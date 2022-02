Freigänger

Die Mas­se der Spa­zier­gangs­de­mons­tran­ten ver­steht sich nichts als rechts, ja ver­wahrt sich teils unauf­ge­regt, teils ener­gisch gegen eine ent­spre­chen­de Eti­ket­tie­rung. Doch sind das Selbst­ver­ständ­nis der Akteu­re und die objek­ti­ve, poli­tisch-geschicht­li­che Signi­fi­kanz ihres Han­delns und Wir­kens seit jeher zwei ver­schie­de­ne Paar Schuhe.

Vie­les spricht dafür, dass die Spa­zier­gangs­de­mons­tra­tio­nen in der poli­ti­schen Sze­ne­rie der Bun­des­re­pu­blik eine Kraft­wir­kung nach rechts ent­fal­ten, auch wenn die Spa­zier­gän­ger selbst eine der­ar­ti­ge Zuschrei­bung gro­ßen­teils von sich weisen.

Die poli­ti­sche Sze­ne­rie der Bun­des­re­pu­blik ist in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zuneh­mend dadurch bestimmt, dass eine kol­lek­ti­ve Sicht­bar­keit im öffent­lich-poli­ti­schen Raum nur noch dann für statt­haft (für „anstän­dig“) erach­tet wird, wenn sie expli­zit gegen das Eige­ne mobi­li­siert und auto­ag­gres­si­ve Züge auf­weist. Dies gilt für die jugend­li­chen Akti­vis­ten von Fri­days for Future, die ihre Eltern und Groß­el­tern zu „Kli­ma­sün­dern“ erklä­ren, dazu auf­ru­fen, die eige­nen mate­ri­el­len Ansprü­che zu redu­zie­ren und auf gera­de­zu wol­lüs­ti­ge Wei­se eine beson­de­re „deut­sche Schuld an der Kli­ma­kri­se“ (Gre­ta Thun­berg) insi­nu­ie­ren. Dies gilt fer­ner für die zur poli­ti­schen Folk­lo­re der Bun­des­re­pu­blik gehö­ren­den Demons­tra­tio­nen, Men­schen­ket­ten oder Kon­zer­te gegen rechts, wel­che die Deut­schen als das ewi­ge, von unter­grün­dig schlum­mern­der Bös­ar­tig­keit durch­zo­ge­ne Täter­volk erschei­nen las­sen, dem jeder­zeit mit Miss­trau­en zu begeg­nen ist und das die ihm bei­gebrach­ten Schlä­ge demü­tig hin­zu­neh­men hat; dies gilt schließ­lich für die Black-Lives-Mat­ter-Pro­tes­te, die die wei­ße deut­sche Mehr­heits­ge­sell­schaft eines struk­tu­rel­len, von der Geis­tes­hal­tung des je ein­zel­nen ent­kop­pel­ten und damit ten­den­zi­ell unent­rinn­ba­ren Ras­sis­mus bezichtigen.

Aus die­sem skru­pu­lös abge­zir­kel­ten Bereich des poli­tisch Statt­haf­ten und öffent­lich Dar­stell­ba­ren bre­chen die Spa­zier­gangs­de­mons­tra­tio­nen aus, indem sie sich erküh­nen, eige­ne Rech­te gel­tend zu machen, eige­ne Inter­es­sen zu ver­tre­ten und eige­ne Ansprü­che zu for­mu­lie­ren. Der blo­ße Umstand, dass sie (weit­ge­hend als Deut­sche) den öffent­li­chen Raum okku­pie­ren, ohne sich selbst zu bezich­ti­gen und gegen sich selbst zu agi­tie­ren, setzt sie in prin­zi­pi­el­le Oppo­si­ti­on zu dem hege­mo­ni­al eta­blier­ten und weit­ge­hend für ein­zig legi­tim erach­te­ten Modus poli­ti­scher Praxis.

