Glanz und Elend im Plattenbau

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

The­ma die­ser Doku­men­tar­li­te­ra­tur, authen­ti­fi­ziert durch Oral-Histo­ry, ist zunächst die Beschrei­bung eines unter­ge­gan­ge­nen, eher ver­lo­ren­ge­gan­gen Lan­des. Exem­pla­risch kann Hoyers­wer­da als die Stadt des DDR-Sozia­lis­mus gel­ten. Ost-Ber­lin war es nie, Eisen­hüt­ten­stadt und Schwedt wur­den es nicht, Hoyers­wer­da jedoch wuchs mit sei­nen durch­num­me­rier­ten Plat­ten­bau­be­zir­ken ganz zwangs­läu­fig dazu heran.

Die­se Stadt war echt, echt sozia­lis­tisch, in dem Sin­ne, was am „real­exis­tie­ren­den“ Sozia­lis­mus über­haupt je Chan­ce gewe­sen sein moch­te, aber vor allem in der Ent­wick­lungs­tra­gik, die für jene, die tie­fer fühl­ten und dach­ten, erst in eine expres­sio­nis­ti­sche und dada­is­ti­sche Pha­se der Vor­wen­de­zeit und dann pas­sen­der­wei­se in den Unter­gang des gan­zen Lan­des führ­te. Etwa so, wie aus dem letz­ten bzw. jüngs­ten Plat­ten­bau­vier­tel in „Hoy“ schon nichts mehr wur­de. Die Stadt war hyper­troph über sich hin­aus­ge­wach­sen, und der des­we­gen zu Unter­que­rung einer Fern­ver­kehrs­stra­ße eigens not­wen­di­ge Tun­nel soff ab. Ein Menetekel.

Zunächst aber schien dem Auf­bruch kei­ne Gren­ze gesetzt. „Koh­le-Ener­gie-Gas“, so leuch­te­te es in Rie­sen­buch­sta­ben vom Dach des Hoch­hau­ses in „Hoy“. Das sah wie Wer­bung aus, aber Wer­bung brauch­te ja kei­ner. Viel­mehr brauch­te das klei­ne ehr­gei­zi­ge Land Ener­gie – gewon­nen aus dem, was man hat­te: Braun­koh­le, unter den fos­si­len Brenn­stof­fen der jüngs­te und übels­te, etwas älter nur als Torf, abbau­bar in rie­si­gen, Land­schaf­ten und Dör­fer ver­schlin­gen­den Tage­bau­en. Not­ge­drun­gen. Für die Gre­ta-Kids wäre es der schlimms­te Alp­traum, damals war es die ein­zi­ge Mög­lich­keit. „Koh­le-Ener­gie-Gas“ als Leucht­schrift über Hoyers­wer­da stand für Selbst­be­wußt­sein und Pro­pa­gan­da im „Ener­gie­be­zirk“ Cott­bus.

Das Schwar­ze Loch, um das alles kreis­te, hieß Schwar­ze Pum­pe, ein mons­trö­ses Rie­sen­kom­bi­nat, das „Koh­le-Ener­gie-Gas“ erzeug­te. Fünf­zehn­tau­send Leu­te arbei­te­ten dort, die von Schicht­bus­sen, „ers­te, zwee­te, drit­te Wel­le“ (Grit Lem­ke ahmt den Nie­der­lau­sit­zer Pro­le­ten­dia­lekt nach.), zur Arbeit ange­lie­fert wur­den. „Off Arbeet in Pum­pe“, das schien die unaus­weich­lich depri­mie­ren­de Zukunft der in den Plat­ten­bau­ten her­an­wach­sen­den Kin­der zu sein – Tau­sen­de Kin­der, so zahl­reich, daß die eilig gebau­ten Schu­len nicht aus­reich­ten und die nächs­te sich bereits im Bau befand, wenn eine neue gera­de geöff­net hat­te. Lich­te Zukunft, vom aus „Schwar­ze Pum­pe“ her­über­we­hen­den Ruß grau überstäubt.

