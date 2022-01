Krise, Corona, Kapitalismus und Profit (2)

In ande­ren Län­dern war und ist alles das sogar in noch deut­lich stär­ke­rem Maße aus­ge­prägt (sie­he EU, sie­he US- und UK-Gesundheitssysteme).

Die sozio­lo­gisch inter­es­san­te und greif­ba­re struk­tu­rel­le Neue­rung, die die Aus­sa­ge „Die Kri­se heißt Kapi­ta­lis­mus“ frei­lich nicht weni­ger wahr macht, ist die eben­falls von Kai­ser beschrie­be­ne und oben bereits ange­deu­te­te Trans­for­ma­ti­on des Welt­wirt­schafts­sys­tems, die nicht ledig­lich einen Umschwung zu digi­ta­len Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Han­dels­we­gen bedeu­tet, son­dern die eine bin­nen­sys­te­mi­sche Hier­ar­chie des Welt­wirt­schafts­sys­tems schafft, die weit über die ter­ri­to­ri­al-poli­ti­sche Unter­schei­dung von Ers­ter, Zwei­ter, Drit­ter Welt bzw. Industrie‑, Schwel­len- und Ent­wick­lungs­län­dern hinausgeht.

Kai­ser beschreibt in sei­ner Stu­die unter dem Begriff des digi­ta­len Kapi­ta­lis­mus, wie die Glo­bal Play­er des Big Tech – Ama­zon, Goog­le, Face­book (jetzt: Meta), Apple, Micro­soft – kri­ti­sche Infra­struk­tu­ren des neu­en glo­ba­len digi­ta­len Mark­tes bereit­stel­len, die für wei­te Tei­le der übri­gen Wirt­schaft, sei­en es nun gro­ße oder klei­ne und mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men, unver­zicht­bar gewor­den sind.

Erst recht in einer Welt des Home Office (wovon etwa Apple beson­ders pro­fi­tiert hat), aber auch sonst: Etwa mit Blick auf Cloud-Kapa­zi­tä­ten, die Ama­zon ver­kauft, oder auf Wer­bung bei Metas Face­book und Insta­gram sowie bei Goo­g­les You­Tube (S. 24ff.). Big Tech ist somit nicht ein­fach nur Markt­teil­neh­mer, son­dern wird selbst zum Markt bzw. zu sei­ner Infrastruktur.

Zugleich ist nicht nur die Welt­wirt­schaft, son­dern letzt­lich auch das welt­po­li­ti­sche Sys­tem, nach Luh­mann dif­fe­ren­ziert in natio­nal­staat­li­che Seg­men­te, von Big Tech abhän­gig, eben­so wie das glo­ba­li­sier­te Mas­sen­me­di­en­sys­tem. Das Bei­spiel Donald Trump ver­sus Twit­ter et al. demons­triert die­se neue Hier­ar­chie auf sehr ein­drück­li­che Wei­se, eben­so wie auch die Coro­na­po­li­tik von Big Tech: Die Glo­bal Play­er der sozia­len Netz­wer­ke deter­mi­nie­ren gera­de­zu scham­los das eta­blier­te Coro­na- und Impf-Nar­ra­tiv, nicht anders als im Fal­le der Woke- und Diver­si­ty-Ideo­lo­gie. Wer aus­schert, wird zen­siert oder gleich gelöscht. Die Can­cel Cul­tu­re ist das ein­drück­lichs­te Bei­spiel der eben nicht nur öko­no­mi­schen, son­dern auch poli­ti­schen und media­len Macht von Big Tech.

Der „Gre­at Reset“ beinhal­tet damit – und hier gelan­gen wir von der empi­ri­schen Deskrip­ti­on zur sozio­lo­gisch-theo­re­ti­schen Dia­gno­se – mehr als nur fort­ge­schrit­te­ne Digi­ta­li­sie­rung und Glo­ba­li­sie­rung: Er bedeu­tet nicht weni­ger als das Ende der Post­mo­der­ne, der funk­tio­nal dif­fe­ren­zier­ten Weltgesellschaft.

Ein äußerst instruk­ti­ver Arti­kel von Lorenz Bien in der 105. Aus­ga­be der Sezes­si­on, „Coro­na, Struk­tur und Psy­che“, hat die­se Weg­mar­ke in ande­ren Begrif­fen vor­weg­ge­nom­men und damit – ich beto­ne: rich­ti­ger- und tref­fen­der­wei­se! – eine iro­ni­scher­wei­se gera­de zu Beginn der Coro­na-Kri­se vor­ge­nom­me­ne Zeit­dia­gno­se des Autors die­ser Zei­len für inzwi­schen über­holt erklärt.

Die Post­mo­der­ne, die Ära der radi­kal­in­di­vi­dua­li­sier­ten Zer­fa­se­rung und Ver­wäs­se­rung, des blu­mig-libe­ra­len Diver­si­ty, der funk­tio­na­len Dif­fe­ren­zie­rung, in der das Pri­mat des poli­ti­schen Sys­tems zwar schon lan­ge nicht mehr gilt, aber die Poli­tik noch ein gleich­be­rech­tig­tes „Regu­la­tiv“ auf einer Ebe­ne mit dem Wirt­schafts­sys­tem ist, scheint vorüber.