Statt uni­ver­sa­lis­ti­sche Agen­den zu ver­fol­gen, wie die lin­ken Groß- und Welt­pro­jek­te sie ver­tre­ten, for­dern die Spa­zier­gangs­de­mons­tran­ten insti­tu­tio­nell gesi­cher­te Frei­heits­rech­te in einem ter­ri­to­ri­al begrenz­ten, bür­ger­schaft­lich ver­faß­ten Bezugs­rah­men ein. Statt die poli­ti­sche Initia­ti­ve supra­na­tio­na­len Orga­ni­sa­tio­nen und super­rei­chen Welt­ma­gna­ten zu über­las­sen, die unser aller Gesund­heit und Sicher­heit gewähr­leis­ten sol­len, neh­men sie die öffent­li­chen Ange­le­gen­hei­ten als selbst­be­wuß­te Bür­ger in die eige­ne Hand.

Auf­fäl­lig ist dabei nament­lich die Ver­bun­den­heit der Spa­zier­gangs­de­mons­tran­ten mit dem Ort, die sich dar­in mani­fes­tiert, daß sie nicht zen­tral in Ber­lin oder gar in Brüs­sel auf die Stra­ße gehen, son­dern in ihrer Stadt, ihrer Gemein­de, ihrem Dorf.

Indem sie sol­cher­ma­ßen ihre Anhäng­lich­keit an den Ort demons­trie­ren, stel­len sie sich der lin­ken uni­ver­sa­lis­ti­schen Vor­stel­lung eines ort­lo­sen, von Tra­di­ti­on und Her­kunft abge­kop­pel­ten Indi­vi­du­ums dezi­diert ent­ge­gen, das nir­gends in der Welt ein­ge­wur­zelt ist. Woche für Woche erobern sich die Spa­zier­gän­ger ihre eige­ne Lebens­um­ge­bung zurück, nut­zen sie ihre Orts­kennt­nis, ihre Ver­traut­heit mit den Stra­ßen und Plät­zen ihrer Stadt, um sich dem Zugriff der staat­li­chen Gewal­ten zu ent­zie­hen; gelingt es der Poli­zei gleich­wohl, einen Teil der Spa­zier­gän­ger ein­zu­kes­seln, sin­gen sie in Frei­berg (Sach­sen) wider­bors­tig-eigen­sin­nig das Stei­ger­lied und stel­len sich damit in die stol­ze geschicht­li­che Tra­di­ti­on der alten Bergbaustadt.

Über­haupt zeich­nen sich die Spa­zier­gangs­de­mons­tra­tio­nen durch einen Sinn für Kon­ti­nui­tät bzw. Geschich­te aus, die der glo­ba­lis­ti­schen lin­ken Agen­da prin­zi­pi­ell zuwi­der­läuft. Häu­fig ist zu hören, man spa­zie­re nicht nur für sich selbst und die eige­ne Frei­heit, son­dern auch für die „unse­rer Kin­der und Enkel“. So stel­len sich die Spa­zier­gangs­de­mons­tran­ten in eine Kon­ti­nui­tät, spre­chen sie sich eine Ver­gan­gen­heit und eine Zukunft zu – in grund­sätz­li­cher Ver­schie­den­heit von jenem lin­ken, ato­mi­sier­ten, hedo­nis­tisch-kin­der­lo­sen Sub­jekt, das sich im per­sön­li­chen Lebens­genuß erschöpft und eine geschichts­los punkt­för­mi­ge Exis­tenz ver­tritt. Der Spa­zier­gangs­de­mons­trant ist nicht ein abs­trakt bestim­mungs­lo­ses, son­dern ein dezi­diert kon­kre­tes Wesen, das in Zusam­men­hän­gen steht.

Den glo­ba­len bio­tech­ni­schen Opti­mie­rungs- und Per­fek­tio­nie­rungs­an­ge­bo­ten skep­tisch begeg­nend, ist er geneigt, die natür­li­che Unvoll­kom­men­heit des Men­schen, die Schick­sal­haf­tig­keit und Ver­letz­lich­keit sei­ner Exis­tenz zu ertra­gen, statt sich nach lin­ker Manier von ihr eman­zi­pie­ren zu wollen.