Typi­sche DDR-Ambi­va­lenz als Sym­pto­ma­tik: Das, was man an sich haß­te, „off Arbeet in Pum­pe“ der maro­den Maschi­ne­rie und dem gif­ti­gen Gestank aus­ge­lie­fert zu sein, kon­sti­tu­ier­te ande­rer­seits die Gemein­schaft. Mul­ti­pli­ziert man die fünf­zehn­tau­send Brikett‑, Ener­gie- und Gas­ar­bei­ter mit ihren Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen, dann kommt man auf die Ein­woh­ner­zahl einer sozia­lis­ti­schen Groß­stadt, die in die sor­bi­sche Lau­sit­zer Kie­fern­hei­de geklotzt wurde.

Die Schicht­ar­beit war das eine, das ande­re das Leben in den „Wohn­kom­ple­xen“, die ab den Fünf­zi­gern, Sech­zi­gern ver­gleichs­wei­se Kom­fort boten: Bad, Anbau­wand, Farb­fern­se­her „Rad­u­ga“, Glas­teil mit dem aus dem Gru­ben­schnaps berei­te­ten Eier­li­kör. Dazu kamen die sozia­lis­ti­sche Lau­ben­pie­pe­rei in den Gar­ten­ver­ei­nen, die Män­ner­treffs beim Bier an den Gara­gen, die Nah­erho­lung am Knap­pen­see bei Oppach und die Som­mer­fe­ri­en-Kin­der­la­ger. Das war die Welt – von der Schu­le bis zur lebens­lan­gen Schicht­ar­beit. So übel die Basis aus­se­hen moch­te, beding­te sie doch eine Lebens­kul­tur, in der man sich nicht nur den All­tag ein­rich­te­te, son­dern aus der her­aus sich Kunst, Lite­ra­tur und Musik entwickelten.

Das Berufs­le­ben war dre­ckig, anstren­gend und frus­trie­rend. Aber war’s unglück­lich? Wo sich vor, neben und hin­ter einem alle so eng in den Schicht­bus gesta­pelt fan­den, daß man sich Bauch an Rücken stel­len muß­te und Gesprä­che qua­si mit dem Hin­ter­kopf führ­te, wie Grit Lem­ke es beschreibt, dort rela­ti­vier­te sich das eige­ne Unglück, weil gleich einem selbst noch alle ande­ren dar­in steck­ten. Und das war dann kein Unglück, nicht mal nur geteil­tes Leid, son­dern das Leben selbst, das in sich so vital und selbst­ver­ständ­lich schien, daß der Tod in der Hoyers­wer­da­er Neu­stadt zunächst kei­ne Rol­le spiel­te, zumal alle hier so jung waren wie die Repu­blik – und immer Jün­ge­re dazu­ka­men. Alles, was man erleb­te, war Neu­be­ginn, Neu­bau und kin­der­rei­che Verjüngung.

Es wur­de ver­gleichs­wei­se gut ver­dient, mit dem DDR-typi­schen Nach­teil, daß man das Geld nicht aus­ge­ben konn­te, weil das Waren­spek­trum eng war. Was man wirk­lich zum Leben brauch­te, war spott­bil­lig; wonach man sich sehn­te, fehl­te hin­ge­gen total. Sinn und Antrieb konn­ten nicht von Kon­sum­be­dürf­nis­sen gelei­tet sein; sie muß­ten sich anders her­lei­ten. Eine tota­li­tä­re Ideo­lo­gie zwingt zum Bekennt­nis – für oder gegen sie, ansons­ten bleibt nur das Aus­wei­chen, in die Nischen­ge­sell­schaft. Aber die ist nicht öde; sie konn­te kun­ter­bunt sein – und durch­aus sub­ver­siv. Und wer Indi­vi­dua­lis­mus woll­te, muß­te wirk­lich sehr indi­vi­du­ell, also ein­zig­ar­tig leben.

Kunst, Musik und Lite­ra­tur genos­sen in der DDR so enor­men Bedeu­tung, weil allein sie die gewis­ser­ma­ßen eine ande­re Les­art zur Par­tei­pro­pa­gan­da boten. Des­we­gen „Lese­land DDR“, des­we­gen eine mar­kan­te Ost-Musik, des­we­gen der Wunsch nach Kunst­genuß und ‑gestal­tung.

Bevor wir DDRler aber mit ein­set­zen­dem Nach­den­ken alle ent­we­der zu Beken­nern oder zu Sub­ver­si­ven wur­den oder dazwi­schen chan­gier­ten, schien uns Hin­ein­ge­bo­re­nen die sozia­lis­ti­sche Welt in Ord­nung, wenn wir nicht aus Pfar­rer- oder Dis­si­den­ten­haus­hal­ten stammten.

