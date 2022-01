Queere Bücher – schleichendes Gift

Von dem hieß es damals, er sei uns „gewo­gen“, zöge aber aus „tak­ti­schen Grün­den“ Indif­fe­renz einer kla­ren Hal­tung vor. (Der Typ ist mitt­ler­wei­le voll­ends ins Lager der Unaus­sprech­li­chen gekippt.)

In mei­nem Bänd­chen damals hat­te ich die (bereits damals mit Hän­den zu grei­fen­den) Aus­wüch­se der Gen­de­rei pla­ka­tiert. Frei nach Fried­rich Nietz­sches Bon­mot: „Des Man­nes ist hier wenig -, dar­um ver­männ­li­chen sich ihre Weiber.“

Für mich war bei­zei­ten klar, daß die soge­nann­ten Gen­der Ben­der (= Leu­te, die bewußt die als über­kom­men emp­fun­de­nen Geschlech­ter­rol­len spren­gen) Prot­ago­nis­ten der Zukunft sein wer­den. Nicht unbe­dingt, „weil sie es kön­nen“, son­dern weil man sie hievt.

Der Haupt­stadt­jour­na­list quit­tier­te dan­kend den Emp­fang und schrieb zurück – hier aus dem Gedächt­nis zitiert:

Ihre Sor­gen und Mühen in allen Ehren. Eine rei­zen­de Art, die Din­ge zuzu­spit­zen! Aber solan­ge es Frau­en und Män­ner gibt, wer­den sich Frau­en nor­ma­ler­wei­se wie Frau­en und Män­ner wie Män­ner ver­hal­ten. Es ist der Natur ein­ge­schrie­ben. Daher sind Ihre Gedan­ken hübsch, aber unbegründet.

Mein klei­nes Buch ist seit­her in meh­re­ren, auch erwei­ter­ten Auf­la­gen erschie­nen, aber der­zeit ver­grif­fen – daher kann man den Wahr­heits­ge­halt mei­ner beschei­de­nen Pro­phe­tie (ich nen­ne es „Wahr­neh­mungs­avant­gar­de“) schwer belegen.

Vier­zehn Jah­re spä­ter sind „schwan­ken­de Geschlechts­iden­ti­tä­ten“ von der Aus­nah­me längst zur Regel gewor­den. Nur Ere­mi­ten könn­ten es leugnen.

Ich begin­ne mit dem Näh­käst­chen, dem Pri­va­ten also. Mit Aus­nah­me unse­res jüngs­ten Kin­des (10 Jah­re) haben unse­re sechs älte­ren Kin­der je min­des­tens einen gleich­alt­ri­gen Klas­sen­ka­me­ra­den (gehabt), der sich in der geschlecht­li­chen „Umwand­lungs­pha­se“ befand.

Von den neun mir bekann­ten Betrof­fe­nen haben acht von weib­lich zu männ­lich gewech­selt. Eine Aus­nah­me war August (einst Fuß­ball­ka­me­rad mei­nes Soh­nes), der mit 14 Jah­ren zum Mäd­chen wur­de. Der Rest – soll man sie „Ex-Frau­en“ nen­nen? – hat dif­fu­se anglo­pho­ne oder Man­ga­na­men wie „Ash“, „Arden“, „Yuki“, „Kami“ oder „Sky­ler“ gewählt.

Nun kann ich mei­ne Nah­be­ob­ach­tun­gen schwer­lich extra­po­lie­ren. Aber ich weiß, daß „geschlecht­li­che Iden­ti­tät“ unter Kin­dern (und wir leben dörf­lich!) heu­te ein Rie­sen­the­ma ist. Sogar unse­re Zehn­jäh­ri­ge berich­tet häu­fig, daß „schwul/lesbisch/bi“ unter ihren kind­li­chen Gefähr­ten ein belieb­ter Gesprächs­stoff ist. Eine ihrer bes­ten Freun­din­nen hat sich ihr gegen­über jüngst als „wahr­schein­lich eher bi“ geoutet. Und zwei Dör­fer wei­ter gibt es ein (15jähriges) Mäd­chen, das nun „als Jun­ge lebt“.

Woher kommt so etwas? Natür­lich von einer omni­prä­sen­ten Pro­pa­gan­da. Der Fern­seh­sen­der RTL 2 hat­te 2012/13 eine vier­zehn­tei­li­ge Fol­ge unter der Über­schrift “Trans­gen­der – Mein Weg in den rich­ti­gen Kör­per” aus­ge­strahlt. Offen­kun­dig mit beträcht­li­chen Aus­wir­kun­gen auch in boden­na­hen Schichten.

Den offi­zi­el­len Sta­tis­ti­ken gemäß gab es 2012 in Deutsch­land 882 ope­ra­ti­ve Geschlechts­um­wand­lun­gen. 2019 waren es 2324. Die Ten­denz ist klar. Ein paar Tau­send sind zwar unter der Pro­mil­le­gren­ze – aber eine ope­ra­ti­ver Geschlechts­wech­sel ist eben auch das Ende der Fahnenstange.

