Dr. Robert Malone – Auszüge aus einem Interview

Auf Ody­see gibt es noch eine von einem pri­va­ten Kanal­be­trei­ber hoch­ge­la­de­ne Ver­si­on des kom­plet­ten Pod­casts mit Joe Rogan. Ich habe drei zen­tra­le län­ge­re Pas­sa­gen ins Deut­sche über­setzt – das gan­ze Inter­view wür­de unge­fähr 45 Sei­ten umfassen.

Wie wird ein Insi­der zum Paria?

Dr. Malo­ne, ursprüng­lich Mole­ku­lar­bio­lo­ge, dann Viro­lo­ge (der in den 80er Jah­ren die Wir­kung von Retro­vi­ren bei Krebs ent­deck­te und maß­geb­lich an der Ent­wick­lung von mRNA-Impf­stof­fen betei­ligt war), berich­tet ein­gangs über die an ihm 2021 aus­ge­üb­te can­cel cul­tu­re: Zuerst wur­de er vom Berufs­kon­tak­tenetz­werk Lin­kedIn ver­bannt, da er dar­auf hin­wies, daß ein Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der Nach­rich­ten­agen­tur Reu­ters auch im Bera­ter­stab von Pfi­zer ver­tre­ten ist.

Einen Tag vor dem Inter­view mit Joe Rogan am 31.12.2021 wur­de Malo­ne auf Twit­ter gesperrt. Der mut­maß­li­che Grund („they never tell any­bo­dy“) für die Löschung waren zwei Tweets, in denen er auf ein Video einer kana­di­schen For­scher­grup­pe über Daten­ma­ni­pu­la­ti­on bei Pfi­zer und auf ein Video des WEF hin­weist, in dem die­ses sei­ne eige­ne Stra­te­gie der Medi­en­steue­rung dar­stellt. Malo­ne bekam von Twit­ter nur die Ant­wort, daß sei­ne Nach­rich­ten dazu bei­trü­gen, „Impf­zö­ger­lich­keit“ („vac­ci­ne hesi­tancy“) zu befördern.

Ich habe drei län­ge­re Pas­sa­gen über­setzt: 1.) Malo­nes Zusam­men­ar­beit mit Phar­ma­gi­gan­ten und CIA, 2.) die „Trus­ted News Initia­ti­ve“ und 3.) die The­se von der mass for­ma­ti­on psy­cho­sis zur Erklä­rung des Ver­hal­tens der Welt­be­völ­ke­rung unter „Covid19“. Den Ver­lauf des Inter­views – den größ­ten Teil machen Malo­nes Aus­füh­run­gen zu medi­zi­ni­schen The­men aus – skiz­zie­re ich zwi­schen den über­setz­ten Passagen.

Das Inter­view ist ein signi­fi­kan­tes Zeit­do­ku­ment, denn es zeigt: Man muß kein Impf­geg­ner sein, man kann sogar das kom­plet­te nor­mal­wis­sen­schaft­li­che Coro­na-Para­dig­ma ver­tre­ten, und doch grei­fen alle Mecha­nis­men, mit denen mar­gi­na­li­siert wird, wer Zwei­fel äußert.

Zum Inter­view: Nach der Begrü­ßung erzählt Malo­ne sei­nen beruf­li­chen Werdegang.

ROBERT MALONE: … ich habe über hun­dert kli­ni­sche Stu­di­en gelei­tet, vor allem im Bereich Imp­fun­gen, aber auch im Bereich der Ver­wen­dung von Medi­ka­men­ten außer­halb ihres eigent­li­chen Zwecks. Bei jedem Aus­bruch (einer Epi­de­mie) seit AIDS bin ich invol­viert gewe­sen. Ich habe buch­stäb­lich Mil­lio­nen Dol­lar ver­dient durch staat­li­che Sti­pen­di­en und Ver­trä­ge. Mehr­fach wur­de ich als Stu­di­en­lei­ter hin­zu­ge­zo­gen, wenn es um die Ver­ga­be von Mil­lio­nen­ver­trä­gen in den Berei­chen Imp­fun­gen und Bio­waf­fen­ver­tei­di­gung ging. Unzäh­li­ge Stun­den habe ich in Mee­tings der CDC (Cen­ter for Dise­a­se Con­trol, ame­ri­ka­ni­sche Seu­chen­schutz­be­hör­de) und der ACIP (Advi­so­ry Com­mit­tee on Immu­niz­a­ti­on Prac­ti­ces, ent­spricht etwa der Sti­Ko in der BRD) ver­bracht. Ich habe sehr vie­le Freun­de inner­halb des CDC und arbei­te eng mit dem Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um im Bereich Bio­waf­fen­ver­tei­di­gung zusam­men, die sind mei­ne Lieb­lings­kun­den. Auch mit der Grup­pe Che­mie­waf­fen­ab­wehr des Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­ums arbei­te ich zusam­men, das sind aber nicht die­sel­ben Leu­te wie die mit dem Wuhan-Labor, die gehö­ren zu einem ande­ren Zweig der DTRA (Defen­se Thre­at Reduc­tion Agen­gy im US-Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um). Ich habe auch vie­le Freun­de im Geheim­dienst – das heißt: ich bin ein ziem­li­cher Insi­der in Regie­rungs­krei­sen, auch Tony Fau­ci ken­ne ich per­sön­lich. Ich hat­te zeit mei­nes Berufs­le­bens mit ihm zu tun, damals, als Ebo­la aus­ge­bro­chen ist, war ich qua­si die Speer­spit­ze bei der Impf­stoff­ent­wick­lung gegen Ebo­la. Das ist heu­te der Impf­stoff der Fir­ma Merck gegen Ebo­la, ich hab damals Merck dafür gewin­nen können.

Im fol­gen­den beschreibt Malo­ne die Löschung auf Lin­kedIn und kommt dann zur Früh­pha­se des “Wuhan-Virus”:

MALONE: Ein­mal vor­her, Ende Febru­ar 2020. Ich war gera­de auf einer Tagung des MIT zu Medi­ka­men­ten­for­schung und künst­li­cher Intel­li­genz. Das war vor dem Lock­down, im Febru­ar 2020. Aber es reicht noch wei­ter zurück: es gibt da einen CIA-Agen­ten, mit dem ich auch gemein­sam publi­ziert habe, Micha­el Cal­la­han. Der war im letz­ten Quar­tal 2019 in Wuhan und hat mich am 4. Janu­ar 2020 ange­ru­fen. Ich war gera­de dabei, ein Team zu lei­ten, das mit der Ent­wick­lung von Medi­ka­men­ten gegen Ner­ven­gift­schä­den für die DTRA befaßt war, inklu­si­ve Hoch­leis­tungs­com­pu­ter- und Bio­ro­bo­ter­for­schung, ziem­lich hoch­spe­zia­li­sier­te Sachen also. Micha­el sag­te mir: Robert, ihr müßt umdre­hen, wir haben ein Pro­blem mit die­sem neu­en Virus. Ich hat­te mit ihm bei frü­he­ren Aus­brü­chen zusam­men­ge­ar­bei­tet. So kam es, daß ich mich dar­auf kon­zen­trier­te, einen Pro­tease­hem­mer für die­ses Virus zu model­lie­ren, als die­se Viren­se­quenz am 11. Janu­ar als das „Wuhan-Virus“ frei­ge­setzt (oder: bekannt) wur­de (“released” kann zwei­er­lei bedeu­ten, der Unter­schied ist von größ­ter Bedeu­tung: „when the sequence was released on Jan 11th as the Wuhan sea­food mar­ket virus“, Anm. CS). Und seit­dem bin ich unun­ter­bro­chen mit der Zweck­um­nut­zung von Medi­ka­men­ten gegen die­ses Virus beschäftigt (…).

Der dar­auf fol­gen­de Teil des Inter­views beschäf­tigt sich mit der Wirk­sam­keit von Hydro­xychlo­ro­quin und Iver­mec­tin. Malo­ne bekräf­tigt, daß sei­ne For­schun­gen zum drug repur­po­sing – auf Deutsch etwa: Medi­ka­men­ten­an­wen­dung außer­halb des Ursprungs­zwecks – die­ser bei­den Mit­tel von der FDA unter­bun­den wor­den ist. Off-label use, also die prak­ti­sche Ver­schrei­bung sol­cher Medi­ka­men­te außer­halb der von der FDA aus­ge­ge­be­nen Richt­li­nie, wur­de auf die­se Wei­se unmög­lich – spä­ter kommt er dar­auf zu spre­chen, daß im indi­schen Bun­des­staat Uttar Pra­desh und in Afri­ka just die­se Medi­ka­men­te erfolg­reich ange­wen­det wur­den bzw. wer­den. Dr. Malo­ne berich­tet dann über sei­ne eige­nen Impf­ne­ben­wir­kun­gen und die Mani­pu­la­ti­on von Neben­wir­kungs­lis­ten. Sie kom­men dar­auf zu spre­chen, wie sol­che Ver­tu­schun­gen mög­lich sind.

Also, du mußt dir das so vor­stel­len: wenn die CDC sagt, die Erde ist flach, dann ist sie flach und dann gibt es kei­ne Dis­kus­si­on mehr dar­über. Ich hab absicht­lich so ein blö­des Bei­spiel gewählt, um zu ver­deut­li­chen: alles, was die CDC, oder Tony Fau­ci oder Tedros sagen, ist per defi­ni­tio­nem wahr. Jede Infor­ma­ti­on, die die­ser Wahr­heit ent­ge­gen­steht, wird unter­drückt, wird gelöscht und genau­so die Leu­te (in den Sozia­len Medi­en), die irgend­was äußern, was zu Impf­zö­ger­lich­keit füh­ren könnte.

MALONE: Nun, und dann wur­de ent­schie­den, daß mit genau dem­sel­ben Werk­zeug­kas­ten die inter­na­tio­na­len Medi­en und High-Tech-Fir­men unter der Lei­tung der BBC als Ach­se gegen Fehl­in­for­ma­ti­on und Des­in­for­ma­ti­on zur Imp­fung auf­ge­baut wer­den soll­ten. In einer Pres­se­an­kün­di­gung im letz­ten Herbst haben sie dann ver­laut­bart, daß dar­un­ter alles fällt, was zu „Impf­zö­ger­lich­keit“ füh­ren könn­te, also was sich gegen die offi­zi­el­len Ver­laut­ba­run­gen der WHO und der natio­na­len Gesund­heits­be­hör­den richtet.

MALONE: Die BBC ver­kün­de­te der Welt im ver­gan­ge­nen Herbst, daß sie eine Orga­ni­sa­ti­on ent­wi­ckelt haben, die big tech und big media ver­knüpft, um der Regie­rung dabei zu hel­fen, demo­kra­ti­sche Wahl­sys­te­me – mit klei­nem d bei „demo­cra­tic“, du weißt schon (gemeint ist nicht die Par­tei der Demo­kra­ten mit gro­ßem D, Anm. CS) – zu unter­stüt­zen. Wah­len soll­ten unbe­ein­flußt von feind­li­chen Mäch­ten und deren Medi­en­kam­pa­gnen abge­hal­ten wer­den, du erin­nerst dich bestimmt, daß sich das gegen Ruß­land gerich­tet hat und so. Die Ant­wort der west­li­chen Staa­ten war also, die­se neue Struk­tur auf­zu­bau­en, die Trus­ted News Initia­ti­ve heißt. Damit sol­len alle Infor­ma­tio­nen über Wah­len über­wacht wer­den, damit kei­ne aus­län­di­schen Infor­ma­tio­nen in den demo­kra­ti­schen Wahl­pro­zeß ein­si­ckern und aus­län­di­sche Akteu­re kei­ne Ein­fluß dar­auf neh­men. Je nun, kurz nach­dem die­se Initia­ti­ve gegrün­det wor­den war, hat auch die phar­ma­zeu­ti­sche Indus­trie davon Wind bekom­men: hier­mit könn­te man doch eine beson­ders teuf­li­sche Gefahr abwen­den, näm­lich die­je­ni­ge, die mit dem abwer­ten­den Begriff „Impf­geg­ner“ (anti-vax­xer) bezeich­net wird. Auch gegen „Kli­ma­l­eug­ner“ ließ sich das per­fekt ein­set­zen. Du mußt wis­sen, „Impf­geg­ner“ ist als Begriff dazu da, jeden, der irgend­wel­che Sor­gen bezüg­lich der Sicher­heit von Imp­fun­gen äußert, abzu­ser­vie­ren. Jeden, der irgend­was sagt, das im Gegen­satz zu den Inter­es­sen der Imp­f­in­dus­trie steht.

Malo­ne erläu­tert dar­auf­hin die “Gre­at Bar­ring­ton Decla­ra­ti­on” füh­ren­der Epi­de­mio­lo­gen zur Wir­kungs­lo­sig­keit von Lock­downs, den Zusam­men­hang von Infek­ti­ons­ra­ten und PCR-Tests; daß Kran­ken­häu­ser hohe finan­zi­el­le Beloh­nun­gen für “Coro­na­to­te” erhal­ten und die Unleug­bar­keit von Zyklus­stö­run­gen und Myo­kar­di­tis durch Lipidnanopartikel.

Dazwi­schen befin­det sich die oben zitier­te Pas­sa­ge über sei­ne berufs­ethi­sche Moti­va­ti­on. Des wei­te­ren bespricht er die Gift­wir­kung des natür­lich vor­kom­men­den und des gene­tisch ver­än­der­ten Spike-Pro­te­ins; die Unun­ter­scheid­bar­keit von „Long Covid“ und post-vac­ci­ne syn­dro­me; den Zusam­men­hang von Erkäl­tungs­vi­ren und Test-Posi­ti­ti­vi­tät; indi­rek­te Kan­ze­ro­ge­ni­tät der mRNA-Vak­zi­ne durch Immun­sup­pres­si­on; Immun­flucht der soge­nann­ten Muta­tio­nen, impf­ver­stärk­te Infek­ti­on und soge­nann­te „Anti­gen-Erb­sün­de“.

MALONE: Laß mich noch etwas erklä­ren. Ges­tern habe ich mir die New York Times durch­ge­schaut, um Arti­kel zu Omi­kron und Päd­ia­trie zu suchen, weil ich eine Dia­show vor­be­rei­tet habe. Und da sah ich die­se Titel­über­schrift in der NYT über einen Epi­de­mio­lo­gen und einen Vak­zi­no­lo­gen, und der Titel hieß: How to Think About Omicron’s Risk for Child­ren. Die haben das genau so gesagt: so sol­len wir den­ken, wir sagen euch, wie ihr den­ken sollt! Begrei­fen wir end­lich: in so einer Welt befin­den wir uns jetzt.

Mat­thi­as Des­met hat eine bril­lan­te Unter­su­chung ver­öf­fent­licht, für mich war das ein Aha-Erleb­nis. Er hat unter­sucht, was zum Teu­fel in den 20er und 30er Jah­ren in Euro­pa pas­siert ist. Eine gebil­de­te und intel­li­gen­te Bevöl­ke­rung konn­te dem Wahn­sinn anheim­fal­len. Wie konn­te das pas­sie­ren? Die Ant­wort nennt Mat­thi­as Des­met mass for­ma­ti­on psy­cho­sis. Wenn in einer Gesell­schaft die Ein­zel­nen von­ein­an­der ent­frem­det wer­den, die Angst frei flot­tiert, eine Angst, in der kei­ner mehr die Din­ge begrei­fen kann – dann rich­tet sich sich die Auf­merk­sam­keit die­ser Ein­zel­nen auf einen Füh­rer oder einen ein­zel­nen her­aus­ste­chen­den Kon­zen­tra­ti­ons­punkt, wie bei der Hyp­no­se. Dann wer­den die Men­schen buch­stäb­lich hyp­no­ti­siert und kön­nen zu allem gebracht wer­den. Ein wich­ti­ger Aspekt dabei ist, daß die Leu­te dann typi­scher­wei­se die­je­ni­gen als Füh­rungs­per­so­nen iden­ti­fi­zie­ren, die ihnen genau sagen: Du hast die­ses Lei­den, wir kön­nen dir hel­fen, wir und nur wir allein lösen dein Pro­blem. Dann fol­gen die Men­schen die­sen Anfüh­rern bis in die Höl­le. Es spielt kei­ne Rol­le, ob sie lügen, oder ob die Daten­la­ge irgend­was her­gibt, aber wer deren Nar­ra­tiv bezwei­felt, wird sofort angegriffen.

Weißt du, vor 2019 haben sich alle beschwert, daß die Welt so sinn­los gewor­den ist, bla­bla­bla, und wir sind alle ver­ein­zelt, jeder macht nur noch seins, es gibt kei­nen sozia­len Zusam­men­halt mehr außer die Sozia­len Medien.

Und dann pas­sier­te die­ses Ding und jeder rich­te­te sich kom­plett dar­auf aus. So ent­steht eine Mas­sen­for­mie­rungs­psy­cho­se. Genau das ist hier und heu­te gesche­hen. Es gibt aber durch­aus Aus­we­ge. Mat­thi­as (Des­met) emp­fiehlt, daß die Leu­te erken­nen müs­sen, daß wir uns bereits in einem glo­ba­len Tota­li­ta­ris­mus befin­den. Aller­dings hat er in Euro­pa die Erfah­rung gemacht, daß die Erkennt­nis, daß es eine grö­ße­re Bedro­hung gibt als das Virus, genau­so spal­tend wirkt. Inner­halb der Hyp­no­se wird bloß ein Übel­tä­ter durch einen grö­ße­ren aus­ge­tauscht – und leicht kann ein neu­er Anfüh­rer daher­kom­men und die Hyp­no­se aus­üben. Das wah­re Pro­blem ist, und damit kom­men wir auf unse­ren Kern­punkt zurück, wir sind als Gesell­schaft krank. Wir müs­sen uns sel­ber hei­len, eine Mög­lich­keit dazu ist, daß wir zusam­men­kom­men, sozia­le Bin­dun­gen neu auf­bau­en. Inte­gri­tät muß im Mit­tel­punkt ste­hen, das ist eigent­lich die mensch­li­che Wür­de. Aber dazu müs­sen wir erst­mal so etwas wie einen gemein­sa­men Aus­gangs­punkt finden.