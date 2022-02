Faktenlage (7): zur Soziologie der Corona-Proteste

Die Pro­tes­te gegen die Coro­na-Poli­tik lösen im rech­ten Lager immer noch ver­schie­dens­te Reak­tio­nen aus, von Sym­pa­thie über Ver­un­si­che­rung bis hin zu völ­li­ger Ver­blüf­fung. Es fällt schwer, das Phä­no­men die­ser Pro­test­be­we­gung in sei­ner Gesamt­heit zu ver­ste­hen und einen ent­spre­chen­den Zugang zu fin­den. Knapp 25% sind aktu­ell unzu­frie­den mit den Maß­nah­men in der Coro­na-Poli­tik bzw. hal­ten die­se für zu weit­ge­hend. Dies ist ein Zuwachs um 8% inner­halb der letz­ten Wochen.

Augen­schein­li­cher wird die­se Unzu­frie­den­heit schließ­lich immer mon­tags in der gesam­ten Bun­des­re­pu­blik. Woche für Woche sind hun­dert­tau­sen­de Spa­zier­gän­ger auf Deutsch­lands Stra­ßen unter­wegs, um ihrem Frust über Schi­ka­ne­maß­nah­men des Staa­tes und dro­hen­der Impf­pflicht ein Ven­til zu geben. Vie­le rech­te Akteu­re von Par­tei bis hin zum poli­ti­schen Vor­feld sehen in die­ser Pro­test­be­we­gung eine gro­ße Chan­ce. Gelingt es, aus den bis­wei­len recht dif­fu­sen Motiv­la­gen einen poli­ti­schen Wider­stands­block gegen den Gre­at Reset und Gro­ßen Aus­tausch zu for­men? Kön­nen Par­tei und Vor­feld poli­tisch-infra­struk­tu­rel­le Res­sour­cen aus den Pro­tes­ten ziehen?

Die Stu­di­en­la­ge zu den poli­ti­schen Ein­stel­lungs­mus­tern und sozio­de­mo­gra­phi­schen Merk­ma­len der Maß­nah­men­kri­ti­ker ist aktu­ell noch etwas dünn. Die grö­ße­ren demo­sko­pi­schen Insti­tu­te mes­sen ledig­lich das pro­zen­tua­le Ver­hält­nis zwi­schen den Befür­wor­tern und Kri­ti­kern. Den­noch gibt es an ein­zel­nen Uni­ver­si­tä­ten bereits For­schungs­pro­jek­te, die ers­te hand­fes­te Daten über Online-Fra­ge­bö­gen und ent­spre­chen­de Feld­stu­di­en auf den Demons­tra­tio­nen in den letz­ten andert­halb Jah­ren gesam­melt haben.

So haben Prof. Dr. Oli­ver Nachtw­ey und wei­te­re Kol­le­gen in einer grö­ße­ren Online-Umfra­ge sozio­lo­gi­sche und poli­ti­sche Ein­stel­lungs­mus­ter der Coro­na-Pro­test­ler in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz unter­sucht (mit Schwer­punkt auf die Bundesrepublik).

Was vie­le bereits ver­mu­ten, fin­det sich auch in der Stu­die wie­der: Die Maß­nah­men­kri­ti­ker sind kei­nes­wegs ein homo­ge­ner poli­ti­scher Block. Anders als die Bür­ger­pro­tes­te der PEGI­DA-Bewe­gung im Jahr 2014–2015, die aus einer locker zusam­men­ge­hal­te­nen kon­ser­va­tiv-rech­ten Melan­ge aus Migra­ti­ons­kri­ti­kern zusam­men­ge­setzt waren, sind die Motiv­la­gen und Stand­punk­te der Teil­neh­mer der Coro­na-Pro­tes­te deut­lich dif­fu­se­rer Natur.

Dies dürf­te jedoch auch der Mul­ti­di­men­sio­na­li­tät der Fol­gen der Coro­na-Poli­tik wider­spie­geln: Vom Unter­neh­mer, der sein Gewer­be nicht aus­üben kann, über die Kran­ken­schwes­ter, die durch den Impf­zwang ein Berufs­aus­übungs­ver­bot befürch­tet, bis hin zu jenem Bür­ger, der die tota­li­tä­re Ten­denz in der zuneh­men­den staat­li­chen Gän­ge­lungs­po­li­tik erkennt und eine Gefähr­dung der Grund­rech­te wahrnimmt.

