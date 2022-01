Es geht uns zu gut

Dann: all die häß­li­chen Kla­mot­ten aus den 80er Jah­ren, die irgend­wer (ich glau­be: ich) auf­be­wahrt hat­te für poten­ti­el­le Uren­kel. 400-Tei­le-Puz­zles, von denen nur noch 377 Tei­le anwe­send waren. Jeder Mensch mit ordent­lich Stau­raum wird ähn­li­ches berich­ten kön­nen. Es geht hier nicht um ein paar gro­ße Tüten – es geht um Containermaßstäbe!

Ich habe in den ver­gan­ge­nen Jah­ren häu­fig aus­ge­mis­tet. Nicht nur den eige­nen Bestand. Eine wohl­ha­ben­de Bekann­te von mir besitzt zahl­rei­che Woh­nun­gen. Immer stirbt irgend­wer ohne Nach­kom­men. Die Bekann­te lädt dann mich ein: „Nimm Dir, was Du brau­chen kannst.“

Ich wer­de nie mehr im Leben Spül­mit­tel und Rei­ni­ger aller Art kau­fen müs­sen. Die Deut­schen schei­nen hier­bei auf einen soli­den Bestand wert­zu­le­gen. Mei­ner ist gedeckt.

Ich ken­ne das durch­schnitt­lich Zurück­ge­las­se­ne der Gestor­be­nen ziem­lich gut. Ich ken­ne den Geruch und den Staub in Woh­nun­gen von Alten genau.

Stets fin­de ich spe­zi­el­le Vor­lie­ben: Edel­stei­ne. Eine Eulen­samm­lung. Eine Ele­fan­ten­samm­lung. 250 Aus­ga­ben der „Neu­en Revue“ mit schlüpf­ri­gem Inhalt. 180 Par­fumpröb­chen der Jah­re 1991- 2002. Schlager-CDs.

Häu­fig, fast immer bei alten Leu­ten: „medi­zi­ni­sches“ Zube­hör, das nie benutzt, aber (unaus­ge­packt) vor­ge­hal­ten wur­de: Ers­te-Hil­fe-Kits noch und nöcher, Blut­druck­meß­ge­rä­te, Cool­packs, Kühl- und Wär­me­sal­ben, Mull­bin­den für jeden Zweck und in jeder Grö­ße, Rheu­ma­pflas­ter, Keil­kis­sen, Lenden‑, Knie- und Ell­bo­gen­wär­mer, Mas­sa­ge­ac­ces­soires ohne Ende. Wenn Lidl/Aldi etc. „Gesund­heits­be­darf“ anbie­ten, grei­fen die Leu­te offen­kun­dig wie besin­nungs­los zu.

Ich lie­be es, in sol­chem Fun­dus zu rüh­ren. Natür­lich kom­me ich mir dabei auch indis­kret vor und schä­me mich ein wenig. Es ist ein post­mor­ta­ler Über­griff. Aber im Kopf ent­ste­hen dabei gan­ze Roma­ne. Ich schlüp­fe in das Leben nun toter Men­schen und male es mir aus. (Logisch spre­che ich ein Gebet für die Seelen.)

Neu­lich war ich in einer Woh­nung, wo im Wohn­zim­mer ein gro­ßer Blut­fleck sicht­bar war: Der acht­zig­jäh­ri­ge Mie­ter war gestürzt und hat­te sich schwer am Glas­tisch ver­letzt. Als man ihn fand, war er schon eini­ge Tage tot.

Stück­wei­se erfuhr ich sei­ne Lebens­ge­schich­te: Drauf­gän­ger, nie für die Fami­lie da. Nach der Schei­dung haben sich auch die Kin­der von ihm los­ge­sagt; es hieß, er ver­prass­te sein Geld mit diver­sen Gelieb­ten. Die­se Woh­nung war für mich ein Span­nungs­ro­man. Letzt­lich sah ich den alten Her­ren direkt vor mir: Den Ket­ten­rau­cher, den Mün­zen­samm­ler, den Mann, der wer­ti­ges Schuh­werk bevor­zug­te und auch repa­rie­ren ließ, der selbst sehr roman­tisch mal­te, aber Unmen­gen an Bild­bän­den zur „Moder­nen Kunst“ hor­te­te – und der eben… libi­di­nös war.

