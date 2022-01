Kritik der Woche (14): Endspiel des Kapitalismus

Die Coro­na-Kri­se hat die Ent­wick­lung aber poten­ziert. Daß hier nicht nur das Exem­pel Ama­zon her­vor­zu­he­ben ist, soll­te – neben ande­rem ­–die IfS-Stu­die Coro­na und Pro­fit (Schnell­ro­da 2021) ver­deut­licht haben.

Nor­bert Häring, als Wirt­schafts­jour­na­list für den Bran­chen­füh­rer Han­dels­blatt tätig, greift nun beson­de­re Fäl­le auf und zieht in sei­nem End­spiel des Kapi­ta­lis­mus all­ge­mei­ne Schlüsse.

Ein beson­de­rer Fall ist die deut­sche Auto­in­dus­trie: Die drei größ­ten Kon­zer­ne schüt­te­ten mit­ten in der Pan­de­mie rund sechs Mil­li­ar­den Euro an ihre pri­va­ten Aktio­nä­re aus, wäh­rend sie sich vom Staat – also: vom Steu­er­zah­ler – Kurz­ar­bei­ter­geld und Absatz­hil­fen aus­zah­len lie­ßen. Natur­ge­mäß sorgt eine sol­che Umver­tei­lung von unten nach oben weni­ger für Pro­test­wal­lun­gen als die restrik­ti­ven Maß­nah­men, die noch letz­te Details des Pri­vat­le­bens tangieren.

Bei­des hängt aber mit­ein­an­der zusam­men: Die „Gro­ßen“ spie­len nach Regeln, die sie selbst auf­stel­len, ver­mit­telt über einen Staat, der zu ihrem Dienst­leis­ter umfunk­tio­niert wor­den ist und von han­deln­den Eli­ten gesteu­ert wird, deren Eigen­in­ter­es­sen das All­ge­mein­wohl über­la­gern (auch dann, wenn sie es bigott anru­fen). Häring zeigt in sei­ner dich­ten Ana­ly­se, wie Staat und Kapi­tal die Ansprü­che der Groß­in­dus­trie als unan­tast­bar darstellen.

Häring pol­tert dabei nie, son­dern bleibt sach­lich-fach­lich am Gegen­stand. Wenn er die Macht der Kon­zern­lob­bys an Bei­spie­len deut­lich macht; wenn er das Glo­bal-Lea­der-Pro­gramm der Davos-Krei­se unter­sucht; wenn er die Mecha­nis­men des Finanz­sek­tors durch­dringt, die immer grö­ße­re Berei­che des Lebens ihrem Zugriff unter­wer­fen – dann leis­tet er dies ohne Schaum vor dem Mund. Ihm geht es um die Bewußt­s­eins­bil­dung dafür, daß die oft ein­zeln kri­ti­sier­ten Pro­blem­fel­der ein gemein­sa­mes Fun­da­ment besitzen.

Eine sei­ne Kern­the­sen lau­tet, daß in der zeit­ge­nös­si­schen Epo­che des Digi­tal- und Finanz­ka­pi­ta­lis­mus die „wett­be­werb­li­che Markt­wirt­schaft“ auf der Stre­cke bleibt. Groß­ka­pi­ta­lis­ten wie Peter Thiel (PayPal) dekla­rie­ren berauscht von ihrem Sie­ges­zug: „Wett­be­werb ist für Ver­lie­rer“. Denn es gibt in der Logik Thiels und sei­ner Mit­strei­ter zwei heu­ti­ge Ide­al­for­men von Unter­neh­mer­ty­pen: Die einen (meist klei­ne­re Unter­neh­men), die in markt­wirt­schaft­li­cher Kon­kur­renz ste­hen und auf der Stre­cke blei­ben kön­nen, und die ande­ren (das sind: Ama­zon, Apple & Co.), die Kon­kur­renz ver­mei­den und Mono­po­le sichern. Häring ver­weist dar­auf, daß die­se „Zwei­tei­lung extrem klin­gen mag“, doch genü­ge es zu wis­sen, daß „Apple mehr wert ist als alle bör­sen­no­tier­ten deut­schen Unter­neh­men zusam­men“. Die­se Form der Markt­macht, und das zeigt Häring über­zeu­gend, heb­le alte Vor­stel­lun­gen von Sou­ve­rä­ni­tät und Demo­kra­tie aus.

