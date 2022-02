Netzfundstücke (116) – Cleavage, Büßer, Maschkino

Sind es also mate­ri­el­le Ver­tei­lungs­fra­gen oder kul­tu­rel­le Kon­flikt­li­ni­en oder sogar bei­des, was den rela­ti­ven Erfolg rech­ter Bewe­gun­gen und Par­tei­en in Euro­pa erklärt?

Fol­gen­der Tweet von Linus Westheu­ser, Post­dok­to­rand der Poli­tik­wis­sen­schaf­ten an der Ber­li­ner Hum­boldt-Uni­ver­si­tät, ließ mir die­se grund­sätz­li­chen Fra­gen wie­der ein­mal in den Kopf schießen:

Inter­es­san­ter Schnip­sel aus der GLES-Nach­wahl­be­fra­gung: Unter denen, die sich selbst in der obe­ren Mit­tel­schicht ein­stuf­ten, kamen die Jamai­ka-Par­tei­en 🇯🇲 auf sat­te 61%. In der “Arbei­ter­schicht” waren es gera­de mal 24%. pic.twitter.com/QOQd4Vmf3b — Linus Westheu­ser (@LWestheuser) Febru­a­ry 9, 2022

61 Pro­zent in der obe­ren Mit­tel­schicht für Jamai­ka und nicht weni­ger beacht­li­che 57 Pro­zent für die Ampel ist ein star­kes Zei­chen dafür, daß die links­li­be­ra­le Poli­tik der Eta­blier­ten im deut­schen Bür­ger­tum auf Gegen­lie­be stößt bzw. gera­de dort auf brei­te Unter­stüt­zung set­zen kann: Die­ses Wäh­ler­spek­trum ist Trä­ger des »kogni­ti­ven Kapi­ta­lis­mus«, der für die Post­mo­der­ne prä­gend ist. Auch im Mit­tel­bau der »mitt­le­ren Mit­tel­schicht« ist die Ampel gut gelit­ten. Dem­ge­gen­über sehen sich die Wäh­ler der AfD eher als Teil der unte­ren Mit­tel- und der Arbei­ter­schicht: Das Schie­len der Alter­na­ti­ve auf das von ihr idea­li­sier­te Bür­ger­tum wird wohl wei­ter­hin erfolg­los bleiben.

Bereits aus die­sem »Schnip­sel« las­sen sich unzäh­li­ge wei­te­re Fra­gen aus den oben auf­ge­wor­fe­nen ableiten:

Ent­lang wel­cher sozio­öko­no­mi­scher Kon­flikt­li­ni­en for­miert sich die Rech­te im 21. Jahr­hun­dert? Was unter­schei­det unse­re heu­ti­ge Aus­gangs­la­ge von der der Rech­ten Anfang des 20. Jahr­hun­derts? An wel­chem Punkt des Geschichts­ver­laufs ste­hen wir und wel­chen poli­ti­schen Ent­wurf haben wir als Alter­na­ti­ve zum libe­ra­len Sta­tus quo zu for­mu­lie­ren, der auf Basis des Hier-und-Jetzt eine trag­fä­hi­ge, genera­tio­nen­über­grei­fen­de Ord­nung gewähr­leis­ten kann? Schlu­ßend­lich: Wel­che Poli­tik machen?

Die­se Fra­gen wer­den inner­halb des neu­rech­ten Lagers durch­aus gestellt, doch ihre Beant­wor­tung fällt kei­nes­falls ein­heit­lich aus. Nicht sel­ten hapert es bereits an einer kon­sis­ten­ten Beschrei­bung des Ist-Zustands. Ein gemein­sa­mer meta-poli­ti­scher Rah­men »als eine poli­ti­sche Lage­be­ur­tei­lung, die von der Fra­ge aus­ge­hen muß, wer der Feind ist, wo er steht und mit wel­chen Mit­teln er den Kampf führt« (Erik Leh­nert), kann auf die­ser Basis nur schwer­lich gesetzt werden.

