Kritik der Woche (18): Serge

Mir erscheint die Fülle an Romanen, in denen sich (durchweg nichtrechte) Autoren in despektierlicher Weise über „Auschwitz“ äußern, frappierend.

Soll­ten wir statt „despek­tier­lich“ bes­ser „kri­tisch“ sagen? Frap­pie­rend bleibt doch, daß es zu gehen scheint. Es gibt denk­bar kein grö­ße­res Tabu­the­ma als Ausch­witz. Der Ort trägt die sata­ni­sche Kro­ne sämt­li­cher Mensch­heits­ver­bre­chen – welt­weit und über alle Zeiten.

Den­noch gibt es eine Viel­zahl an bel­le­tris­ti­schen Wer­ken, die den Saum der Unsag­ba­ren deut­lich über­schrei­ten. Eine klei­ne Aus­wahl: Javier Cer­cas, Der fal­sche Über­le­ben­de, Tova Reich, Mein Holo­caust, Eva Men­as­se, Quas­ikris­tal­le (eine der dort ver­sam­mel­ten Erzäh­lun­gen; gran­di­os), Ben­ja­min Stein: Die Lein­wand; Iris Hanika; Das Eigent­li­che.

Oder neh­men wir den atem­be­rau­ben­den Spiel­film Die Blu­men von ges­tern (2016) des Schrift­stel­lers Chris Kraus. Sie alle neh­men die Erin­ne­rungs­tra­gik und das Gedenk­mi­lieu genau aufs Korn.

Die groß­ar­ti­ge, viel­fach preis­ge­krön­te fran­zö­si­sche Schrift­stel­le­rin, Dra­ma­tur­gin und Dreh­buch­au­torin Yas­mi­na Reza hat die­sem Gen­re ein neu­es Werk hin­zu­ge­fügt. Reza (die mit 63 Jah­ren immer noch den Anhauch eines Top­mo­dels hat) ist jüdi­sche Toch­ter einer Unga­rin und eines Ira­ners. Sie ist eine Meis­te­rin ihrer Fächer. Sie hat einen untrüg­li­chen Sinn für aktu­el­le Stim­mun­gen und Men­ta­li­tä­ten und beherrscht vor allem das Dop­pel­bö­di­ge, Ambi­va­len­te. Inso­fern nen­ne ich sie eine Hellseherin.

Ihr neu­er Roman Ser­ge ist har­ter Tobak. Das liegt vor allem an ihrem – soll man sagen: schnodd­ri­gen? – Umgang mit der Erin­ne­rungs­kul­tur. Nen­nen wir es beim Namen: Hier unter­neh­men drei Geschwis­ter (Ser­ge, der Lebe­mann; Jean, der Ich-Erzäh­ler und Ver­mitt­ler und Nana, die geal­ter­te “Woke”) eine Rei­se nach Ausch­witz. War­um? Weil José­phi­ne, Enke­lin einer „Über­le­ben­den“ – und neben­bei Spe­zia­lis­tin für Augen­brau­en – sich mög­lichst dra­ma­tisch „ihrer Geschich­te“ stel­len will.

Es geht mit dem Tod der Groß­mutter José­phi­nes los. Die Groß­mutter war Jüdin. Und zugleich Anti­se­mi­tin. Für ihren Ehe­mann war dies ein lebens­lan­ges Kreuz. Er befand:

Wer Isra­el nicht ver­ehr­te – die ein­zi­ge wirk­lich ein­zi­ge Demo­kra­tie in der Regi­on! – war anti­se­mi­tisch. Punkt. Hört nicht auf eure Mut­ter, sag­te er.

Schon die­ser win­zi­ge Mono­log ist in sei­nem Spott uner­hört. Die Kin­der wen­den dann ein: „Sie ist doch Jüdin.“ Der Vater:

„Das sind die Schlimms­ten! Die schlimms­ten Anti­se­mi­ten sind sel­ber Juden! Das müsst ihr lernen.“

Nur in sei­nem unbän­di­gen Haß gegen „die Kom­mu­nis­ten“ fand das unglei­che Ehe­paar zuein­an­der. Ser­ges Toch­ter José­phi­ne fin­det es nun pervers,

„war­um Omi sich hat ein­äschern las­sen. Ist doch ver­rückt, daß sich eine Jüdin ein­äschern läßt. Die Vor­stel­lung, ver­brannt zu wer­den, ist ver­rückt, nach allem, was ihre Fami­lie durch­ge­macht hat.“

Ser­ges Nef­fe Vic­tor (Sohn von Nana) dar­auf­hin: „Hör auf zu ner­ven.“ Dann, José­phi­ne: „Ich habe beschlos­sen, die­ses Jahr nach Osvitz zu fah­ren.“ [Es ist wohl­ge­merkt im Ori­gi­nal ein Buch in fran­zö­si­scher Spra­che, EK].

