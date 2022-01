Wiedervorlage (5): Franz Fühmann zum 100.

Wer sich in Werk und Leben Füh­manns ver­tie­fen will, soll­te zu Gun­nar Deckers Bio­gra­phie von 2009 grei­fen (bei­spiels­wei­se hier). Unbe­dingt lesens­wert sind Füh­manns Annä­he­run­gen an Georg Tra­kl (Vor Feu­er­schlün­den, hier ein­se­hen) und – ech­ter Geheim­tip – sein Vor­trag Über Gott­fried Benn, als Text erfaßt nach einer Ton­band-Auf­nah­me, hier gedruckt erhält­lich.

Sämt­li­che Nach­er­zäh­lun­gen Füh­manns alter Stof­fe (ob anti­ke Mythen, Nibe­lun­gen oder Shake­speare) sind sprach­lich unver­gleich­lich schön, teils sind sie nur anti­qua­risch zu haben. Das gilt auch für etli­che lesens­wer­te Briefwechsel-Ausgaben.

Nun mei­ne Fühmann-Würdigung:

Da ist ein Dich­ter, der stets vorn dabei war: Kul­ture­li­te, unter wel­chem Ban­ner auch immer. Als jun­ger SA-Mann – ab 14 nennt er sich bekennt­nis­stolz »Faschist« – publi­ziert er in Goe­b­bels Das Reich, hält Vor­trä­ge über »das ethi­sche Leit­bild des Ger­ma­nen­tums«. Er ver­öf­fent­licht wei­ter in der DDR – als Sta­linan­hän­ger, 1a-Mar­xist und Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­ger zählt er zu den pro­te­gier­ten Kul­tur­schaf­fen­den. Sogar den Absprung schafft er bei­zei­ten. Mit­te der 70er beginnt er sich auch hier wider­stän­dig zu artikulieren.

Auf den ers­ten Blick: Da hat einer gelernt, oben zu schwim­men, wie das Fett­au­ge auf der Sup­pe. Nicht nur brav mit dem Strom, son­dern als Was­ser­fall, der das Rei­ßen nur antreibt. Doch der Augen­schein trügt. Mit Franz Füh­mann ist vor 25 Jah­ren, am 8. Juli 1984 einer unse­rer Gro­ßen gestor­ben. Ein Fana­ti­ker, sicher. Ein zeit sei­nes Lebens gequäl­ter, von Selbst­zwei­feln zer­ris­se­ner Ein­sa­mer. Kein Oppor­tu­nist, son­dern ein Rin­gen­der, suchend nach einem Dienst, in den er sein Leben stel­len wollte.

Füh­mann wur­de 1922 im böh­mi­schen Roch­litz gebo­ren. Jesui­ten­zög­ling, Wehr­machts­an­ge­hö­ri­ger, Umer­zie­hung in einem let­ti­schen Anti­fa-Lager. Hei­ner Mül­ler über den Schrift­stel­ler: »Füh­mann kam direkt aus der Kriegs­ge­fan­gen­schaft, noch schwit­zend vor Eifer, sich als neu­er Mensch zu bewäh­ren. Er war da umge­dreht wor­den wie in den Schau­pro­zes­sen, nach dem Prin­zip: aus­ein­an­der­neh­men, neu zusammensetzen…«

Sei­ne Ver­öf­fent­li­chun­gen wer­den ergänzt von einem immensen Nach­laß, der bis vor weni­gen Jah­ren mit einer Sperr­frist belegt war. Groß­ar­tig ist etwa Füh­manns 1981 gehal­te­ner Vor­trag über Gott­fried Benn, der in der DDR weit­ge­hend unbe­kannt blieb. Der Phi­lo­soph und Benn-Bio­graph Gun­nar Decker hat nun Füh­manns Leben, Werk und Nach­laß (inkl. Benn) in einem opu­len­ten und lobens­wer­ten Essay auf­ge­ar­bei­tet. (Gun­nar Decker: Franz Füh­mann. Kunst des Schei­terns. Eine Bio­gra­phie, Ros­tock: Hin­storff 2009) Auch wenn man in eini­gen Stel­len Hans Rich­ters Füh­mann-Bio­gra­phie (Ein deut­sches Dichter­le­ben, Ber­lin: Auf­bau 1992) vor­zie­hen mag – Deckers Hoff­nung auf eine gesamt­deut­sche Neu-Ent­de­ckung des DDR-Schrift­stel­lers möch­te man sich unbe­dingt anschließen.

