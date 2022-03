Literaturgespräch Gerd Gaiser und Akademie in Schnellroda

“Der Teu­fel macht sei­ne Arbeit – wir machen die unse­re.” Dann stie­ßen wir an, spra­chen noch einen Psalm und gin­gen an unse­re Arbeit…

Ich will das, was wir mor­gen, am Mitt­woch, den 2. März, machen, eben­so wenig über­la­den wie das, was vom 8. bis zum 10. April in Schnell­ro­da über die Büh­ne gehen wird. Aber der Rat, die Lebens­weis­heit des Abtes stel­len das Leben und das Tun vom Kopf auf die Füße.

Erik Leh­nert und ich haben vor Wochen, nach­dem wir aus­führ­lich über Ernst Wie­chert gespro­chen hat­ten, fest­ge­legt, daß wir am 2. März das nächs­te Live-Gespräch über einen Schrift­stel­ler füh­ren wür­den. Das machen wir also, und zwar um 19.30 Uhr, wie immer in Echt­zeit auf unse­rem you­tube-Kanal aus­ge­strahlt: Hier fin­den Sie ihn.

Wir haben uns für dies­mal den Schrift­stel­ler Gerd Gai­ser vor­ge­nom­men, und uns ist klar, daß Gai­ser der von allen bis­her von uns vor­ge­stell­ten Autoren der am wenigs­ten Bekann­te ist. Es wür­de mich wun­dern, wenn auch nur fünf Pro­zent unse­rer Leser je von Gai­ser gehört oder eines sei­ner Bücher gele­sen hätten.

Gai­ser wur­de 1908 im würt­tem­ber­gi­schen Ober­ri­ex­in­gen gebo­ren und starb 1976 in Pful­lin­gen an der Alb. Er war vor und nach dem Krieg Leh­rer und spä­ter Pro­fes­sor für Kunst­er­zie­hung, und im Krieg Jagd­flie­ger. Sein Roman Die ster­ben­de Jagd ist ein glän­zen­des Buch, modern, dicht, echt. Er erschien – wie fast sein gesam­tes Werk ab 1949 – im Han­ser-Ver­lag, und sein bekann­tes­ter Roman, Schluß­ball, erreich­te eine Auf­la­ge von über 300 000 Exemplaren.

Aber nichts davon, kei­ner sei­ner Roma­ne, kein Erzähl­band, ein­fach nichts von Gai­ser, ist im Buch­han­del noch erhält­lich. In Anti­qua­ria­ten wird man fün­dig – jen­seits davon nicht mehr. Leh­nert und ich wer­den dar­über spre­chen, wie es dazu kom­men konn­te und wel­che Rol­le Mar­cel Reich-Rani­cki, Hans Magnus Enzens­ber­ger und Wal­ter Jens bei der Abdrän­gung und Ver­un­glimp­fung Gai­sers spielten.

Ich bin sehr gespannt, ob wir mor­gen Abend trotz der Kampf­hand­lun­gen in der Ukrai­ne unse­re Leser mit einem schier aus der Zeit gefal­le­nen Lite­ra­tur­ge­spräch errei­chen wer­den. Abon­nie­ren Sie hier unse­ren Kanal – dort wer­den wir live zu sehen sein.

– – –

Ers­ter Auf­ruf außer­dem: Vom 8. bis 10. April wird unser Insti­tut in Schnell­ro­da wie­der eine Aka­de­mie ver­an­stal­ten kön­nen – wir haben Plät­ze für hun­dert Schü­ler und Studenten.

Das The­ma lau­tet schlicht “Der Mensch” – dahin­ter ver­birgt sich eine Anspie­lung auf Arnold Geh­lens Pau­ken­schlag und Grund­la­gen­werk Der Mensch, und Leh­nert und ich wer­den im Rah­men die­ser Aka­de­mie das drit­te Lite­ra­tur­ge­spräch in die­sem Jahr ver­an­stal­ten – natür­lich auch über Arnold Gehlen.

Wei­te­re Refe­ra­te (die Refe­ren­ten nen­nen wir aus guten Grün­den seit zwei Jah­ren nicht mehr):

Anthro­po­lo­gie – eine Einführung

Bio­po­li­tik

Mas­se Mensch

Mensch und Ratio

Trans­hu­ma­nis­mus

Depres­si­ve Hedonie

Medi­en­theo­rie und Propaganda

Außer­dem wer­den wir den Pro­gramm­punkt “Film­abend” wie­der ein­füh­ren, und wir sind uns außer­dem sicher, daß es einen zusätz­li­chen Pro­gramm­punkt zur Lage in der Ukrai­ne geben wird, über die wir heu­te natür­lich nur spe­ku­lie­ren können.

Das beson­de­re an die­ser Aka­de­mie, die erst­mals eine Früh­jahrs­aka­de­mie ist: Das Insti­tut für Staats­po­li­tik führt sie in Koope­ra­ti­on mit den Pro­jek­ten Gegen­Uni und Kon­flikt-Maga­zin durch. Das bedeu­tet: Die Köp­fe hin­ter die­sen Pro­jek­ten wer­den natür­lich mit dabei sein und refe­rie­ren. Sie wer­den außer­dem gemein­sam mit einer AfD-Grö­ße über die Chan­cen und die Not­wen­dig­keit rech­ter Hoch­schul­po­li­tik sprechen.

Hier die Daten:

+ Ver­an­stal­ter ist das Insti­tut für Staats­po­li­tik in Koope­ra­ti­on mit der Gegen­Uni und dem Konflikt-Magazin

+ Die Aka­de­mie fin­det statt vom Frei­tag, 8. April, 14 Uhr bis Sonn­tag, 10. April, 13 Uhr.

+ 100 Hörer­plät­ze ste­hen zur Ver­fü­gung, Anmel­dung bit­te an [email protected] oder tele­fo­nisch unter 034632–904396.

+ Kos­ten: 50 € für Nicht­ver­die­ner, 100 € für alle andern. Ent­hal­ten sind zwei Über­nach­tun­gen, alle Mahl­zei­ten ab Frei­tag­abend sowie die Teil­nah­me an allen Vor­trä­gen und Veranstaltungen.

Wir bit­ten um rasche Anmel­dung zu die­ser recht kurz­fris­tig ange­set­zen, beson­de­ren Aka­de­mie, die es uns ermög­li­chen wird, end­lich wie­der direkt mit­ein­an­der zu stu­die­ren und zu diskutieren.