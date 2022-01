Selbstbemitleidung, Hoffnung, Kulturschwelle

Hier liegt der Pfad, das ande­re sind Holz­we­ge. Da wur­de mal gewirt­schaf­tet, aber sie endeten…”.

Das schrieb jemand, der den Brief­wech­sel Volks­tod – Volks­auf­er­ste­hung von Mar­tin Bark­hoff und Caro­li­ne Som­mer­feld las, und es sei hier zitiert, weil es ein har­ter Vor­wurf ist. Selbst­be­mit­lei­dung? Eher die Nei­gung, sich nichts vor­zu­ma­chen, oder?

Ich las über die frei­en Tage unter ande­rem den neu­en Roman von Dave Eggers, und zwar nicht vor allem als ein Stück Lite­ra­tur, son­dern als jemand, der Pro­sa schätzt, die in unser Leben und das, was kom­men könn­te, auf fein­sin­ni­ge, fein­füh­li­ge Wei­se vorspürt.

Eggers hat mit Every sei­nen Welt­best­sel­ler Der Cir­cle fort­ge­schrie­ben: Every knüpft an, und wenn schon im ers­ten Teil für Hoff­nung wenig Platz war, jemand möge die Brem­se fin­den und tre­ten, so wird sie im zwei­ten Teil pul­ve­ri­siert und vom Tisch gepustet.

Reka­pi­tu­lie­ren wir: Der “Cir­cle” ist ein Unter­neh­men, das einen Zusam­men­schluß von Face­book, Twit­ter, Goog­le, Insta­gram, You­tube für nahe­lie­gend und sogar zwangs­läu­fig hält und ihn voll­zieht. Jeder Mensch, der sich in die betreu­en­de Obhut die­ses digi­ta­len Mega­kon­zerns begibt, wird mit einem hür­de­lo­sen, smar­ten Leben belohnt.

Mit einer ein­zi­gen Kenn­zif­fer und dem dazu­ge­hö­ri­gen Paß­wort wer­den Kran­ken­ver­si­che­rung, Kon­to­ver­wal­tung, Behör­den­gän­ge, Ein­kauf, All­tags­or­ga­ni­sa­ti­on, Sicher­heit und vie­le ande­re Berei­che ver­wal­tet, gesteu­ert, opti­miert und über­wacht. Das Unter­neh­men kann dies effek­ti­ver und schnel­ler als jede Behör­de. Es tritt damit in Kon­kur­renz zu staat­li­chen Stel­len, die allein schon aus sys­te­mi­schen Grün­den der Ent­wick­lung am Markt hin­ter­her­hin­ken müssen.

Die Gefahr der Selbst­aus­lie­fe­rung an eine Fir­ma wird von die­ser Daten­kra­ke nicht als Gefahr, son­dern mit ganz ande­ren Wor­ten als vor­bild­li­ches Ver­hal­ten ange­prie­sen. Pio­nie­re der Ent­wick­lung bewei­sen an sich selbst, daß zur Quan­ti­fi­zie­rung und Algo­rith­mi­sie­rung aller Lebens­ent­schei­dun­gen völ­li­ge Trans­pa­renz gehö­re: ein unun­ter­bro­che­nes Online-Sein, ein glä­ser­ner Lebens­voll­zug, der uns ein­an­der bere­chen­bar machen und den Zufall, das Jähe, das Unheim­li­che, das Unkal­ku­lier­ba­re zum Ver­schwin­den brin­gen könn­te – eine Ent­wick­lung, für die eine in Ame­ri­ka weit­ver­brei­te­te Mischung aus Puri­ta­nis­mus, Zukunfts­gläu­big­keit, Staats­skep­sis und Stre­ber­tum der idea­le Nähr­bo­den ist.

Von ganz allein stellt sich dabei die alles beden­ken­de, groß­zü­gig her­ein­ho­len­de Flos­kel ein, dies alles gesche­he auch zum Woh­le der­je­ni­gen, die dar­in kei­nen Vor­teil sehen woll­ten, son­dern auf einem ana­lo­gen Leben beharrten.

