Heinrich Schliemann und der Traum von Troja

In die­sem Sin­ne war der mythi­sche Kampf um Tro­ja schon für Homer der Ansporn, den Grie­chen mit der Ili­as ihre eigent­li­che Ver­fas­sung zu geben. Für Hein­rich Schlie­mann war er mehr als 2500 Jah­re spä­ter der Grund, sein Leben zu ändern und unsterb­lich zu wer­den, so daß sein Name in aller Welt bis heu­te mit dem Tro­jas ver­bun­den wird.

Auch wenn heu­te die Stät­te, die Schlie­mann bei sei­nen Aus­gra­bun­gen als Tro­ja bezeich­ne­te, von der Wis­sen­schaft ledig­lich als „Sied­lungs­hü­gel“ bezeich­net wird, so ist doch klar, daß die Leu­te die­sen nur besu­chen, weil sie hier der Mythos von Tro­ja anweht. Ein namen­lo­ser Hügel ist nichts, wor­über sich Aus­stel­lun­gen machen oder Bücher ver­kau­fen las­sen. Und auch die­se Ein­sicht ver­dankt die Archäo­lo­gie letzt­lich ihrem von ihr so oft geschmäh­ten Pio­nier, der als begna­de­ter Pro­pa­gan­dist sei­ne Fun­de ver­mark­te­te und nicht zuletzt dadurch dem Mythos neu­es Leben einhauchte.

Zu die­ser Pro­pa­gan­da gehör­te auch die Selbst­ver­mark­tung, die Schlie­mann dazu ver­an­laß­te, sei­ne Auto­bio­gra­phie mehr­fach zu schrei­ben. Mit ihr woll­te er zei­gen, daß es weder Gewinn­stre­ben noch Zufall des Müßig­gangs waren, die ihn nach Tro­ja führ­ten. Viel­mehr betrach­te­te er den Wunsch, eines Tages Tro­ja aus­zu­gra­ben, als eine fixe Idee, die ihn schon in Kin­der­ta­gen befal­len hat­te. Auch wenn heu­te viel Wert dar­auf gelegt wird, die­se Deu­tung als Unwahr­heit her­aus­zu­stel­len, soll­te auch Schlie­mann zuge­stan­den wer­den, daß er die Unwahr­schein­lich­keit sei­nes Lebens rück­bli­ckend nicht anders deu­ten konn­te als mit dem Hin­weis auf Tro­ja. Denn er selbst konn­te sich sei­nen Erfolg nicht anders erklären.

Hein­rich Schlie­mann wur­de vor 200 Jah­ren, am 6. Janu­ar 1822, in Neu-Buc­k­ow (Meck­len­burg) gebo­ren, als fünf­tes Kind eines Pfar­rers. Kurz nach der Geburt zog die Fami­lie nach Ankersha­gen, wo der Vater eine bes­ser bezahl­te Stel­le antrat und Hein­rich Schlie­mann sei­ne Kind­heit ver­brach­te. Schlie­mann stamm­te also aus dem sprich­wört­li­chen deut­schen Pfarr­haus, das für die Her­aus­bil­dung der deut­schen Geis­tes­welt so ent­schei­dend gewe­sen ist. Das Pfarr­haus, in dem Schlie­mann auf­wuchs, ent­sprach die­sem nur in der Hin­sicht, daß sein Vater ein gebil­de­ter Mann war, der Hein­rich schon früh für die Anti­ke begeis­ter­te. Eine Epi­so­de sei­ner Auto­bio­gra­phie bezieht sich auf das Buch Die Welt­ge­schich­te für Kin­der von Georg Lud­wig Jer­rer, das er zu Weih­nach­ten bekam und in dem sich ein Bild befand, das die Flucht des Äne­as aus dem bren­nen­den Tro­ja zeig­te. Die dort abge­bil­de­ten Mau­ern pro­vo­zier­ten den Jun­gen zu der Aus­sa­ge: „Wenn sol­che Mau­ern ein­mal gewe­sen sind, so kön­nen sie nicht ganz ver­nich­tet sein…“