Nicht nur das. Sie erschien in sich sogar sinn­haft. In dem, was man uns von der Welt und ihrer bevor­ste­hen­den gro­ßen Selbst­be­frei­ung kind­ge­recht erläu­ter­te, sowie­so, stan­den wir, zu unse­rem ver­meint­lich schick­sal­haf­ten Glück, doch sogar auf der rich­ti­gen Sei­te. Auch in Hoyers­wer­da, gera­de dort, denn die Tur­bi­nen von Schwar­ze Pum­pe sorg­ten für den Strom, der alles am Lau­fen hielt, die Bri­ketts für Wär­me, das Gas brann­te Küchen­herd. Man konn­te Berg­bau, Ener­gie, Che­mie dre­ckig fin­den, aber man durf­te stolz dar­auf sein. Gewis­ser­ma­ßen war Schwar­ze Pum­pe das fins­te­re Herz, das die DDR am Leben hielt.

Phä­no­me­nal, zu welch eigen­wil­li­gem künst­le­ri­schen und intel­lek­tu­el­lem Erwa­chen sich der spä­ter gemein­hin als grau bezeich­ne­te Sozia­lis­mus bei sei­nen Kin­dern aus­wuchs: Der Lie­der­ma­cher Gun­der­mann ist dafür nur ein Bei­spiel. Eine Jun­ge mit sträh­ni­gen Haa­ren und schlim­mer Bril­le, der über die rich­ti­ge Musik­leh­re­rin am rich­ti­gen Ort erst in die FDJ-Sin­ge­grup­pe und dann zu sei­ner eige­nen Band kam: „Bri­ga­de Feuerstein“.

In Hoyers­wer­da mau­ser­ten sich die die wür­fel­för­mi­gen „Jugend­klubs der FDJ“ zu Orten ech­ter, nicht insze­nier­ter Krea­ti­vi­tät. Was organ­siert begann, das wucher­te sich im Wild­wuchs frei, brach also gewis­ser­ma­ßen aus den Fugen des Betons: Musik, Lyrik, künst­le­ri­sche Expe­ri­men­te, eine veri­ta­ble Avant­gar­de, die sich zu arti­ku­lie­ren ver­stand, dann das unfrei­wil­lig Absur­de am Sozia­lis­mus bemerk­te, sich dar­auf eher einen Witz als einen Reim mach­te und zu einer Vari­an­te warm­her­zi­gen Zynis­mus dem eige­nen Unzu­läng­lich­kei­ten gegen­über fand, unver­stan­den von den SED-Funk­tio­nä­ren und den Alten, aber schul­ter­zu­ckend doch min­des­tens gedul­det, nicht ernst­ge­nom­men, aber gera­de des­we­gen Frei­hei­ten erhaschend.

Aus angepaß­ten Sin­ge­klubs wur­den fre­che Bands, aus Musik­schü­lern impro­vi­sie­ren­de Jaz­zer, aus den FDJ­lern der „Kol­lek­ti­ve“ Revo­lu­tio­nä­re in ganz eige­ner qua­si exis­ten­tia­lis­ti­scher Sache, also Nach­den­ker, in denen trotz oder wegen aller zwangs­ver­ord­ne­ten „Hoff­nung auf ein bes­se­res Mor­gen“ die Des­il­lu­sio­nie­rung zu nagen begann. Dem begeg­ne­ten sie mit der Eta­blie­rung ihrer ganz spe­zi­el­len Jugend­kul­tur, die immer jung blei­ben konn­te, ja muß­te, weil sie mit der Wie­der­ver­ei­ni­gung jung starb – so wie die gan­ze Stadt, die plötz­lich nie­mand mehr brauch­te, als das gan­ze Land in oder an den Wes­ten ging.

Als das geschah, als die gro­ße Geschich­te das dann doch wie­der klein erschei­nen­de Hoyers­wer­da ein­ge­holt hat­te, bra­chen Ris­se auf, die man vor­her über­sah. Die neue Post-DDR-Jugend­kul­tur muß­te bzw. konn­te sich nicht mehr an den Gra­vi­ta­ti­ons­li­ni­en eines vor­mund­schaft­li­chen Staa­tes aus­zu­rich­ten, ent­we­der beken­nend dafür oder wider­stre­bend dage­gen, wenn­gleich selbst dies gut­wil­lig. Nein, nun, da eben die­ses Gra­vi­ta­ti­ons­sys­tem ins­ge­samt abge­schal­tet war, hat­te jeder zwangs­läu­fig sei­ne Posi­ti­on selbst zu fin­den, also eige­ne Ortung zu betrei­ben. Ohne daß es Ori­en­tie­rungs­punk­te gab, die Halt oder Gebor­gen­heit versprachen.

