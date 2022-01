Kritik der Woche (13): Zu Tisch bei Diktatoren

Ich jeden­falls fin­de Zu Tisch bei Dik­ta­to­ren ziem­lich gran­di­os, was an mei­ner Art des Humors liegt: Hier wird uns auf­ge­tischt, was die bösen Män­ner des 20. Jahr­hun­derts als Spei­se bevorzugten.

Ange­rei­chert wird das mit Pho­tos, die teils kaum bekannt sind: Hit­ler beim Nicker­chen, Sophia Loren, die für Tito Kar­tof­feln schält, ein debil wir­ken­der Hon­ecker, der einem Kind die Haa­re wuselt, die Ceauces­cus und Mao im Badedress.

26 Dik­ta­to­ren (sor­tiert nach Kon­ti­nen­ten) wer­den auf jeweils drei Sei­ten vor­ge­stellt. Schon das ist eini­ger­ma­ßen irr­lich­ternd: Den Her­ren Hit­ler, Mao Zedong und Sta­lin wird eben­so­viel Platz ein­ge­räumt wie Fran­cois Duva­lier (Hai­ti), Sapar­mu­rat Nija­sow (Turk­me­ni­stan) oder Kwa­me Nkru­mah (Gha­na).

Ganz grob, aber fast feh­ler­frei lis­ten die bei­den Autorin­nen auf, was die Tyran­nen so trie­ben, wofür sie berühmt und berüch­tigt wur­den und was sie am liebs­ten verzehrten.

Wenn es danach geht, wäre mein per­sön­li­cher Lieb­lings­dik­ta­tor der por­tu­gie­si­sche Katho­lik Anto­nio Sala­zar, der von 1928 bis 1968 poli­tisch wirk­te. Hier wird er „eher als reli­giö­ser Asket denn als Auto­krat“ gezeich­net. Sei­nem „Estado Novo“ (Neu­er Staat) waren Libe­ra­li­tät und Indi­vi­dua­lis­mus ver­haßt: „Er hass­te das Durch­ein­an­der, das die Demo­kra­tie sei­ner Ansicht nach hervorbrachte.“

Auf Distanz zu Hit­ler ging er gleich­wohl, da ihn des­sen Hei­den­tum und Ras­sis­mus abstie­ßen. Er war ent­schie­de­ner Anti­fe­mi­nist und haß­te es, wenn in sei­ner Umge­bung tele­pho­niert wur­de. Sein Lieb­lings­ge­richt war „Sar­di­nas grelha­das com Fei­jao Fra­de“, eine Arme­leu­te­spei­se aus Boh­nen und Sardinen.

Über Sta­lin erfah­ren wir, daß er sei­ne Gäs­te gern zu Trink­spie­len ein­lud oder bes­ser: zwang. Jugo­sla­wi­ens Staats­chef Tito (der übri­gens Schwei­ne­ba­cken lieb­te) habe sich bei einem sol­chen Gela­ge in den Jacken­är­mel erbro­chen, und Chruscht­schow sei … noch Ärge­res widerfahren.

Mus­so­li­nis Leib­spei­se waren gehack­te Knob­lauch­ze­hen, ver­fei­nert mit Oli­ven­öl und Zitro­ne. „Danach war es unmög­lich in sei­ner Nähe zu sein“, erzähl­te sei­ne Ehe­frau, die nachts in einem der Kin­der­zim­mer Zuflucht vor dem Stin­ker nahm.

Herr Hit­ler hin­ge­gen, als Vege­ta­ri­er wohl­ge­merkt, soll auf „Gefüll­te Tau­ben“ gestan­den haben, wie hier aus siche­ren Quel­len berich­tet wird. Eine offen­kun­dig ambi­va­len­te Regung: „Wenn der Füh­rer Gäs­te hat­te, die gern Fleisch aßen, ließ er sich manch­mal dazu hin­rei­ßen, ihnen detail­reich die Zustän­de in einem ukrai­ni­schen Schlacht­haus zu schil­dern, das er ein­mal besucht hatte.“

Hi tler – hier­in glich er sich vie­len sei­ner Pen­dants – soll aus Angst vor Gift­an­schlä­gen übri­gens zahl­rei­che Vor­kos­ter beschäf­tigt haben. Das im Buch prä­sen­tier­te „Gefüll­te Tauben“-Rezept läßt jeden­falls kei­ne Wün­sche offen. Ich wer­de es nicht nach­ko­chen, hin­ge­gen gern ein­mal den „Fisch­sa­lat nach Art der Khmer“ (Pol Pot) und die „Strulk­ji“ genann­ten war­men Teig­rol­len (Tito).

Beim Nord­ko­rea­ner Kim Jong-Il gilt es, eine Hai­fisch­flos­sen­sup­pe zu berei­ten. Ersatz­pro­duk­te wer­den (haha!) ange­ra­ten. Des­glei­chen gilt für Fidel Cas­tros Schild­krö­ten­sup­pe, nach der der Kom­mu­nist gera­de­zu „ver­rückt“ gewe­sen sein soll. Man darf hier, schrei­ben die Autorin­nen, ruhig als Ersatz zu Och­sen­schwanz oder Kalbs­fleisch greifen.

Alfre­do Stroess­ners mut­maß­li­che Leib­spei­se, die „Sopa Para­gua­ya“, läßt sich hin­ge­gen moral­po­li­tisch beden­ken­los nach­ko­chen. Nur: Mag man das wirk­lich essen, wenn man zuvor über sei­nen dezent per­ver­sen-poly­amou­rö­sen Lebens­wan­del infor­miert wurde?

Der Sar­kas­mus die­ses wun­der­ba­ren Buches ist nicht hoch genug zu loben. Der Leser, sofern kein Gries­gram, wird Stun­den des lukul­li­schen Genus­ses ver­brin­gen. Las­sen wir ein­mal die „Mopa­ne-Wür­mer“ bei­sei­te, die sich der mala­wi­sche Füh­rer und Absti­nenz­ler Has­tings Kamu­zu Ban­da regel­mä­ßig als Snack einfuhr.

Es ist gar kein Wun­der, daß die­ses ursprüng­lich bri­ti­sche Buch nun auf Deutsch unter der spre­chen­den Mar­ke „Hey­ne Hard­core“ erschie­nen ist. Unter die­sem Eti­kett wird gleich­sam signa­li­siert: „Hoho, wir trau­en uns was Krasses!“

Bei amazon.de nimmt das Buch übri­gens den welt­wei­ten Rang 19 in „Food-Foto­gra­fie“ ein.

Na, wenn das kein Kauf­an­reiz ist, was dann?

– – –

Vic­to­ria Clark/Melissa Scott: Zu Tisch bei Dik­ta­to­ren. Die Lieb­lings­spei­sen der Tyran­nen. 173 S, 20 € – hier bestel­len.