Vic­tor ent­geg­net lau­nig [kann man wohl unter jüdi­schen Humor ver­bu­chen, EK]: „Die haben lei­der zu.“ Ser­ge aber schreit wütend auf:

„AUSCHWITZ! Osvitz!! Wie die fran­zö­si­schen Goys!… Lern erst­mal, das rich­tig aus­zu­spre­chen. Ausch­witz! Aus­chsch­sch­witz… Schhhh…!“

Ser­ge, die titel­ge­ben­de Figur, der ältes­te der Geschwis­ter, ist dann aber der Ätzends­te und Geschichts­ver­ges­sens­te, als die vier sich tat­säch­lich auf ihre „Pil­ger­rei­se“ [sic] bezie­hungs­wei­se „Expe­di­ti­on“ [sic] zum Tat­ort begeben.

Eigent­lich hät­te auch Nanas Toch­ter Mar­got mit­rei­sen sol­len. Sie kann es nicht, weil sie in ihren Abschluß­prü­fun­gen steckt. Sie hat, so muß man es mit Yas­mi­ne Reza sagen, Ausch­witz knapp ver­paßt. Nana: „Letz­ten Dezem­ber wäre sie fast mit ihrer Klas­se hin­ge­kom­men, aber dann war sie nicht auf der Lis­te.“ Jean: „Na Gott sei Dank!“ Nana: „Wie­so?“ Jean: „Ein Witz.“

Es war so. Mar­got berich­tet dem Leser hier­von aus dem Off:

„Im Herbst hat­te unser Phi­lo­so­phie­leh­rer, ein depres­si­ver Jude, unse­re Klas­se zu einem Wett­be­werb ange­mel­det, den die Shoa-Gedenk­stät­te in Paris orga­ni­siert. Wir soll­ten ein Refe­rat über ein The­ma unse­rer Wahl hal­ten, es muss­te nur mit den Kon­zen­tra­ti­ons­la­gern zusam­men­hän­gen. Der ers­te Preis bei die­sem Wett­be­werb war eine Klas­sen­rei­se nach Ausch­witz. Ich wur­de mit zwei ande­ren Mäd­chen für die­ses Refe­rat aus­ge­wählt, und wir haben die­sen Preis gewon­nen. Maxi­mal fünf­zehn Schü­le­rin­nen und Schü­ler konn­ten mit, in unse­rer Klas­se waren wir drei­ßig (….) Weder mei­ne Freun­din­nen noch ich waren dabei, das fan­den wir mega­un­ge­recht. Die glück­li­chen Aus­er­wähl­ten bestie­gen um fünf Uhr mor­gens vor der Schu­le den Bus. (…) Eini­ge setz­ten eine Trau­er­mie­ne auf, ohne zu ahnen, daß sie die für die nächs­ten acht­und­vier­zig Stun­den non­stop bei­be­hal­ten muß­ten. Am Tor zum Lager von Ausch­witz, als die Schü­ler und Schü­le­rin­nen vor dem berühm­ten Schrift­zug stan­den, bau­te er [Leh­rer Cere­zo, EK] sich neben dem Rei­se­füh­rer auf, um die Gesich­ter zu mus­tern und sicher­zu­ge­hen, dass auch alle ent­setzt drein­schau­ten. Außer­dem beglei­te­te er jede Infor­ma­ti­on, die vom Rei­se­füh­rer kam, mit einem fins­te­ren Nicken.“

Mon­sieur Cere­zo treibt es in sei­ner nach­ge­reich­ten Trau­er wirk­lich weit. Eine Schü­le­rin, die es (Mit­te Dezem­ber, kon­ti­nen­ta­les Kli­ma!) wagt zu frös­teln, weist er zurecht: Sie möge sich mal vor­stel­len wie es sei, hier nackt und durch­ge­fro­ren zu ste­hen, bevor „sie ins Gas“ geschickt wür­de! So duckt der Bewäl­ti­gungs­wäch­ter sein Klientel.

Irgend­wann wird es der (abso­lut unver­däch­ti­gen) Begleit­leh­re­rin zu viel. Das kam so: Am zwei­ten Tag ver­kün­de­te Mon­sieur Cere­zo, nach­dem er mit gesenk­tem Kopf den Aus­füh­run­gen des Rei­se­füh­rers gelauscht hat­te, mit Gra­bes­stim­me: „Sie wur­den mit dem Och­sen­zie­mer geschla­gen.“ Die­se schlich­ten Wor­te waren nach all den ande­ren, eben­so trüb­sin­ni­gen und über­mä­ßig beton­ten zu viel, und Madame Hain­aut brach in Lachen aus. Ein Lachen, das sie sofort mit ihrem Schal ersti­cken und als Hus­ten tar­nen woll­te, aber je mehr sie das ver­such­te, des­to lau­ter prus­te­te sie, bis schließ­lich die gan­ze Grup­pe vor den Stu­fen des Kre­ma­to­ri­ums lachte.

