Anständig wohnen

Es ist ein Auf­ruf und kei­ne Beschimp­fung, wenn ich hier über Dop­pel­haus­hälf­ten in stadt­na­hen Neu­bau­ge­bie­ten schrei­be und, zuge­ge­ben, auch spotte.

Empör­te Kom­men­ta­re (womög­lich von Leu­ten, die sich gera­de ein „bezahl­ba­res“ Eigen­heim erwor­ben haben) darf ich vor­weg­neh­men. Ich ken­ne sie bereits: „Nicht jeder hat das Glück, ein Rit­ter­gut…“; „Sie schmä­hen das wohl­ver­dien­te Glück der Klei­nen Leu­te!“; „Vom hohen Roß her­ab läßt sich gut…“ usw. Geschenkt!

Um es offen & ehr­lich und gleich­sam als Trig­ger­war­nung zu sagen: Ja, in die­sem Text wird der Ein­druck ent­ste­hen, ich hiel­te Eigen­tü­mer einer sol­chen Wohn­ein­heit für irgend­wie klein­geis­tig oder zumin­dest in einem Bereich ihrer viel­fäl­ti­gen Per­sön­lich­keit für etwas ein­ge­schränkt. Kom­men Sie! Hier wird aus­ge­teilt, hier wird ein­ge­steckt. So sport­lich soll­ten wir sein! Auch, wenn Rei­hen­haus­be­sit­zer­ba­shing genu­in ein lin­kes Vor­recht ist.

Mei­ne Kol­le­gin Caro­li­ne Som­mer­feld hat mir gera­de über eine Wan­de­rung mit ihrem jüngs­ten Sohn geschrie­ben, die nur halb­schön ver­lief. Sie führ­te näm­lich vor­bei an end­lo­sen kanin­chen­stall­glei­chen Neu­bau­ten. Sie schick­te mir dazu fol­gen­den Link. Noch deut­lich mehr Auf­ru­fe hat das Lied von Pete See­ger mit die­ser Untermalung.

(Gedich­tet wur­de der Hit übri­gens von Mal­vina Reynolds,1900–1978, die ein Kind von unga­risch-rus­si­schen sozia­lis­ti­schen Juden war – falls das etwas zur Sache tut.) Ach­tung, das hei­te­re Lied­chen ver­läßt dann ungern den Gehörgang.

Es geht in die­sem Folk-Hit um klei­ne (Wohn-)Schachteln „am Hang“, die alle gleich aus­schau­en: Eins ist zwar grün, das ande­re rosa oder blau – aber sie sind alle austauschbar.

Was auch für ihre Bewoh­ner gilt:

Sie besuch­ten alle die Uni­ver­si­tät // wo man sie in Schach­teln pack­te // mit dem glei­chen Resultat.

Ob sie nun zu Ärz­ten wur­den oder zu Anwäl­ten oder Geschäfts­män­nern: Sie leben ein ver­wech­sel­ba­res Ein­heits­le­ben: Golf spie­len, net­te Kin­der zeu­gen, die dann wie­der­um: Geschäf­te machen, aus­schau­en wie alle ande­ren, ein klei­nes grü­nes, blau­es oder gel­bes Haus erwer­ben – „and they all look the same“.

Heu­te sagt man zu sol­chen Leu­ten abfäl­lig „NPC“. Das heißt „Non-play­er-cha­rac­ter“ und meint eine Figur, die in einem Video­spiel (und über­tra­gen: im ech­ten Leben) eigent­lich nichts zu sagen hat; die bloß Staf­fa­ge ist; Otto Nor­mal und Lies­chen Mül­ler. Sie hal­ten durch ihre bie­de­re Brav­heit den Staat und sei­ne Insti­tu­tio­nen irgend­wie auf­recht, aber sie bewir­ken nichts. Sie schwim­men mit dem Schwarm und nie­mals gegen den Strom. Sie gehen mit der Mode, sie sind habi­tu­ell medioker.

Als Kon­ser­va­ti­ver hät­te man zei­ten­lang gegen eine sol­che Lebens­ein­stel­lung nichts ein­zu­wen­den gehabt. Jahr­hun­der­te­lang haben genau die­se Leu­te, die “Mit­tel­mä­ßi­gen” ohne Ent­fal­tungs­spiel­raum, auch im Schnitt irgend­wie ver­nünf­tig gelebt. Oder gewohnt.

