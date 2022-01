Sammelstelle für Gedrucktes (40)

Über Nacht defi­nier­ten die Akteu­re um Lothar Wie­ler den Gene­se­nen­sta­tus neu: Nicht mehr sechs Mona­te (wie EU-weit) soll er Gül­tig­keit besit­zen, son­dern fort­an nur noch 90 Tage. Begrün­det wird dies mit »wis­sen­schaft­li­cher Evidenz«.

Wäh­rend die Tages­pres­se und die GEZ-Medi­en erst gar nicht und dann zöger­lich als Regie­rungs­ver­ste­her berich­te­ten, scher­te immer­hin der Cice­ro aus und leg­te den Fin­ger in die klaf­fen­de Wunde.

Flo­ri­an Voß führt dort aus (Cice­ro Plus v. 18.1.2022):

dass nach der Omi­kron-Wel­le Hun­dert­tau­sen­de, wenn nicht Mil­lio­nen von Men­schen in die­sem Land plötz­lich einen Gene­se­nen­sta­tus haben wer­den. Und das wird nicht nur Ein­fluss auf den Ver­lauf der Pan­de­mie neh­men, son­dern auch auf die Dis­kus­si­on über die mög­li­che Impf­pflicht. Und genau in die­sem Moment ver­kürzt das Robert-Koch-Insti­tut den Sta­tus „Gene­se­ner“ von sechs auf drei Mona­te? Der­weil die Schweiz den Sta­tus von sechs auf zwölf Mona­te aus­ge­wei­tet hat, gehen wir den ent­ge­gen­ge­setz­ten Weg? Kann das wirk­lich sein?

Es kann, wir leben immer­hin in der Bun­des­re­pu­blik, und dort steht die Ampel auf Dau­er­grün für das RKI, obwohl, wie Voß hervorhebt,

Die­ser ver­lang­te schon in zahl­rei­chen Debat­ten­bei­trä­gen, die Sen­der müss­ten ihre Ein­spar­po­ten­zia­le bes­ser nut­zen und trans­pa­ren­ter wirt­schaf­ten. Im Okto­ber ver­gan­ge­nen Jah­res hat­te Robra ange­regt, das ZDF sol­le «die natio­na­le Ebe­ne bespie­len und die ARD stär­ker als bis­her bei den Regio­nen anknüp­fen». Ganz auf die­ser Linie beken­nen die Mag­de­bur­ger Par­tei­freun­de nun, «das Ers­te» künf­tig als «Schau­fens­ter der Regio­nen» und das ZDF als bun­des­wei­ten Sen­der pro­fi­lie­ren zu wol­len. Die «Mit­tel­deut­sche Zei­tung» aus Hal­le zitiert den medi­en­po­li­ti­schen Spre­cher der CDU, Mar­kus Kur­ze, mit den Wor­ten, als «eigen­stän­di­ger Kanal» sol­le «Das Ers­te» lang­fris­tig abge­schafft wer­den. So lau­te das «Fern­ziel»,

Die­se Hal­tung, ansons­ten aus­schließ­lich in der AfD kon­sens­fä­hig, hat die CDU-Frak­ti­on in Sach­sen-Anhalt nun kon­kre­ti­siert. Sie bezog sich auf Reform­plä­ne des Kul­tur­mi­nis­ters Rai­ner Robra:

Alex­an­der Kis­s­ler berich­tet in der NZZ (v. 19.1.2022) über eine »Radi­ka­le Reform«, die von der CDU in Mag­de­burg vor­ge­schla­gen wird. Vor dem Hin­ter­grund der jüngs­ten Ent­wick­lun­gen in Groß­bri­tan­ni­en – die bri­ti­sche BBC muß womög­lich die Finan­zie­rung ab 2027 auf ein Abon­ne­ment­mo­dell umstel­len und wäre nicht mehr gebüh­ren­fi­nan­ziert – läßt sich

Zu begrü­ßen ist auch auf­grund die­ses aktu­el­len Bei­spiels jed­we­de Grund­satz­kri­tik am über­hol­ten Sys­tem von ARD, ZDF und Co., womit der Bei­trags­zah­ler sei­ne eige­ne selek­ti­ve Beschal­lung finan­zie­ren muß. Wie­der­mal kommt ein pro­duk­tiv-kon­struk­ti­ver Impuls aus Sach­sen-Anhalt, dies­mal gar von einer Regierungspartei.

Es sind offen­kun­dig Fra­gen, die auch drei Tage nach der Cice­ro-Inter­ven­ti­on nicht rest­los geklärt sind. RKI, Bun­des­re­gie­rung und Bun­des­län­der haben sich in eine Situa­ti­on gebracht, die in ihrer gan­zen Absur­di­tät bei­spiel­haft für die Kon­zept­lo­sig­keit und Sprung­haf­tig­keit der bun­des­deut­schen Kri­sen­po­li­tik stehen.

Ob die Län­der dies so auch für ihre 2G/3G-Rege­lung anwen­den bzw. in ihren Ver­ord­nun­gen berück­sich­ti­gen, lie­ge nicht im Ermes­sen des RKI.

Der Teu­fel steckt im Detail, und so merkt das RKI gegen­über Flo­ri­an Voß an:

Kis­s­ler ver­weist fol­ge­rich­tig auf die letz­ten Bemü­hun­gen, die alle­samt scheiterten:

Über­flüs­sig also, sich mit die­sem The­ma zu beschäf­ti­gen? Nein, meint der Autor, denn es gebe

nicht nur in Gross­bri­tan­ni­en, son­dern auch in Deutsch­land der­zeit ein Momen­tum für eine grund­le­gen­de Debat­te zu den Gren­zen eines von der All­ge­mein­heit per Pflicht­bei­trag finan­zier­ten Rund­funks. Eine Mit­te Janu­ar ver­öf­fent­lich­te Umfra­ge des Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tuts For­sa ergab einen Ver­trau­ens­ver­lust in das Medi­um Fern­se­hen von fünf Pro­zent­punk­ten inner­halb eines Jahres,