Das Pro­test­ge­sche­hen ist vola­til, dyna­misch und äußerst hete­ro­gen und ob das rech­te Lager noch auf ein erhe­ben­des Momen­tum hof­fen kann, an dem sich der Pro­test auch poli­tisch kana­li­sie­ren läßt, muß auf­grund der har­ten Zah­len teil­wei­se in Zwei­fel gezo­gen wer­den. Den­noch bleibt die Ent­wick­lung dyna­misch und wäh­rend die Stu­di­en die Milieus Anfang 2021 gemes­sen haben, hat sich in den letz­ten Wochen höchst­wahr­schein­lich eine völ­lig neue Sozi­al­struk­tur gebildet.

Aber zunächst zu den Fakten.

Hin­sicht­lich der Geschlech­ter­ver­tei­lung läßt sich über­ra­schen­der­wei­se ein höhe­rer Frau­en­an­teil als Män­ner­an­teil fest­stel­len. In zwei unter­schied­li­chen For­schungs­pro­jek­ten wur­de der Anteil jeweils mit ca. 60–65% im Ver­hält­nis zu den Män­nern ange­ge­ben – deut­lich mehr, als man trotz der sicht­bar hohen Zahl oft noch sehr jun­ger Frau­en auf den Pro­tes­ten ver­mu­tet hätte.

Noch deut­li­cher las­sen sich Abwei­chun­gen fest­stel­len bei Betrach­tung der Schicht­zu­ge­hö­rig­kei­ten und Bil­dungs­ab­schlüs­se. Alle hier zur Recher­che ver­wen­de­ten Stu­di­en wei­sen die gro­ße Schwä­che auf, daß sie kei­ne tie­fer­ge­hen­de regio­na­le Dif­fe­ren­zie­rung und Spe­zi­fi­ka­ti­on zwi­schen Ost- und West­deutsch­land vor­neh­men. Der Groß­teil der Daten­er­he­bun­gen erfolg­te im Wes­ten, schwer­punkt­mä­ßig in Baden-Würt­tem­berg und es ist sehr wohl mög­lich, daß im Osten der Repu­blik deut­lich ande­re Ergeb­nis­se herauskämen.

Für West­deutsch­land läßt sich kon­sta­tie­ren, daß die Coro­na­de­mos kein Pro­test­phä­no­men der klas­si­schen Arbei­ter­schicht dar­stel­len, son­dern von Teil­neh­mern der obe­ren Mit­tel­schicht mit Abitur oder aka­de­mi­scher Aus­bil­dung domi­niert wer­den. Gan­ze 66% ord­nen sich in die Kate­go­rie der obe­ren bzw. unte­ren Mit­tel­schicht ein. Die Arbei­ter oder pre­kä­ren Milieus machen jedoch nur ins­ge­samt etwas mehr als 10% aus.

Immer­hin rech­net sich nur ein mar­gi­na­ler Teil zur Ober­schicht. Ein Vier­tel der Demons­tran­ten geht einer selbst­stän­di­gen Tätig­keit nach und ist damit im Ver­gleich zum Bevöl­ke­rungs­schnitt (9,6% Selbst­stän­di­ge) deut­lich über­re­prä­sen­tiert. Die unmit­tel­ba­re Betrof­fen­heit durch die Lock­downs spie­gelt sich also auch im Pro­test­ge­sche­hen wider. Gleich­zei­tig schei­nen Not­fall­maß­nah­men wie Kurz­ar­bei­ter­geld und ande­re mone­tä­re Brand­lösch­ver­su­che die größ­te Wut abge­fe­dert und die Regie­rung vor dem Schlimms­ten bewahrt zu haben.

Die Revol­te der Arbei­ter und Ange­stell­ten blieb bis­her aus. Die Selbst­stän­di­gen, die sich durch den Büro­kra­tie­sumpf kämp­fen muß­ten und durch die aus­blei­ben­den Umsät­ze sich selbst kaum Gehäl­ter aus den Betriebs­ein­nah­men aus­zah­len konn­ten, schei­nen jedoch deut­lich frus­trier­ter zu sein.

In einer Ber­tels­mann-Stu­die zu den Wer­te­mi­lieus und ihren Ein­stel­lungs­mus­tern zu Coro­na zeigt sich eben­falls, daß die Kri­ti­ker der Maß­nah­men sozio­öko­no­misch in leicht höhe­ren Ein­kom­mens­klas­sen ver­or­tet und men­tal eher mate­ria­lis­tisch ori­en­tiert sind.