Gibt es aber bei sta­bi­li­sier­ten Mono­po­len und einer devo­ten Poli­ti­ker­kas­te noch Hoff­nung? Häring meint: Gesell­schaft­li­che Dyna­mi­ken sind nicht vor­her­seh­bar. Daher blei­be die Chan­ce, daß die neue Ord­nung, die durch den „Gre­at Reset“ einen Höhe­punkt der Ent­wick­lung fin­det, über­wun­den wer­den kann. Es klingt an, daß Häring einem „Crash“ nicht nur Schlech­tes zuschreibt. Ein sol­cher wäre für die Kapi­tale­li­ten ein Pro­blem. Ande­re wür­den nur Scha­den erlei­den, „wenn das Kapi­tal auf sei­ne ange­stamm­ten Rech­te behar­ren kann, ein­schließ­lich der Gewohn­heits­rech­te, die in kei­nem Gesetz stehen“.

Dazu gehö­re die bereit­wil­li­ge Kos­ten­über­nah­me für kri­sen­be­droh­te Kapi­ta­lis­ten durch den Steu­er­zah­ler. Die Geduld der steu­er­ge­plag­ten Mehr­heit kön­ne bei künf­ti­gen Tur­bu­len­zen der glo­ba­len Öko­no­mie moti­vie­ren, „zu einer ech­ten sozia­len Markt­wirt­schaft über­zu­ge­hen“, die nur das reg­le, „was sich auf sozi­al­ver­träg­li­che Wei­se nach dem Aus­schluss­prin­zip regeln lässt“ und die die leis­tungs­feind­li­che Ent­kopp­lung von Arbeit und Ver­mö­gen überwindet.

Daß die­se Trans­for­ma­ti­on von moder­nem Kapi­ta­lis­mus zu einer wah­ren sozia­len Markt­wirt­schaft nicht bei frü­he­ren Groß­kri­sen ein­ge­lei­tet wor­den sei (etwa im Zuge der letz­ten Finanz­kri­se), macht er nicht zuletzt dar­an fest, daß die Vor­rech­te des Kapi­tals durch unab­läs­si­ge Pro­pa­gan­da in den All­tags­ver­stand der Men­schen als „nor­mal“ ein­ge­si­ckert sind. So läßt sich mit Häring erklä­ren, wes­halb zwar Umfra­gen hier­zu­lan­de Mehr­hei­ten für eine Ein­he­gung des Finanz­sek­tors, für Gehalts­ober­gren­zen bei den Super­rei­chen oder für eine ange­mes­se­ne­re Steu­er­be­las­tung der Ober­schicht erge­ben, dies aber nicht in kon­kre­te Poli­tik über­setzt wird. Häring argu­men­tiert grund­sätz­lich. „Die reprä­sen­ta­ti­ve Demo­kra­tie war schon immer ein Herr­schafts­in­stru­ment der Besit­zen­den“, dekla­riert er, und plä­diert für die Rück­erlan­gung der Sou­ve­rä­ni­tät durch basis­de­mo­kra­ti­sche Pro­zes­se und Subsidiarität.

Eines bleibt hier dif­fus: Wenn Häring kon­ze­diert, daß der All­tags­ver­stand durch kapi­ta­lis­ti­sche Dau­er­be­rie­se­lung ver­ne­belt ist und die Men­schen daher nicht auf­be­geh­ren – wes­halb sol­len dann direkt­de­mo­kra­ti­sche Ele­men­te die Macht des Kapi­tals bre­chen? Immer­hin ver­fügt die­se über Ein­fluß auf Staats- wie Kon­zern­pres­se glei­cher­ma­ßen; im Vor­feld von Volks­ab­stim­mun­gen wür­de sie die­se poli­ti­sche Markt­macht ein­set­zen. Viel­leicht aber legt Häring ja einen Anschluß­band vor, der sei­ne Logik­lü­cken zu schlie­ßen vermag.

– – –

Nor­bert Häring: End­spiel des Kapi­ta­lis­mus. Wie die Kon­zer­ne die Macht über­nah­men und wie wir sie zurück­ho­len, Qua­dri­ga: Köln 2021. 382 S., 22 € – - hier bestel­len