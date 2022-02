Sammelstelle für Gedrucktes (41)

Zunächst zu den Stär­ken: Der Jun­gen Frei­heit bzw. ihrem Autor Felix Kraut­krä­mer gelang es, die – nahe­lie­gen­de – Ver­qui­ckung anti­fa­schis­ti­scher Sozi­al­de­mo­kra­ten mit anti­fa­schis­ti­schen Links­ra­di­ka­len anhand eines pro­mi­nen­ten Bei­spiels aufzuzeigen.

Das lief so ab: Kraut­krä­mer mach­te ver­gan­ge­ne Woche öffent­lich, daß Fae­ser, amtie­ren­de Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin und damit Schirm­her­rin des Ver­fas­sungs­schut­zes, für ein extrem lin­kes Blatt einen Gast­bei­trag geschrie­ben hat­te. Im Juli 2021, als das betref­fen­de Heft erschien, war sie zwar »nur« SPD-Che­fin in Hes­sen, nicht Bun­des­mi­nis­te­rin. Den­noch: ein Schul­ter­schluß mit Tragweite.

Kraut­krä­mer insis­tier­te des­halb beim Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um (das nicht ant­wor­te­te), und auch die Bild-Zei­tung, die sich der­zeit beson­ders Ampel-kri­tisch ver­tut, griff die Geschich­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de auf. Nicht nur aus AfD und Umfeld, son­dern auch aus den eher hin­te­ren Rei­hen von CDU/CSU kam wüten­der Pro­test, den man hier nach­le­sen kann; er ent­zün­de­te sich an der Rol­le der Zeit­schrift anti­fa bzw. ihrer Her­aus­ge­ber, der Ver­ei­ni­gung der Ver­folg­ten des Nazi­re­gimes – Bund der Anti­fa­schis­tin­nen und Anti­fa­schis­ten (VVN-BdA).

Der JF-Autor führt aus:

Der baye­ri­sche Ver­fas­sungs­schutz führt die VVN-BdA in sei­nem aktu­el­len Jah­res­be­richt als „die bun­des­weit größ­te links­ex­tre­mis­tisch beein­fluß­te Orga­ni­sa­ti­on im Bereich des Anti­fa­schis­mus“. Zudem beschei­nigt er ihr, „mit offen links­ex­tre­mis­ti­schen Kräf­ten“ zusam­men­zu­ar­bei­ten. Die VVN-BdA ver­tre­te einen Anti­fa­schis­mus, der letzt­lich sogar die par­la­men­ta­ri­sche Demo­kra­tie als faschis­tisch betrach­te und des­halb bekämpfe.

So weit, so rich­tig. Auch wenn nor­ma­ler­wei­se der Ver­fas­sungs­schutz nicht als Quel­le her­an­ge­zo­gen wer­den soll­te, wenn man an ande­rer Stel­le ver­ständ­li­cher­wei­se bemüht ist, des­sen Legi­ti­ma­ti­on und Neu­tra­li­tät begrün­det in Zwei­fel zu zie­hen, ist es an die­ser Stel­le ver­ständ­lich: Denn Fae­ser ist als Innen­mi­nis­te­rin der BRD ande­ren Maß­stä­ben zu unter­zie­hen als, bei­spiels­wei­se, oppo­si­tio­nel­le Coro­n­a­pro­test­ler (doch dazu spä­ter mehr).

Fae­sers Reak­ti­on zeigt das enor­me Selbst­be­wußt­sein anti­fa­schis­ti­scher Akteu­re. Sie twit­ter­te am 6. Februar:

Die von der „Jun­gen Frei­heit“, der AfD und anschlie­ßend der BILD-Zei­tung und CDU-Abge­ord­ne­ten erho­be­nen Vor­wür­fe sind durch­schau­bar. Ich habe immer kla­re Kan­te gegen Rechts­ex­tre­mis­mus und alle Fein­de der offe­nen Gesell­schaft gezeigt – und wer­de das auch wei­ter­hin tun.

Damit weicht sie dem geg­ne­ri­schen Vor­wurf – »links­ex­tre­mes Medi­um!« – ein­fach aus. Und ver­la­gert den Fokus auf das Kon­sens­prin­zip der neu­en Bun­des­re­pu­blik – »kla­re Kan­te gegen Rechts­ex­tre­mis­mus und alle Fein­de der offe­nen Gesell­schaft« –, womit sie tat­säch­lich eine brei­te Alli­anz von Zivil­ge­sell­schaft und Par­tei­en­po­li­tik bis hin zu Aus­läu­fern des radi­kal lin­ken Spek­trums her­stel­len konnte.

