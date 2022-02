Debattenbeitrag Ukraine (Teil 2)

Der Name „Ukrai­ne“ ent­stand nach der Erobe­rung der süd­west­li­chen Rus (Ruß­lands alter Name) durch die Polen 1569 und hat­te ursprüng­lich die rein geo­gra­phi­sche Bedeu­tung von „Rand­ge­biet, Mili­tär­gren­ze“. Es han­del­te sich also um einen Teil Ruß­lands (Klein­ruß­land), der als Grenz­zo­ne zwi­schen Groß­ruß­land und Polen (eine Wei­le auch Öster­reich-Ungarn) geo­gra­phisch auch den Namen Ukrai­ne trug.

Die Geschich­te der Ukrai­ne, ins­be­son­de­re seit dem 18. Jahr­hun­dert und zuneh­mend bis zum Beginn des 20. Jahr­hun­derts, ist die Geschich­te der Ver­drän­gung des geo­gra­phi­schen Fak­tors durch den natio­na­len. Mit ande­ren Wor­ten: Es ist die Geschich­te der leib­li­chen Brü­der, von denen der jün­ge­re sich nicht nur sei­ner Ver­wandt­schaft nicht erin­nern will, son­dern auch nach ande­ren Ver­wandt­schaf­ten lechzt.

Erst die rus­si­sche Revo­lu­ti­on von 1917 zog einen Schluß­strich unter die Sache. Was ursprüng­lich ledig­lich ein Grenz­ge­biet, eine Mark war, ist schließ­lich zur Nati­on, dann zum Staat gewor­den. Es war dies ein wei­te­res Para­dox bol­sche­wis­tisch-mar­xis­ti­scher Ideo­lo­gie: Sie pre­dig­ten Inter­na­tio­na­lis­mus, brach­ten aber künst­li­che Natio­nen zur Welt.

Ein kur­zer Blick auf die Geschich­te faßt das tref­fend zusam­men. Seit Peter dem Gro­ßen besteht das Land aus Gou­ver­ne­ments. Es waren 50 unter Katha­ri­na II., und 78 vor der Revo­lu­ti­on 1917. Das Impe­ri­um, das nach der Revo­lu­ti­on zer­fiel, wur­de nach dem Bür­ger­krieg wie­der­her­ge­stellt, dies­mal aber nicht mehr zen­tra­lis­tisch, son­dern föde­ra­tiv. So ent­stand die UdSSR (Ende 1922), ein eigen­ar­ti­ger Ver­schnitt aus ehe­ma­li­gen Gou­ver­ne­ments, von denen die meis­ten hin­fort „Repu­bli­ken“ hießen.

Das erin­ner­te an eine Zau­ber­welt im Stil von «Tau­send und eine Nacht». Im Hand­um­dre­hen sind die vor­ma­li­gen Noma­den­stäm­me und die längst aus der Geschich­te her­aus­ge­fal­le­nen und ihrem zeit­los gegen­wär­ti­gen Fel­la­chen­tum auf Gedeih und Ver­lust aus­ge­lie­fer­ten Völ­ker Natio­nen und Staa­ten gewor­den – mit allen Attri­bu­ten von Staat­lich­keit und (nomi­nell aller­dings) Macht, inklu­si­ve Hym­ne, Wap­pen, Aus­wär­ti­gem Amt, Aka­de­mie, Uni­ver­si­tät, Opern­thea­ter, kurz­um, dem gan­zen Zube­hör eines hoch­zi­vi­li­sier­ten Landes.

Die bol­sche­wis­ti­schen Enthu­si­as­ten hät­ten sich nicht im Traum ein­fal­len las­sen, daß sich die­se aus dem Nichts her­ge­hol­ten Gespens­ter eines Tages als Zeit­bom­ben erwei­sen wür­den. Denn unter dem dicken Make­up von Brü­der­lich­keit und Inter­na­tio­na­lis­mus steck­te zügel­lo­ser Chau­vi­nis­mus, der gedul­dig auf sei­ne Stun­de wartete.

Die Stun­de schlug mit dem Zer­fall des Gan­zen, ja sogar ein klein wenig frü­her, nach­dem das Unge­heu­er Anzei­chen von Schwä­che und Alters­ver­fall zu zei­gen begann. Hie und da bra­chen Kri­sen­her­de, bewaff­ne­te Kon­flik­te und Zusam­men­stö­ße aus, die einen rie­si­gen Bür­ger­krieg zu ent­fes­seln drohten.

