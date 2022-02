Kritik der Woche (17): Brüder und Antipoden

Aber: Sie ist falsch, und dar­auf hin­zu­wei­sen und eine ande­re, stim­mi­ge­re Ver­wandt­schaft zu benen­nen, dürf­te das maß­geb­li­che Motiv des vor­lie­gen­den Wer­kes von Lothar Frit­ze sein. Der eme­ri­tier­te Pro­fes­sor und Tota­li­ta­ris­mus­for­scher zeigt anhand des Ver­gleichs von NS und Mar­xis­mus auf, daß auch der Uni­ver­sa­lis­mus und sein indi­vi­dua­lis­ti­scher Aus­gangs­punkt zu ziem­lich ähn­li­chen Erschei­nun­gen geführt haben, wie die, wel­che allein als bewäl­ti­gungs­be­dürf­tig ange­se­hen werden.

Kom­mu­nis­ti­sches und NS-Den­ken ist von einem über­ein­stim­men­den Poli­tik­ver­ständ­nis geprägt. Dabei sind Prin­zi­pi­en und Insti­tu­tio­nen einer guten poli­ti­schen Ord­nung irrele­vant. Es kommt auf sozia­le „Gesetz­mä­ßig­kei­ten“ an, die aus der mensch­li­chen Bedürf­nis­struk­tur abge­lei­tet wer­den und die es poli­tisch durch­zu­set­zen gilt, wobei dies unver­meid­bar gewalt­tä­tig zu gesche­hen hat.

Dies ist die Grund­la­ge der mas­si­ven Polit­kri­mi­na­li­tät bei­der „Zwil­lings­brü­der“, die nicht dar­auf zurück­zu­füh­ren ist, daß etwa der NS eine ande­re Moral befür­wor­tet hät­te. Viel­mehr ist hier­bei die Ebe­ne der Recht­fer­ti­gung maß­ge­bend, die sich dabei auf sehr frag­wür­di­ge Theo­rie­an­sät­ze mit abwe­gi­gen äußerst prä­ven­ti­ven Gefah­ren­ab­wä­gun­gen bezieht, so daß den Tätern zen­tral die Ver­let­zung kogni­ti­ver Pflich­ten zum Vor­wurf zu machen ist: Sie hät­ten die Abwe­gig­keit ihrer Theo­rien und Annah­men erken­nen müssen.

Hin­sicht­lich des Mar­xis­mus legt dies der Ver­fas­ser in einer objek­ti­ven (und eher zu ver­ständ­nis­vol­len) Wei­se dar. Er arbei­tet den uto­pi­schen Grund­cha­rak­ter her­aus, der mit ziem­lich apo­dik­ti­schen Annah­men ope­riert und dabei auf dia­lek­ti­sche Geschichts­ge­set­ze baut, die zwin­gend zum erkann­ten Heils­zu­stand führen.

Dabei besteht die Fas­zi­na­ti­on des kom­mu­nis­ti­schen Den­kens wei­ter­hin, das letzt­lich auf die welt­wei­te Gleich­stel­lung aller Men­schen abzielt und sich kon­kret schon in der Hin­nah­me mas­si­ver ille­ga­ler Mas­sen­ein­wan­de­rung zum Aus­druck bringt. Die Gegen­po­si­ti­on hier­zu wird „nazi­fi­ziert“. Zutref­fend kenn­zeich­net Frit­ze die wei­ter­hin poli­tisch maß­geb­li­chen grund­le­gen­den Gegen­po­le als „uni­ver­sa­lis­tisch“ ver­sus „par­ti­ku­la­ris­tisch“; man gerät jedoch in eine Schief­la­ge, wenn das Ein­tre­ten für den Natio­nal­staat auch noch mit dem VS-Unwort „kol­lek­ti­vis­tisch“ gekenn­zeich­net wird, so als wäre der Befür­wor­ter einer Mehr­zahl von Pri­vat­un­ter­neh­men Kol­lek­ti­vist und der Befür­wor­ter eines ein­heit­li­chen Staats­un­ter­neh­mens Individualist.

Auch die Dar­le­gung der inhalt­li­chen Unter­schie­de von Natio­nal- und Inter­na­tio­nal­so­zia­lis­mus, die wesent­lich im Uni­ver­sa­lis­mus des Mar­xis­mus und im Anti­uni­ver­sa­lis­mus der NS-Ideo­lo­gie besteht, erscheint etwas ver­kürzt. Wäh­rend beim Mar­xis­mus Klas­sen agie­ren, die eine sozia­le Grund­la­ge haben, agie­ren beim NS Ras­sen mit bio­lo­gi­scher Grundlage.

Die Aus­rot­tung von Ras­sen lie­ße sich dann theo­re­tisch schlüs­sig begrün­den, die von Klas­sen jedoch nicht, so daß zwar der NS in Über­ein­stim­mung mit sei­ner Ideo­lo­gie agiert hät­te, der Kom­mu­nis­mus mit dem Ter­ror eines Sta­lin aber nicht in Über­ein­stim­mung mit der Theo­rie von Marx. Hier­bei ver­kennt der Ver­fas­ser die Trans­for­mier­bar­keit der ver­gli­che­nen Ideo­lo­gien und die Tat­sa­che, daß der „Faschis­mus“ eine Ant­wort auf die Unzu­läng­lich­kei­ten der mar­xis­ti­schen Leh­re darstellte.

Der Revi­sio­nis­mustreit hat­te eben nicht nur zur Auf­spal­tung von SPD und KPD geführt, son­dern auch zu Leh­ren von Josef Rei­mer („pan­ger­ma­ni­sche Sozi­al­de­mo­kra­tie“), der annahm, so etwas Anspruch­vol­les wie Sozia­lis­mus kön­ne nur von der ger­ma­ni­schen Ras­se ver­wirk­licht wer­den. Pro­blem war etwa, bio­lo­gi­sche und gesell­schaft­li­che Evo­lu­ti­on in eine ein­heit­li­che Theo­rie zu fas­sen. Die Klas­sen­kampf­theo­rie von Marx läßt sich auf eine Ras­sen­kampf­theo­rie zurück­füh­ren und Engels kennt „reak­tio­nä­re Völ­ker“, „Völ­ker­ab­fäl­le“, die im Zuge der Welt­re­vo­lu­ti­on fort­schritts­ge­mäß untergehen.

Die Gesamt­be­wäl­ti­gung der Sozia­lis­men ist zu begrü­ßen – die Begrün­dung des poli­ti­schen Par­ti­ku­la­ris­mus ist davon unabhängig.

– – –

Lothar Frit­ze: Kom­mu­nis­mus und Natio­nal­so­zia­lis­mus. Anti­po­den und Zwil­lings­brü­der, Neu­rup­pin 2022, 366 Sei­ten, 22 € – hier bestellen