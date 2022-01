Netzfundstücke (112) – Scheitern, Spazieren, Depesche

Die Auf­lö­sung soli­da­ri­täts­stif­ten­der Struk­tu­ren, eine zur Staats­dok­trin erho­be­ne auto­ras­sis­ti­sche Deut­schen­feind­lich­keit, ängst­li­che Kon­for­mis­ten, ein psy­cho­pa­thi­scher Poli­tik­stil, eine zir­ku­lä­re Selbst­be­stä­ti­gung und die Oli­go­po­li­sie­rung poli­ti­scher und publi­zis­ti­scher Macht in den Hän­den von Gleich­ge­sinn­ten, die direkt in die Kar­tell­bil­dung führt, sind eini­ge der vie­len Facet­ten der bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Fäul­nis, die Antai­os-Autor Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge in sei­ner neus­ten Ana­ly­se Sys­tem­fra­ge – Vom Schei­tern der Repu­blik und dem Tag danach zum Bild einer exis­ten­ti­el­len Sys­tem­kri­se verdichtet.

Für Klei­ne-Hart­la­ge steht der Selbst­mord der Repu­blik, die Bonn geis­tig nie ver­las­sen hat, schon län­ger fest. Mit Die libe­ra­le Gesell­schaft und ihr Ende ging er 2015, im Hoch­jahr der Flücht­lings­kri­se, der inne­ren Logik der poli­ti­schen und sozia­len Auto­de­struk­ti­on auf den Grund. Klei­ne-Hart­la­ge iden­ti­fi­ziert das »auf­klä­re­ri­sche Para­dig­ma«, das dazu ten­die­re, die sozia­le Funk­ti­on eines gesell­schaft­li­chen Kon­sen­ses zu igno­rie­ren, und die Prä­mis­se set­ze, »daß Erkennt­nis stets zu erfolg­rei­chem Han­deln füh­ren und ratio­nal durch­dach­te Plä­ne daher stets zu bes­se­ren Lösun­gen füh­ren müß­ten als die blo­ße Fort­schrei­bung des Über­kom­me­nen«, als Aus­gangs­punkt des libe­ra­len Scheiterns.

Sys­tem­fra­ge ist nun der Nach­schlag in Zei­ten der Coro­na-Kri­se, der sich mit den direk­ten Aus­wir­kun­gen der inne­ren Selbst­zer­stö­rungs­lo­gik auf die polit-media­le Ebe­ne aus­ein­an­der­setzt. Bei­de Bücher, Die libe­ra­le Gesell­schaft und Sys­tem­fra­ge, sind als kom­ple­men­tä­re Tei­le zu ver­ste­hen, die die ideo­lo­gi­schen Wur­zeln des Nie­der­gangs und sei­ne Aus­prä­gun­gen im tages­ak­tu­el­len Polit­thea­ter dar­le­gen und als auf­ein­an­der bezo­ge­ne Phä­no­me­ne kennt­lich machen.

Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza hat Hart­la­ges neu­es­te Besich­ti­gung des Schlacht­fel­des auf dem kanal schnell­ro­da vorgestellt:

Einer der Indi­ka­to­ren Klei­ne-Hart­la­ges für das Schei­tern der Repu­blik stellt die Coro­na-Poli­tik der letz­ten bei­den Jah­re dar:

»Der Ver­lauf der Coro­na­kri­se und vor allem der Umgang mit ihr«, so sein Resü­mee in der Zuerst! 5/2020, das er in Sys­tem­fra­ge noch ein­mal auf­greift, »ist ein Lehr­stück. Sel­ten haben die Regie­ren­den und die ihnen zuar­bei­ten­den Medi­en ihre Inkom­pe­tenz, Ver­ant­wor­tungs­lo­sig­keit, Kurz­sich­tig­keit und vie­ler Hin­sicht auch Bös­ar­tig­keit so ent­blößt wie in die­ser Krise.«