Putin, der 2005 den Zer­fall der UdSSR «die größ­te geo­po­li­ti­sche Kata­stro­phe des 20. Jahr­hun­derts» genannt hat, soll­te hin­zu­fü­gen, daß die Ursa­che der Kata­stro­phe kei­ne äuße­re, son­dern eine imma­nen­te war: von Chruscht­schow, der Sta­lins Ter­ror­staat zag­haft zu demon­tie­ren begann, bis zu Gor­bat­schow und Jel­zin, die ihn ein­fach abge­schafft haben.

Indes: Der Ter­ror­staat war der ein­zi­ge modus viven­di und exis­ten­di die­ses dekla­rier­ten Schla­raf­fen­lan­des, sodaß Putins Urteil unan­greif­bar (wenn auch logisch para­dox bis unmög­lich) wäre, hät­te er gleich­zei­tig gesagt, daß es auch eine wei­te­re geo­po­li­ti­sche Kata­stro­phe des 20. Jahr­hun­derts gewe­sen wäre, wenn die UdSSR fort­ge­dau­ert hätte.

Von die­sen bei­den Kata­stro­phen wähl­te der Zufall hei­ßen­de Gott die eine. Bezeich­nend, daß zur exis­ten­ti­el­len Trieb­kraft der «Para­de der Sou­ve­rä­ni­tä­ten» aller ehe­ma­li­ger Pro­vin­zen, die sich über Nacht in Repu­bli­ken ver­wan­delt hat­ten, Ruß­land­haß gewor­den ist. Nicht so sehr ein Sowjet­haß, son­dern eben ein urwüch­si­ger Rus­sen­haß, der sich auf­grund der sowje­ti­schen Erfah­rung ledig­lich ver­schärft hatte.

Es ist hier nicht der Ort, Ursa­chen und Grün­de die­ses Phä­no­mens zu eru­ie­ren. Sicher ist aber, daß unter allen Trümp­fen der west­li­chen Ost-Poli­tik die­ser (und nicht nur in der Ukrai­ne) wohl der wirk­sams­te ist. Es gemahn­te an mit­tel­al­ter­li­che Fla­gel­lan­ten­zü­ge oder Veits­tän­ze: Regel­mä­ßig häuf­ten sich – im Frei­en, auf den Plät­zen, und schon über­all, selbst in den U‑Bahn-Zügen – Men­schen­men­gen an, um – alt und jung, Männ­lein und Weib­lein – unter stän­di­gem Skan­die­ren der Losung: «Wer nicht hüpft, der ist ein Moskal» („Moskal“ ist die in der Ukrai­ne geläu­fi­ge abwer­ten­de Bezeich­nung der Rus­sen), stun­den­lang zu hüpfen.

Sehr cha­rak­te­ris­tisch nahm sich dabei auch die sträf­li­che Pas­si­vi­tät und Träg­heit der Kreml­her­ren (ein­schließ­lich Putins) aus, die, ange­sichts die­ser Wut­an­fäl­le der Russo­pho­bie kei­nen Fin­ger krumm mach­ten, um ihnen etwas ent­ge­gen­zu­set­zen. Wäh­rend west­li­che För­der­pro­gram­me zusam­men mit diver­sen Open-Socie­ty-Foun­da­ti­ons Öl ins Feu­er gos­sen und den Bru­der­haß bis zum Geh­t­nicht­mehr poten­zier­ten, lie­fer­te Ruß­land der Ukrai­ne täg­lich Öl und Gas weit unter Marktpreis.

Nie­mand schien des dro­hen­den Gewit­ters gewahr zu wer­den, bis es dann plötz­lich in alle Rich­tun­gen knall­te. Was de fac­to eine vom Wes­ten orga­ni­sier­te und durch­ge­führ­te Macht­er­grei­fung war unter dem Namen Euro­mai­dan, wur­de spä­ter, im Duk­tus des Post­fak­ti­schen, «Revo­lu­ti­on der Wür­de» genannt. Unter «Wür­de» waren höchst­wahr­schein­lich die mit Stei­nen und bren­nen­den Decken bewor­fe­nen und mit Eisen­stä­ben wie auch Base­ball­schlä­gern geschla­ge­nen Poli­zis­ten zu ver­ste­hen, denen «von oben» streng ver­bo­ten war, von ihren Waf­fe Gebrauch zu machen.

Und so tor­kel­ten sie wie leben­de Fackeln umher, unter dem Gejoh­le des toben­den Mobs und zur Ehre der «Revo­lu­ti­on der Wür­de», wie auch jene rund 50 (oder mehr) Anti-Mai­dan-Akti­vis­ten, die am 2. Mai 2014 im Gewerk­schafts­haus in Odes­sa bei leben­di­gem Leib ver­brannt wurden.

