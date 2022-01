Die Priorität des Themas Bevölkerungsaustausch

Selbst die hart­nä­ckigs­ten Ver­wei­ge­rer, denen Gesund­heits­po­li­tik, Tech­nik und Bio­macht als poli­ti­sche Fak­to­ren nicht in den ideo­lo­gi­schen Kram paß­ten, gaben im Jahr 2021 nach und bezo­gen Stel­lung. Mit weni­gen Aus­nah­men (allen vor­an Karl­heinz „Ärmel hoch“ Weiß­mann) schlug sich die über­wie­gen­de Mehr­heit des rech­ten Lagers auf die Sei­te der Maßnahmenkritiker.

Für mich selbst war die Ankün­di­gung des Impf­zwangs der Trop­fen, der das Faß zum Über­lau­fen brach­te, und vie­len jun­gen Patrio­ten ging es ähn­lich. Die akti­vis­ti­schen Front­ban­ner tauch­ten ab Novem­ber als patrio­ti­sche Reak­ti­on auf die Kampf­an­sa­ge der Bio­po­li­ti­ker auf. Die iden­ti­tä­re Moti­va­ti­on im Kampf gegen die glo­ba­le Viruspo­li­tik habe ich in den letz­ten bei­den Arti­keln dar­ge­legt. In die­sem Text will ich welt­an­schau­li­che Prio­ri­tä­ten klarstellen.

Ich ver­ste­he die „Coro­na­kri­se“ vor allem als bio­po­li­ti­schen Vor­stoß des Glo­ba­lis­mus. Eben­so wie bei der Kli­ma­kri­se wird ein schein­bar unpo­li­ti­sches The­ma miß­braucht, um in einer Poli­tik des “Sach­zwangs” glo­ba­lis­ti­sche Zie­le durch­zu­set­zen. Eben­so hät­te man in einer ech­ten oder insze­nier­ten „Coro­na­kri­se” patrio­ti­sche Zie­le (Grenz­schlie­ßung, Remi­gra­ti­on, Regio­na­li­sie­rung) pro­pa­gie­ren können.

Das­sel­be gilt für die Kli­ma­kri­se und die Wachs­tums­kri­tik. Auch hier ist, wie Rolf Peter Sie­fer­le dar­legt, das Lösungs­mo­no­pol der uni­ver­sa­lis­ti­schen, links­li­be­ra­len Tech­no­kra­tie bestreit­bar. Selbst­ver­ständ­lich muß die Reak­ti­on eine kri­ti­sche Ana­ly­se und Destruk­ti­on der Fak­ten­ba­sis der insze­nier­ten Kli­ma- und Virus­a­po­ka­lyp­sen sein. Doch es sind per se kei­ne lin­ken oder rech­ten Fra­gen, wes­we­gen eine fun­dier­te patrio­ti­sche Bewe­gung eine Alter­na­ti­ve zu glo­ba­lis­ti­schen Ant­wor­ten erar­bei­ten muß.

Die dif­fu­se ideo­lo­gi­sche Ant­wort, die der­zeit in der Coro­na­wi­der­stands­be­we­gung kur­siert, ist kei­ne Lösung. Die rech­te Ant­wort auf eine uni­ver­sa­lis­ti­sche, glo­ba­lis­ti­sche Tech­no­kra­tie, die jene Pro­ble­me, wel­che sie her­vor­ge­bracht hat, mit noch mehr zen­tra­li­sier­ter Tech­nik „mana­gen“ will, lau­tet Wachs­tums­kri­tik und eine mul­ti­po­la­re Welt.

Das Alter­na­tiv­kon­zept der der­zei­ti­gen Coro­na­be­we­gung ist jedoch meist eine eben­so uni­ver­sa­lis­ti­sche New-Age-Eso­te­rik. Die schein­bar unlös­ba­ren Pro­ble­me und “Sach­zwän­ge”, wel­che die links­li­be­ra­len Glo­ba­lis­ten in den Raum stel­len, sol­len durch eine „Bewußt­s­eins­re­vo­lu­ti­on“ über­wun­den wer­den. Von liber­tä­rem („Bit­coin löst das“) bis zu eso­te­ri­schem („Lie­be ist die Lösung“) Chi­li­as­mus ist jede Spiel­art vorhanden.