In einer Stu­die vom Wis­sen­schafts­zen­trum Ber­lin für Sozi­al­for­schung wur­de schließ­lich gezeigt, daß das Ver­ständ­nis für die Coro­na-Pro­tes­te bei jenen am stärks­ten aus­ge­prägt ist, die durch die Kri­se wirt­schaft­li­che Ein­bu­ßen zu erdul­den hatten.

Auch Leu­te, die ihre Kin­der zuhau­se betreu­en muß­ten, zei­gen ein hohes Ver­ständ­nis für die Pro­tes­te. Der inne­re Impuls der Leu­te folgt zunächst ein­mal rela­tiv unpo­li­ti­schen Ein­stel­lun­gen. Die Pro­tes­te sind also in ers­ter Linie eine direk­te Reak­ti­on auf poli­ti­sches Han­deln der Regie­rung und nicht durch ein bestimm­tes Framing oder pro­ak­ti­ves Agen­da-Set­ting eines Wider­stands­ak­teurs geprägt.

Dies wird auch dar­an deut­lich, daß fast die Hälf­te der Demons­tran­ten angibt, bis­her noch nie in ihrem Leben eine Demons­tra­ti­on besucht zu haben. Es scheint ein unpo­li­tisch bis leicht anpo­li­ti­sier­tes Milieu zu sein, wel­ches durch Coro­na jedoch voll­ends poli­ti­siert wurde.

Bei den poli­ti­schen Wahl­ab­sich­ten und Par­tei­prä­fe­ren­zen neigt der Groß­teil der Demons­tran­ten zu Par­tei­en inner­halb des Spek­trums der „Sons­ti­gen“. Immer­hin geben im Jahr 2021 27% die AfD als Wahl­prä­fe­renz an. Daß die­ser Anteil abso­lut betrach­tet schein­bar jedoch kein signi­fi­kan­tes Wachs­tums­po­ten­ti­al der Par­tei abbil­det, zei­gen die sta­gnie­ren­den Umfra­ge­wer­te als auch die durch­wach­se­nen Wahl­er­geb­nis­se im Jahr 2021.

Vie­le Par­tei­mit­glie­der und Funk­tio­nä­re berich­ten auch in Gesprä­chen von kaum vor­han­de­nen poli­ti­schen Zugän­gen für Posi­tio­nen der AfD. Die Par­tei betrach­te­te die Pro­tes­te zwar mit Wohl­wol­len, aber den­noch mit vor­sich­ti­gem Abstand, wäh­rend in Öster­reich der FPÖ-Vor­sit­zen­de Her­bert Kickl sogar als Red­ner auf den Demons­tra­tio­nen auf­tritt und von Woche zu Woche leicht stei­gen­de Umfra­ge­wer­te verzeichnet.

Etwas para­dox anmu­tend, aber für die bun­des­deut­sche Wäh­ler­schaft auch nicht all­zu über­ra­schend, ist fol­gen­de Beob­ach­tung: Annä­hernd das­sel­be Milieu, wel­ches jetzt angibt, zu rund 27% AfD und zu 61% „Ande­re“ wäh­len zu wol­len, gab an, bei der Bun­des­tags­wahl 2017 nur zu 15% AfD, dafür aber zu 23% die Grü­nen und zu immer­hin 18% die Links­par­tei gewählt zu haben.

Par­tei­po­li­tisch schei­nen vie­le Pro­test­ler sich vor Coro­na als klas­si­sche Alt­lin­ke ver­stan­den zu haben, die vor­der­grün­dig an die Grü­nen gebun­den waren. Dies scheint voll­ends gekippt zu sein und die Grü­nen lan­den in den heu­ti­gen Par­tei­prä­fe­ren­zen bei ledig­lich einem Pro­zent. Abso­lut betrach­tet, dürf­te die­ser Exo­dus für die Grü­nen aber ver­kraft­bar sein.

Bemer­kens­wert ist die­ser Fakt den­noch, da die Stär­ke der AfD und der Auf­stieg der Grü­nen vor allem durch den gegen­sei­ti­gen ideo­lo­gi­schen Ant­ago­nis­mus zwi­schen Par­ti­ku­la­ris­ten und Kos­mo­po­li­ten poten­ziert wird. Zumin­dest im poli­ti­schen Mikro­kos­mos der Coro­na-Maß­nah­men­kri­ti­ker scheint sich die AfD durch­ge­setzt zu haben.