Aller­dings fand ich auch hier all dies („kleins­ter gemein­sa­mer Nen­ner“), was ich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren bei mei­nen ver­stor­be­nen und weni­ger kunst­sin­ni­gen Tan­ten und Onkel fand:

Soviel nie Aus­ge­pack­tes. Soviel rei­ne Kon­sum­schei­ße – her­ge­stellt, um ver­nich­tet zu wer­den: Socken, mas­sen­wei­se. Immer mit Ange­bots­eti­kett. Hem­den, dito. Und der gan­ze Tchi­bo-Mist: elek­tro­ni­scher Flie­gen­wed­ler, beheiz­ba­res Rücken­kis­sen, Tuben­pres­ser oder Katzenzahnfleischspielzeug.

Kein Mensch braucht das alles. Aber die Anspra­che klang so ver­füh­re­risch… „Ken­nen Sie es auch, wenn der Rest in der Tube sich ein­fach sträubt?“

Soeben habe ich bei mei­nen eige­nen Eltern aus­ge­mis­tet. Nein, hier ist nie­mand gestor­ben! Es war eben Auf­räum­zeit. Mei­ne Mut­ter ist nach einem Schlag­an­fall (kurz nach dem „Boos­ter“ übri­gens) seit nun sechs Wochen unglück­lich außer Haus.

Es han­delt sich bei mei­nen Eltern um Eigen­heim­be­sit­zer mit mas­sig Stau­raum. Tat­säch­lich sam­melt mein Vater ( ein 83jähriger, der aber als Ver­eins­sport­ler im Tisch­ten­nis jeden jün­ge­ren Nicht­ver­eins­sport­ler besiegt, jede Wet­te!) die Dreh­ver­schlüs­se von Wein­fla­schen. Das ist bloß ein Bei­spiel. Er sam­melt viel: 165 Sport­po­ka­le aus ver­schie­de­nen Dis­zi­pli­nen (auch Kegeln und Fuß­ball). Aber auch Fla­schen­öff­ner. Und Auf­kle­ber. Und Ker­zen. Und Uhren. Und Bat­te­rien. Und Trink­glä­ser (min­des­tens hun­dert Exem­pla­re: wer mag je soviel trin­ken?). Und Zei­tungs­aus­schnit­te. Über­haupt alles, was mit sei­nen bei­den Hei­ma­ten Rum­pen­heim (Stadt­teil von Offen­bach) und Kunzendorf/Niederschlesien zu tun hat.

Ich mag die­ses vie­le Kubik­me­ter zäh­len­de Sam­mel­su­ri­um gel­ten las­sen, weil es auf eine bestimm­te Art „See­le“ hat. Aber bereits hier: welch Überfluß!

Anders schaut es aus, wenn ich das Kon­vo­lut mei­ner Mut­ter über­schaue. Die schimpft seit je über die raum­grei­fen­de Sam­mel­lei­den­schaft ihres Man­nes und ist unzu­frie­den, wenn wir Töch­ter ihr nicht ordent­lich bei­pflich­ten. (Natür­lich tun wir das!)

Die Mut­ter, so zeig­te es sich eben, hat vor allem Kla­mot­ten ange­häuft. Beim Aus­mis­ten pack­te mich ein Grau­en: Min­des­tens 20 „Shorts“, die sicht­bar nie auch nur ein ein­zi­ges Mal getra­gen wur­den und nie­mals getra­gen wer­den. Ähn­lich sieht es bei den „Shirts“ aus – die Mama geht seit min­des­tens zwan­zig Jah­ren nicht mehr ärmel­los. Aber ich fin­de über ein Dut­zend ärmel­lo­ser Shirts samt anhän­gen­dem Preis­schild. Teils noch in D‑Mark.

