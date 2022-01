Max Otte, die AfD und die Rutschpartie der CDU

Jeder, der die Bewe­gun­gen im Grenz­be­reich zwi­schen AfD und CDU in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ver­folgt hat, weiß, daß Otte öffent­lich­keits­wirk­sam pen­del­te. Er ist nach wie vor CDU-Mit­glied und war als sol­ches an füh­ren­der Stel­le in der AfD-nahen Desi­de­ri­us-Eras­mus-Stif­tung tätig.

Er ver­ließ die­se Stif­tung, weil er deren Vor­sit­zen­de, Eri­ka Stein­bach, an der Sei­te Jörg Meu­thens weiß und des­sen Kurs der par­tei­in­ter­nen Abgren­zung und Spal­tung für grund­sätz­lich falsch hält. Er begrün­de­te sei­nen Aus­tritt mit den Wor­ten, daß sich die Par­tei lei­der mit sich selbst beschäf­ti­ge und nicht mit den drän­gen­den Sachfragen.

Wenig spä­ter kan­di­dier­te Otte für den Vor­sitz der Wer­te­Uni­on inner­halb der CDU – einer weni­ge tau­send Mit­glie­der umfas­sen­de Grup­pe, deren Ziel es ist, die CDU auf einen Wesens­kern zurück­zu­füh­ren, den sie ein­mal beses­sen haben soll. Er wur­de gewählt, und sei­ne Wahl führ­te zu medi­en­wirk­sa­men Aus­trit­ten aus der Wer­te­Uni­on – ein Vor­gang, der lehr­reich für alle war, die in die­ser Split­ter­grup­pe den koali­ti­ons­be­rei­ten Brü­cken­kopf der AfD in der Uni­on sahen.

Otte läßt seit sei­ner Nomi­nie­rung zum Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­ten den Vor­sitz der Wer­te­Uni­on ruhen. Außer­dem wird ein Par­tei­aus­schluß­ver­fah­ren gegen ihn ange­strebt. Sei­ne Kan­di­da­tur war und ist auf allen Kanä­len Mel­dung, außer­dem wird sie in allen Zei­tung pro­mi­nent kommentiert.

Hat die AfD also alles rich­tig gemacht? Ja, in drei­fa­cher Hinsicht:

1. Die AfD hat ihre medi­al zuge­schrie­be­ne Rol­le als unbe­rühr­ba­rer Buh­mann durch die­sen Coup unter­lau­fen. Aus wel­chen Grün­den genau die Medi­en die aus­sichts­lo­se Kan­di­da­tur Ottes zu einem Leit­the­ma mach­ten, ist nicht klar. Viel­leicht steckt dahin­ter die offen aus­ge­spro­che­ne Ver­ein­ba­rung einer lücken­lo­sen Aus­gren­zung der AfD: kei­ne Zusam­men­ar­beit, kei­ne Nor­ma­li­tät im Umgang, kei­ne Ein­bin­dung in die demo­kra­ti­sche Mecha­nik des Par­tei­en­staats. Wer die­se Hygie­ne­re­geln nicht ein­hält, wird abge­fan­gen, öffent­lich belehrt und zuletzt als unbe­lehr­bar verstoßen.

Sicher­lich spielt auch die Unsi­cher­heit im Umgang mit dem neu­en Uni­ons­vor­sit­zen­den Fried­rich Merz eine Rol­le: Wie wird er sich und sei­ne Par­tei posi­tio­nie­ren, jetzt, wenn die CDU auf kaum abseh­ba­re Zeit in der Oppo­si­ti­on sein wird und die feh­len­den Stim­men kaum dort zurück­ho­len kann, wo Grü­ne, SPD und FDP ein­an­der das Wäh­ler­po­ten­ti­al zuspie­len, sozu­sa­gen immer wie­der als Alter­na­ti­ve zuein­an­der, aber den­noch inner­halb der regie­ren­den Mehrheit?

Vor die­sem Hin­ter­grund kam und kommt es den ande­ren “demo­kra­ti­schen Par­tei­en” zupaß, Merz in punc­to Otte fest­zu­na­geln und an die Hygie­ne­vor­schrif­ten zu erinnern.

2. Die AfD hat ihren Wäh­lern an einem kon­kre­ten Bei­spiel gezeigt, daß man kei­ner­lei Hoff­nung auf eine Merz-CDU set­zen dür­fe. Auch unter der Füh­rung eines Man­nes, der als Mer­kels Opfer, als hage­rer, gro­ßer Grüb­ler und als har­ter Wirt­schafts­mann für vie­le, auch AfD-nahe Kon­ser­va­ti­ve akzep­ta­bel zu sein scheint, wird die CDU kei­nen hal­ben Schritt auf die AfD zu machen.

Pro­mi­nen­tes Opfer die­ser Des­il­lu­sio­nie­rung ist Vera Lengs­feld. Sie setz­te als CDU-Mit­glied allen Erns­tes gro­ße Hoff­nun­gen in eine Wer­te­Uni­on, die in zwei Rich­tun­gen nach­ge­ra­de his­to­risch zu wir­ken habe: in die CDU hin­ein als Lord­sie­gel­be­wah­re­rin einer guten CDU, die “der Haupt­grund für das Erfolgs­mo­dell Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land” (Lengs­feld) gewe­sen sei; in die AfD hin­ein als exter­ner Kämp­fer an der Sei­te Meu­thens im Kampf gegen die vor­rü­cken­den Netz­wer­ke um Höcke.

Bei­des habe nun einen her­ben Rück­schlag erlit­ten, schreibt Lengs­feld in einem Bei­trag über “Das Zer­stö­rungs­werk des Max Otte” – Zei­len, die an Blind­heit für die Rol­le der CDU im Umbau Deutsch­lands kaum zu über­tref­fen sein dürften.

3. Wenn Chru­pal­la und Höcke für den CDU-Mann Otte votier­ten, Meu­then aber dage­gen, wur­zelt letz­te­rer in der Luft. Er wird unter­gra­ben oder über­brückt, jeden­falls umgan­gen, ist also über­flüs­sig, wenn es dar­um geht, das Über­ra­schen­de zu tun und die Kampf­zo­ne zu erweitern.

Es hät­te, dies zuletzt, auch ganz ande­re Mög­lich­kei­ten gege­ben, auf die Far­ce der wie stets abge­kar­te­ten Wahl des Bun­des­prä­si­den­ten zu reagie­ren – immer­hin wird die AfD mit rund 150 Wahl­be­rech­tig­ten in der Bun­des­ver­samm­lung ver­tre­ten sein. Viel­leicht hät­te man einen authen­ti­schen Kan­di­da­ten aus den eige­nen Rei­hen prä­sen­tie­ren kön­nen. Das aber wäre den Medi­en kei­ne Mel­dung wert gewe­sen. Und eine Akti­on am Wahl­abend selbst? Die Grat­wan­de­rung zwi­schen belei­dig­ter Leber­wurst und Gue­ril­la-Mar­ke­ting ist mehr als schwierig.

Ottes Nomi­nie­rung bedeu­tet auch, daß man den ent­schei­den­den Schritt gemacht hat. Jetzt rut­schen ande­re aus.

– – –

Fol­gen Sie der Sezes­si­on auf tele­gram – hier ent­lang.