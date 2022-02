Debattenbeitrag Ukraine (Teil 1)

Er lehr­te in Jere­wan (Arme­ni­en) und über­setz­te Schrif­ten von Nietz­sche, Ril­ke und Speng­ler ins Rus­si­sche. Im Alter von 30 Jah­ren erlern­te er die deut­sche Spra­che, um Stei­ner lesen zu kön­nen. Karen Swas­s­jan war 1993/94 For­schungs­preis­trä­ger der Hum­boldt­stif­tung in Bonn. 1997 war er Gast­pro­fes­sor an der Uni­ver­si­tät Inns­bruck. Seit 1993 lebt er als frei­er Schrift­stel­ler und Dozent in Basel.

– – –

Die Ukrai­ne im Kräf­te­drei­eck Ruß­land – USA – Euro­pa (Teil 1)

Was Ruß­land seit Ende 1991 ist und wor­an es lei­det, heißt Kar­ma des Bol­sche­wis­mus. Die Wur­zeln des letz­te­ren schei­nen so weit aus­ge­brei­tet zu sein, daß Refor­men und Umge­stal­tun­gen nicht über den Rah­men kos­me­ti­scher Effek­te hin­aus­ge­hen. Nur Naiv­lin­ge hät­ten in Gor­bat­schow oder Jel­zin das gese­hen, wofür sie sich aus­ga­ben; ihr bol­sche­wis­ti­sches Wesen stank zum Him­mel, wie sehr sie sich auch anstreng­ten, um ihren west­li­chen Domp­teu­ren (von Thаt­cher bis Clin­ton) ein her­ab­las­sen­des Lächeln zu entlocken.

Auch Putin schien eini­ge Zeit in die­sem Morast zu ste­cken; davon zeu­gen schon zuneh­men­de Kon­zes­sio­nen an die Ame­ri­ka­ner gleich zu Beginn sei­nes Amts­an­tritts (Besei­ti­gung wich­tigs­ter Mili­tär­ba­sen in Viet­nam und Kuba, Nato-Bei­tritts­wunsch etc.). Die­se fast unglaub­li­che Chan­ce, die ehe­ma­li­ge Welt­macht sanft und fried­lich zu unter­jo­chen, haben die Ame­ri­ka­ner auf eine unfaß­bar dum­me Wei­se ver­spielt, was eine reso­lu­te Umori­en­tie­rung der rus­si­schen Außen­po­li­tik zur Fol­ge hat­te und seit Putins Auf­tritt auf der Mün­che­ner Kon­fe­renz am 10. Febru­ar 2007 einen irrever­si­blen Cha­rak­ter ange­nom­men hat.

Dann kam die Zeit ent­kork­ter Fla­schen und frei­ge­las­se­ner Dschin­nen. Der hoch­fah­ren­de Oba­ma schätz­te Ruß­land als eine «Regio­nal­macht» ein, wäh­rend dem Sena­tor John McCain nichts Drol­li­ge­res ein­fiel, als ein Land, des­sen ein­satz­be­rei­te Atom­waf­fen wohl genü­gen, den Erd­ball mehr­mals zu pul­ve­ri­sie­ren, eine «Tank­stel­le» zu nen­nen. So hoch­ge­schraubt, außer­dem so klar und offen äußer­te sich der Haß noch nicht ein­mal zur Zeit des Kal­ten Krieges.

Sena­tor Menen­dez brach­te es vor kur­zem auf ein Niveau, auf dem das Poli­ti­sche sich nicht mehr vom Patho­lo­gi­schen unter­schei­den läßt: «I want all Rus­si­ans to feel the pain».

Nach dem erfolg­rei­chen Ein­satz Ruß­lands in Syri­en und der Wie­der­ge­win­nung der Krim begann die Eska­la­ti­on, die bald unum­kehr­bar wur­de. Von einem bestimm­ten Moment an fing es an, deut­lich und stei­gend nach Krieg zu rie­chen: zwi­schen dem rus­si­schen Bären und dem mehr­köp­fi­gen Dra­chen des Wes­tens – und mit dem im Hin­ter­grund empor­ra­gen­den Chi­na, das gedul­dig war­tet, bis die Lei­chen aller sei­ner Fein­de vorbeischwimmen.

Es gilt, die Aus­rich­tung der Kräf­te durch die fol­gen­den knap­pen Cha­rak­te­ris­ti­ka anschau­lich zu machen:

DIE USA. – Die­se Welt­macht, die noch vor weni­ger als hun­dert Jah­ren nur eine regio­na­le und kei­ne glo­ba­le Macht war, die fer­ner ihre bei­spiel­lo­se Erhö­hung und Ver­wand­lung zur «Ers­ten unter den Glei­chen» (pri­ma inter pares) inner­eu­ro­päi­schen Aus­ein­an­der­set­zun­gen, vor allem Adolf Hit­ler höchst­selbst, zu ver­dan­ken hat­te, muß­te nach dem Krieg ihre Welt­do­mi­nanz mit Ruß­land (ali­as UdSSR) tei­len, was seit Geor­ge Orwells Essay von 1945 («You and the Ato­mic Bomb») als Kal­ter Krieg (Cold War) bezeich­net wurde.