Es kam in Der Cir­cle zu erzwun­ge­ner Trans­pa­renz, die wie­der­um in einer Kata­stro­phe ende­te, als ein Wider­borst live von Mil­lio­nen Smart­pho­ne- und Kame­ra­jä­gern auf­ge­stö­bert und in den Tod getrie­ben wur­de. Wenn an die­se Stel­le der Roman eine Fer­ma­te setzt, eine kur­ze Selbst­in­fra­ge­stel­lung der Prot­ago­nis­tin, die als Aus­hän­ge­schild des “Cir­cle” die Jagd mode­rier­te und nun ihren ehe­ma­li­gen Freund auf dem Gewis­sen hat, dann ist die­ses Inne­hal­ten tat­säch­lich nicht mehr als ein Rest­an­stand, der nichts vom dem auf­hal­ten, ver­hin­dern, stop­pen wird, was im Sys­tem ange­legt ist und ablau­fen soll.

Der Kreis schließt sich, als das Unter­neh­men den noch feh­len­den Bau­stein zur Rea­li­sie­rung einer lücken­lo­sen Ver­wer­tungs­ket­te auf­kauft, der “Cir­cle” wird – die­se Ana­lo­gie liegt ver­zeih­lich nahe, oder? – zum Ring, sie zu knech­ten, sie alle zu binden.

Bloß: Eigent­lich kei­ner von denen, die sich frei­wil­lig (wirk­lich frei­wil­lig – oder ist da ein Sog, eine neue Form des Zwangs?) unter­wer­fen, spricht in Der Cir­cle von Knecht­schaft und Fes­sel. Alle­samt gehen sie davon aus, daß das, wor­an sie als “Pio­nie­re” arbei­ten, unum­gäng­lich sei, also zwangs­läu­fig irgend­wo auf der Welt ange­gan­gen und umge­setzt wer­de. Weil dies alles unaus­weich­lich kom­me, stel­le sich die Fra­ge, ob es nicht bes­ser sei, man set­ze sich an die Spit­ze der Bewe­gung und steue­re sie, tref­fe Rich­tungs­ent­schei­dun­gen und ver­hin­de­re mit den hohen ethi­schen Stan­dards, die inner­halb der sen­si­blen (sagen wir: woken) Com­mu­ni­ty par­al­lel zur Tech­nik sich ent­wi­ckel­ten, den Miß­brauch eben die­ser Tech­nik durch böse Men­schen (Kapi­ta­lis­ten, Nord­ko­rea­ner, Nazis).

Ende der Rekapitulation.

Nach­drück­li­che Ver­füh­rung, per­fek­te Mani­pu­la­ti­on, sanf­ter Zwang, frei­wil­li­ge Abhän­gig­keit: Dave Eggers greift die­se Grund­tö­ne in Every auf und treibt sie ins Schril­le. Die Hand­lung setzt ein paar Jah­re spä­ter ein, die Ent­wick­lung ist fort­ge­schrit­ten. Der “Cir­cle” hat sich in “Every” umbe­nannt, die Ever­yo­nes leben auf dem Fir­men­cam­pus in einer eige­nen Welt. Der Kon­zern hat “Dsch­ung­le” (Ama­zon) auf­ge­kauft und ist in den gelenk­ten Kon­sum eingestiegen.

Eine jun­ge Frau, Dela­ney, hat eine für ihre Genera­ti­on typi­sche digi­ta­le Jugend hin­ter sich. Sie hat ihre völ­li­ge Abhän­gig­keit von Dau­er­erreich­bar­keit und Dop­pel-Ich mit­tels social media nur mit­hil­fe ihrer boden­stän­di­gen Eltern und einer radi­ka­len Online-Hygie­ne rela­tiv unbe­scha­det über­win­den kön­nen. Unbe­scha­det bedeu­tet: Nach Jah­ren der Abhän­gig­keit bis zur Apa­thie ist sie nun wie­der frei von der Sucht, betei­ligt zu sein und frei vom Anspruch, den das gelenk­te Ver­hal­ten an den­je­ni­gen stellt, der in den Opti­mie­rungsteu­fels­kreis einsteigt.