Spe­zi­ell die AfD macht den Ein­druck, ent­lang die­ser Fra­gen hin- und her zu schwan­ken, gar zu irr­lich­tern. Gestar­tet als »Pro­fes­so­ren­par­tei« von Öko­no­men, die sich über die Euro-Kri­tik defi­nier­te, voll­zog sie einen grund­le­gen­den Wan­del. Ihr natio­nal­li­be­ra­ler Urim­puls wur­de um (sozial-)konservative Aspek­te erwei­tert, ohne die sie zwei­fel­los nicht die Wahl­er­fol­ge hät­te erzie­len kön­nen, die sich seit die­ser ideo­lo­gi­schen Ver­schie­bung ein­ge­stellt haben.

Die Zei­chen der Zeit waren ande­re, als es sich Bernd Lucke und Hans-Olaf Hen­kel gedacht hat­ten. Wie die Erfolg­lo­sig­keit der AfD-Abspal­tun­gen Libe­ral-Kon­ser­va­ti­ve Refor­mer und Die blaue Par­tei gezeigt haben, besteht für eine mode­rat kon­ser­va­ti­ve Kraft mit einer betont libe­ra­len Wirt­schafts­po­li­tik kein Bedarf im deut­schen Parteienspektrum.

Zum einen fin­den sich die­se Posi­tio­nen teils noch in den eta­blier­ten Par­tei­en, wenn auch auf ver­lo­re­nem Pos­ten, zum ande­ren scheint es, daß die Bun­des­re­pu­blik sich fort­ent­wi­ckelt hat und mit ihr das »kon­ser­va­ti­ve« Bür­ger­tum, das Lucke und Henckel stets adres­siert hat­ten. Abseits ein­zel­ner Dino­sau­ri­er exis­tiert es in sei­ner ehe­ma­li­gen Form nicht mehr; das heu­ti­ge Bür­ger­tum erbringt sei­nen Dienst viel­mehr als links­li­be­ra­le Stüt­ze der BRD (sie­he GLES-»Schnipsel«).

Es fehl­te die­sem stau­bi­gen Pro­jekt einer guten alten Indus­trie-BRD der Wirt­schafts­wun­der­jah­re, qua­si dem zur klas­si­schen Sozi­al­de­mo­kra­tie kom­ple­men­tä­ren Arbeit­ge­be­r­ide­al, schlicht das Sub­strat. Es ist aus der Zeit gefal­len; die sozio­öko­no­mi­sche Rea­li­tät, auf der es fußt, war ein Durch­lauf­sta­di­um auf dem Weg zur Dienst­leis­tungs­ge­sell­schaft bzw. der durch den »kogni­ti­ven Kapi­ta­lis­mus« bestimm­ten Wissensökonomie.

SiN-Autor Dani­el Fiß schnei­det die­se Gege­ben­heit – er ver­wen­det dabei die Begriff­lich­keit des »his­to­ri­schen Momen­tums« – anläß­lich der Cau­sa Meu­then mit sei­nem Feld­zug Blog auf Twit­ter indi­rekt an:

Meu­thens Aus­tritt und Repu­ta­ti­ons­ma­nage­ment ist eigent­lich noch erbärm­li­cher als jenes von Lucke und Petry. Lucke hat­te offen­kun­dig wirk­lich ande­re Vor­stel­lun­gen von der AfD und war sich des his­to­ri­schen Momen­tums und der poli­ti­schen Chan­cen die­ser Par­tei nicht bewusst. — Feld­zug Blog (@Feldzug2) Febru­a­ry 10, 2022

Die­ses »his­to­ri­sche Momen­tum« der AfD ergibt sich der­weil aus den bereits erwähn­ten sozio­öko­no­mi­schen Kon­flikt­li­ni­en, die sie abbil­det bzw. die sich in ihr kana­li­sie­ren. In der Poli­ti­schen Sozio­lo­gie – Fach­ge­biet des ein­gangs zitier­ten Westheu­sers – bezeich­net man die­se Kon­flikt­li­ni­en, basie­rend auf den Arbei­ten von Sey­mour Mar­tin Lip­set und Stein Rok­kan aus den 1970ern, als clea­va­ges.

