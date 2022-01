Krise, Corona, Kapitalismus und Profit (1)

Zunächst spe­ku­lier­te man, es hand­le sich bei den Urhe­bern und Trä­gern um JA-Akti­vis­ten; spä­ter bekann­te sich eine Grup­pie­rung namens „Revol­te Rhein­land“ dazu, die dem Kon­flikt-Maga­zin ein inter­es­san­tes und in sei­nen Dia­gno­sen äußerst tref­fen­des Inter­view dazu gab. Auf­schrift des Trans­par­ents: „Mas­ken­de­als – Phar­ma­lob­by­is­mus – Inten­siv­bet­ten-Abbau. Die Kri­se heißt Kapitalismus“.

Als noch spe­ku­liert wur­de, die JA sei für die Kam­pa­gne ver­ant­wort­lich, sol­len (einem News­let­ter von Jun­g­eu­ro­pa-Ver­le­ger Phil­ip Stein zufol­ge) tat­säch­lich For­de­run­gen erklun­gen sein, Aus­schluß­ver­fah­ren gegen die Betref­fen­den zu initiieren.

Wenn dem tat­säch­lich so wäre: Eine pein­li­che Selbst­ent­lar­vung feh­len­der Debat­ten­kul­tur aus­ge­rech­net von libe­ra­ler Sei­te, die einer Par­tei, die für Mei­nungs­frei­heit steht, äußerst schlecht zu Gesicht stün­de. Wirt­schaft­li­che Frei­heit für Groß­kon­zer­ne, aber kei­ne dis­kur­si­ve Frei­heit zur Kapi­ta­lis­mus­kri­tik? Herz­lich will­kom­men im auto­ri­tä­ren Neoliberalismus.

Doch dar­um soll es hier nicht schwer­punkt­mä­ßig gehen. Viel­mehr soll der Ver­such einer sozio­lo­gi­schen Ein­ord­nung jener tref­fen­den The­se gestar­tet wer­den – einer The­se, die mit Blick etwa auf die Erkennt­nis­se über die Natur des „Gre­at Reset“ mehr als plau­si­bel erscheint.

Eines muß man Klaus Schwab, dem Prä­si­den­ten des Welt­wirt­schafts­fo­rums und Autoren des inzwi­schen berühmt-berüch­tig­ten Wer­kes „The Gre­at Reset“ (dt.: „Der gro­ße Umbruch“) las­sen: er weiß, wie man Leser­zah­len gene­riert. Eben die­se gänz­lich nüch­ter­ne Bedeu­tung möch­te der Autor die­ser Zei­len dem schlag­zei­len­träch­ti­gen Titel, um den sich mitt­ler­wei­le zahl­rei­che ver­schwö­rungs- und ande­re Theo­rien ran­ken, näm­lich zugestehen:

Zunächst ein­mal haben wir hier einen Öko­no­men, einen, wie Niklas Luh­mann sagen wür­de, Fach­mann für die Unter­schei­dung von Gewinn und Ver­lust, der sein Buch ver­kau­fen will. Was eig­net sich da bes­ser, als ein Buch zum Best­sel­ler zu machen, über eben jene Mythen, die sich nun um es ran­ken – sicher­lich auch gespeist aus den im Buch pro­kla­mier­ten Dia­gno­sen und vor allem Pro­gno­sen, nicht zuletzt aber auch aus dem pro­gram­ma­ti­schen Titel?

Eben jener Titel jedoch ist an sich schon in Tei­len eine Irre­füh­rung: Unter­stellt er doch einen „Umbruch“, einen „Reset“, eine (asso­zia­tiv ver­stan­den plötz­li­che) Trans­for­ma­ti­on, die vor allem wegen und infol­ge der Coro­na-Kri­se ein­tre­te, nach der dann schein­bar „nichts mehr ist, wie es war“. Tat­säch­lich jedoch wird vie­les danach immer noch so wei­ter­ge­hen, wie es schon (lan­ge) davor begann. In sei­ner Stu­die Coro­na und Pro­fit – Gewin­ner und Ver­lie­rer der Kri­se (Wis­sen­schaft­li­che Rei­he des Insti­tuts für Staats­po­li­tik, hier als pdf abge­legt) hat Bene­dikt Kai­ser gezeigt, daß hier mit­nich­ten etwas gänz­lich Neu­es pas­siert, das die Welt gesell­schafts­struk­tu­rell und poli­tisch nun ganz über­ra­schend ver­än­dern würde.