Und mehr: Dela­ney will die Pest besie­gen, an der sie bei­na­he ver­en­de­te. Sie wird auf den knapp sechs­hun­dert Sei­ten des Romans ver­su­chen, “Every” mit­tels Akze­le­ra­ti­on zu zer­stö­ren, also: von Innen her­aus, mit dem Mit­tel der Über­trei­bung und der Umset­zung von Wahn­wit­zig­kei­ten, die – so stellt Dela­ney sich das vor – vom Stand­punkt einer kon­zern­in­ter­nen Logik der nächs­te, sinn­vol­le Schritt sein mögen, der schwei­gen­den Mehr­heit der Nut­zer hin­ge­gen die Augen öff­nen und sie zur Ver­wei­ge­rung brin­gen sol­len, nein: müssen.

Ihr Ver­bün­de­ter ist ein Nerd, ein Pro­gram­mier-As. Er ist genau wie sie in einer Rest-Ana­lo­gie zuhau­se. Er ist schein­bar unkor­rum­pier­bar – letzt­lich aber doch. Zuvor ent­wi­ckelt er zusam­men mit Dela­ney App-Ideen, von denen bei­de anneh­men, daß sie jedes Maß spren­gen und das Per­ver­se an Every auf­de­cken wer­den: Über­wa­chung, sozia­le Ver­nich­tung von Abweich­lern, Bere­chen­bar­keit von Ehr­lich­keit, Sym­pa­thie, Lebens­er­war­tung, kli­ma­ti­schem Fuß­ab­druck, immer alles für alle ein­seh­bar, glä­sern, transparent.

Steht man gut da? Muß man noch erzo­gen wer­den, in die rich­ti­ge Rich­tung gestupst, zur Bes­se­rung ange­hal­ten? Akzep­tiert man etwa noch immer nicht die Lebens­an­lei­tung durch einen Mega-Kon­zern, der Gewin­ne abschöpft, die höher sind als der Jah­res­haus­halt gan­zer Staaten?

Der Roman hat Län­gen, ent­hält vor allem aber groß­ar­ti­ge, weil visio­nä­re Pas­sa­gen. Wie­so soll­te es so nicht kom­men, und: Ist es nicht längst soweit, noch kei­mend zwar, aber als Saat längst so im Boden, daß sie auf­ge­hen wird?

Die akze­le­ra­tio­nis­ti­sche Metho­de – ein Trug­schluß: Was sie in der Theo­rie bewir­ken soll­te, ist in der Rea­li­tät des Romans eine Ver­ken­nung der Lage, vor allem der Natur der Men­schen. Dela­neys Geschos­se pral­len an “Every” nicht ab wie ein Ball an einer Mau­er, es kommt viel schlim­mer: Jede aber­wit­zi­ge Idee wirkt als Beschleu­ni­ger von etwas, für des­sen Umset­zung sowohl im Kon­zern selbst als auch bei den Nut­zern die Bereit­schafts längst vor­han­den ist.

Die gan­ze Zeit haben wir gedacht, wir könn­ten es in den Abgrund steu­ern. Dass irgend­ei­ne App zu weit gehen wür­de, zu zer­stö­re­risch und inhu­man wäre. Aber du und ich wis­sen bei­de, dass das nicht pas­sie­ren wird. Es gibt kei­nen Abgrund.