Nach Lip­set und Rok­kan exis­tie­ren die clea­va­ges Kapi­tal vs. Arbeit, Kir­che vs. Staat, Stadt vs. Land und Zen­trum vs. Peri­phe­rie. Ent­lang die­ser Kon­flikt­li­ni­en hät­ten sich die euro­päi­schen Par­tei­en­sys­te­me des aus­ge­hen­den 19. Jahr­hun­derts her­aus­ge­bil­det und for­mier­ten sich wei­ter­hin anhand dieser.

Indes­sen kamen zuerst durch die Ent­ste­hung der Grü­nen und nun am Auf­kom­men und Erfolg »rechts­po­pu­lis­ti­scher« Par­tei­en in den letz­ten Jah­ren in der Poli­tik­wis­sen­schaft Zwei­fel auf, ob die clea­va­ge-Theo­rie von Lip­set und Rok­kan zumin­dest hin­sicht­lich der exis­tie­ren­den clea­va­ges noch zutref­fe. Ver­schie­de­ne Defi­ni­tio­nen neu­er clea­va­ges machen die Run­de: Glo­ba­li­sie­rungs­ge­win­ner vs. Glo­ba­li­sie­rungs­ver­lie­rer (ver­gleich­bar mit David Good­harts Some­whe­res & Any­whe­res) oder der auf die Neu­en Sozia­len Bewe­gun­gen gemünz­te Wider­part aus Mate­ria­lis­mus vs. Post-Materialismus.

Unge­ach­tet der Dis­kus­si­on um die neu­en clea­va­ges des aus­ge­hen­den 20. und noch jun­gen 21. Jahr­hun­derts bleibt ein Aspekt der Theo­rie von Lip­set und Rok­kan gesetzt: Will sich eine Par­tei dau­er­haft fest­set­zen, muß sie min­des­ten einen oder im bes­ten Fall sogar meh­re­re clea­va­ges ver­kör­pern.

Fol­ge­rich­tig sind die clea­va­ges für die AfD von erheb­li­cher Rele­vanz: Als Ein-The­men-Par­tei, die sich ledig­lich um die Euro­fra­ge gedreht, also kei­ne der grund­le­gen­den Kon­flikt­li­ni­en abge­bil­det hät­te, wäre sie in dem Moment in der Bedeu­tungs­lo­sig­keit ver­schwun­den, in dem das The­ma »Euro« zur Rand­no­tiz wur­de. Durch den Wan­del von der auf die Euro-Poli­tik fokus­sier­ten »Pro­fes­so­ren­par­tei« zur dezi­diert kon­ser­va­ti­ven Kraft hat sie die­sen not­wen­di­gen Schritt bereits voll­zo­gen und die Vor­aus­set­zun­gen geschaf­fen, auch im nächs­ten Bun­des­tag wie­der ver­tre­ten zu sein.

Die Ver­su­che, eine eige­ne Sozi­al­po­li­tik vor­zu­le­gen, sind wei­te­rer Aus­druck, die im Volk vor­han­de­nen sozio­öko­no­mi­schen Kon­flikt­li­ni­en auf poli­ti­scher Ebe­ne zu arti­ku­lie­ren und zu ver­tre­ten. Doch beson­ders anhand des Rin­gens um die Sozi­al­po­li­tik in der Par­tei zeigt sich, daß die AfD sich nicht dar­über im kla­ren zu sein scheint, welche/r cleavage/s für sie nun kon­sti­tu­ie­rend ist/sind. Der »gäri­ge Hau­fen« ist vor allem des­we­gen so »gärig«, da in ihm immer noch mit­ein­an­der kon­kur­rie­ren­de Welt­bil­der über die Domi­nanz in der Par­tei kämpfen.