Wohl ver­steht sich die gro­ße Mas­se der Spa­zier­gangs­de­mons­tran­ten expli­zit nicht als rechts; wohl ist vie­ler­orts gut eso­te­risch von Acht­sam­keit, Schwar­min­tel­li­genz oder Mensch­heits­fa­mi­lie die Rede; doch indem sie sich (gegen die glo­ba­lis­ti­sche Geld- und Macht­eli­te) auf die insti­tu­tio­nell gesi­cher­ten Frei­heits­ga­ran­tien eines bür­ger­schaft­lich ver­faß­ten Staa­tes beru­fen, wel­chen die uni­ver­sa­lis­ti­sche Lin­ke für ent­behr­lich erklärt; indem sie die hei­mat­li­che Ver­bun­den­heit mit dem Ort her­aus­strei­chen, die die post­mo­der­ne Lin­ke als Aus­druck einer geis­ti­gen Pro­vin­zia­li­tät ver­ach­tet; und indem sie den Kon­ti­nui­täts­ge­dan­ken zulas­sen, Ver­gan­gen­heit und Zukunft aner­ken­nen und in Genera­tio­nen den­ken, posi­tio­nie­ren sich die Spa­zier­gangs­de­mons­tran­ten gegen die glo­ba­le liqui­de Gesell­schaft und ent­fal­ten eine struk­tu­rel­le, imma­nen­te Zieh­kraft nach rechts.

Nach den­je­ni­gen Tei­len des Vol­kes, die sich 2015 in Oppo­si­ti­on zu Mer­kels Offe­nen Gren­zen dem herr­schen­den Poli­tik­be­trieb ent­frem­de­ten, bricht nun mit den Spa­zier­gangs­de­mons­tran­ten ein wei­te­res Seg­ment der deut­schen Gesell­schaft aus dem säu­ber­lich ein­ge­zäun­ten und minu­ti­ös for­ma­tier­ten Kon­sen­sus der Recht­gläu­big­keit aus. Wohl ist es wahr, daß die geis­tig-kul­tu­rel­le, medi­al gesi­cher­te Hege­mo­nie der lin­ken, uni­ver­sa­lis­ti­schen Agen­da vor­erst wei­ter besteht; doch ist die Unge­duld jener, die ent­täuscht dar­über sind, daß weni­ge Jah­re nach der Zei­ten­wen­de von 2015 noch kei­ne umfas­sen­de Ver­schie­bung der poli­ti­schen Kräf­te­ver­hält­nis­se ein­ge­tre­ten ist, zuletzt der Aus­druck eines man­geln­den Ver­ständ­nis­ses dafür, wie geschicht­li­che Pro­zes­se und Umwäl­zun­gen sich vollziehen.

Wer den Anspruch hat, Geschich­te zu gestal­ten, braucht vor allen ande­ren Din­gen eines: einen lan­gen Atem. So lagen zwi­schen der Socie­té des Égaux des Fran­çois Noël Babeuf und dem Auf­stand der Pari­ser Kom­mu­ne 73 Jah­re; zwi­schen der Urschrift des rus­si­schen Sozia­lis­mus (Alex­an­der Her­zens Wer ist schuld) und der Gro­ßen Sozia­lis­ti­schen Okto­ber­re­vo­lu­ti­on 70 Jah­re; und zwi­schen Fich­tes Reden an die Deut­sche Nati­on und Bis­marcks Grün­dung des Zwei­ten Rei­ches 63 Jahre.

Der Umstand, daß die lin­ke Öffent­lich­keit und die anti­fa­schis­ti­sche Sze­ne die­ser Tage den Spa­zier­gangs­de­mons­tra­tio­nen mit aller Ent­schlos­sen­heit ent­ge­gen­tre­ten und mit har­ter Hand begeg­nen, ist durch­aus nicht Aus­druck einer bizar­ren Fehl­ein­schät­zung, wie vie­le der Spa­zier­gän­ger mei­nen; viel­mehr lie­gen die unduld­sa­men Hüter der Gesin­nungs­hy­gie­ne instink­tiv rich­tig, sind ihre hys­te­ri­schen Reak­tio­nen ein Reflex dar­auf, daß sie die sub­li­men tek­to­ni­schen Ver­schie­bun­gen regis­trie­ren, die auf­zie­hen­den Gefah­ren wit­tern und spü­ren, dass hier etwas ins Kip­pen gerät.

Noch ist die post­mo­der­ne lin­ke Hege­mo­nie in Deutsch­land funk­tio­nal intakt und auf die Schnel­le nicht in ihren Grund­fes­ten zu erschüt­tern; doch zer­brö­selt sie an jedem Groß­kampf­tag der deut­schen Spa­zier­gangs­be­we­gung ein klei­nes biß­chen mehr.