Tat­säch­lich wird ein schon seit lan­gem bestehen­der öko­no­mi­scher, poli­ti­scher und (welt-)gesellschaftlicher Trend bloß ver­stärkt und beschleu­nigt – näm­lich der der poli­ti­schen und öko­no­mi­schen Glo­ba­li­sie­rung, der glo­ba­len Digi­ta­li­sie­rung, der glo­ba­len Homo­ge­ni­sie­rung und der welt­weit ver­such­ten Ent­mün­di­gung ehe­mals sou­ve­rä­ner Natio­nal­staa­ten gegen­über öko­no­mi­schen „Glo­bal Play­ern“. In der Makro­so­zio­lo­gie und in der Poli­tik­wis­sen­schaft spricht man hier, teils beschö­ni­gend, von der „Glo­bal Gover­nan­ce“, einer (nicht mehr ganz so neu­en) Form des glo­ba­len Regie­rens und Regu­lie­rens ohne „Regie­rung“ im klas­si­schen Sin­ne, statt­des­sen über Glo­bal Play­er und inter­na­tio­na­le bzw. Welt­or­ga­ni­sa­tio­nen wie UN, WHO und Co.

Wer sich sozi­al­wis­sen­schaft­lich mit die­sen Fra­gen befaßt, der konn­te ent­spre­chen­de Ent­wick­lun­gen bereits in den 1990er und 2000er Jah­ren in der ent­spre­chen­den poli­ti­schen und vor allem wis­sen­schaft­li­chen Lite­ra­tur nach­le­sen. Aus die­ser Per­spek­ti­ve her­aus sind die aktu­el­len Pro­tes­te, ist die aktu­ell immer sicht­ba­rer wer­den­de kri­ti­sche Öffent­lich­keit für der­lei Ent­wick­lun­gen, so rich­tig und begrün­det sie ist, eigent­lich um Jah­re zu spät dran.

(Das macht es dann, die­se Zwi­schen­be­mer­kung sei gestat­tet, manch­mal per­sön­lich schwer erträg­lich, wenn Men­schen, die sich noch vor weni­gen Jah­ren kei­nen Pfif­fer­ling um jene schon damals sicht­ba­ren Ent­wick­lun­gen geschert haben, heu­te jeden als Schlaf­schaf beti­teln, der ange­sichts die­ser Nicht-Neu­ig­keit trotz fun­da­men­ta­ler Ableh­nung die­ser Trans­for­ma­ti­on nicht die glei­che Emo­tio­na­li­sie­rung an den Tag legt wie sie selbst).

Frei­lich gibt es auch neue Aspek­te der Trans­for­ma­ti­on, die sich vor Coro­na noch nicht in die­ser Form und Radi­ka­li­tät abge­zeich­net haben. Sie betref­fen zunächst vor allem tech­no­lo­gi­sche Aspek­te, sicht­bar etwa an der rasant gestie­ge­nen Geschwin­dig­keit der Digi­ta­li­sie­rung durch die plötz­lich hohe Ver­brei­tung von Heim­ar­beit und all jene Bedar­fe, die dar­aus fol­gen und die – hier geht es dann in der Tat um einen vor­her nicht ganz so schnell, aber nicht­des­to­trotz erwar­te­ten Umbruch – zu einer struk­tu­rel­len Ver­schie­bung im Welt­wirt­schafts­sys­tem geführt haben: Weg von der Macht der Indus­trie und des Finanz­mark­tes hin zu „Big Tech“; Sili­con Val­ley statt Wall Street. Eine Ver­schie­bung jedoch, die schon vor­her geschah und die durch Coro­na nur beschleu­nigt wurde.

Kai­ser führt die­sen Wan­del in sei­ner Stu­die ein­dring­lich-plas­tisch vor Augen, wenn er schreibt:

Die Markt­macht von Big Tech war frei­lich bereits vor der Zäsur im März 2020 frap­pie­rend. Goog­le hät­te schon damals aus dem Stand den glo­ba­len Taxi­ser­vice Uber ein­kau­fen kön­nen, ja sogar den New Yor­ker Invest­ment­ban­king-Krö­sus Gold­man Sachs, wäh­rend App­les Reser­ven aus­reich­ten, um Sam­sung oder gar Shell zu über­neh­men. (S. 26)

Der­ar­ti­ge Pro­zes­se dürf­ten sich nun noch ver­stärkt haben; ein “plötz­li­cher Umbruch“ sind sie jedoch gewiß nicht. Coro­na hat den glo­ba­len Eli­ten Türen geöff­net, hin zu mehr Glo­ba­lis­mus bzw. natio­nal­staat­li­cher Ent­mün­di­gung, zu mehr Digi­ta­li­sie­rung, auch zu mehr Auto­ri­ta­ris­mus nach innen, zu mehr Bevor­mun­dung und zum „Durch­re­gie­ren“ mit­tels Angst- und Panik­ma­che. Die Schlüs­sel zum Öff­nen die­ser Türen haben sie sich jedoch schon vor­her angeeignet.

Ins­ge­samt kann man also sagen: Der Zusam­men­hang zwi­schen „gro­ßer Trans­for­ma­ti­on“ und Coro­na ist gerin­ger, als von bei­den Sei­ten des gesell­schaft­li­chen Ris­ses pro­pa­giert oder ange­nom­men. Das macht die Trans­for­ma­ti­on jedoch nicht weni­ger wirk­mäch­tig und nicht weni­ger pro­ble­ma­tisch – und nicht weni­ger ein­schnei­dend im sozio­lo­gisch-gesell­schafts­theo­re­ti­schen Sinne.