Ob hier die Begriffs­fo­lie der „Quer­front“ paßt, kann zumin­dest als offe­ne Fra­ge in den Raum gestellt wer­den. Jeden­falls schöpft die AfD ihre Anhän­ger inner­halb der Quer­den­ker und Maß­nah­men­kri­ti­ker zu einem erheb­li­chen Teil aus ideo­lo­gisch kon­trä­ren Flü­geln des poli­ti­schen Spektrums.

Betrach­ten wir die Ein­stel­lungs­mus­ter, zeigt sich, daß bei den Fra­gen, bei denen AfD-Wäh­ler recht ein­deu­ti­ge Ant­wor­ten geben wür­den, die Ant­wor­ten des befrag­ten Milieus deut­lich abwei­chen und das Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­al der Coro­na-Pro­tes­te gegen eine Poli­tik des Gro­ßen Aus­tau­sches doch recht limi­tiert sein dürfte.

Bei der Aus­sa­ge »Es wird zu viel Rück­sicht auf Min­der­hei­ten in Deutsch­land genom­men« ant­wor­tet eine knap­pe Mehr­heit mit »Stim­me nicht zu« bzw. »Stim­me über­haupt nicht zu«.

Noch deut­li­cher wird es bei der Fra­ge nach der Isla­mi­sie­rung und dem Gefühl, fremd im eige­nen Land zu sein. Hier sagen 56%, daß sie der Aus­sa­ge »Durch die vie­len Mus­li­me füh­le ich mich manch­mal fremd im eige­nen Land« nicht zustim­men würden.

Die Stu­di­en­au­toren haben eini­ge Aus­sa­gen noch­mals mit der Leip­zi­ger Auto­ri­ta­ris­mus-Stu­die abge­gli­chen, die ohne Fra­ge eine äußerst frag­wür­di­ge Metho­dik und Gewich­tung ihrer Ergeb­nis­se vor­nimmt, aber hier als Indi­ka­tor zeigt, daß vor allem in migra­ti­ons­kri­ti­schen Aus­sa­gen das Milieu der Coro­na-Maß­nah­men­kri­ti­ker sogar lin­ker und „offe­ner“ ein­ge­stellt ist als der gesell­schaft­li­che Durch­schnitt. Auch das offi­zi­el­le Framing des Main­streams zum Kli­ma­wan­del wird von den Pro­test­lern mehr­heit­lich mitgetragen.

Zum Ver­ständ­nis ist es jedoch wich­tig, daß die poli­ti­sche Selbst­ein­ord­nung sowohl der akti­ven Pro­test­teil­neh­mer als auch jener Leu­te, die Ver­ständ­nis für die Pro­tes­te äußern, eher »mit­tig« ist und in der poli­ti­schen Gegen­über­stel­lung von Links-Rechts das Über­ge­wicht auf der rech­ten Sei­te liegt.

Die Stu­die des Ber­li­ner Insti­tuts für Sozi­al­for­schung hat schließ­lich drei Ver­gleichs­grö­ßen in ihre Stu­die ein­ge­baut, die vor allem die Ent­wick­lun­gen im Zeit­ver­lauf zwi­schen Juni/Juli 2020 und Novem­ber 2020 nach­zeich­net, wonach die AfD inner­halb eines Jah­res fast 10% an Zustim­mung unter den Befür­wor­tern der Pro­tes­te hin­zu­ge­won­nen hat.

Für eine prä­zi­se sta­tis­ti­sche Aus­wer­tung dürf­te die Stu­die aus dem März 2021 jedoch nicht geeig­net sein und kann ledig­lich nur eine Ten­denz abbilden.

Auch wenn es nicht unmit­tel­bar zu einer Über­nah­me der AfD-The­men­kom­ple­xe kommt, so scheint es jedoch zumin­dest im Ver­gleich zum Bevöl­ke­rungs­durch­schnitt eine höhe­re Akzep­tanz gegen­über der AfD als Gesamt­par­tei zu geben.

40% hal­ten die AfD für eine nor­ma­le Par­tei wie jede ande­re. Fast 28% sind in der Fra­ge unschlüs­sig. Wer sich die monat­li­chen INSA-Poten­ti­al­ana­ly­sen der jewei­li­gen Par­tei­en anschaut wird sehen, daß die Zustim­mung fun­da­men­ta­le Ableh­nung der AfD im Maß­nah­men­kri­ti­ker­mi­lieu deut­lich gerin­ger ausfällt.