Das sagt Dela­neys Ver­bün­de­ter, der Pro­gram­mie­rer Wes, als er selbst längst für “Every” arbei­tet und von Dela­ney zur Rede gestellt wird, weil sie sei­ne Abtrün­nig­keit ahnt. Das Gespräch, das einer der Kip­punk­te des Romans bil­det, endet mit einer Recht­fer­ti­gung fürs Mitmachen:

Es gibt nur ein Unter­neh­men auf der Welt, das wirk­lich genug Macht hat, den kata­stro­pha­len Kli­ma­wan­del zu stop­pen. … Wenn Every ver­schwin­det, wird es ein Macht­va­ku­um geben und damit bloß eine neue Art von Chaos.

Das ist der Kern von Every: Die Akze­le­ra­ti­on, die Zer­stö­rung durch Über­trei­bung miß­lingt, weil die über­wäl­ti­gen­de Mehr­heit der Nut­zer all die­ser neu­en Apps und Diens­te dar­an nichts über­trie­ben fin­det, son­dern der Selbst- und Fremd­kon­trol­le in einer Mischung aus Neu­gier, sozia­lem Druck, Gut­gläu­big­keit, Stre­ber­tum und Bequem­lich­keit zu fol­gen versucht.

Noch die irrs­te, die aber­wit­zigs­te Idee wird mit Ver­wei­sen aufs Kin­des­wohl, auf die Prä­ven­ti­on vor furcht­ba­ren Fol­gen, auf den Schutz die­ser oder jener im Ana­lo­gen, also in der All­tags­un­sicht­bar­keit schutz­lo­sen Opfer­grup­pe ver­kauft – immer ein biß­chen zurecht übri­gens, bloß sind die Mit­tel unver­hält­nis­mä­ßig. Oder doch nicht?

Macht mit, und die Welt wird bes­ser, jeden Tag ein biß­chen, ein biß­chen smar­ter, ein biß­chen frei­er vom schlim­men Schick­sal hin­ter blin­den Schei­ben: Sind sol­che Bot­schaf­ten der Grund für die brei­te Akzep­tanz der in Every auf die Spit­ze getrie­be­nen Selbst- und Fremdüberwachung?

Eher, und das ist das gru­se­lig Pro­gnos­ti­sche an die­sem Roman, geht es den Nut­zern (den Men­schen!) um Ein­deu­tig­keit und Ori­en­tie­rung, um ein kla­res “Rich­tig” und ein eben­so kla­res “Falsch”, um neue Ver­bind­lich­kei­ten, um Lebens­räu­me ohne Wahl­mög­lich­keit, um eine Vor-Ord­nung, auf die man die je eige­ne, klei­ne Indi­vi­dua­li­tät auf­sat­teln könn­te – als Mini­mal­ab­wei­chung sozusagen.

Mes, der Pro­gram­mie­rer, macht also mit, redet es sich schön, glaubt sei­nem eige­nen Gere­de, ist von sich selbst beein­druckt, ist von sei­ner Betei­li­gung an der For­mie­rung der User-Mas­se berauscht. Nach Mes ver­liert Dela­ney ihre Eltern an den Kon­zern, dann ihre Pro­fes­so­rin, aus deren wider­stän­di­gen Schrif­ten sie Recht­fer­ti­gung für ihre Zer­stö­rungs­ab­sicht schöpfte.

Die Pro­fes­so­rin! Nun erklärt sie den glo­ba­len Auf­trag, mahnt emp­find­sa­me Kon­zern­len­kung an und hebt den Zei­ge­fin­ger, wenn ihr eine neue App zu zynisch vor­kommt. Ist die Kri­tik damit ein­ge­preist oder ist sie immer noch Kri­tik? Wo beginnt die Kor­rum­pie­rung? Dort, wo uns unse­re Such­ver­läu­fe ziem­lich treff­si­che­re Ange­bo­te auf den Bild­schirm zu len­ken begin­nen? Wo wir, wenn wir hun­dert Bücher ange­klickt haben, tat­säch­lich nahe­lie­gen­de Lek­tü­ren vor­ge­schla­gen bekom­men, so, als hät­te ein begab­ter Buch­händ­ler ein Regal zusammengestellt?

Die­se Cross-Sel­ling-Tricks: Das ist ja gera­de­zu rüh­rend alt­ba­cken im Ver­gleich zu dem, was bevorsteht.

In Every kön­nen Eltern sich zuschal­ten, um die Qua­li­tät des Unter­richts und die Beno­tung ihrer Kin­der “mit­zu­er­le­ben”: Wer sich nicht dar­an betei­ligt, gilt als aso­zi­al und eigent­lich als Fall für das Jugend­amt. Der Trans­pa­renz­druck mün­det in einen Anti­zi­pa­ti­ons­druck: War­um müs­sen wir noch immer hin­neh­men, daß etwas schief­geht, daß also Miß­brauch und Ver­bre­chen, Ver­wahr­lo­sung und Affekt über­haupt noch vor­kom­men? Las­sen sich nicht aus den Mil­lio­nen Pro­fi­len und Mil­li­ar­den Inter­ak­tio­nen Mus­ter able­sen, wer ver­mut­lich kri­mi­nell wer­den wird? Sol­len wir, dür­fen wir sol­che Chan­cen ver­strei­chen las­sen, bloß weil es ethi­sche Beden­ken gibt, die Büch­se der Pan­do­ra Mil­li­me­ter für Mil­li­me­ter zu öff­nen? Oder ist das gar nicht die Büch­se der Pandora?

Der Fol­lower, der Fol­ger, der Folg­sa­me: Der Kern der Sache ist nicht die Gefahr der Pro­pa­gan­da, die den Men­schen zu etwas über­re­det, mit immer fei­ne­ren Metho­den zu etwas bringt, was er womög­lich gar nicht wol­len kann. Es ist in Wirk­lich­keit noch viel schlim­mer, denn es ist wohl so, wie es Dela­ney gegen Ende des Romans im Gespräch mit der Fir­men­che­fin Mae Hol­land formuliert:

Wir haben bis jetzt drei Genera­tio­nen, für die es den größ­ten Stress m Leben bedeu­tet, Ent­schei­dun­gen zu tref­fen. Und ich bin über­zeugt, dass die Leu­te das ein­fach nicht wol­len. Nicht, dass sie weni­ger Ent­schei­dun­gen tref­fen wol­len, sie wol­len prak­tisch kei­ne Ent­schei­dun­gen treffen.

Erin­nert sich noch jemand an die selt­sa­men Pla­ka­te, die in den Anfän­gen der Bewe­gung Fri­days for Future und ihrem akti­vis­tisch-mili­tan­ten Able­ger Instinc­tion Rebel­li­on im Demons­tra­ti­ons­zug mit­ge­tra­gen wur­den? “Ver­bie­tet uns end­lich etwas”, lau­te­te die Bot­schaft. Ich schrieb damals in einem Kommentar:

Wer nach Ver­bo­ten für sich selbst ruft, gesteht eine fun­da­men­ta­le Schwä­che ein. Selbst­be­schrän­kung und Selbst­ver­pflich­tung haben kei­ne aus­rei­chen­de Wirk­kraft mehr. ‘Ver­bie­tet uns end­lich etwas’ ist der Ruf infan­ti­ler Erwach­se­ner, die sich selbst nichts zutrau­en. “Ver­bie­tet uns end­lich etwas” heißt: Wir kön­nen es uns nicht selbst ver­bie­ten, wir schaf­fen das nicht, aber wir ahnen, was uns ver­bo­ten wer­den soll­te, und wir wer­den gehor­sam zu sein ver­su­chen, wenn es end­lich dazu kommt. Das heißt auch: Laßt uns nicht mit uns allein. Oder: Nehmt uns wie­der an die Hand. Ent­fernt den Streß aus unse­rem Leben.