Die Struk­tur die­ser Ideo­lo­gie ist rela­tiv ein­heit­lich. Statt Sys­tem­kri­tik setzt man auf Per­so­na­li­sie­rung. Die glo­ba­len Eli­ten sei­en mora­lisch böse und cha­rak­ter­lich im Mate­ria­lis­mus und Tota­li­ta­ris­mus ver­haf­tet. Ein “neu­er Mensch” und ein neu­es Bewußt­sein (wel­ches man selbst ver­kör­pert), wird dage­gen die „Mensch­heits­fa­mi­lie“ und den Welt­frie­den her­bei­füh­ren. In die­sem New-Age-Uni­ver­sa­lis­mus wird im Grun­de das Welt­bild der Glo­ba­lis­ten über­nom­men. Die Kluft, die zwi­schen Uto­pie und Wirk­lich­keit besteht, soll aller­dings nicht mit Tech­nik und Manage­ment, son­dern mit Eso­te­rik und Wun­der­glau­ben über­brückt wer­den. Daß die­se Hal­tung in ihrer wir­ren Unwäg­bar­keit die Posi­ti­on der Tech­no­kra­ten letzt­lich stärkt, dürf­te klar sein.

Die rech­te Hal­tung unter­schei­det sich vom tech­no­kra­ti­schen und eso­te­ri­schen Uni­ver­sa­lis­mus in ihrem Rea­lis­mus und Plu­ra­lis­mus. Statt einem „neu­en Men­schen“, einer „ver­ein­ten Mensch­heit“, oder einer „erwach­ten Mensch­heits­fa­mi­lie“, setzt sie auf die kon­kre­ten Völ­ker, das Völ­ker­recht und eine mög­lichst loka­le Lösung kon­kre­ter Pro­ble­me. Sie­fer­le nennt dies die „reak­tiv-par­ti­ku­la­ris­ti­sche Posi­ti­on” und schreibt dazu:

„Eine sol­che »mul­ti­kul­tu­rel­le«, das heißt aus einer Viel­falt auto­no­mer und ihre fest­um­ris­se­ne Iden­ti­tät eifer­süch­tig ver­tei­di­gen­der Kul­tu­ren bestehen­de Welt wäre den kom­men­den Umwäl­zun­gen unter Umstän­den bes­ser gewach­sen als eine uni­ver­sel­le Welt­zi­vi­li­sa­ti­on, die dar­auf setzt, auch noch die unwahr­schein­lichs­ten und hyper­trophs­ten Ansprü­che und Zustän­de vor einem Unter­gang zu bewah­ren, der sich ohne­hin nicht ver­mei­den läßt.“ (Sie­fer­le, Epo­chen­wech­sel, S. 384)

Vor­aus­set­zung die­ser rech­ten Ant­wort, die gegen das der­zeit domi­nan­te tech­no­kra­tisch-glo­ba­lis­ti­sche und das dif­fu­se eso­te­risch-uni­ver­sa­lis­ti­sche Nar­ra­tiv auf­tritt, sind die Völ­ker als poli­ti­sche Entitäten.

Es gilt daher in ers­ter Linie (auch über die Coro­na­kri­se hin­aus) die Prio­ri­tät des Volks­er­halts, kon­kret den Erhalt unse­res Vol­kes, durch die­se Pha­se der Auf­lö­sung und Ver­flüs­si­gung hin­durch. Die Abwen­dung des Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs durch die Erset­zungs­mi­gra­ti­on ist das ent­schei­den­de Ziel für unse­re Genera­ti­on und unse­re Zeit.

Der Glau­be man­cher eso­te­ri­scher Anti­tech­no­kra­ten, daß eine „glo­ba­le Mensch­heits­fa­mi­lie“ als neu­es poli­ti­sches Sub­jekt auf­tre­ten könn­te, ist Unsinn. Führ­te ein Coro­na­wi­der­stand dazu, daß Patrio­ten ihre Migra­ti­ons­kri­tik auf­ge­ben, wäre er sogar als dia­lek­ti­scher Trick, als eine List des Uni­ver­sa­lis­mus gegen sei­nen Geg­ner zu wer­ten. Führt der Wider­stand jedoch zu einem all­ge­mei­nen Ver­trau­ens­ver­lust in Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on, und das ist der­zeit der Fall, stärkt er die antiglo­ba­lis­ti­sche, rech­te Position.

Der Kampf gegen Zwangs­imp­fung, grü­nen Paß und Coro­na­maß­nah­men kann aus per­sön­li­cher oder iden­ti­tä­rer Moti­va­ti­on geführt wer­den. Ent­schei­dend ist jedoch, dabei im Bewußt­sein zu behal­ten, daß im gro­ßen Rin­gen der Ideen die rech­te Alter­na­ti­ve zur links­li­be­ra­len Tech­no­kra­tie immer noch mit dem Volk steht und fällt. Fal­len die Völ­ker und fin­det eine „glo­ba­le Bas­tar­di­sie­rung“ (Zitat Parag Khan­na) statt, gibt es kei­ne Alter­na­ti­ve zur links­li­be­ra­len Technokratie.