Mit Aldi oder Lidl hat das nichts zu tun. Es sind kei­ne preis­güns­ti­gen Stü­cke (was es in mei­nen Augen nicht bes­ser macht).

Kata­lo­ge von „Klin­gel“, Bader“, „Witt Wei­den“ etc. müs­sen der­art ver­füh­re­risch sein, daß sie selbst Frau­en jen­seits des Mode­al­ters zu Bestel­lun­gen verlocken.

Auf mich wirkt es, par­don, pervers.

Wer braucht, bit­te, 17 Schlaf­an­zü­ge? Oder 41 Hosen, von denen nur fünf oder sechs mehr als ein­mal getra­gen wurden?

Ich sehe mich in einem Zwei­fron­ten­krieg. Auch bei zwei­en mei­ner Töch­ter platzt näm­lich der Klei­der­schrank, auch wenn es da weit­ge­hend um „Second-Hand“ geht. Hier fruch­tet Auf­klä­rung immer­hin noch. Ich habe viel Zeit & Mühe auf­ge­wen­det, um sie, die Töch­ter, zu über­zeu­gen, wie „Mode“ funk­tio­niert und wer die Opfer (in Chi­na, Kam­bo­dscha, Ban­gla­desch) die­ser glo­ba­len Tex­til­in­dus­trie sind. Ich sehe eine deut­li­che Besserung!

Ich habe bei mei­nen Eltern auch Lebens­mit­tel aus­ge­mis­tet. Etwa 80 teils seit vie­len Jah­ren abge­lau­fe­ne Pro­duk­te wan­der­ten nun in mei­nen Beritt. Wir essen Reis und trin­ken auch Kaf­fee, der längst „abge­lau­fen“ ist. Das Mot­to „schau­en-rie­chen-schme­cken“ bleibt gültig.

Wenn „Melitta“-Kaffee im Ange­bot ist, kau­fen Mama und Papa stets fünf Packun­gen. Mitt­ler­wei­le lie­gen im Kel­ler 37 Kaf­fee­pa­ckun­gen. Ein Gut­teil ist „abge­lau­fen“.

Das­sel­be gilt für x- ande­re Pro­duk­te. Milch­reis, Klö­ße, Reis.

Man sagt: Das ist halt die Kriegs­ge­nera­ti­on. Die den­ken immer, es könn­te mal knapp wer­den. Die bun­kern. Die schaf­fen Vorrat.

Hier­zu ein deut­li­ches Jein. Wir haben es bei den Vier­zi­ger­jahr­gän­gen mit einer Genera­ti­on zu tun, die zwar auch Armut & Not kann­te, die aber in einem groß­ar­ti­gen Wirt­schafts­wachs­tum groß­ge­wor­den ist. In die­sen Wirt­schafts­wachs­tums­jah­ren begann das akti­en­mä­ßi­ge Gepo­ker: Was spa­re ich, wenn ich JETZT zuschla­ge? Ich spa­re 160 Cent, wenn ich den Drei­er­pack-Sham­poo JETZT kau­fe und nicht nächs­te Woche!

Das ist es, was die Leu­te bewegt. Es geht ihnen gut. Es geht ihnen viel zu gut, um wider­stän­dig zu wer­den. Sonst hät­ten sie ja kei­ne „ver­fal­le­nen“ Lebens­mit­tel im Haus. Sonst wür­den sie ängst­lich sor­tie­ren und aufbrauchen.

Die Fra­ge, war­um „die­se ver­nünf­ti­gen Leu­te“ heu­te, zu Coro­na-Zei­ten, nicht auf­be­geh­ren, ist daher leicht zu beant­wor­ten: Es geht ihnen gut! Viel zu gut.