In Every wird die­ses An-die-Hand-Neh­men auf die für sol­che Vor­gän­ge typisch smar­te Art zur Paro­le “Du hast es selbst in der Hand, und wir schau­en dir dabei zu” umge­baut. Der Vor­schlag, den Dela­ney der Fir­men­che­fin in einem letz­ten Vor­stoß anzu­dre­hen ver­sucht (ohne zu begrei­fen, daß es sich längst nicht mehr um ein Andre­hen han­delt), erin­nert an das Social Credit Sys­tem, das in chi­ne­si­schen Regio­nen als Feld­ver­such längst läuft.

Es geht dabei um die Zusam­men­fas­sung aller Lebens­äu­ße­run­gen in einer ein­zi­gen Zahl, die anzei­gen wird, wel­chen Stand des Wohl­ver­hal­tens, des von einer hybri­den Com­mu­ni­ty fest­ge­leg­ten Ran­kings man ein­nimmt. Es geht um die unaus­ge­setz­te Selb­st­op­ti­mie­rung von Men­schen, deren gesell­schaft­li­ches Wohl- und Miß­ver­hal­ten sich in Punk­te­gut­schrif­ten und ‑abzü­gen ausdrückt.

Mit einer Zahl weißt du immer, wo du stehst. Wenn du eine unnö­ti­ge Rei­se auf die Sey­chel­len machst, fällst du um zwan­zig Punk­te. Eben­so wenn du rauchst, dich rück­sichts­los ver­hältst, unhöf­lich bist, irgend­wo hin­schaust, wo du nicht hin­schau­en sollst – das wird alles ein­ge­rech­net. … Wenn du bei 688 bist und 750 errei­chen willst, sind die Schrit­te klar. Kor­rek­tes Kauf und Zah­lungs­ver­hal­ten, unauf­fäl­li­ges Bewe­gungs­mus­ter, gesell­schaft­li­ches Engagement.

Social Engi­nee­ring durch Trans­pa­renz, Kon­kur­renz und Netz­werk­scham, vor allem aber auf­grund frei­wil­li­gen Mit­ma­chens oder mei­net­hal­ben extrem ele­gan­ter Kon­di­tio­nie­rung: Ver­mut­lich ist es genau das, was bekommt, wer nach Ver­bo­ten ruft oder sie zumin­dest in immer mehr Berei­chen akzep­tiert, weil er die Ret­tung vor weiß Gott was als eine Gesell­schafts­auf­ga­be begreift, die Unter­ord­nung verlange.

Und damit hat man sie, die vie­len, deren Zahl allein schon Fre­vel ist: gutes Gewis­sen, Gehor­sam, ver­ant­wor­tungs­be­wuß­te Gemein­schaft, über­wach­te Gren­zen­lo­sig­keit, for­mier­te Indi­vi­dua­li­tät, Erfül­lungs­be­reit­schaft – und fürs demo­kra­ti­sche Herz noch ein wenig Pro­test, der aufs Poli­ti­sche zielt, wäh­rend mei­len­weit, uner­reich­bar weit ent­fernt die Anwen­dun­gen hochfahren.

Es ist, als hät­ten die Gesell­schafts­klemp­ner unse­rer Zeit einen Schlüs­sel in der Hand, an dem schon immer die­je­ni­gen feil­ten, die Türen zum beherrsch­ba­ren Wesens­kern des Men­schen öff­nen woll­ten. Es zeich­net sich ab, daß die­ser Schlüs­sel die Türen dies­mal ganz unbe­merkt auf­schlie­ßen könn­te, laut­los, so, als hät­ten sie immer schon offengestanden…

Abge­half­ter­te, rech­te Selbst­be­mit­lei­dung? Nein, nein: Bloß muß der geis­ti­ge Kampf schon wis­sen, womit er es zu tun kriegt. Manch­mal scheint es näm­lich, als hät­ten die Leser nicht gründ­lich gele­sen oder, wenn doch, zu rasch wie­der aus­ge­blen­det, was den Hoff­nungs­schim­mer ver­de­cken könn­te. Unser­eins will wis­sen: Schim­mert da wirk­lich etwas? Bücher wie Every schär­fen die Wahr­neh­mung, mindestens.