Die­se Dop­pel­herr­schaft ende­te erst mit dem Zer­fall der UdSSR (1991), und gleich­zei­tig begann Ame­ri­ka sei­nen abso­lu­ten Tri­umph zu fei­ern, des­sen Kehr­sei­te in abseh­ba­rer Zukunft Bank­rott und Ver­fall sein würde.

Up the down stair­ca­se: Die Trep­pe, die die USA beschwingt hin­auf­spran­gen, führ­te ganz ein­fach hin­ab. Statt sich an ihrem schnel­le­bi­gen Tri­umph zu ergöt­zen, hät­ten sie sich davor hüten sol­len, The­se mit Syn­the­se zu ver­wech­seln. Was Not tat, war, end­lich zu ver­ste­hen, daß sie nach Deutsch­land 1945 gekom­men sind, nicht um Hit­ler zu stür­zen (Hit­ler war nur ein Vor­wand), son­dern – tie­fer und ganz tief – um Din­ge zu ler­nen, die nur in Deutsch­land zu ler­nen waren. Zum Bei­spiel eini­ge Grund­schrit­te der Dialektik.

Kein auch nur eini­ger­ma­ßen in Hegel bewan­der­ter Bera­ter ließ sich fin­den, der sie hät­te war­nen kön­nen vor der Miß­ach­tung der ele­men­ta­ren Dia­lek­tik. Dem­nach führt der Weg der The­se zur Syn­the­se über die Anti­the­se oder, mit Jacob Böh­mes Wor­ten: «Aus Ja und Nein bestehen alle Dinge.»

Die ele­men­ta­re Dia­lek­tik lehrt: Ein «Ja» gibt es nur inso­fern, als es ein «Nein» gibt; ohne «Ja» ist «Nein» genau­so undenk­bar wie «Nein» ohne «Ja». Es wäre ein poli­ti­sches Meis­ter­werk gewe­sen, hät­ten die Ame­ri­ka­ner bei ihrer Bekämp­fung Ruß­lands die­ses «Reich des Bösen», wie sie es nann­ten, gleich­zei­tig wie ihren Aug­ap­fel gehü­tet, denn ohne das frem­de Böse wäre ihr Gutes gleich Null.

So kam es, daß zahl­lo­se US-ame­ri­ka­ni­sche Rat­ge­ber und Exper­ten, ja gan­ze Insti­tu­tio­nen sträf­lich ver­säumt haben, der Hegel­schen Dia­lek­tik ein­ge­denk zu blei­ben. Man könn­te geneigt sein, an einen Arti­kel Sta­lins aus dem Jah­re 1930 zu den­ken, des­sen Titel allein schon Bän­de spricht: «Vor Erfol­gen von Schwin­del befal­len». Denn immer dann, wenn Enthu­si­as­ten vom eige­nen Erfolg begeis­tert und ent­flammt sind, sägen sie an dem Ast, auf dem sie sitzen.

RUSSLAND. – Was für einen Euro­pä­er oder Ame­ri­ka­ner schwer bis unmög­lich zu ver­ste­hen ist, kommt einem Rus­sen so gut wie selbst­ver­ständ­lich vor: daß man näm­lich ein gan­zes Land nicht nur aus­plün­dern oder zugrun­de­rich­ten, son­dern auch ver­trin­ken kann. Genau das aber geschah im letz­ten rus­si­schen Dez­en­ni­um des ver­gan­ge­nen Jahr­hun­derts unter der Herr­schaft des Säu­fers Jel­zin, als die eins­ti­ge Welt­macht nicht nur auf das Niveau der Dritt­welt­län­der sank, son­dern auch zu einem Appen­dix Ame­ri­kas wurde.

Putin selbst gestand ein­mal, daß vie­le Bera­ter in ver­schie­de­nen rus­si­schen Ämtern CIA-Agen­ten waren. Es war der Ehren­bür­ger von Ber­lin, Gor­bat­schow, dem sei­ne west­li­chen Amts­kol­le­gen und Freun­de münd­lich (!) zuge­si­chert haben, daß die Nato ohne Zustim­mung des Kremls um kei­nen Zoll in den Osten vor­drin­gen wer­de – wor­auf­hin der Drang nach Osten nicht lan­ge auf sich war­ten ließ. Auf ein­mal wur­den Ruß­lands west­li­che und nörd­li­che Gren­zen von Nato-Staa­ten umringt, von denen vie­le als Mit­glie­der des War­schau­er Pak­tes ein­ge­schla­fen und als Nato-Mit­glie­der auf­ge­wacht waren.