Der digi­ta­le Kapi­ta­lis­mus ist inso­fern ein noch­mal radi­ka­li­sier­ter Kapi­ta­lis­mus, ein „ech­ter“ Spät­ka­pi­ta­lis­mus, der auf digi­tal-sub­ti­lem Wege ein Pri­mat des Welt­wirt­schafts­sys­tems über ande­re Funk­ti­ons­sys­te­me der Gesell­schaft wie Poli­tik und Mas­sen­me­di­en auf­baut und über die gewal­ti­ge Macht sei­ner sozia­len Netz­wer­ke nicht nur struk­tu­rell, son­dern ope­ra­tiv an die­se gekop­pelt ist. Das Welt­wirt­schafts­sys­tem dif­fe­ren­ziert sich auch intern neu aus: In ein Zen­trum (Big Tech, beglei­tet von Groß­ban­ken und Finanz­markt) und in eine Peri­phe­rie, die von die­sem Zen­trum und sei­ner von ihm bereit­ge­stell­ten Infra­struk­tur abhän­gig ist.

Die Unter­schei­dung von Gewinn und Ver­lust, also nach Luh­mann der Kom­mu­ni­ka­ti­ons­code des Wirt­schafts­sys­tems, ist Unter­neh­men nur noch mög­lich auf der Basis eben die­ses Zen­trums – ein Ver­zicht auf die Nut­zung sei­ner Markt-Infra­struk­tur wür­de unwei­ger­lich Ver­lust und damit die Unfä­hig­keit zur binä­ren Unter­schei­dung des dann ein­ge­fro­re­nen Codes bedeu­ten. Man wäre aus dem Wirt­schafts­sys­tem exklu­diert – Schritt für Schritt, zunächst nur im Effekt, am Ende fak­tisch und eindeutig.

Glei­ches gilt für Kun­den (Publi­kums­rol­le des Wirt­schafts­sys­tems): Men­schen wird es zuneh­mend unmög­lich gemacht, ohne digi­ta­le Infra­struk­tur zu kon­su­mie­ren – nicht nur durch Lock­downs, son­dern auch via abseh­ba­rer Bar­geld­ab­schaf­fung, Ster­ben des loka­len Ein­zel­han­dels etc. Big Tech wird „alter­na­tiv­los“ und erlangt dadurch ein sowohl bin­nen­sys­te­mi­sches als auch gesell­schaft­li­ches Pri­mat, das – mit Haber­mas gespro­chen – zu einer umfas­sen­de­ren Kolo­nia­li­sie­rung der Lebens­welt des Ein­zel­nen führt als dies im Kapi­ta­lis­mus des 20. Jahr­hun­derts noch denk- und vor­stell­bar war.

Mit dem Pri­mat der Big-Tech-Wirt­schaft auch über Poli­tik und Mas­sen­me­di­en beginnt, so beschreibt es Bien in sei­nem Arti­kel, zugleich wie­der ein Zeit­al­ter der „gro­ßen Erzäh­lun­gen“: Man sucht wie­der nach Wahr­hei­ten – dies­mal aber eben durch Wokeis­mus, Cri­ti­cal Race Theo­ry und der­glei­chen (Ideo­lo­gien, die dem links­li­be­ra­len Indi­vi­dua­lis­mus ent­sprin­gen, nicht sozia­lis­ti­schem Kol­lek­ti­vis­mus, wie es man­che Boo­mer-Seman­tik ger­ne nahe­zu­le­gen ver­sucht – die ste­ti­ge Wie­der­ho­lung macht es jedoch nicht wahrer).

Es ist kein Zufall, daß die­se Ent­wick­lun­gen, die auto­ri­tär mutier­ten Coro­na- und Impf-Regimes und die Big-Tech-Domi­nanz zeit­lich so zusam­men­fal­len: Die Sehn­sucht nach neu­en, links­li­be­ra­len Woke-Wahr­hei­ten wird durch die Coro­na-Neu­ro­se und die Mul­ti­pli­ka­to­ren-Funk­ti­on des Big-Tech-Pri­mats der Wirt­schaft radi­ka­li­siert; die in der Post­mo­der­ne immer grö­ßer gewor­de­ne Sehn­sucht nach „End­lich wie­der Wahr­heit und Ver­bind­lich­keit!“ bricht wie eine gesell­schaft­li­che Explo­si­on hervor.

Auch dies ist „Gre­at Reset“ und „gro­ße Trans­for­ma­ti­on“ – aber nicht, jeden­falls nicht pri­mär begrün­det durch die Ver­schwö­rung ein­zel­ner Strip­pen­zie­her, son­dern durch welt­ge­sell­schaft­lich-sozia­le und tech­nisch-digi­ta­le Dyna­mi­ken, die sich bereits seit Jah­ren und Jahr­zehn­ten vollziehen.

Die „Post­mo­der­ne“ einer funk­tio­nal dif­fe­ren­zier­ten Gesell­schaft ist vor­bei. Der „gro­ße Umbruch“ führt in einen semi-tota­li­tä­ren digi­ta­len Kapi­ta­lis­mus der Öko­no­mi­sie­rung des Poli­ti­schen, des Media­len und des Pri­va­ten, der digi­ta­len Kolo­nia­li­sie­rung von Lebens­wel­ten. Eine Radi­ka­li­sie­rung, frei­lich. Aber auch eine, die neue Spiel­räu­me und Ansatz­punk­te für eine leben­di­ge rech­te Oppo­si­ti­on eröffnet.