Doch der »zwei­te Akt des Schmie­ren­stücks, Über­schrift: Imp­fung 2021« stößt auf beträcht­li­chen Wider­stand, der sich von den ursprüng­li­chen »Querdenker«-Demos inso­fern eman­zi­piert hat, als er sich vom »Rand­phä­no­men« unter der Ägi­de eini­ger Ein­zel­per­sön­lich­kei­ten zu dezen­tral orga­ni­sier­ten Bür­ger­spa­zier­gän­gen, die jede Woche bun­des­weit Hun­der­tau­sen­de auf der Stra­ße zu mobi­li­sie­ren ver­mö­gen, fortentwickelte.

Die­ser brei­te Pro­test in Ost und West über­rascht mit sei­ner Unbe­irr­bar­keit: Man bricht aus Poli­zei­kes­seln aus, bahnt sich sei­nen Weg an der Exe­ku­tiv­macht vor­bei und pfeift auf die Ein­schrän­kun­gen des Ver­samm­lungs­rechts. Ins­ge­samt ist das Hip­pie­es­ke der ers­ten Coro­na-Demos in den Hin­ter­grund gerückt; zwei­fels­oh­ne mit regio­na­len Unterschieden.

Man könn­te mei­nen, daß die ein­zi­ge Oppo­si­ti­on in den Par­la­men­ten, die­se Dyna­mik, die den außer­par­la­men­ta­ri­schen Arm ihrer Maß­nah­men­kri­tik ver­kör­pert, wohl­wol­lend auf­grei­fen und nut­zen wür­de, statt­des­sen regiert die distan­zier­te Unent­schlos­sen­heit sowie die Instru­men­ta­li­sie­rung der The­ma­tik für die par­tei­in­ter­nen Grabenkämpfe.

Ein­zig in den bei­den Lan­des­ver­bän­den, die bereits in der Ver­gan­gen­heit bei ande­ren The­men ihre Fähig­keit zur kon­struk­ti­ven Fun­da­men­tal­op­po­si­ti­on unter Beweis gestellt haben, streckt man sei­ne Hand zu den Spa­zier­gän­gern aus und bekun­det sei­ne Solidarität.

So unter­streicht der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de der AfD im Thü­rin­ger Land­tag, Björn Höcke, sowohl sein Ver­ständ­nis als auch sei­ne Unter­stüt­zung für die Coro­na-Pro­tes­te, die er in fol­gen­der Ant­wort auf die Regie­rungs­er­klä­rung Bodo Rame­lows bekräftigte:

Der­weil der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de der AfD im Bran­den­bur­ger Land­tag, Chris­toph Berndt, direkt zum Spa­zie­ren­ge­hen ermutigte:

In Zei­ten der Social-Media-Zen­sur, in der selbst der You­Tube-Kanal der Ach­se des Guten gelöscht wird, gerät der Mes­sen­ger­dienst Tele­gram mit sei­ner Kanal­funk­ti­on zum Kom­mu­ni­ka­ti­ons­re­fu­gi­um im Netz.

Ein Refu­gi­um, von dem sich das Estab­lish­ment der­art bedroht fühlt, daß es in Gestalt der neu­en Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser oder des säch­si­schen Minis­ter­prä­si­den­ten Micha­el Kret­schmer in tota­li­tä­rer Manier auf sei­ne Abschal­tung pocht.

Unter Vor­be­halt, daß es in Deutsch­land auch bald auf Tele­gram vor­bei sein könn­te, sei, die 112. Netz­fund­stü­cke abschlie­ßend, erneut auf die Tele­gram-Kanä­le der Sezes­si­on und des Ver­lags Antai­os hin­ge­wie­sen. Soll­te man uns den Ste­cker auf den ande­ren Social-Media-Platt­for­men zie­hen, so wird wenigs­tens auf Tele­gram noch gesen­det wer­den; sofern dort, wie gesagt, die Exe­ku­ti­ve nicht auch bald die Sper­re durchsetzt.