Ande­rer­seits war sein Vater ein Mann, der sei­ne Lei­den­schaf­ten nicht im Griff hat­te, sei­ne Frau miß­han­del­te, und mit der Magd ein Ver­hält­nis hat­te und die­se nach dem Tod sei­ner Frau auch hei­ra­te­te. Das, und der wohl unbe­grün­de­te Vor­wurf der Unter­schla­gung, führ­ten zu Pro­tes­ten in der Gemein­de und schließ­lich einer Unter­su­chung, die mit dem Abschied des Vaters aus dem Pfarr­dienst ende­te. Dadurch konn­te das Schuld­geld für das Gym­na­si­um, das Hein­rich in Neu­stre­litz besuch­te, nicht mehr auf­ge­bracht wer­den. Hein­rich muß­te auf die Real­schu­le wech­seln, was ihm vor allem den Zugang zu den alten Spra­chen verschloß.

Unter den Vor­fah­ren Schlie­manns fin­den sich vie­le Pfar­rer und Kauf­leu­te. Nach dem Abschluß der Schu­le ging Schlie­mann daher zu einem Kauf­mann in Fürs­ten­berg in die Leh­re, der einen Krä­mer­la­den führ­te und neben­bei Schnaps brann­te. Aber selbst hier ereil­te ihn die Erin­ne­rung an Tro­ja, als eines Abends ein ver­krach­ter Stu­dent nach Alko­hol ver­lang­te, den Schlie­mann ihm, nach­dem des­sen Geld ver­sof­fen war, gegen die Rezi­ta­ti­on von Ver­sen aus der Ili­as wei­ter ein­schenk­te. So völ­lig aus­ge­dacht kann zumin­dest die­se Geschich­te nicht sein, denn Schlie­mann scheu­te sich nicht, den­je­ni­gen nach 40 Jah­ren an die Bege­ben­heit zu erinnern.

Schlie­mann ver­such­te bald dar­auf, in die wei­te Welt zu kom­men, um sein Glück zu machen. Da die Hel­den der Ili­as kei­ne ange­stell­ten Gesel­len gewe­sen waren, son­dern sich, beglei­tet von den Göt­tern, durch Tat­kraft und Mut aus­zeich­ne­ten, liegt dar­in viel­leicht ein Moment der Moti­va­ti­on, das ihm bis dahin fehl­te. Sein Plan nach Ame­ri­ka aus­zu­wan­dern, wur­de vom Vater durch­kreuzt, ein Ver­such, nach Vene­zue­la zu gelan­gen, schei­ter­te im Sturm vor der hol­län­di­schen Küs­te. Hier, in Ams­ter­dam, wen­de­te sich das Blatt lang­sam für Schlie­mann. Durch zähen Fleiß arbei­tet er sich nach oben und wur­de lang­sam ein wirk­li­cher Kauf­mann, einer, der nicht im Laden steht, son­dern im Kon­tor den welt­wei­ten Han­del betreibt. Die Fähig­keit, sich in kür­zes­ter Zeit und nach eige­nem Sys­tem eine neue Spra­che bei­zu­brin­gen, die zeit­wei­se wie eine Marot­te wirkt, führ­te ihn nach Peters­burg, wo er zunächst die Inter­es­sen sei­ner hol­län­di­schen Chefs wahr­nahm, bevor er begann, sehr erfolg­reich auf eige­ne Rech­nung zu wirt­schaf­ten. So mär­chen­haft es klingt: Schlie­mann gelang es mit Glück und Geschick, inner­halb weni­ger Jah­re zu einem der reichs­ten Kauf­leu­te Ruß­lands zu werden.