Sicher: Vie­les, was Füh­mann zu Papier brach­te, lohnt die Lek­tü­re nicht. Er selbst äußer­te mal, er hät­te sei­ne Werk­bio­gra­phie gern 1973 mit der Ungarn-Erzäh­lung 22 Tage oder die Hälf­te des Lebens begin­nen las­sen. Die Lis­te des Emp­feh­lens­wer­ten ist den­noch lang. Ein Reich­tum an Spra­che und Gedan­ken! Etwa Der Sturz des Engels (1982), sei­ne Lek­tü­re-Erfah­rung mit Georg Tra­kl, in der DDR unter dem Titel Vor Feu­er­schlün­den erschie­nen – neben der Beschäf­ti­gung mit dem Mythos sein gro­ßes Lebens­the­ma. Oder der bei Reclam erschie­ne­ne Sam­mel­band Mar­s­yas. Mythos und Traum. Vie­le sei­ner Kin­der­bü­cher zäh­len dazu. Sei­ne für ein jugend­li­ches Publi­kum geschrie­be­nen Shake­speare-Mär­chen sowie Andro­klus und der Löwe gehö­ren in jeden Haus­halt, eben­so wie sei­ne vor­züg­li­che Prometheus-Nacherzählung.

Zu Kin­dern hat­te Füh­mann, Vater einer Toch­ter (und trotz geis­ti­ger und räum­li­cher Distanz »noto­risch treu­er Ehe­mann«), ein beson­de­res Ver­hält­nis, er pfleg­te Brief­freund­schaf­ten mit jun­gen Lesern.

Da haben wir sie wie­der, die Sehn­sucht nach einem Urgrund, nach Rein­heit; die Anzie­hung eines »nai­ven« Glau­bens. Dazu mag pas­sen, daß er sich gegen Ende sei­nes Lebens der Arbeit mit Behin­der­ten zuwand­te; zu einem Zeit­punkt, da die DDR-Obrig­keit ihn als »Geis­tes­schwa­chen« rubri­fi­zier­te. Da hat­te er bereits zahl­lo­se Jah­re an sei­ner unvoll­endet geblie­be­nen Mam­mut­pro­sa Berg­werk geses­sen. Der Berg­ar­bei­ter war zeit­le­bens Füh­manns Idol: schach­ten, immer tie­fer, ins immer Dunk­le­re, um end­lich – und doch nie – auf den Kern zu stoßen.

Man könn­te Füh­mann auch ent­lang sei­ner Krank­heits­ge­schich­te beschrei­ben: Da ist zum einen die Häu­tung. Füh­mann, über Jah­re Alko­ho­li­ker (spä­ter strik­ter Absti­nenz­ler und Roh­köst­ler) war zeit­wei­lig fett­süch­tig. Die Haut hing ihm spä­ter als Lap­pen vom Kör­per. Er ließ die hin­dern­de Last run­ter­schnei­den. Dann: Eine schwer­wie­gen­de Rücken­marks­er­kran­kung. Sein Rück­grat war zuletzt nur durch ein Stahl­kor­sett auf­recht zu hal­ten – was für ein Bild! Am Ende die­ses trau­ri­gen, groß­ar­ti­gen Man­nes hat­te der Darm­krebs sei­nen Kör­per von innen zerfressen.