Zwar haben die Gal­li­ons­fi­gu­ren der Anfangs­ta­ge das Schiff ver­las­sen, ihre Ansich­ten sind damit aber kei­nes­wegs voll­stän­dig aus der Par­tei ver­schwun­den. Fort­wäh­ren­de, an Distan­zie­run­gen gekop­pel­te Frak­ti­ons­aus­trit­te die­ses »bür­ger­li­chen« Lagers sowie die befremd­li­che Dis­kre­panz zwi­schen Bun­des­vor­stand und wesent­li­chen Tei­len der eige­nen Par­tei legen dar­über Zeug­nis ab. Es ist eine andau­ern­de Identitätskrise.

Dabei ist die­se »Selbst­fin­dung« ent­schei­dend dafür, ob die Par­tei die Kräf­te ent­wi­ckeln kann, Deutsch­land Stück für Stück neu zu prä­gen. Und Westheu­sers Daten drän­gen zum wie­der­hol­ten Mal den Schluß auf, daß die­se poli­ti­sche Wirk­mäch­tig­keit nicht in den bür­ger­li­chen Schich­ten zu fin­den ist, die man bspw. in Ham­burg oder Schles­wig-Hol­stein adres­siert (die Wahl­er­geb­nis­se spre­chen Bän­de), und auch nicht im Inter­es­se die­ser Schich­ten liegt.

Viel­mehr zeigt sich, daß sie als »poli­ti­sche Kraft des Bewah­ren­den, gegen die kol­lek­ti­ven Kräf­te der Auf­lö­sung« voll­kom­men ande­re Tei­le des Vol­kes gegen den Kos­mo­po­li­tis­mus der bür­ger­li­chen Ver­qui­ckung aus Links- und Neo­li­be­ra­lis­mus zu ver­tei­di­gen hat, als man das in man­chem Par­tei­gre­mi­um ger­ne wahr­ha­ben möch­te. Die sozio­kul­tu­rel­le Grund­struk­tur der Bun­des­re­pu­blik hat sich im Ver­gleich zu ihren Anfangs­ta­gen fun­da­men­tal gewan­delt und mit ihr die besag­ten clea­va­ges.

Aus­zu­mes­sen, ob die neue his­to­ri­sche Kon­flikt­li­nie, die der AfD zur Gene­se ver­half, nun eher eine öko­no­mi­sche (sie­he bspw. Phil­ip Manow) oder eine kul­tu­rel­le (sie­he bspw. Andre­as Reck­witz) ist, das wäre u.a. die genui­ne Auf­ga­be einer Par­tei­stif­tung: eige­ne Iden­ti­tät bil­den und repro­du­zie­ren. Aber das ist wie­der­um sei­ne ganz eige­ne Geschichte…

Nach Bernd Lucke und Frau­ke Petry nun also auch Jörg Meu­then. Es hat­te sich abge­zeich­net, daß der aus dem Ruhr­pott stam­men­de und vor sei­ner Par­tei­kar­rie­re in Baden leh­ren­de Öko­nom der AfD den Rücken zukeh­ren würde.

Sei­ne Hand­lun­gen die letz­ten Mona­te gli­chen einem Sabo­ta­ge­akt: Anstatt sei­ne Par­tei vor den Angrif­fen von außen zu schüt­zen, befeu­er­te er die­se sogar noch. Meu­then will zurück, zurück in den war­men Schoß des Estab­lish­ments und das um jeden Preis.

Kei­ne Talk­show und kei­ne Distan­zie­rung läßt er aus. Dabei ist ihm nichts zu pein­lich. Ohne Scham ver­sucht er sich rein­zu­wa­schen. Sei­ne Rede in Schnell­ro­da, nur einer von etli­chen Vor­trä­gen; gefal­len habe es ihm dort auch nicht. Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza brach­te es bei Twit­ter auf den Punkt: »Ein Schlumpf.«

Wir haben auf dem kanal schnell­ro­da Meu­thens Lanz-Auf­tritt sei­nen war­men Dan­kes­wor­ten im Schäf­chen gegenübergestellt:

