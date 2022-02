“Es gibt keine schweigende Mehrheit” – ein Gespräch

Das hängt von der Bereit­schaft des Mit­tel­deut­schen Rund­funks (MDR) ab, ein For­mat zu för­dern, das zunächst nicht auf Denun­zia­ti­on und Bes­ser­wis­se­rei ange­legt ist. Die Ver­öf­fent­li­chung erfolgt jeden­falls in Abspra­che mit dem Fil­me­ma­cher. Er geht mitt­ler­wei­le nicht mehr davon aus, daß aus sei­nem Film etwas wer­den wird.

– – –

REGIE: Wenn ich das rich­tig ver­stan­den habe, dann gehen Sie nicht davon aus, daß es eine »schwei­gen­de Mehr­heit« gibt, die den Ansich­ten und den Argu­men­ten Ihres poli­ti­schen Spek­trums ins­ge­heim zustimmt, öffent­lich aber aus unter­schied­li­chen Grün­den nicht zum Tra­gen kommt. Die­se Aus­sa­ge liegt – wenn ich das rich­tig sehe – kon­trär zu den Äuße­run­gen vie­ler Poli­ti­ker der AfD und sogar eini­ger Ihrer Autoren, oder nicht?

KUBITSCHEK: Ja, es gibt die­se schwei­gen­de Mehr­heit nicht, und ja, die­se Auf­fas­sung liegt nicht auf einer Linie mit dem, was Tei­le, vor allem par­tei­po­li­ti­sche Tei­le, unse­res poli­ti­schen Lagers ver­mu­ten und wor­auf sie hof­fen. »Schwei­gen­de Mehr­heit« – das ist vor allem eine Hoff­nungs­vo­ka­bel, eine Durch­hal­te­pa­ro­le, und im Grun­de sogar ein Armuts­zeug­nis. Ent­we­der näm­lich schweigt die­se Mehr­heit, weil sie Angst davor hat, sich offen zu äußern und zu beken­nen, oder sie schweigt wie eine Her­de Läm­mer, weil es den Vor­tur­nern von rechts bis­her nicht gelun­gen ist, sie aus ihrer Lethar­gie, Mut­lo­sig­keit, Unmün­dig­keit und so wei­ter zu holen.

REGIE: Aber sie ist da, sie ist vorhanden?

KUBITSCHEK: Sie ist gleich­zei­tig vor­han­den und nicht vor­han­den. Man kann sich eine »schwei­gen­de Mehr­heit« vor­stel­len wie etwas, das als Mög­lich­keit exis­tiert, aber blo­ße Mög­lich­keit bleibt, wenn man sie nicht zum Spre­chen bringt, also zu einer poli­tisch rele­van­ten Grö­ße macht. Was ich nicht ver­ste­he, ist, war­um wir immer wie­der hin­ter die Erkennt­nis­se der letz­ten hun­dert Jah­re zurück­fal­len und den­ken, es gebe tat­säch­lich eine brei­te Mehr­heit, deren Mei­nung von der ver­öf­fent­lich­ten und damit pro­pa­gier­ten Mei­nung abwei­che und die aus irgend­wel­chen uner­find­li­chen Grün­den zum Schwei­gen ver­dammt sei und mit zusam­men­ge­knif­fe­nen Lip­pen stumm ertrage.

So ist es aber nicht, sol­che Ver­hält­nis­se wür­den sich spä­tes­tens bei Wah­len deut­li­cher nie­der­schla­gen – also dort, wo aus der eige­nen Mei­nung ein Geheim­nis gemacht wer­den kann und die eigent­li­che Mei­nung einer schwei­gen­den Mehr­heit in par­la­men­ta­ri­schen Mehr­hei­ten zum Aus­druck kom­men müßte.

Ich will es so sagen: Es gibt kei­ne eigent­li­che Mei­nung, »eigent­lich« ist sowie­so eine Ver­lie­rer­vo­ka­bel. Wir haben es allen­falls mit einer mög­li­chen Mehr­heits­mei­nung zu tun, die sich aus der Nicht­wäh­ler­schaft und über Pro­zes­se der Ein­sicht aus ande­ren Par­tei­en gewin­nen lie­ße, wenn unser welt­an­schau­li­ches Lager über die dafür not­wen­di­gen Pro­pa­gan­da­mit­tel verfügte.