Gleich nach dem pro­west­li­chen Umsturz in Kiew brach der pro­rus­si­sche Auf­stand im Don­bass (Ost­ukrai­ne) los. Es ergab sich eine typi­sche Patt­si­tua­ti­on: Wie jene da nicht mit den Rus­sen wol­len, wol­len die­se hier nicht mit jenen. Alles inner­halb eines Vol­kes, des­sen west­li­cher (gali­zi­scher) und öst­li­cher Teil nicht nur abso­lut inkom­pa­ti­bel, son­dern auch extrem aggres­siv und gehäs­sig gegen­ein­an­der. Dazu kam auch die «Krim-Affä­re»: die Wie­der­ver­ei­ni­gung durch Volks­ab­stim­mung (nach rus­si­scher Ver­si­on) oder die Anne­xi­on (in west­li­cher Fas­sung) der Halb­in­sel Krim mit Russ­land, die bis 1954 rus­sisch war und im glei­chen Jahr von Chruscht­schow an die Ukrai­ne «ver­schenkt» wurde.

Zusam­men­fas­send: Die USA samt ihren Euro­pa-Tra­ban­ten haben allen Grund, mit die­sem Pul­ver­faß zufrie­den zu sein, sind sie doch ihrem Wunsch­ziel, die Ukrai­ne von Ruß­land los­zu­lö­sen, so nah wie nie zuvor. Vor fast 25 Jah­ren hat Zbi­gniew Brze­ziń­ski, Sicher­heits­be­ra­ter von US-Prä­si­dent Jim­my Car­ter, fol­gen­de Zei­len geschrie­ben, die für­der­hin zum Kno­ten­punkt der gan­zen ame­ri­ka­ni­schen Russ­land-Poli­tik gewor­den sind:

Allein schon die Exis­tenz einer unab­hän­gi­gen Ukrai­ne hilft, Ruß­land zu ver­än­dern. Ohne die Ukrai­ne hört Ruß­land auf, ein eura­si­sches Impe­ri­um zu sein. Es kann zwar immer noch impe­ria­len Sta­tus bean­spru­chen, wür­de dann aber in Kon­flik­te mit den zen­tral­asia­ti­schen Staa­ten ver­wi­ckelt. Auch Chi­na wür­de sich erneu­ter rus­si­scher Domi­nanz in Zen­tral­asi­en ent­ge­gen­stel­len. Wenn Ruß­land aber die Kon­trol­le über die Ukrai­ne zurück­ge­winnt, wäre es wie­der eine Imperialmacht.

Nun end­lich ist der Moment gekom­men, wo sie alle Trümp­fe in der Hand zu haben schei­nen. Bes­ser als bei die­sem Zusam­men­tref­fen der Umstän­de hät­te es nicht lau­fen kön­nen. Es bleibt nur, ein Streich­holz anzuzünden.

Eigent­lich hät­te das schon zu Oba­mas Zeit los­ge­hen müs­sen. Das Tem­po der Eska­la­ti­on war schon recht hoch. Dann aber kam Trump und hat ­– zwar plump und zag­haft, dafür aber unmiß­ver­ständ­lich –, einer wei­te­ren Eska­la­ti­on einen Rie­gel vorgeschoben.

Die Rus­sen wie­der­um neh­men nach wie vor eine beklem­mend abwar­ten­de Hal­tung ein. Tau­sen­de Frei­wil­li­ge zie­hen in den Don­bass, wo die bei­den Rebel­len­städ­te (Donezk und Lug­ansk) von der regu­lä­ren ukrai­ni­schen Armee Tag und Nacht beschos­sen, ja selbst aus der Luft bom­bar­diert wer­den. Irgend­ei­ne Mili­tär­prä­senz regu­lä­rer rus­si­scher Trup­pen auf die­sem Ter­ri­to­ri­um war und bleibt eine Des­in­for­ma­ti­on (fake news). Inzwi­schen scheint Putins tief­sin­nig schei­nen­de Unent­schlos­sen­heit fatal. Es ist nun schon gute acht Jah­re her, seit der bud­dhis­ti­sche Kreml­herr kei­nen Fin­ger krumm macht, um hier etwas zu ändern. Die Situa­ti­on ist haar­ge­nau die­sel­be wie im Fall der Krim. Nur: Ein­mal wur­de alles getan, das ande­re Mal so gut wie nichts.

Jetzt scheint der „Slee­py Joe“ Biden oder, genau­er, sei­ne Draht­zie­her, unter deren Obhut er schläft, die ver­säum­te Zeit nach­zu­ho­len. Der Hahn ist gespannt. Nur abdrü­cken muß man noch.

(Ver­faßt am 16. Febru­ar 2022 – Fort­set­zung folgt in Wirklichkeit.)