Des­ori­en­tiert zog die eins­ti­gen Jung­pio­nie­re und FDJ­ler die Sprin­ger­stie­fel an, irgend­wie ja auch Aus­druck einer pro­le­ta­ri­schen Kul­tur, Rote Schnür­sen­kel und wei­ße, ver­meint­li­cher Lin­ker, ver­meint­li­cher Nazi. So foch­ten die eins­ti­gen „Jun­gend­freun­de“ in der Wei­se eines gro­ßen Rol­len­spiels ihre inner­lich zwar ver­zag­ten, des­we­gen aber laut arti­ku­lier­ten und neu­er­dings sich ent­ge­gen­ste­hen­den Selbst­ver­ständ­nis­se aus.

Aus frü­her ver­ord­ne­ter Soli­da­ri­tät wird bei man­chen leib­haf­ti­ger rüder Haß. Pro­jek­ti­ons­flä­che dafür boten die Wohn­hei­me der DDR-Ver­trags­ar­bei­ter, also die Blö­cke der Mosam­bi­ka­ner und Viet­na­me­sen: „Neger“ und „Fidschis“. Indem man zu ihnen stand oder plötz­lich gegen sie auf­trat, war klar, wer zu wel­cher Abtei­lung Jugend gehör­te. Und so konn­te es gegen­ein­an­der zur Sache gehen, auf fata­le Wei­se, die Hoyers­wer­da, die­ser einst DDR-sozia­lis­ti­schen Stadt, sogleich den Ruf des Naz­i­kaffs ein­brach­te. Bereit­schafts­po­li­zei rollt an, Hub­schrau­ber krei­sen über der Stadt.

Die Mosam­bi­ka­ner wer­den eva­ku­iert. Kurz tritt Ruhe ein, dann wen­den sich „Faschis­ten“ und „rote Zecken“ gegen­ein­an­der. Pro­vin­zi­el­ler Bür­ger­krieg. Wer für sein biß­chen Iden­ti­täts­rest ein Bekennt­nis braucht, ist jetzt Lin­ker oder Rech­ter, mit dem Bedürf­nis, die eige­ne Arm­se­lig­keit gegen den ande­ren aus­zu­fech­ten. Wobei die Lin­ken sich intel­lek­tu­el­ler wäh­nen als die Rech­ten, die Rech­ten natio­na­ler als die Lin­ken. Gefüh­lig­kei­ten – bru­tal, ängst­lich, unklar.

Man will irgend­wo­hin gehö­ren, mög­lichst in ver­lo­re­ner Ein­deu­tig­keit, also nach links oder nach rechts. Die Autorin nach links; das ist dich­ter an der DDR, dicht an der eins­ti­gen Kul­tur, dicht an Gun­der­mann, dich an der erhoff­ten „Mensch­lich­keit“. Aber was nüt­zen die­se Ver­or­tun­gen, wenn die Plat­ten­bau-Stadt in den Strom nicht nur der deutsch-deut­schen, son­dern gleich noch der Welt­ge­schich­te hin­ein­treibt. Wo Blö­cke unter­ge­hen, bil­den sich Stru­del. In einen geriet Hoyers­wer­da und ver­schwand dar­in – so, als hät­te es all das, was den Ort aus­mach­te, Koh­le-Ener­gie-Gas, „Arbeet in Pum­pe“, Schicht­bus­se, sin­gen­de Jung­pio­nie­re und Som­mer­fe­ri­en­la­ger, ein­fach nie gege­ben. Vie­le ver­lie­ßen die Stadt ihrer Her­kunft und Prä­gung. Es blei­ben Ödnis und Ver­un­si­che­rung. Tage­bau­rest­lö­cher. Und ein paar Enthu­si­as­ten, die, wie der gegen­wär­ti­ge Bür­ger­meis­ter der Stadt, den­noch an der Hei­mat fest­hal­ten. Oder an dem, was mal Hei­mat war.