Bereits auf die­sen frü­hen Sei­ten ahnt man Yas­mi­na Rezas Ton. Und es geht ja noch wei­ter. Es geht VIEL wei­ter. Dies alles ist kunst­voll, dar­über herrscht all­ge­mei­nes Ein­ver­ständ­nis. Ist es kühn? Beweist eine gran­dio­se Aus­nah­me­au­torin damit nicht unge­heu­ren Mut?

Man staunt. Staunt sehr. Eini­ge Pres­se­stim­men aus dem Hauptstrom:

„Die­ses meis­ter­li­che Buch gehört zum Bes­ten, was es der­zeit zu lesen gibt.“ (Nils Mink­mar, Süd­deut­sche Zeitung)

Oder hier:

“Yas­mi­na Reza macht in ihrem Roman ‘Ser­ge’ vor kei­nem Tabu halt … sie besticht wie gewohnt mit skur­ri­lem Detail­witz, absur­den Dia­lo­gen und urko­mi­schen Beob­ach­tun­gen.” (Chris­toph Vorm­weg, Deutsch­land­funkt Büchermarkt)

Oder hier:

“ ‘Ser­ge’ ist ein wit­zi­ges, ein gewitz­tes Buch, und man kann nur bewun­dern, mit wel­chem Schwung und wel­cher Gewandt­heit die Über­set­zer Frank Hei­bert und Hin­rich Schmidt-Hen­kel das erneut trans­por­tie­ren.” (Judith von Stern­burg, Frank­fur­ter Rundschau)

Und hier:

Rezas schnel­le Dia­lo­ge, ihr schar­fer Blick, ihr bit­te­rer Humor: Ser­ge ist ein Roman zum in-einem-Zug lesen, zum bei­sei­te Kichern, zum Schlu­cken­müs­sen.“ (Judith Heit­kamp, Bay­ern 2 kulturWelt)

Oder, ganz pro­mi­nent, hier:

„Yas­mi­na Reza hat­te die ver­rück­tes­te Idee des Jah­res: eine Komö­die über Ausch­witz zu schrei­ben.“ Fré­dé­ric Beigbeder

Zu sagen, all die­se Urtei­le aus dem Main­stream sei­en erstaun­lich, wäre glatt unter­trie­ben. Es hin­ter­läßt mich völ­lig ahnungs­los, war­um all die­se Grand Dames und Grand Mon­sieurs der Lite­ra­tur­kri­tik (denn die­ser Roman wird von der Eli­te und nicht vom Unter­grund des Lite­ra­tur­be­triebs gefei­ert) die­sen Text preisen.

Denn es geht ja, ich sag­te es, noch wei­ter. Die drei Geschwis­ter besich­ti­gen (unter bauch­na­bel­frei­en etc. Tou­ris­ten) die Schreckensstätte.

Im Ver­ga­sungs­raum gibt es viel­fäl­ti­ges Kame­ra­kli­cken, logisch. Nana sagt „schreck­lich“. Sie sagt „unfaß­bar“. Ser­ge zün­det sich eine Ziga­ret­te an. Jean, der „Neu­tra­le“, fragt sich nüch­tern, ob jetzt bei jeder Gele­gen­heit die Phra­sen „schreck­lich, unfass­bar usw.“ kämen?

Unse­re Besu­cher­grup­pe betritt dann einen Raum, wo ein Schild Ver­gesst nicht ver­kün­det. Die Bot­schaft ist akus­tisch unter­malt. Es klingt nach einem Zug. Reza /Jean befin­den hierzu:

„Die Kura­to­ren haben sich wohl gesagt: Geben wir dem Besuch mit einem Eisen­bahn-Sound eine dis­kret dra­ma­ti­sche Note.“

Ser­ge und Jean blei­ben irritiert:

„Ver­gesst nicht. Aber war­um? Um es nicht wie­der zu tun? Aber du wirst es wie­der tun. Ein Wis­sen, das nicht zutiefst mit einem selbst ver­bun­den ist, bleibt fol­gen­los Von der Erin­ne­rung ist nichts zu erwar­ten. Die­ser Fetisch­si­mus der Erin­ne­rung ist blo­ßer Schein.“

Mehr mag ich nicht „spoi­lern“. Es gibt eine Viel­zahl an wei­te­ren Stel­len. Die­ser Roman, die­ser Ser­ge: Sie sind so krass. Ich wun­de­re mich, wie sehr sie gou­tiert wer­den. Ich rate jeden­falls drin­gend zur Lektüre:

Yas­mi­ne Reza. Ser­ge, 207 Sei­ten, 22 €. – hier bestel­len.