Die­ser Reich­tum eröff­ne­te ihm die Mög­lich­keit, sei­nen Traum von Tro­ja in die Wirk­lich­keit zu über­set­zen. Und gibt seit­her den Anlaß, in die­sem Stre­ben nach Reich­tum die eigent­li­che Trieb­fe­der sei­nes Leben zu sehen. Bereits sein ers­ter Bio­graph, der Best­sel­ler-Autor Emil Lud­wig, nann­te sein 1932 erschie­ne­nes Buch im Unter­ti­tel „Geschich­te eines Gold­su­chers“. Wenn jedoch nach heu­ti­ger Inter­pre­ta­ti­on dar­aus ein Leben, das ganz dem Gewinn­stre­ben gewid­met war, gemacht wird, so wuß­te Lud­wig dem „Gold­su­chen“ durch­aus noch eine Kate­go­rie abzu­ge­win­nen, die über die Gier nach Reich­tum hin­aus­geht: „Ich wünsch­te, die Jugend lern­te hier, was alles sie im Leben errei­chen kann, wenn ein meck­len­bur­gi­scher Pfar­rers­sohn, unter den ungüns­tigs­ten Umstän­den auf­ge­wach­sen, es so weit brin­gen konn­te.“ Daß Lud­wig immer die Waa­ge hält zwi­schen der dunk­len Sei­te, die Schlie­mann rück­sichts­los sei­ne Zie­le ver­fol­gen ließ, und der hel­len Sei­te, die ihn Ver­ant­wor­tung für die Din­ge, die in sei­ner Macht lagen, über­neh­men ließ, mag auch damit zusam­men­hän­gen, daß die Fami­lie selbst Lud­wig mit der Bio­gra­phie beauf­trag­te und ihm damit erst­mals die in gro­ßer Zahl vor­han­de­nen Quel­len zur Ver­fü­gung standen.

Schlie­mann glaub­te an die Rea­li­tät der in der Ili­as geschil­der­ten Ereig­nis­se. Er war dar­in nicht der ein­zi­ge, son­dern er wuß­te sich dar­in mit einer Rei­he von Lieb­ha­bern einig, die ihre Inter­pre­ta­ti­on in Rei­se­füh­rer hat­ten ein­flie­ßen las­sen. Gegen­tei­li­ger Auf­fas­sung war vor allem die Wis­sen­schaft. Sie sah in der Schil­de­rung des zehn­jäh­ri­gen Kamp­fes um Tro­ja, in sei­ner lan­gen Vor­ge­schich­te und der Odys­see rei­ne Hirngespinste.

Schlie­mann, den es sel­ten län­ger als weni­ge Wochen an einem Platz hielt, unter­nahm nach einer Welt­rei­se zahl­rei­che Aus­flü­ge in den Mit­tel­meer­raum und ver­such­te dabei die Orte des Mythos zu iden­ti­fi­zie­ren. Den Anfang mach­te die Insel Itha­ka, auf der er nach den Orten fahn­de­te, die bei der Heim­kehr des Odys­seus eine so ent­schei­den­de Rol­le gespielt hat­ten. Schlie­mann war hier noch völ­lig naiv, auch wenn er sich flei­ßig bele­sen und sogar Vor­le­sun­gen in Paris gehört hat­te. Er ver­mu­te­te in einem Fund mut­maß­li­cher Urnen­ge­fä­ße gleich die Asche des Odys­seus. Doch Schlie­mann lern­te schnell und er war mit einem untrüg­li­chen Gespür für den rich­ti­gen Ort aus­ge­stat­tet. Denn selbst wenn es die Kon­ti­nui­tät eines Ortes von der Anti­ke bis in die Neu­zeit gab, stell­te sich die Fra­ge, an wel­cher Stel­le man den Spa­ten anset­zen sollte.