REGIE: Ich hal­te die­sen Gedan­ken­gang für recht kom­pli­ziert und depri­mie­rend. Es klingt so, als wäre die Mehr­heit ver­führ­bar und stün­de den­noch auf dem Stand­punkt, sou­ve­rän ent­schie­den zu haben über das, wonach sie greift.

KUBITSCHEK: Wun­dert Sie das? Die Wirk­macht von Pro­pa­gan­da und Mani­pu­la­ti­on, schlicht von Wer­bung und Bild­spra­che, von schie­rer Prä­senz in den Medi­en und von Attri­buts­zu­schrei­bun­gen ist erschöp­fend beschrie­ben wor­den. Bedarfs­we­ckung, Mei­nungs­len­kung, Sprach­re­ge­lung: Selbst so harm­lo­se Tech­ni­ken wie Her­vor­he­ben, Beto­nen, Ver­schwei­gen, Aus­las­sen, Strei­chen ent­fal­ten eine unge­heu­re Wir­kung, sobald sie flä­chen­de­ckend und gleich­ge­schal­tet ein­ge­setzt werden.

Sie wis­sen doch eben­so wie wir, daß Wah­len nicht mit Inhal­ten gewon­nen wer­den, son­dern durch Stim­mun­gen, die im bes­ten Fal­le den Inhal­ten über­ge­wor­fen wor­den sind. Manch­mal aber sind es aus­schließ­lich Stim­mun­gen, und ent­schei­dend für den Erfolg ist, daß sie dann ihren Höhe­punkt errei­chen, wenn es zur Abstim­mung kommt.

Das Bemü­hen um die Punkt­lan­dung einer Stim­mung, die in eine bestimm­te Hand­lung abflie­ßen soll, ken­nen wir doch nicht nur von Wah­len. Jede Wer­be­kam­pa­gne zielt dar­auf ab, in der Ziel­grup­pe sug­ges­tiv zu wir­ken und sie zu etwas zu bewe­gen, wovon sie zuvor gar nichts wuß­te und wor­an sie bis­her gar kei­nen Bedarf hatte.

REGIE: Kann man Kon­sum und Poli­tik so ein­fach vergleichen?

KUBITSCHEK: Man kann, aber man soll­te es nicht kön­nen, oder bes­ser: Es soll­te auf bei­den Fel­dern einen star­ken Vor­be­halt geben. Die Hoff­nung auf eine »schwei­gen­de Mehr­heit« (um wie­der auf unser The­ma zurück­zu­kom­men) hat einen rea­len Grund: Als Kon­ser­va­ti­ver und Rech­ter ist man illu­si­ons­los und rea­lis­tisch, wenn es um den Men­schen, den Bür­ger, die Mas­se, das Volk, die Gesell­schaft und die Mün­dig­keit geht.

Das bedeu­tet: Wir sind mit unse­rer Wirk­lich­keits­be­schrei­bung näher dran an dem, was wirk­lich geschieht, als es eine links­li­be­ra­le Uto­pie je sein könn­te. Des­we­gen ist ja auch der Pro­pa­gan­da­auf­wand, den das links­grü­ne Deutsch­land betrei­ben muß, um die Wirk­lich­keit zu ver­stel­len, exor­bi­tant. Daß zugleich alle staats­fi­nan­zier­ten und alle ande­ren gro­ßen Medi­en­or­ga­ne im gro­ben und gan­zen das­sel­be zivil­ge­sell­schaft­li­che und eman­zi­pa­to­ri­sche Gesell­schafts­kon­zept nicht nur beschrei­ben, son­dern pro­pa­gie­ren und hell­wach ver­tei­di­gen – das ist Selbst­gleich­schal­tung, nichts anderes.

Das kann man ohne jeden hys­te­ri­schen Ton beschrei­ben und bele­gen, das ist in Büchern und Stu­di­en gesche­hen, allein die Wahl­prä­fe­renz der Jour­na­lis­ten in den rele­van­ten Redak­tio­nen und Stu­di­os sagt alles aus. Aber selbst für die­se schma­le, domi­nie­ren­de Schicht gilt: Sie lag als eben­die­se Schicht schon in der Wei­ma­rer Repu­blik, dann im Drit­ten Reich und spä­ter auch in der DDR und in der BRD mei­nungs­prä­gend, mei­nungs­ma­chend, mei­nungs­len­kend über der »schwei­gen­den Mehr­heit«, die eben gera­de nicht schweigt, nie schwieg, son­dern jene Lie­der nach­pfeift, die aus allen Laut­spre­chern tönen.