Ja, es gab immer Armut und Pre­ka­ri­at, und vie­le leb­ten mehr schlecht als recht – inso­fern woh­nen wir alle heu­te in pri­vi­le­gier­ten Zeiten.

„Wohnst Du noch oder lebst Du schon?“ ging ein Wer­be­c­laim von IKEA (übri­gens von 2002 – für alle, die ver­ges­sen haben, wie alt sie schon sind), vor dem man sich eigent­lich schüt­teln muß­te. Gera­de IKEA mit die­ser kon­fek­tio­nier­ten One-World-Ware! Gera­de die­ser Duz-Ver­ein mach­te wie­der einen auf Lebens­phi­lo­so­phie! “Fin­de Deins!”

Aber genau die­se Wer­bungs­spur zieht ja, ges­tern wie heu­te. Näm­lich die: „Sei mal ganz indi­vi­dua­lis­tisch. Mach Dein Ding.“ Das Resul­tat die­ser Devi­se ist so viel- wie ein­fäl­tig. In der Sehn­sucht nach einem Eigen­heim samt Gärt­chen drückt es sich beson­ders häu­fig aus.

Jede, wirk­lich jede ein­zel­ne Groß‑, Mit­tel- oder Klein­stadt in Deutsch­land kennt das Ergeb­nis: „Indi­vi­du­el­le“ Häu­ser von der Stan­ge. Kanin­chen­stäl­le eigent­lich. 90- 160 qm Wohn­flä­che. Klei­ner Rasen anbei. Kann man wahl­wei­se mit Thu­ja, Buche oder (süd­lich von Fulda/Bonn/Zwickau) mit Kirsch­lor­beer ein­rah­men. Man kann eine ein­falls­rei­che Müll­ton­nen­um­ran­dung schaf­fen und jah­res­zeit­li­chen Schmuck (am Fens­ter, im Vor­gar­ten) anbrin­gen. Man kann mit klei­nem oder gro­ßem Tram­po­lin zum Aus­druck brin­gen, wie sehr man den Bewe­gungs­drang der 1,4 eige­nen Kin­der wert­schätzt. Man kann statt ubi­qui­tä­rem wei­ßem Plas­tik­stuhl für den Som­mer hoch­wer­ti­ge­re Tro­pen­holz­tei­le wäh­len, um sich (leicht) zu unterscheiden.

Man muß all dies nicht als Spie­ße­rat­ti­tü­de beläs­tern. Man darf aber doch stau­nen. Dar­über, wo das Herz schlägt. Wie es aus­schaut, wenn Wün­sche wahr werden.

Ich lie­be es übri­gens, durch Neu­bau­ge­bie­te zu spa­zie­ren. Es ist wie eine Roman­lek­tü­re. Ein melan­cho­li­scher Roman. Ich mag die Leu­te und ihr klei­nes Glück wirk­lich. Gemein­sam mit mei­nen Kin­dern ist es ein belieb­ter Zeit­ver­treib: Noten zu ver­tei­len für Häu­ser. Oft gebe ich eine Vier plus , wo die Jüngs­te zur Zwei ten­diert, weil sie die­ses uner­gründ­ba­re Fai­ble für sau­be­re Rasen­kan­ten hat. Ich habe nichts gegen die Bewoh­ner von Vier-plus-Häu­sern. Ich bil­de mir den­noch ein, daß ich mit sol­chen Gän­gen eine Augen­schu­le für mei­ne Nach­ge­bo­re­nen abhalte.

Ich emp­feh­le gern den Pod­cast „Indu­bio“, der aus dem libe­ral­kon­ser­va­ti­en Netz­werk der Ach­se der Guten erblüht. Ich höre fast jede Fol­ge. Anders als wir ist man dort auf Wer­bung und Spon­so­ring ange­wie­sen, was das Lesen (Rekla­me, Rekla­me, Rekla­me!) mehr noch als das Hören erschwert.