Mein per­sön­li­cher Ein­druck: Ein Groß­teil der Gen­der Ben­der wird nicht durch den aka­de­mi­schen Gen­der­dis­kurs ange­fixt, son­dern durch populäre/populistische Inhal­te, die einen Geschlech­ter­wech­sels mit dem Mar­ker des einer­seits „Beson­de­ren“, ande­rer­seits „Zeit­ge­mä­ßen“ ver­se­hen. Man soll­te kei­nes­falls den Ein­fluß der „Vier­ten Gewalt“, der Medi­en, übersehen.

Deren Berie­se­lung ist über­mäch­tig. Es ist dies so ein Rie­seln, das so sanft wie hart­nä­ckig in die Schä­del unse­rer Kin­der rinnt. Es beginnt ganz früh.

Übri­gens: Nein, in Ungarn sind Kin­der­bü­cher mit Homo­pro­pa­gan­da kei­nes­wegs ver­bo­ten. Sie wer­den nur mit einem klei­nen Auf­kle­ber ver­se­hen – wonach sie dem tra­di­tio­nel­len Fami­li­en­bild nicht fol­gen. Was wäre dar­an beklagenswert?

Neh­men wir fünf aktu­el­le und jeweils hoch­ge­lob­te Kin­der­buch­bei­spie­le von hier und heu­te und fan­gen mit Juli­an ist eine Meer­jung­frau an:

Gelobt wer­den weit­hin die „Diver­si­täts­kri­te­ri­en“. Eine Blog­ge­rin schreibt:

Alle im Buch gezeig­ten Haupt­fi­gu­ren sind Schwar­ze Men­schen, weni­ge Men­schen in Neben­rol­len kön­nen weiß / of Color gele­sen wer­den. Das The­ma trans­gen­der Men­schen ist nicht benannt, aber das Buch lässt die Mög­lich­keit Juli­an als trans Men­schen zu ver­ste­hen. Juli­an wird als Jun­ge in die Geschich­te ein­ge­führt, aber es wird ihm nicht zuge­schrie­ben, wie er sich des­halb zu ver­hal­ten hat. In jedem Fall ist die­ses Buch ein Fest unter­schied­lichs­ter Kör­per­for­men und gendersensibel.

Es gibt mitt­ler­wei­le einen Fol­ge­band: Juli­an fei­ert die Lie­be. Dort ist das klei­ne Mensch „Blu­men­kind“ bei einer les­bi­schen Hoch­zeit und freun­det sich mit Mari­sol an. Marisols Kleid wird schmut­zig. Zwi­schen den Zei­len wird ein erwart­bar kon­ser­va­ti­ves Lamen­to her­auf­be­schwo­ren: Das macht man doch nicht! Als Mäd­chen!! Weil aber alle Teil­neh­mer cool drauf sind, setzt es kei­ne Ohr­fei­gen. Wahn­sin­nig hübsch bebil­dert ist das Gan­ze zusätzlich.

Ein beson­de­res Schman­kerl ist das Kin­der­buch Wie Lot­ta gebo­ren wur­de. Es geht hier um einen „Mann“, der den­noch wun­der­sa­mer­wei­se über so eine „Baby­höh­le“ in sei­nem Leib verfügte.

Alle hier gezeich­ne­ten Per­so­nen m/w/d sind hier extrem gut drauf. Wie soll­te es auch anders sein, wenn ein Freund sei­nem Freund so ein paar Samen „schenkt“? Total nett!!

Wir kom­men zu einem soge­nann­ten Long­sel­ler. Der Jun­ge im Rock von Kers­tin Brich­zin ist seit 2018 in zahl­rei­chen Auf­la­gen erschie­nen. Felix tanzt gern mit Schmet­ter­lin­gen über die Wie­se. Eine Geschich­te über “Tole­ranz, Respekt und Lie­be“ inklu­si­ve zig­fa­cher trä­nen­rei­cher­Top­be­wer­tun­gen bei amazon.de sind inbegriffen.

Die Kun­den über­schla­gen sich schier in ihren Urtei­len. Natür­lich kann ein Bub im Rock viiieeel bes­ser Fuß­ball spie­len – ist doch logisch!

Außer­dem wun­der­wun­der­schön und ener­gisch „gegen den Strich gebürs­tet“ ist die gen­der­quee­re Mär­chen­samm­lung Rapun­zel, lass Dei­nen Bart her­un­ter. Sehr ori­g­nell, die Mär­chen der Brü­der Grimm mal dras­tisch „gegen den Strich“ zu lesen.-

Lachen? Wei­nen? Schwamm drü­ber! Das Hirn unse­rer Kin­der ist noch so weich, so form­bar. Es dürf­te jedem gegen den Strich gehen, das eige­ne Kind zu indok­tri­nie­ren. Heu­te lau­tet die Fra­ge: Wer füt­tert den klei­nen Geist zuerst?