Der Skan­dal konn­te sich nicht aus­wei­ten, weil nur die­sel­ben Prot­ago­nis­ten es über­haupt für einen Skan­dal hiel­ten, daß Fae­ser für die anti­fa zur Feder griff: Bild, CDU/C­SU-Ein­zel­fäl­le, die ver­ei­nig­te libe­ral­kon­ser­va­ti­ve und authen­ti­sche kon­ser­va­ti­ve Rech­te und dar­über hinaus.

Fae­ser lehrt ihren rech­ten Kri­ti­kern eine Lek­ti­on. Auf die ein­pras­seln­den Vor­wür­fe reagier­te sie gelas­sen, wie die JF – ein wenig ver­blüfft? – ihren Lesern mit­teilt:

Statt den Bei­trag zu bedau­ern und zu erklä­ren, sie habe nicht gewußt, um was es sich für eine Orga­ni­sa­ti­on han­delt, die für die Zeit­schrift ver­ant­wort­lich ist, sprach sie von „durch­schau­ba­ren“ Vor­wür­fen und leg­te nahe, es hand­le sich um eine Kam­pa­gne gegen sie – aus­ge­löst von der JUNGEN FREIHEIT, der AfD und der Bild-Zei­tung.

So geht Kri­sen­ma­nage­ment. Das soll nicht die VVN-BdA ent­schul­di­gen oder ihre Wur­zeln kaschie­ren, aber rein for­mal leis­tet Fae­ser das, was kein BRD-Kon­ser­va­ti­ver in ver­gleich­ba­rer Rol­le zustan­de bräch­te: Angrei­fer dele­gi­ti­mie­ren. Stand­hal­ten. Weitermachen.

Zu den Wur­zeln der vor exakt 75 Jah­re gegrün­de­ten VVN-BdA sind der­weil noch Kraut­krä­mers Hin­wei­se hilf­reich, der sich extre­mis­mus­theo­re­ti­sche Exper­ti­se einholte:

Auch der Poli­tik­wis­sen­schaft­ler und Extre­mis­mus­ex­per­te Rudolf van Hül­len beschei­nigt ihr, „vor allem aus alten sta­li­nis­ti­schen Wider­stands­kämp­fern, kom­mu­nis­ti­schen Funk­tio­nä­ren und deren Mit­läu­fern aus Ost und West zusam­men­ge­setzt“ zu sein, „die geis­tig im ‘ver­ord­ne­ten Anti­fa­schis­mus’ der DDR ste­hen­ge­blie­ben sind“. So nach­zu­le­sen in einer Aus­ar­bei­tung für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung. Die VVN-BdA sei lan­ge Jah­re von der DKP gesteu­ert und von der SED finan­ziert wor­den. Nicht nur des­we­gen hat­te Fae­sers Par­tei bereits 1948 auf Initia­ti­ve ihres dama­li­gen Vor­sit­zen­den Kurt Schu­ma­cher einen Unver­ein­bar­keits­be­schluß zwi­schen der Mit­glied­schaft in der VVN und der SPD beschlos­sen, der erst 2010 auf­ge­ho­ben wur­de. Und noch immer nutzt die Orga­ni­sa­ti­on laut van Hül­len den Faschis­mus­vor­wurf in kom­mu­nis­ti­scher Manier als poli­ti­schen Kampfbegriff,

womit ihre Posi­ti­on tat­säch­lich in der Mit­te der bun­des­deut­schen Gesell­schaft des Jah­res 2022 ange­langt ist.

Inter­es­sant ist Kraut­krä­mers Ergän­zung, erneut in der JF, über Fae­sers Nach­barn im Inhalts­ver­zeich­nis »ihrer« anti­fa-Aus­ga­be

vom Juli 2021, in der Fae­sers Gast­bei­trag erschien. Dar­in fin­det sich auch ein Inter­view mit einem säch­si­schen VVN-BdA-Mit­glied zum Pro­zeß gegen Lina E. Die 26jährige muß sich der­zeit vor dem Ober­lan­des­ge­richt Dres­den wegen Bil­dung einer kri­mi­nel­len Ver­ei­ni­gung „mili­tan­ter links­ex­tre­mis­ti­scher Ideo­lo­gie“ und gemein­sam ver­üb­ter gewalt­sa­mer Über­grif­fe auf Ange­hö­ri­ge der rechts­ex­tre­men Sze­ne verantworten. In der anti­fa wird sug­ge­riert, Lina E.s Ver­haf­tung ste­he im Zusam­men­hang mit „auf­ge­deck­ten rech­ten Struk­tu­ren bei Poli­zei und Mili­tär“. Der Inter­view­part­ner fährt fort: „Es ist doch so: Staat­li­che Struk­tu­ren sind aus der extre­men Rech­ten nicht weg­zu­den­ken.“ Anti­fa­schis­ti­scher Selbst­schutz sei daher wich­ti­ger denn je „gegen die Bedro­hung durch Neo­na­zis und ange­sichts der Ver­wick­lun­gen und der Taten­lo­sig­keit der staat­li­chen Behör­den“. Als VVN-BdA stel­le man sich daher ent­schie­den gegen sol­che Maß­nah­men wie die Ver­haf­tung der mut­maß­li­chen Linksterroristin,

was eine Nan­cy Fae­ser gele­sen haben dürf­te, soll­te sie ihr obli­ga­to­ri­sches Beleg­ex­em­plar auf­ge­schla­gen haben. Aber das ficht sie nicht an, und hier endet das poli­ti­sche Ver­ständ­nis vie­ler Akteu­re rechts der Mitte.

Der Tenor, den man in den Kom­men­tar­spal­ten all der berich­ten­den libe­ral­kon­ser­va­ti­ven Medi­en ver­neh­men konn­te, war fast aus­nahms­los so gestal­tet, daß man sich frag­te, wann Fae­ser denn end­lich zurück­tre­te. Das müs­se sie doch, schließ­lich habe man ihr doch nach­ge­wie­sen, daß sie mit VS-beob­ach­te­ten Akteu­ren kein Pro­blem habe. Skan­dal auf­ge­deckt, Skan­dal nach­ge­wie­sen, Skan­dal­fol­ge: Rück­tritt. So habe das zu laufen.

Nur: So läuft das nicht im lin­ken Lager. Das ist sowohl eine Macht­fra­ge als auch eine Fra­ge des eige­nen Ver­ständ­nis­ses von Par­tei und Vor­feld. Dies­be­züg­lich gilt links der Mitte:

Wenn es gegen Rechts geht, ist nahe­zu jeder Part­ner und jeder Ver­bün­de­te recht,

wie es Kraut­krä­mer in einem wei­te­ren JF-Bei­trag auf den Punkt bringt. Und weil das so ist, tritt auch kein Sozi­al­de­mo­krat zurück, nur weil es sei­ne Geg­ner ver­lan­gen. Daß Tei­le der Rech­ten glau­ben, daß es aber so sein müß­te, zeigt nur, welch emi­nent gestör­tes poli­ti­sches Bewußt­sein man vie­ler­orts hat.

Hier, an die­ser Stel­le, kann man also, nein muß man also von »den Lin­ken« ler­nen, womit wir bei den Schwä­chen des eige­nen Milieus wären (nach den mode­ra­ten Stär­ken: kla­res Auf­zei­gen geg­ne­ri­scher Verfehlungen).

In mei­nem im März erschei­nen­den kapla­ken-Band (fer­tig­ge­stellt Ende 2021 und damit lan­ge vor dem Fae­ser-Skan­däl­chen, was für die all­ge­mei­nen Leh­ren, die zu zie­hen sind, frei­lich belang­los ist), füh­re ich hin­sicht­lich inner­lin­ker Soli­da­ri­tät gegen­über dem gemein­sa­men Geg­ner u.a. aus:

Feh­len­de »Distan­ze­ri­tis« und sou­ve­rä­nes Agie­ren im Ange­sicht des poli­ti­schen Geg­ners schaf­fen über­dies jenes auch durch tem­po­rä­re Wahl­nie­der­la­gen nicht ansatz­wei­se gefähr­de­tes tra­gen­de Fun­da­ment, auf Basis des­sen man über­haupt immer wie­der gesamt­ge­sell­schaft­lich »aus­grei­fen« kann. Wer über eine gesi­cher­te Fes­tung ver­fügt, kann unbe­küm­mert aus­rei­ten, sei­ne Ener­gie posi­tiv ein­set­zen und nach vor­ne bli­cken; bei wem hin­ge­gen selbst die eige­ne Zita­del­le von frem­den Damen und Her­ren kom­man­diert wird, rich­tet sich der Blick arg­wöh­nisch nach hin­ten. Denn der­je­ni­ge muß jeder­zeit damit rech­nen, hin­ter­rücks gemeu­chelt zu wer­den. In einem sol­chen Fall muß man zunächst die jewei­li­gen Burg­her­ren (und ‑damen) austauschen.

Letz­te­res ist in die­sen Tagen vor allem der AfD anzu­emp­feh­len, in der seit Jörg Meu­thens Abgang, der so kam, wie er kom­men muß­te, bei­na­he schon meu­the­nia­nisch durch­re­giert wird. Es ist dies eine höh­nisch daher­kom­men­de Dia­lek­tik der Bun­des-AfD: Meu­then geht, aber die Erfol­ge sei­ner Anhän­ger wer­den dadurch erst in der gan­zen Trag­wei­te mög­lich; der Bal­last ist von Bord, nun kann man unbe­küm­mert schal­ten und walten.