Eine aktu­el­le Fol­ge von „Indu­bio“ (es geht hier gros­so modo um „unser Milieu“) hat ein Her­stel­ler von Tiny Houses finan­ziert. Man soll­te sich die­se (öko­zer­ti­fi­zier­te) Sei­te unbe­dingt anschau­en. Wie gesagt: Kei­ne Wider­re­de von mir, wo Leu­te – pri­vat oder unter­neh­me­risch- ihr Ding dre­hen. Ich gön­ne es.

Ich über­le­ge mir jedoch: Einen ver­schieb­ba­ren (dürf­ti­gen, gesichts- wie geschichts­lo­sen) Bun­ga­low mit 48 qm Wohn­flä­che im Sauer­land zu 106. 000 €? Mein Heim, mein Schloß? Auf so eng­ge­ca­sel­tem Raum? Da soll­te es doch Bes­se­res geben!

Ich rate jedem, sich mög­lichst stand­ortu­n­ab­hän­gig zu machen. Das ist viel ein­fa­cher, als man denkt. Es braucht – scheint mir – einen gewis­sen Ruck.

Ich möch­te aber­mals dar­an erin­nern, daß wir unser (wun­der­bar erhal­te­nes) Rit­ter­gut anno 2002 für sage und schrei­be 11.500 € erwor­ben haben. Was auch dar­an lag, daß wir enorm ver­kehrsun­güns­tig lie­gen, daß das Anwe­sen für Pri­vat­per­so­nen eigent­lich über­di­men­sio­niert war, daß nur weni­ge so woh­nen wol­len und daß man einen Reno­vie­rungs­auf­wand sah, wo wir kei­nen sehen.

Sol­che Prei­se gibt es heu­te kaum noch. Wir muß­ten damals natür­lich hand­werk­lich viel inves­tie­ren. Zu einem Teil (ich kann Lehm­putz, kann mit Trenn­schlei­fern jeg­li­cher Cou­leur umge­hen; Kubit­schek kann boh­ren, Zäu­nebau­en und ein­fa­che Dach­ar­bei­ten ver­rich­ten ) haben wir das selbst erle­digt, zum ande­ren Teil gab es gott­lob För­der­töp­fe. Irgend­wann (man muß Geduld haben & spar­sam sein!) ver­füg­ten wir auch über Kne­te, um Leu­te zu beschäftigen.

Ich plä­die­re dafür, daß Alt­bau­sa­nie­run­gen weit mehr sub­ven­tio­niert wer­den als bis­lang. Laßt die Leu­te in guter, alter Sub­stanz leben. Ver­schont uns mit Neu­bau­ten und Augen­krebs! Macht es den Leu­ten leich­ter, in geschichts­träch­ti­ge Gemäu­er zu inves­tie­ren! Nicht nur in Mit­tel­deutsch­land gibt es Tau­sen­de davon! Laßt sie blü­hen, bitte!

Das Geld ist ja da (ich sage nur: 100 Mil­li­ar­den…); man muß es nur gescheit ver­tei­len. Grü­ne Regie­rung: hallo?

Lei­der ist das gute alte Lied des Lied­dich­ters Burk­hard Ihme – „Bes­ser, schnel­ler, bil­li­ger“ – online nicht kos­ten­frei abruf­bar. Es geht dar­in um einen Mör­der, der ent­deckt hat, was die per­fek­te Art des Um-die-Ecke-Brin­gens ist: Näm­lich der moder­ne Woh­nungs­bau, die „Klöt­ze aus Beton“. Der Rest erle­di­ge sich (sui­zi­dal) von selbst.

Wil­ly Lomann (Tod eines Hand­lungs­rei­sen­den) und die neu­ro­ti­sche Haus­frau las­sen grü­ßen. Es gibt sie auch heu­te, die ver­zwei­fel­ten Exis­ten­zen, in ihren abge­zir­kel­ten Wohn­ein­hei­ten. Der über­an­streng­te Neu­bau­woh­nungs­va­ter und die adäqua­te- mut­ter sind kei­ne Roman­er­fin­dun­gen. Hört auf, Eure Thu­jas zu gie­ßen. Kein Vogel will dar­in nis­ten, kei­ne Spin­ne ihr Netz weben.

Es gibt tau­send Grün­de, nicht in „litt­le boxes“ zu enden. Die Ange­bo­te “im Osten” sind ff. Hier sind ein paar, hier noch einer oder hier.