Es ist immer wie­der der­sel­be Typ Mensch, der Kar­rie­re macht und ein Gespür dafür hat, wel­ches Wort, wel­che Posi­tio­nie­rung ihn noch ein Stock­werk wei­ter nach oben beför­dern wird. Der Zugang zu den Orten der Macht wirkt auf fast alle stär­ker als jede Über­zeu­gung und jedes Ide­al. Die Rück­bin­dung an eine Grö­ße, die unkor­rum­pier­bar macht, muß sehr stark sein, wenn Unab­hän­gig­keit gewahrt blei­ben soll.

REGIE: Sie haben kei­ne hohe Mei­nung vom Men­schen, noch nicht ein­mal von dem, was Sie vor­hin »das deut­sche Volk« nann­ten – eine Grö­ße, deren Zusam­men­set­zung und Beschreib­bar­keit sich stark, sehr stark von dem unter­schei­den, was ich und die Mehr­heit der Deut­schen dar­un­ter verstehen.

KUBITSCHEK: Wenn ich Sie unter­bre­chen darf – ich bin kein Zyni­ker. Mei­ne Mei­nung vom Men­schen (und beson­ders von den Deut­schen) ist eine lau­war­me Ange­le­gen­heit. Ich lüge ihn weder zum selbst­be­stimm­ten, mün­di­gen Bür­ger hoch, noch arbei­te ich im sel­ben Moment zynisch dar­an, ihn mit immer fei­ne­ren Mit­teln zu ver­füh­ren und ihn zu umstel­len, zu redu­zie­ren, zur Ver­fü­gungs­mas­se zu degra­die­ren. Der Mensch kann tap­fer, flei­ßig, dank­bar, geni­al und schön sein, aber auch fei­ge, faul, anma­ßend, blöd und häß­lich. Im Grun­de spre­chen wir die gan­ze Zeit über unter­schied­li­che Bil­der vom Menschen.

REGIE: Wir kom­men dar­auf spä­ter zurück, es steht auf mei­ner Lis­te. Las­sen Sie uns das The­ma »schwei­gen­de Mehr­heit« abschlie­ßen: Wenn es sie nicht gibt, wor­auf set­zen Sie dann Ihre Hoffnung?

KUBITSCHEK: Erik Leh­nert hat für unse­ren Zustand ein­mal die ernüch­tern­de For­mel geprägt, wir alle hoff­ten stets wider bes­se­res Wis­sen auf einen Kip­punkt. Man könn­te das prä­zi­sie­ren: Wir alle dach­ten eupho­risch, daß aus der AfD oder aus den mas­sen­wirk­sa­men Auf­trit­ten und Aktio­nen im Vor­feld die­ser Par­tei tat­säch­lich etwas ande­res wer­den könn­te als bloß eine Par­tei oder bloß mas­sen­wirk­sa­me Momen­te. Es war wohl legi­tim, eupho­risch zu sein und dar­aus einen Schwung mit­zu­neh­men für die gera­de­zu expe­ri­men­tel­le Arbeit an neu­en For­men und Pro­jek­ten. Aber: Ein durch­filz­ter Par­tei­en­staat ist eben eine war­me, zähe Brü­he, wir ste­hen bis über die Knie drin.

Der Unter­schied zu denen, die sich von einer »schwei­gen­den Mehr­heit« umge­ben wäh­nen, ist, daß sie – wie eben beschrie­ben – für uns nicht vor­han­den ist, son­dern daß ein Mei­nungs­um­schwung her­bei­ge­führt wer­den muß, aus dem sich Mehr­hei­ten für unse­re Sache erge­ben könnten.

Schau­en Sie sich an, wie das aus­sieht, wenn Leu­te, die noch vor einem Jahr fest an der Sei­te der Regie­rung stan­den, nun plötz­lich durch die Stra­ßen ihrer Stadt spa­zie­ren und Fra­gen stel­len. Die­se Leu­te waren kei­ne schwei­gen­de Mehr­heit, son­dern bis vor kur­zem von ande­ren Argu­men­ten über­zeugt. Nun sind sie da, und die­ser Pro­zeß ist ein Sickern, nicht ein Umschal­ten, und dies ist die Arbeit, die eine Par­tei und neue, auf Mas­se aus­ge­rich­te­te Medi­en leis­ten müs­sen. Im bes­ten Fal­le fließt das alles inein­an­der und prägt die Land­schaft neu.

– – –