Zur Lage in der Ukraine

Die ersten Bilder, die uns heute Morgen aus der Ukraine erreichten, erinnerten stark an Aufnahmen aus dem März 1999:

Damals begann die NATO, Zie­le im dama­li­gen Jugo­sla­wi­en zu bom­bar­die­ren. Aus der Ukrai­ne wur­de Explo­sio­nen aus der Nähe gro­ßer Städ­te gemel­det, die Luft­an­grif­fe gal­ten offen­sicht­lich der Infra­struk­tur und mili­tä­ri­schen Einrichtungen.

Auch wenn die Lage in der Ukrai­ne noch unüber­sicht­lich ist, so scheint doch fest­zu­ste­hen, daß Ruß­land mitt­ler­wei­le auch mit Boden­trup­pen auf ukrai­ni­schem Ter­ri­to­ri­um ope­riert. Die Ukrai­ne hat den Kriegs­zu­stand aus­ge­ru­fen, selbst in Kiew füh­len sich vie­le Ukrai­ner nicht mehr sicher, son­dern ver­su­chen die Stadt Rich­tung Wes­ten zu verlassen.

Putin hat­te das Vor­ge­hen heu­te früh um kurz nach vier Uhr ange­kün­digt: “Ich habe die Ent­schei­dung für eine Mili­tär­ope­ra­ti­on getrof­fen.” Gleich­zei­tig for­der­te er das ukrai­ni­sche Mili­tär auf, “die Waf­fen nie­der­zu­le­gen”. Zur Begrün­dung gab er an, daß die sepe­ra­tis­ti­schen Volks­re­pu­bli­ken Luhansk und Donezk um Bei­stand gebe­ten hat­ten, um Angrif­fe durch die ukrai­ni­sche Armee abzuwehren.

Putin bezog sich in sei­ner Anspra­che aus­drück­lich auf das Vor­ge­hen der NATO in Jugo­sla­wi­en und der USA im Irak, an die er die Dro­hung rich­te­te: “Jeder, der ver­sucht, sich bei uns ein­zu­mi­schen, unser Land und unser Volk bedroht, muss mit einer sofor­ti­gen Reak­ti­on Russ­lands rechnen.“

Ins­be­son­de­re die­ser Satz ist für die Eska­la­ti­on der Situa­ti­on am heu­ti­gen Tag auf­schluß­reich, bringt er doch zum Aus­druck, wo Putin sei­ner­seits eine Grenz­über­schrei­tung des Wes­tens wahr­ge­nom­men hat. Ganz ähn­lich wie die USA betrach­tet sich Ruß­land als eine Hege­mo­ni­al­macht, die streng dar­auf ach­ten muß, daß sich in ihrem Ein­fluß­ge­biet kei­ne ande­re Groß­macht eta­blie­ren kann. Die Ame­ri­ka­ner hal­ten es seit dem 19. Jahr­hun­dert mit der Mon­roe-Dok­trin, nach der sich kei­ne frem­de Macht auf dem ame­ri­ka­ni­schen Kon­ti­nent enga­gie­ren darf. Die­ser Vor­be­halt wur­de fast immer respek­tiert, und als sich die Sowjets 1962 auf Kuba eine mili­tä­ri­sche Basis schaf­fen woll­ten, kam es des­halb fast zum Weltkrieg.

Die rus­si­schen Sicher­heits­in­ter­es­sen spie­len hin­ge­gen in den Über­le­gun­gen ame­ri­ka­ni­scher Geo­stra­te­gen kaum eine Rol­le. Im Gegen­teil: Durch die Unter­stüt­zung des „regime-chan­ges“ auf dem Euro­mai­dan hat man die Ukrai­ne offen ins west­li­che Lager zu lot­sen ver­sucht. Für die USA ist die­se Ent­wick­lung rela­tiv unge­fähr­lich, da sie nicht vor ihrer Haus­tür statt­fin­det und bis­lang nichts dafür spricht, daß sich die USA dort mili­tä­risch enga­gie­ren werden.

Die Ukrai­ner hin­ge­gen ste­hen in die­sem Moment ziem­lich allein­ge­las­sen einer mili­tä­ri­schen Super­macht gegen­über und sind die Leid­tra­gen­den eines Kon­flikts, der auf ihrem Rücken aus­ge­tra­gen wird.

Die Inter­es­sen­la­ge in der Ukrai­ne ist rela­tiv eindeutig.

Das Land selbst muß auf sei­ner ter­ri­tor­i­ta­len Inte­gri­tät bestehen, vor allem nach­dem die Abtren­nung der Krim von ihren ver­meint­li­chen Ver­bün­de­ten mit einem Schul­ter­zu­cken beant­wor­tet wurde. Die Rus­sen in der Ost­ukrai­ne pochen auf das Selbst­be­stim­mungs­recht der Völ­ker und füh­len sich von der ukrai­ni­schen Regie­rung wegen ihres Auto­no­mie­stre­bens mit andau­ern­dem Krieg über­zo­gen. Die­ses Auto­no­mie­stre­ben ist nur des­halb nicht völ­lig aus­sichts­los, weil die­se Gebie­te an Ruß­land grenzen. Ruß­land wie­der­um sieht sei­ne Sicher­heits­in­ter­es­sen miß­ach­tet, wenn die Ukrai­ne lang­fris­tig Mit­glied in EU oder NATO wer­den sollte.

Die Mög­lich­kei­ten, eine Inte­gra­ti­on der Ukrai­ne in west­li­che Bünd­nis­se zu ver­hin­dern, waren über­schau­bar, nach­dem in den letz­ten Jah­ren deut­lich gewor­den ist, daß der Wes­ten nicht bereit war, die Neu­tra­li­tät der Ukrai­ne zu för­dern. Es ist kon­se­quent von Putin, nicht abge­war­tet zu haben, bis die Ukrai­ne NATO-Mit­glied wur­de (wie die bal­ti­schen Staa­ten es bereits sind). Er hät­te dann nicht mehr ein ein­zel­nes Land, son­dern ein Bünd­nis ange­grif­fen. Nun aber fal­len kei­ne Bom­ben auf Ruß­land, allen­falls reg­net es Drohungen.

Im Inter­es­se der betrof­fe­nen Men­schen in den Kriegs­ge­bie­ten kann man nur hof­fen, daß es sich bei der jetzt lau­fen­den Ope­ra­ti­on nur um den rus­si­schen Ver­such han­delt, in eine bes­se­re Ver­hand­lungs­po­si­ti­on für eine dau­er­haf­te Frie­dens­ord­nung in Ost­eu­ro­pa zu gelan­gen. Ein dau­er­haf­ter Krieg wäre nicht nur für die Ukrai­ne und Ruß­land, son­dern auch für ganz Euro­pa ver­hee­rend und wür­de die Posi­ti­on der USA nach­hal­tig stärken.