Putin, der seit 2000 die­ses Wrack von Staat über­nahm, leis­te­te das Unmög­li­che. Wie auch immer man über ihn urtei­len mag, eins ist sicher: Er gab Ruß­land den Sta­tus der Groß­macht wie­der zurück. Sei­ner Mün­che­ner Rede von 2007 folg­te gleich der Geor­gi­en­krieg (2008) und spä­ter auch die Syri­en-Inter­ven­ti­on nach. Hier­mit begann das Nie­der­bren­nen aller Brü­cken, das seit dem Ukrai­ne-Kon­flikt (2015) unum­kehr­bar gewor­den ist.

Kurz und bild­lich gefaßt: Ruß­land und der Wes­ten prall­ten wie zwei Köp­fe mit vol­ler Wucht auf­ein­an­der, von denen der eine dar­über in Wut geriet, daß der ande­re sich noch Kopf nennt und dazu noch die Frech­heit hat, ihn respekt­los hoch­zu­hal­ten, wäh­rend sich der ande­re gera­de vom Min­der­wer­tig­keits­kom­plex erhol­te, den ihm der ers­te kurz zuvor erfolg­reich sug­ge­riert hat.

EUROPA. – Kein Wun­der, daß sich Euro­pa in die­ser Kon­fron­ta­ti­on der bei­den Groß­mäch­te ohne Zögern den USA anschließt. Seit 1945 war es nur das hal­be Euro­pa: Län­der dies­seits der spä­te­ren Ber­li­ner Mau­er, denen die Län­der des War­schau­er Pak­tes gegen­über­stan­den. Nach 1991 war es ganz Europa.

Als beson­ders, ja fast patho­lo­gisch aggres­siv erwei­sen sich die ehe­ma­li­gen Satel­li­ten der UdSSR. Vor allem Polen, als hät­te es sich nach sei­ner wei­te­ren (sechs­ten) Tei­lung gesehnt. Es macht einen beklem­men­den Ein­druck, zu beob­ach­ten, wie die­se frech gewor­de­nen Möp­se den alten Ele­fan­ten ankläf­fen und sich in den Kampf stür­zen wol­len, ganz nach einer lus­ti­gen Para­bel Nietzsches:

Mei­ne Brü­der, sag­te der ältes­te Zwerg, wir sind in Gefahr. Ich ver­ste­he die Atti­tü­de die­ses Rie­sen. Er ist im Begriff, uns anzu­rie­seln. Wenn ein Rie­se rie­selt, gibt es eine Sint­flut. Wir sind ver­lo­ren, wenn er rie­selt. Ich rede nicht davon, in welch affreu­sem Ele­men­te wir da ertrinken.

Pro­blem, sag­te der zwei­te Zwerg, wie ver­hin­dert man einen Rie­sen am Rieseln?

Pro­blem, sag­te der drit­te Zwerg, wie ver­hin­dert man einen Gro­ßen, dass er Gro­ßes groß tut?

Ich dan­ke, ant­wor­te­te der ältes­te Zwerg mit Wür­de. Hier­mit ist das Pro­blem phi­lo­so­phi­scher genom­men, sein Inter­es­se ver­dop­pelt, sei­ne Lösung vorbereitet.

Man muß ihn erschre­cken, sag­te der vier­te Zwerg.

Man muß ihn kit­zeln, sag­te der fünf­te Zwerg.

Man muß ihm in die Fuß­ze­hen bei­ßen, sag­te der sechs­te Zwerg.

Tun wir alles zugleich, ent­schied der Ältes­te. Ich sehe, wir sind die­ser Lage gewach­sen. Die­ser Rie­se wird nicht rieseln.»

Vom bul­ga­ri­schen Kom­mu­nis­ten­füh­rer Todor Schiw­kow sag­te man, sein Tele­fon­ge­rät für die Ver­bin­dung mit Bre­schnew hät­te nur den obe­ren Teil zum Hören, unten aber kei­nen zum Spre­chen gehabt – aus dem Grund näm­lich, daß er nur hören, nicht aber selbst etwas sagen durfte.

Im Fall Euro­pas fällt es anders aus. Hier ver­mis­sen die Ame­ri­ka­ner ihren eige­nen «Todor Schiw­kow». «Wen soll ich denn anru­fen, wenn ich mit Euro­pa spre­chen will?», soll Hen­ry Kis­sin­ger ein­mal gefragt haben. Es kommt dabei nicht dar­auf an, daß es kei­ne Anwär­ter auf das Amt «Todor Schiw­kow» gibt. Sie gibt es, wenn über­haupt, mehr als genug. Das Pro­blem ist nur, daß sie samt und son­ders anonym sind. Blo­ße Emp­fän­ger, bei deren Anblick allein sich einem das alte Plat­ten­la­bel „His Master’s Voice“ unwill­kür­lich aufdrängt.

– – –

Swas­s­jans zwei­tei­li­ger Bei­trag erscheint in unge­kürz­ter Fas­sung in der Aus­ga­be 2/22 der Schwei­zer Zeit­schrift „Ago­ra“.