Zu einem noch viel grö­ße­ren Pro­blem wur­de die­se Fra­ge bei der Suche nach Tro­ja. Wäh­rend heu­te die Fra­ge dis­ku­tiert wird, ob es Tro­ja über­haupt jemals gege­ben hat, stand damals die Fra­ge nach sei­nem Stand­ort in Mit­tel­punkt der Debat­te. Schlie­mann besich­tig­te bei­de damals in enge­rer Aus­wahl ste­hen­den Orte in der west­li­chen Tür­kei und ent­schied sich auf­grund der natür­li­chen Gege­ben­hei­ten, die schon mit der Ili­as über­ein­stim­men soll­ten, und den Ergeb­nis­sen einer Pro­be­gra­bung für Hir­sa­lik Tepe, den Palast­hü­gel. Die­ser Sie­dungs­hü­gel ist heu­te UNESCO-Welt­erbe. An ihm wird wei­ter­hin gegra­ben, was eigent­lich ein Hin­weis dar­auf ist, daß Schlie­mann rich­tig lag – wäre da nicht Fra­ge, ob Tro­ja über­haupt jemals exis­tier­te. Über die von Homer Ili­on genann­te Stadt gab es damals sonst kei­ne Quel­len (und auch heu­te sind die weni­gen Hin­wei­se aus dem Hethi­ter­reich auf die­se Stadt umstrit­ten). Davon ließ sich Schlie­mann nicht beein­dru­cken, son­dern han­del­te wie ein Vor­ge­schichts­for­scher, den oft­mals auch nur Boden­auf­fäl­lig­kei­ten auf eine mög­li­che Fund­stät­te hinweisen.

Eben­so­we­nig ließ er sich von den prak­ti­schen Pro­ble­men beein­dru­cken, die er als Her­aus­for­de­rung annahm und so lan­ge bear­bei­te­te, bis sie gelöst waren. Als pro­ble­ma­tisch erwie­sen sich vor allem die Besitz­ver­hält­nis­se des Hügels und die noto­ri­sche Kor­rum­pier­bar­keit und Unzu­ver­läs­sig­keit der tür­ki­schen Behör­den, denen Schlie­mann eine Gra­bungs­er­laub­nis abtrot­zen muß­te. Die­se Pro­ble­me lös­te er prag­ma­tisch und nicht immer so, daß alle mit dem Ergeb­nis zufrie­den gewe­sen wären. Mal schuf er Tat­sa­chen, indem er ein­fach anfing zu gra­ben, mal ter­ro­ri­sier­te er jeden erreich­ba­ren Kon­takt mit Brie­fen, die zu sei­ner Unter­stüt­zung auf­for­der­ten; und wenn nichts mehr half, regel­te Geld die Pro­ble­me. Das Geld war neben dem Enthu­si­as­mus der ent­schei­den­de Vor­teil, über den Schlie­mann ver­füg­te und der allen ande­ren, die ähn­lich dach­ten wie er, fehl­te. Das Geld ver­setz­te ihn in die Lage, die­ses Groß­pro­jekt ohne jede staat­li­che Unter­stüt­zung in Angriff zu nehmen.

Das Geld führ­te auch dazu, daß er ziem­lich rabi­at vor­ging. Denn ihm war klar, daß er erst eine Men­ge Hin­ter­las­sen­schaf­ten aus hel­le­ni­scher und römi­scher Zeit abräu­men muß­te, bevor er auf das Tro­ja der Ili­as sto­ßen wür­de. Er grub dazu, mit Hun­dert­schaf­ten von Arbei­tern, ein­fach einen Gra­ben über das Gelän­de in der durch­aus nahe­lie­gen­den Annah­me, daß sich an der Gra­ben­wand die Schich­ten der Stadt abzeich­nen wür­den, so daß eine Ein­schät­zung der Lage der Tro­ja-Schicht mög­lich sein wür­de. Daß er alles, was ver­meint­lich jün­ger als sein Tro­ja zu sein schien, rück­sichts­los zur Sei­te räum­te, macht man ihm bald zum Vor­wurf. Aber Schlie­mann war bei die­ser Art Gra­bung Pio­nier und schuf erst für sei­ne (oft­mals pro­fes­sio­nel­len) Nach­fol­ger die Mög­lich­keit, dar­aus eine Metho­de zu machen. Und Schlie­mann wur­de fün­dig: Im Mai 1873 fand er den soge­nann­ten „Schatz des Pria­mos“, der ihm zur Berühmt­heit ver­half und sei­ne The­se zu stüt­zen schien. Die Fach­welt reagiert ableh­nend, mut­maß­te eine Fäl­schung oder ver­setz­te den Fund in der Zeit der Völ­ker­wan­de­rung. Alles das hat sich als falsch her­aus­ge­stellt, aller­dings lag auch Schlie­mann mit sei­ner Benen­nung daneben.

Zur Ein­ord­nung der Fun­de haben die auf Schlie­mann fol­gen­den Gra­bun­gen bei­getra­gen, die vor allem Licht in die von ihm nur unvoll­stän­dig ergra­be­ne Schich­ten­fol­ge von Tro­ja brach­ten. Dem­nach gehört der „Schatz des Pria­mos“ in eine Schicht, die in die frü­he Bron­ze­zeit und damit auf die Zeit um 2500 v. Chr. datiert wird. Mit dem Tro­ja­ni­schen Krieg, der um 1200 v. Chr., also in der Spät­bron­ze­zeit, statt­ge­fun­den haben soll, hat er also nichts zu tun. Daher wird er heu­te auch schnö­de als „Schatz­fund A“ bezeich­net. Wor­um es sich dabei han­delt, um ein Bau­op­fer oder ein Schatz­ver­steck ist unklar, weil die Auf­fin­de­si­tua­ti­on von Schlie­mann nur unzu­rei­chend doku­men­tiert wur­de. An die­ser Nach­läs­sig­keit haben sich zahl­rei­che Vor­wür­fe gegen Schlie­mann geknüpft, die sei­ne Leis­tung in Fra­ge stel­len woll­ten. Einer sei­ner Nach­fol­ger als Aus­grä­ber von Tro­ja, Man­fred Korf­mann, hat dage­gen fest­ge­hal­ten, daß sich Schlie­mann, „was die archäo­lo­gi­schen Fak­ten bei sei­nen Aus­gra­bun­gen in Tro­ja betrifft, den Mög­lich­kei­ten ent­spre­chend ver­läss­lich und damit als pro­fes­sio­nell erwie­sen“ hat. Auch wenn der Schatz nicht zum Tro­ja­ni­schen Krieg gehört, gibt es auf dem Sied­lungs­hü­gel eine Schicht, die in die­se Zeit fällt, so daß die Datie­rung des Schat­zes nicht die Exis­tenz Tro­jas in Fra­ge stellt.

Schlie­mann war sich unschlüs­sig, was er mit sei­nen tro­ja­ni­schen Fun­den begin­nen soll­te. Die deut­schen Gelehr­ten schmäh­ten ihn als Dilet­tan­ten, und über­haupt war er der Mei­nung, daß die Deut­schen ihm den Rücken gekehrt hät­ten. Er hat­te des­halb kein Pro­blem, aus prag­ma­ti­schen Grün­den zuerst rus­si­scher uns spä­ter ame­ri­ka­ni­scher Staats­bür­ger zu wer­den. Sei­nen Wohn­sitz hat­te erst in Peters­burg, dann in Paris und die letz­ten 20 Jah­re in Athen.

Nahe­zu vor­be­halt­los wur­de Schlie­mann in Eng­land für sei­ne Fun­de gefei­ert, womög­lich nicht zuletzt des­we­gen, weil sich der dor­ti­ge Adel mit­un­ter auf Äne­as als Urva­ter berief. Den Kon­takt nach Deutsch­land stell­te Rudolf Virchow her, der als Anthro­po­lo­ge ein gro­ßes Inter­es­se für die Vor­ge­schich­te und damit Inter­es­se an den Fun­den hat­te, und der als Poli­ti­ker über den nöti­gen Ein­fluß ver­füg­te, um die Ent­schei­dungs­trä­ger für Schlie­mann zu gewin­nen. Schließ­lich schenk­te Schlie­mann den Schatz dem „deut­schen Vol­ke“ und knüpf­te dar­an die Bedin­gung, daß er in einem eige­nen Aus­stel­lungs­ort gezeigt wer­den müß­te. Der Schatz fand sei­nen Platz im Muse­um für Völ­ker­kun­de, aus dem er wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs aus­ge­la­gert wur­de. Um ihn vor Plün­de­rung zu bewah­ren, wur­de er nach Kriegs­en­de den Sowjets über­ge­ben, die ihn nach Ruß­land brach­ten und dort versteckten.