Dabei ist das Pro­blem an VS-ähn­li­chen Gut­ach­ten über Oppo­si­ti­ons­platt­for­men oder an per­ma­nen­ten Par­tei­ord­nungs­ver­fah­ren gegen ver­dien­te Leucht­tür­me ja gar nicht nur die­ses macht­po­li­ti­sche Durch­re­gie­ren im Bun­des­vor­stand. Und auch der Umstand, daß man gegen dyna­misch wach­sen­de Kon­kur­ren­ten wie die »Frei­en Sach­sen« nicht objek­tiv trif­ti­ge Grün­de (die es aus AfD-Sicht wohl tat­säch­lich geben dürf­te) zusam­men­trägt, son­dern sich die Bele­ge via Ver­fas­sungs­schutz, taz und lin­ker Regio­nal­me­di­en zusam­men­goo­gelt, wäre trotz der erwie­se­nen Unbrauch­bar­keit der dies zu ver­ant­wor­ten­den Dos­sier-Autoren ver­nach­läs­sig­bar, blie­be es ein Einzelfall.

Das ist es aber nicht. Das Pro­blem reicht viel tie­fer, es sitzt in den Köp­fen der oft Alt­par­tei­en- oder sogar apo­li­tisch sozia­li­sier­ten Gran­den inner­halb bestimm­ter AfD-Gre­mi­en, die ernst­lich glau­ben (oder: ernst­lich vor­ge­ben, zu glau­ben), man könn­te mit stän­di­gen Selbst­de­mü­ti­gun­gen Fair­neß sei­ner Geg­ner ergat­tern: Fair­neß der Medi­en, Fair­neß des Ver­fas­sungs­schut­zes, Fair­neß der Kar­tell­par­tei­en. Bei so viel demons­tra­ti­ver Poli­tik­fer­ne frap­piert es, daß die Par­tei bun­des­weit immer noch bei 12 Pro­zent steht.

Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge hat jeden­falls dazu alles Not­wen­di­ge ausgeführt:

Wer sich den Satz »Ich bin erpreß­bar« gera­de­zu aufs T‑Shirt schreibt, wird natur­ge­mäß immer wei­ter erpreßt. Egal, wie tief der Kotau ist, zu dem ein sol­cher Kon­ser­va­ti­ver sich nöti­gen läßt – die Gegen­sei­te wird immer einen Grund fin­den zu behaup­ten, er sei noch nicht tief genug ausgefallen.

Statt sich also in die­ser selbst gewähl­ten Spi­ra­le aus stän­di­gen Pro-for­ma-Kapi­tu­la­tio­nen ein­zu­rich­ten, soll­te man sich dar­an erin­nern, für wen man die Poli­tik betreibt, die man von einer Alter­na­ti­ve erwar­tet, und die Ant­wort ist: nicht für die Bos­se der Ver­fas­sungs­schüt­zer, nicht für die Leit­me­di­en, nicht für die Anwäl­te der Gegenseite.

Die The­men für die AfD lie­gen auf der Stra­ße: die Coro­na­maß­nah­men, das ein­stür­zen­de Kar­ten­haus der Lau­ter­bach-Dros­ten-Rich­tung, die fata­le Ener­gie­po­li­tik, die wach­sen­de Ver­mö­gens­kluft zum Nach­teil der Mehr­heit, die anhal­ten­de Zuwan­de­rung, die kom­men­de Ände­rung der Ein­wan­de­rungs­ge­set­ze durch Fae­ser und Co. – über­all dort gilt es, sei­ne Ener­gie zu bün­deln und den geg­ne­ri­schen Kom­plex, so mäch­tig er der­zeit sein mag, inhalt­lich pro­fes­sio­na­li­siert anzugreifen.

Wer aber bei jedem Schritt, den er zag­haft setzt, zuerst dar­über sin­niert, was wohl jene Ver­fas­sungs­schüt­zer dazu mei­nen wer­den, die aus­ge­rech­net VVN-BdA-Genos­sin Fae­ser unter­stellt sind, hat bereits ver­lo­ren. Denn er spielt dann nach Spiel­re­geln, die der Geg­ner auf­ge­stellt hat; Spiel­re­geln, deren Quint­essenz es ist, daß das nicht-lin­ke Lager ver­lie­ren muß.

Wer die­se lin­ke Fal­le ahnt und den­noch ent­spre­chend han­delt, spielt nicht nur das Spiel des Geg­ners; er zemen­tiert des­sen Sieg. Und ist somit Teil des Pro­blems. Dar­an soll­ten sich allen vor­an die AfD-Dele­gier­ten im Jahr des Bun­des­par­tei­ta­ges erinnern.