­ten gedrückt, die ursprüng­lich einen Getrei­de­sack (!) umfaßten.



In die­ser BBC-Doku­men­ta­ti­on von 1986 sieht man kei­nen Gerin­ge­ren als Enoch Powell, berühmt-berüch­tigt für sei­ne “Rivers of Blood”-Rede, wie er kopf­schüt­telnd vor dem Denk­mal mit sei­ner kryp­ti­schen Inschrift steht und sein Urteil fällt:

Some­bo­dy fixed it. And to me, in its wor­d­ing, in its aspect, in ever­ything about it, that is a fix. It is a fix that is arran­ged to go with the first folio. The one spoof goes with the other spoof, and it is all part of the spoof of Wil­liam Shake­speare. It’s sho­cking, isn’t it? It’s abso­lute­ly sho­cking. Some­bo­dy took it into the work­shop and said, ‘Here, this is what it should look like.’ It abso­lute­ly stinks. Jemand hat es “zurecht­ge­macht”. Die Wort­wahl, das Aus­se­hen, alles deu­tet für mich dar­auf hin, daß es sich hier um ein Arran­ge­ment han­delt, um dem ers­ten Folio zu ent­spre­chen. Ein Schwin­del folgt auf den ande­ren Schwin­del, und alles ist Teil des Schwin­dels namens Wil­liam Shake­speare. Es ist scho­ckie­rend, nicht wahr? Irgend­je­mand hat es in die Werk­statt gebracht und gesagt: “Hier, so soll es aus­se­hen.” Es stinkt zum Himmel.

Fra­ge an Powell: “Sie glau­ben nicht, daß das Gesicht eines Men­schen ist, der Sonet­te schreibt?” Antwort:

Ich glau­be nicht, daß das über­haupt das Gesicht eines Men­schen ist! Ich glau­be, es ist das Gesicht eines Anony­mus. Von jeman­dem, der kein Mensch ist, son­dern eine Mas­ke, die jemand erfun­den hat, um eine Iden­ti­tät zu ver­ber­gen. Pfui! Ich kann es nicht ertragen!

Es exis­tie­ren kei­ne Doku­men­te, die bele­gen, daß Wil­liam Shak­spe­res Tod im Jahr 1616 von irgend­ei­nem sei­ner Dich­ter­kol­le­gen in Lon­don beklagt oder auch nur wahr­ge­nom­men wur­de; auch zu Leb­zei­ten hat er in der Stadt sei­ner gro­ßen künst­le­ri­schen Tri­um­phe kaum Spu­ren hinterlassen.

Nimmt man hin­ge­gen an, daß sich hin­ter “Shake­speare” Edward de Vere ver­birgt, fügen sich die losen Puz­zle­tei­le wie auf magi­sche Wei­se inein­an­der und erge­ben ein schlüs­si­ges Bild. Vie­le Rät­sel schei­nen gelöst, aber neue, noch grö­ße­re, tau­chen auf.

Mehr dar­über im nächs­ten Teil.