Zusam­men­fas­sung

Inzwi­schen dürf­ten die Pro­tes­te einen völ­lig neu­en Cha­rak­ter erhal­ten haben. Ins­be­son­de­re die dezen­tra­le Mobi­li­sie­rung ohne zen­tra­le Koor­di­nie­rung einer Füh­rungs­fi­gur oder Orga­ni­sa­ti­on und auch der offen­sicht­li­che quan­ti­ta­ti­ve Anstieg der Teil­neh­mer ver­deut­licht, daß der Wider­stand gegen die Coro­na-Maß­nah­men im Som­mer 2020 ein ande­res Phä­no­men war als jetzt im Januar/Februar 2022. Ob sich jedoch auch das poli­ti­sche Pro­fil grund­sätz­lich nach rechts ver­scho­ben hat, wird noch zu unter­su­chen sein.

Anhand der Daten­la­ge aus den bekann­tes­ten vor­lie­gen­den Stu­di­en bestä­tigt sich einer­seits die Ver­mu­tung eines dyna­mi­schen und dif­fu­sen Pro­test­phä­no­mens, wel­ches von einer ein­kom­mens­stär­ke­ren Mit­tel­schicht mit hohem Bil­dungs­grad und über­durch­schnitt­li­chem Anteil an Selbst­stän­di­gen getra­gen wird.

Die Teil­neh­mer und Befür­wor­ter bewe­gen sich stär­ker in einem alt­lin­ken-mit­ti­gen Spek­trum, das von Skep­sis, Miß­trau­en und Ableh­nung gegen­über den Main­stream­m­edi­en geprägt ist, aber im the­ma­ti­schen Haupt­strom des rech­ten Lagers, der Migra­ti­ons­kri­tik, wei­ter links posi­tio­niert ist.

Beschrei­bun­gen wie etwa »Hip­pie­kar­ne­val« (Schick) oder »New-Age-Eso­te­ri­k­an­hän­ger­schaft« (Sell­ner) dürf­ten in der Gesamt­be­trach­tung zu kurz grei­fen, wenn­gleich sie auch durch eige­ne Ein­drü­cke auf den Demons­tra­tio­nen einen wah­ren Kern haben.

Wir sehen uns mit einem völ­lig neu­en Phä­no­men kon­fron­tiert und müs­sen daher den poli­ti­schen Zugangs­weg zu die­sen Men­schen über­den­ken. Das heißt:

–> Es darf das Poten­ti­al der Coro­na-Pro­tes­te für das rech­te Lager nicht über­schätzt (demo­sko­pisch und inhalt­lich), aber auch nicht gleich­gül­tig lie­gen­ge­las­sen wer­den. Nüch­ter­ne Fak­ten­ana­ly­se und dar­an angepaß­te Ziel­grup­pen­an­spra­che über den all­ge­mei­nen Ver­druß und die poli­ti­sche Unzu­frie­den­heit ist gebo­ten. Die wenigs­ten Demons­tra­ti­ons­teil­neh­mer war­ten offen­sicht­lich auf den AfD-Fly­er, der ihnen in die Hand gedrückt wird. Auch hier will ich aber noch­mals die Son­der­rol­le der Pro­tes­te in Ost­deutsch­land beto­nen, auf die ich aber man­gels empi­ri­scher Daten­la­ge nicht wei­ter ein­ge­hen kann. Die Maß­nah­men­kri­ti­ker sind also für eine rech­te Par­tei und ihr Vor­feld poli­tisch ansprech­bar. Jedoch nicht über die kon­ven­tio­nel­len Wege der Agi­ta­ti­on und Überzeugungsarbeit.

–> Außer­dem ist damit zu rech­nen, daß die Pro­test­wel­len ob mit oder ohne Impf­pflicht in der BRD im Frühjahr/Sommer wie­der aus­lau­fen kön­nen. Das bedeu­tet vor allem für die AfD und das poli­ti­sche Vor­feld, loka­le Wider­stands­platt­for­men zu schaf­fen, die den Druck auf­recht­erhal­ten kön­nen und das ver­mut­lich irrever­si­ble Ver­trau­en der Men­schen in die eta­blier­te Poli­tik lang­fris­tig und nach­hal­tig in oppo­si­tio­nel­len Wider­stand trans­for­miert. Viel­leicht muß das rech­te Lager die Coro­na-Pro­tes­te tat­säch­lich zum Anlaß neh­men und welt­an­schau­li­che Gewiss­hei­ten im Abgleich mit den eige­nen Ziel­grup­pen über­den­ken und Ambi­va­len­zen in mög­li­chen Zweck­bünd­nis­sen hin­neh­men. Sor­gen auch wir dafür, daß die Zei­ten span­nend bleiben!

