Dr. Robert Malone – Auszüge aus einem Interview (2)

Dies­mal geht es in die medi­zi­ni­schen The­men hin­ein: 1.) Malo­nes Selbst­be­hand­lung 2.) die Gift­wir­kung des natür­lich vor­kom­men­den und des gene­tisch ver­än­der­ten Spike-Pro­te­ins und 3.) die Unun­ter­scheid­bar­keit von „Long Covid“ und post-vac­ci­ne syn­dro­me, sowie 4.) die impf­ver­stärk­te Infektion.

1. Selbst­be­hand­lung:

2. Spike-Pro­te­ine

ROGAN: Ist das Spike­pro­te­in in der Imp­fung denn anders als das­je­ni­ge des Virus?

MALONE: Die Ant­wort lau­tet ja. Ob aller­dings in einer rele­van­ten Hin­sicht, ist die Fra­ge. Jetzt müs­sen wir in die Mole­ku­lar­vi­ro­lo­gie hin­ein. Tut mir leid, aber du hast gefragt! Also, so ein Sta­chel des Spike­pro­te­ins hat eine Art Stamm und dann oben einen Kopf, und dann die­se Din­ger, die her­aus­gu­cken. Das schaut, jetzt mal bild­lich gespro­chen, so aus wie ein Base­ball-Fän­ger­hand­schuh. Das ist die Rezep­tor­bin­dung. Die­se Bestand­tei­le sind wich­tig, um das alles zu ver­ste­hen. Der län­ge­re dün­ne Teil, der Stamm, ist dafür zustän­dig, was der Sta­chel tut. Er stellt die Ver­bin­dung zwi­schen dem Virus und der Zel­le her, auf die­se Wei­se kann das Virus die Zel­le infi­zie­ren. Das geschieht in einer län­ge­ren Abfol­ge von Ein­zel­er­eig­nis­sen, sehr fas­zi­nie­rend, wenn man sich damit beschäftigt.

Nun, man kann also die­sen Zustand, bevor die Ver­bin­dung ein­ge­gan­gen wird, ein­frie­ren durch zwei win­zi­ge Muta­tio­nen von Pro­lin im S2-Bereich. Wenn man da erfolg­reich ist, dann kann das Virus kei­ne Bin­dung mehr ein­ge­hen, und ist eine der­je­ni­gen Eigen­schaf­ten, die die Gift­wir­kung des Virus aus­ma­chen. Ob es sich bin­den kann, hat wie­der­um nichts damit zu tun, ob der Fän­ger­hand­schuh an die ACE2-Stel­le greift. Der Sta­chel ist ein Tri­mer, man kann sich das vor­stel­len wie einen Drei­er-Angel­ha­ken, also die­se zwei Muta­tio­nen befin­den sich im S2-Bereich, der, wie gesagt, zum Stamm gehört und die Bin­dung unmög­lich macht. Und genau das befin­det sich im Impf­stoff. Aber der Rest des Sta­chels ist das natür­li­che Spike­pro­te­in, das wird nicht abge­schnit­ten und es gelangt in den Blut­kreis­lauf. Das ist alles gut bewie­sen. Wor­auf es jetzt ankommt, ist, wie der Sta­chel nun mit der ACE2-Stel­le inter­agiert, der Rest funk­tio­niert so wie immer, dar­an wur­de nichts verändert.

Nun behaup­ten sie (die Phar­ma­fir­men und Behör­den, Anm. CS), der ver­än­der­te Stamm sei ungif­tig, und dafür wer­de ich ange­grif­fen, wenn ich das ver­nei­ne. Es wider­spricht zwei Prüf­kri­te­ri­en: ich habe damals, als sie die­se Tech­no­lo­gie ent­wi­ckelt haben, alle Stu­di­en über­prüft, und sie haben zwar geschafft, daß das Virus immu­no­ge­ner wird (d.h. daß es im Kör­per eine stär­ke­re Immun­ant­wort aus­löst, Anm. CS), aber nicht geschafft, daß es weni­ger gif­tig ist. Es wäre dann weni­ger gif­tig, defi­ni­ons­ge­mäß, wenn die Pro­te­in­bin­dung weni­ger gif­tig wäre, die ande­ren Tei­le des Spikes spie­len da kei­ne Rolle.

Je nun, und dann ist es halt ein fun­da­men­ta­ler logi­scher Feh­ler, wenn man in kli­ni­schen Stu­di­en, in der Phar­ma­ko­lo­gie und in der Medi­ka­men­ten­si­cher­heit so wie im fran­zö­si­schen Jus­tiz­sys­tem denkt: so lan­ge unschul­dig, bis die Schul­dig­keit bewie­sen wur­de. Die Phar­ma­fir­men müs­sen doch gewähr­leis­ten, daß ihr ver­än­der­tes Spike­pro­te­in sicher ist. Das haben sie aber nie gemacht. Und dann kom­men natür­lich Leu­te wie ich und sagen: Was ist das? Schaut aus wie eine Ente, quakt wie eine Ente, wat­schelt wie eine Ente – dann ist es höchst­wahr­schein­lich gif­tig. Und dann kom­men sie und sagen zu mir: dann bewei­se uns, daß es nicht sicher ist.

Aber so her­um läuft das nicht. Es ist der Job der Phar­ma­fir­men zu bewei­sen, daß es sicher ist, und nicht mein Job zu bewei­sen, daß es nicht sicher ist. Ich habe klar­ge­stellt, was das Sicher­heits­merk­mal ist. Es hat mit den Vek­to­ren zu tun, die die Sta­cheln aus­bil­den, egal ob in der Imp­fung, im Virus oder im Ade­no­vi­rus, eben die mRNA des Virus selbst oder in dem Sta­chel des Ade­no­vi­rus-Vek­tors. Die Gift­wir­kung ist da und der übli­che Trä­ger ist halt das Spike­pro­te­in. Wenn sie dann sagen, nun, das ist aber kein Gift, dann hab ich den Ein­druck, ich bin bei For­rest Gump in der Schu­le! Wenn etwas Gift­wir­kung hat, dann ist es nun mal per defi­ni­tio­nem ein Gift. Ein Gift tut nun ein­mal, was ein Gift tun muß. Wir kön­nen natür­lich über die Bedeu­tung des Wor­tes „Gift“ dis­ku­tie­ren, genau­so wie der Rest unse­rer Spra­che ver­dreht wor­den ist, aber die ein­fachs­te Defi­ni­ti­on ist eben, daß etwas eine Gift­wir­kung beim Men­schen hat. Wir kön­nen nur dar­über reden, wie oft und wie schwer.