Kritik der Woche (15): Herr Oluf in Hunsum

Christopher Eckers neuer Roman Herr Oluf in Hunsum hat mich über zwei Tage und in die Nächte hinein regelrecht gefesselt.

Natür­lich – wer läßt sich schon gern fes­seln? – war das auch qual­voll. Laut Staats­funk ist Ecker (*1967) ein „lite­ra­ri­scher Geheim­tip“. Das mag stim­men. Er hat unge­heu­er viel Bel­le­tris­ti­sches ver­öf­fent­lich und zahl­rei­che, auch renom­mier­te Prei­se abge­räumt. Den­noch kennt man sei­nen Namen kaum.

In die­ser Geschich­te fun­kelt und sprüht es nur so vor Ideen­reich­tum, Fabu­lier­freu­de und Asso­zia­ti­ons­viel­falt. Ecker ist einer, der gän­gi­ge Phra­sen, Gefühls­mo­den und zeit­ge­nös­si­sche Stol­per­stei­ne aus dem eff­eff kennt und exer­ziert. Hier glänzt alles vor lau­ter Bescheid­wis­sen und Spott. Eine rei­ne Freude!

Wor­um geht es? Pro­fes­sor Oluf Satt­ler ist nach Hun­sum (fik­ti­ver Ort, die nahe­lie­gen­de Anmu­tung „Husum“ wird the­ma­ti­siert) ein­ge­la­den. Auf einer geis­tes­wis­sen­schaft­li­chen Tagung soll er dort einen zehn­mi­nü­ti­gen Impuls­vor­trag hal­ten, um (so ist es halt heu­te im Wis­sen­schafts­be­trieb!) För­der­gel­der abzustauben.

Als er los­fährt, lie­gen sei­ne Frau und das Baby krank dar­nie­der. Und eigent­lich müß­te Jasper, der gro­ße Sohn, von der Klas­sen­fahrt abge­holt wer­den. Prof. Oluf Satt­ler fährt den­noch los. Sein schlech­tes Gewis­sen gegen­über den fami­liä­ren Ver­pflich­tun­gen wird ihn über den Haupt­teil der Hand­lung nicht verlassen.

Ori­gi­nel­ler­wei­se ist die­ser Roman in der zwei­ten Per­son Sin­gu­lar verfaßt:

„Du nickst geis­tes­ab­we­send, aber nicht unfreund­lich zurück und nimmst das Han­dy aus der Jackentasche.“

Oluf Satt­ler reist also medio­ker-geschäf­tig nach Hun­sum und ver­sucht dabei so pau­sen- wie erfolg­los, sein zurück­ge­las­se­nes Weib­chen zu errei­chen. Das geht aber nicht dran, an den Hörer. Es gibt halt auch Pro­ble­me mit Satt­lers Han­dy. Er schil­dert sie vor­züg­lich und mit hohem Wiedererkennungswert.

Hun­der­te Gedan­ken que­ren über Tage Satt­lers Hirn. Was hat es eigent­lich mit die­sem Pos­ter auf sich, das Jasper über sein Bett gehängt hat? Der „schwar­ze Typ“ dort hat sich tat­säch­lich Anne Frank ins Gesicht täto­wiert! Was soll das nun?

Genau genom­men hat der Typ kein Anne-Frank-Por­trät im Gesicht, son­dern des­sen rech­te Hälf­te wird kom­plett von einem unbe­hol­fe­nen, aber bemüht rea­lis­ti­schen Por­trät von Anne Frank ein­ge­nom­men. Wann, fragst du dich, habe ich Jasper ver­lo­ren? Der Jun­ge weiß sicher­lich nicht, wen sich der Typ da hat ins Gesicht täto­wie­ren las­sen. Woher auch?

Pro­fes­sor Satt­ler steht vor vie­ler­lei Rät­seln, die ihn vor sei­nem kar­rie­re­mä­ßig so wich­ti­gen Hun­sum-Vor­trag umtreiben.

Die­ser Vor­trag, in dem er sich gegen dekon­struk­ti­vis­ti­sche fran­zö­si­sche Mode­phi­lo­so­phen wen­det, wird schließ­lich mit, ja, eisi­gem Applaus quit­tiert. Satt­ler spricht ja völ­lig gegen alle Kon­ven­tio­nen! Wie kann er es wagen? Er wird ja wohl kein Reak­tio­när sein?

Star des Tagungs­wo­chen­en­des ist hin­ge­gen Charles Oli­vi­er Char­mi­ne­aux, ein boo­men­der Mode­phi­lo­soph und Suhr­kamp-Autor:. Wir dür­fen ihn hier (es fin­den sich im Roman zahl­rei­che wun­der­ba­re Bei­spie­le) zitieren:

Kunst ist das Spre­chen­de, das dem Schwei­gen des Seins ent­ge­gen­steht. Kunst ist der Feind des Seins und als Dasein den­noch dem Sein unter­ge­ord­net. Kunst ist daher das Geröll­haf­te, das wir in som­mer­lee­ren Fluß­bet­ten fin­den, was auf ein Sein ver­weist, das im Früh­ling und Herbst strömt, aber unter der Som­mer­son­ne nicht vor­han­den ist.

Die­ses zeit­ge­nös­si­sche Gedre­sche und Geschwur­bel ist hier äußerst kunst­sin­nig ver­packt. Man liest die­sen Roman mit lei­sen Jauch­zern! Soviel schnei­den­de Iro­nie, soviel sat­ter Sarkasmus!

Unse­rem armen Herrn Oluf wird es gelin­gen, den smar­ten Herrn Char­mi­ne­aux, ja – zu erpres­sen. Die bei­den haben näm­lich eine gemein­sa­me Ver­gan­gen­heit. Sie sind einst über eine Lei­che – jung, weib­lich, ledig – gegan­gen. Das ist die Neben­ge­schich­te aus Satt­lers und Char­mi­ne­aux’ Jugend.

Ein wenig Was­ser muß zuletzt doch noch in den Wein. Kürz­lich hör­te ich näm­lich eine Radio­sen­dung, in der es auch um „Schrei­ben & Trin­ken“ ging. Eine Erfolgs­au­torin (Kri­mi) ver­kün­de­te ihr Cre­do (gül­tig, wie ich mei­ne) sinn­ge­mäß: „Schrei­be im Rausch, lek­to­rie­re nüchtern.“

Ich hät­te mich hier gern als Lek­to­rin betä­tigt, denn hier erscheint genau dies rausch­haft ver­säumt wor­den sein. Dann hät­te ich in der Sum­me etwa 40 betrun­ke­ne Sei­ten gestri­chen. Oder gar 50? Dann – mit die­sen Strei­chun­gen – wäre es, wie ich mei­ne, ein zeit­ge­nös­si­scher 1a-Roman gewor­den. So ist es halt nur eine glat­te Zwei. Eigent­lich scha­de. Soviel Potential!

– – –

Chris­to­pher Ecker: Herr Oluf in Hun­sum. Hal­le: Mit­tel­deut­scher Ver­lag 2022, 230 S., 20 € – hier bestel­len