Die Öffent­lich­keit war davon über­zeugt, daß der Schatz ver­nich­tet wor­den war. Erst 1993 gab die rus­si­sche Regie­rung zu, daß er in einem Depot lager­te. Alle halb­her­zi­gen Bemü­hun­gen, den Schatz wie­der nach Ber­lin zu holen (oder ihn nach Tro­ja zu brin­gen), schei­ter­ten. Ein rus­si­sches Gesetz, das die Resti­tu­ti­on von Kriegs­beu­te ver­bie­tet, ver­leiht dem gan­zen einen recht­mä­ßi­gen Anstrich.

Neben Tro­ja ist Schlie­mann für die Erfor­schung der myke­ni­schen Kul­tur bekannt gewor­den. In Myke­ne för­der­te er bedeu­ten­de Fun­de zuta­ge, dar­un­ter eine Gold­mas­ke, die er König Aga­mem­non zuschrieb. Auch wenn man sich heu­te einig ist, daß auch die­ses Fund­stück eini­ge Jahr­hun­der­te älter als der Tro­ja­ni­sche Krieg ist, so hat auch hier Schlie­mann mit sei­ner Schrift­gläu­big­keit, dies­mal folg­te er den Hin­wei­sen des anti­ken Rei­se­schrift­stel­lers Pau­sa­ni­as, den ent­schei­den­den Schritt gewagt und die als Schatz­häu­ser bezeich­ne­ten Schacht­grä­ber frei­ge­legt. Aber auch hier dau­er­te es lan­ge, bis Schlie­manns Gra­bun­gen von den Fach­wis­sen­schaft­lern wenigs­tens wohl­wol­lend zur Kennt­nis genom­men wur­den. Dabei spiel­te nicht nur der Neid und das Miß­trau­en der Pro­fis eine Rol­le, son­dern auch Schlie­manns eigen­tüm­li­che Per­sön­lich­keit, der auf sei­nen Zeit­ge­nos­sen durch­aus nicht den güns­tigs­ten Ein­druck mach­te. Der Tod ereil­te ihn am 26. Dezem­ber 1890 in Nea­pel, weni­ge Tage spä­ter wuß­te es die gan­ze Welt, der Kai­ser schick­te ein Bei­leid­te­le­gramm an die Familie.

War­um Schlie­mann heu­te mehr ist als eine Fuß­no­te in der Wis­sen­schafts­ge­schich­te der Archäo­lo­gie, son­dern schon zu Leb­zei­ten unge­heu­er popu­lär war und bis heu­te fas­zi­niert, liegt in sei­nem Lebens­weg und dem Gegen­stand sei­nes Stre­bens begrün­det. Der Schrift­stel­ler Hein­rich Alex­an­der Stoll, der Schlie­manns „Traum von Tro­ja“ als das gute deut­sche Erbe für die DDR bewah­ren woll­te, schrieb: „Schlie­manns Lebens­werk galt einem Gebiet, das der All­ge­mein­heit ver­traut war. Selbst in den ent­le­gens­ten Dorf­schu­len war um jene Zeit vom Tro­ja­ni­schen Krieg die Rede gewe­sen, von dem hel­den­haf­ten Kampf einer über­fal­le­nen Stadt, die sich zehn Jah­re lang gegen erdrü­cken­de Über­macht hielt und schließ­lich nur durch eine List über­wäl­tigt wer­den konn­te, von Hek­tor und Achil­leus und der schö­nen Hele­na, von Aga­mem­non und Kly­taimnes­t­ra und wie die Gestal­ten der grie­chi­schen Sage alle hie­ßen. Und dies alles, so bewies Schlie­mann durch sei­ne Fun­de, war eben kei­ne blo­ße Sage, son­dern Tat­sa­che. Was Wun­der also, daß sich das Volk für die­sen Mann begeisterte…“