In die­sem Zusam­men­hang, der den eigent­li­chen Kern der hier ver­schrift­lich­ten Dia­gno­se bil­det, ist das inspi­rie­ren­de Trans­pa­rent, von dem ein­gangs die Rede war, etwas miss­ver­ständ­lich. Mas­ken­de­als, Phar­ma­lob­by­is­mus, Inten­siv­bet­ten-Abbau – dies alles sind zwar beträcht­li­che Pro­ble­mer­schei­nun­gen des real exis­tie­ren­den Kapitalismus.

Die „Selbst­be­rei­che­rungs­netz­wer­ke“ (Kai­ser), die bei den Mas­ken­de­als zu Tage tra­ten (tre­ten?), zei­gen die Anfäl­lig­keit unse­res poli­ti­schen und unse­res wirt­schaft­li­chen Sys­tems für jus­ti­zia­ble wie nicht-jus­ti­zia­ble Grau­zo­nen-Kor­rup­ti­on. Im Phar­ma-Lob­by­is­mus kom­men, wie in jedem Lob­by­is­mus (der bekannt­lich auf EU-Ebe­ne noch weit­aus aus­ge­präg­ter vor­liegt), post­de­mo­kra­ti­sche Struk­tu­ren zum Aus­druck, die die Macht des Kapi­tals über poli­ti­sche Ent­schei­dungs­pro­zes­se auf­zei­gen (spä­tes­tens dann, wenn etwa in ein paar Jah­ren her­aus­kommt, wie vie­le poli­ti­sche Ent­schei­der von heu­te an der Impf­pro­pa­gan­da bes­tens ver­dient haben oder ver­die­nen – etwa in Form von Sit­zen in ein­schlä­gi­gen Vor­stän­den und Aufsichtsräten).

Die der­zeit immer wie­der sicht­ba­re Unter­bre­chung von Lie­fer­ket­ten zeigt dar­über hin­aus noch eine wei­te­re Dimen­si­on des glo­ba­li­sier­ten Kapi­ta­lis­mus, die geeig­net ist, ver­schie­dens­te Kri­sen noch mas­siv zu ver­stär­ken – man den­ke hier etwa an Lie­fer­ket­ten-Unter­bre­chun­gen bei drin­gend benö­tig­ten medi­zi­ni­schen Produkten.

Der Inten­siv­bet­ten-Abbau und die Kli­nik­schlie­ßun­gen der letz­ten Jah­re (eben­falls ein­drück­lich dar­ge­legt von Bene­dikt Kai­ser in sei­ner Stu­die, S. 10–12) waren Aus­druck einer Unter­wer­fung des Gesund­heits­sys­tems unter die kapi­ta­lis­ti­sche Logik.

Kal­ku­liert man dies mit ein, so ist es durch­aus nicht all­zu gewagt die The­se auf­zu­stel­len, daß die hohe Belas­tung der deut­schen Inten­siv­sta­tio­nen in den bis­he­ri­gen zwei Jah­ren der Coro­na-Kri­se bei einer mas­si­ven Influ­en­za-Wel­le in ähn­li­cher Form ein­ge­tre­ten wäre, es dabei aber an einer so umfas­send-alar­mis­ti­schen mas­sen­me­dia­len Beob­ach­tung der Situa­ti­on und Bericht­erstat­tung dar­über geman­gelt hät­te – der Grip­pe fehlt es eben an jenem angst­er­zeu­gen­den Merk­mal der düs­te­ren, unbe­kann­ten Varia­blen, die Coro­na dank der bestän­di­gen Muta­ti­ons­droh­ku­lis­se für vie­le noch immer dar­stellt, trotz der jüngs­ten ende­mi­schen Entwicklungen.

Mit ande­ren Wor­ten: Die Grund­ur­sa­che für die bestän­di­ge Befürch­tung, unser Gesund­heits­sys­tem kön­ne unter Coro­na zusam­men­bre­chen, ist nicht eine gefähr­li­che Seu­che, son­dern die Unter­wer­fung des Gesund­heits­sys­tems unter öko­no­mi­sche Logik von Gewinn und Ver­lust. Eine Erkennt­nis, die zu pro­ble­ma­ti­sie­ren der AfD wie der JA gut zu Gesicht stün­de – nicht nur, weil es kein ande­rer tut (die Alt­par­tei­en haben sich bekannt­lich gänz­lich auf das „Covid als gefähr­li­che Seuche“-Narrativ ein­ge­las­sen), son­dern auch, weil es spür­ba­re, von Zah­len gedeck­te, kri­ti­sche und zugleich sozi­al­pa­trio­tisch akzen­tu­ier­te Argu­men­te in die Debat­te bräch­te, die vom Estab­lish­ment zumin­dest weni­ger igno­riert und dis­kre­di­tiert wer­den kön­nen als die gän­gi­gen Verschwörungsnarrative.