Die Schein­op­po­si­ti­on eines eben­so mul­ti­kul­tu­rel­len, uni­ver­sa­lis­ti­schen Kol­lek­tivs, das abs­trak­ten, undurch­führ­ba­ren, anar­chi­schen, liber­tä­ren, sozia­lis­ti­schen und/oder eso­te­ri­schen Uto­pien anhängt, wür­de, wie gesagt, deren Herr­schaft nur fes­ti­gen. Das Volk muß also um jeden Preis (außer den sei­ner selbst) erhal­ten, bewahrt und geret­tet werden.

In ver­gan­ge­nen Arti­keln habe ich eine Stra­te­gie gegen den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch bereits mehr­fach umris­sen. Gera­de arbei­te ich an einem Buch, in dem die­se Noti­zen zu einem Gedan­ken­ge­bäu­de zusam­men­ge­führt wer­den. Hier sei­en nur kurz zwei alter­na­ti­ve Wege angeführt.

Ent­we­der gelingt eine meta­po­li­ti­sche Kul­tur­re­vo­lu­ti­on von rechts („Recon­quis­ta”). Das heißt, man erringt die poli­ti­sche Macht und stoppt so den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch. Oder: alle Res­sour­cen wer­den räum­lich gesam­melt und schaf­fen eine vor- und außer­staat­li­che Über­le­bens­si­che­rung für das Volk (“Stra­te­gie der Samm­lung“). Spon­ta­ne Zusam­men­brü­che, frem­de Inva­sio­nen, Natur­er­eig­nis­se und Kri­sen kön­nen natür­lich nicht fixer Bestand­teil und Kon­stan­te einer rech­ten stra­te­gi­schen For­mel sein.

Der­zeit bestehen in Deutsch­land und Öster­reich immer noch Chan­cen auf eine Recon­quis­ta. Das rech­te Lager hat sich ein res­sour­cen- und stimm­en­tech­nisch sta­bi­les „Basis­la­ger“ für den Auf­stieg zum Gip­fel geschaf­fen. Bis­he­ri­ge Ver­su­che, in höhe­re Sphä­ren vor­zu­drin­gen, sind jedoch geschei­tert und führ­ten teils zu tie­fen Abstür­zen (Ibi­za). Die ent­schei­den­de Auf­ga­be besteht jetzt dar­in, die ver­füg­ba­ren Res­sour­cen rich­tig zu orga­ni­sie­ren und auf den ent­schei­den­den ein­zi­gen Punkt zu fokus­sie­ren. Ich sehe die­sen in der Nor­ma­li­sie­rung und Popu­la­ri­sie­rung der demo­gra­phi­schen Frage.

Der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch wird von rech­ten Par­tei­en teil­wei­se immer noch als Neben­the­ma behan­delt. Immer dann, wenn der neue Mikro­zen­sus erscheint, erschei­nen auch in den Zeit­leis­ten der Popu­lis­ten empört-alar­mier­te Mel­dun­gen und bun­te Gra­fi­ken. Bald ver­schwin­det das The­ma jedoch wie­der im Alltagsrauschen.

Anders als lin­ke pro­gres­si­ve Kräf­te hat die Rech­te kei­nen Plan und kein Kon­zept, um gemein­sam ein The­ma aufs Tapet zu brin­gen und eine Fra­ge domi­nant zu machen. Lin­ken gelingt das mit der „Kli­ma­welt­fra­ge“, der „Ras­sis­mus­fra­ge“, der „Gen­der­fra­ge” etc. regel­mä­ßig. Auch wenn die media­le Matrix gegen sie arbei­tet, könn­ten Rech­te schaf­fen, durch ein geein­tes und geziel­tes Vor­ge­hen Begrif­fe zu ent­ta­bui­sie­ren und dem Dis­kurs Fra­gen auf­zu­nö­ti­gen. Gera­de demons­triert Éric Zem­mour in Frank­reich die Mög­lich­kei­ten die­ser meta­po­li­ti­schen Stra­te­gie. Ganz abge­se­hen von sei­nen Umfra­ge­wer­ten macht er die „Aus­tausch­fra­ge“ zu einem domi­nan­ten The­ma des Wahl­kampfs, wäh­rend Le Pen die letz­ten Jah­re in Rich­tung einer „sozia­len Fra­ge“ abdriftete.

Erst wenn der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch als Begriff und Phä­no­men, ent­ta­bui­siert und Teil der all­ge­mei­nen Debat­te gewor­den ist, ist eine poli­ti­sche Lösung über­haupt denk­bar. Statt die sekun­dä­ren Fol­gen des Gro­ßen Aus­tauschs (Isla­mi­sie­rung, Kri­mi­na­li­tät, Sozi­al­miß­brauch, Über­frem­dung) zu skan­da­li­sie­ren, wie es das libe­ral­kon­ser­va­ti­ve Lager, von BILD über „Ach­se des Guten“ bis zur CSU zur Genü­ge tut, wäre es Auf­ga­be der ech­ten Rech­ten, die Fak­ten scho­nungs­los anzu­spre­chen: Wir sind ein ster­ben­des, ver­schwin­den­des Volk, das durch stän­di­ge „Demo­gra­phie­boos­ter“ rasant aus­ge­tauscht wird.

Jede ande­re Fra­ge, ins­be­son­de­re der schein­ba­re Wider­spruch zwi­schen rechts­li­ber­tä­ren und rechts­so­zia­lis­ti­schen Posi­tio­nen, ist mei­ner Mei­nung nach nur inso­fern anzu­spre­chen und zu bear­bei­ten, als das tak­tisch und pro­pa­gan­dis­tisch der Ent­ta­bui­sie­rung des Bevöl­ke­rungs­aus­tau­sches nutzt. Jede Alli­anz und jeder Kom­pro­miß sind inso­fern ein­zu­ge­hen, als sie die das Ende der Erset­zungs­mi­gra­ti­on ermöglichen.

Weni­ger tabui­sier­te Fra­gen und The­men (Kli­ma, Sozia­les, etc.) kön­nen als „Pro­xies“ und poli­ti­sche Schuh­löf­fel wich­tig sein, um mit ihnen den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch in die Debat­te zu brin­gen. Sobald sie jedoch eine Eigen­dy­na­mik gewin­nen, oder gar eine mög­li­che Alli­anz gegen den Gro­ßen Aus­tausch spal­ten, hal­te ich die­se Fra­gen unter Umstän­den auch für problematisch.

Das Bewußt­sein für die Prio­ri­tät des The­mas Bevöl­ke­rungs­aus­tausch zu schaf­fen und den Begriff in das Zen­trum der Debat­te zu brin­gen, ist und war die Mis­si­on der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung. Dar­in liegt auch der Grund für die bru­ta­le und über­zo­ge­ne Repres­si­on und die Gleich­set­zung des The­mas mit „Ter­ro­ris­mus“. Nur der Wider­stand gegen den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch kann die Trans­for­ma­ti­on Euro­pas und der Welt in eine post­na­tio­na­le, ent­völ­ker­te „Mensch­heit“ ver­hin­dern. Letz­te­re wäre der glo­ba­len Tech­no­kra­tie völ­lig wehr­los aus­ge­lie­fert. Der Wider­stand gegen die glo­ba­lis­ti­sche Bio­po­li­tik kann logisch nur durch sou­ve­rä­ne und star­ke Natio­nen geleis­tet werden.

„Nach Coro­na die Remi­gra­ti­on“, so lau­te­te ein spe­ku­la­ti­ver Arti­kel zu Beginn der Coro­na­kri­se, (in dem ich in vie­len Pro­gno­sen abso­lut dane­ben­lag). Eine The­se bleibt jedoch bestehen und wird sich bestä­ti­gen. Die Coro­na­kri­se in ihrer beschleu­ni­gen­den und mobi­li­sie­ren­den Wir­kung schafft und stei­gert ein Poten­ti­al, das mit­tel­fris­tig dem rech­ten Lager nutzt. Und nur die­ses Lager hat die Chan­ce, die links­li­be­ra­le Tech­no­kra­tie, die der­zeit den größ­ten Kri­sen­ge­win­ner dar­stellt, her­aus­zu­for­dern und zu besiegen.

Wir wis­sen es, und unse­re Geg­ner wis­sen es. Nur so wird ver­ständ­lich, war­um sie mit Kano­nen auf Spa­zier­gän­ger schie­ßen. Die Losung für alle Rech­ten lau­tet also nach wie vor: Geht auf die Stra­ße, unter­stützt den Coro­na­wi­der­stand und för­dert die Pro­tes­te, ohne sie zu miß­brau­chen oder zu vereinnahmen.

Das Pro­test­po­ten­ti­al kann und soll wach­sen. Es kann von rech­ter Sei­te der­zeit jedoch nur gehegt und geför­dert, aber nicht geführt und ver­tre­ten wer­den. Der Wider­stand gegen die tota­li­tä­re Bio­po­li­tik ist ent­schei­dend. Sie ist die neue schar­fe Klin­ge des Glo­ba­lis­mus im Kampf gegen die Oppo­si­ti­on. Dabei dür­fen wir aber kei­nes­falls das Haupt­ziel aus den Augen verlieren.

Ein regie­rungs- und sys­tem­kri­ti­sches Poten­ti­al kann letzt­lich nur mit einer rech­ten, antiglo­ba­lis­ti­schen Idee den Lauf der Geschich­te ändern. Die ent­schei­den­de Fra­ge lau­tet am Ende: Wird das im Coro­na­wi­der­stand wach­sen­de Poten­ti­al in den nächs­ten Jahr­zehn­ten gemein­sam mit den Patrio­ten den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch aufhalten?

